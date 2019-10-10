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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 10 (25.01.2019)]

 АНОНС 
И снова КИТ!

27 января в Норильске пройдёт IХ региональная открытая Конференция Исследователей Территории (КИТ).
Организатор конференции — Клуб исследователей Таймыра. В этом году она называется «Вперёд в прошлое», принимать её будет Музей Норильска (Ленинский пр., 14, экспозиционный зал третьего этажа). Свыше двадцати докладов представят слушателям биологи, геологи, этнографы, краеведы, сотрудники музеев и архива. Как всегда, на КИТ приглашены гости из Дудинки, кроме того, ожидается приезд докладчика–археолога из Красноярска. Присоединиться к КИТу можно в любое время, заранее определившись с интересующими темами и сверившись с программой конференции. Вход свободный.
Программа конференции:
10.30 — регистрация участников в фойе Музея Норильска, 1–й этаж;
11.00 — открытие конференции, приветственное слово участникам КИТа;
11.11 — «Норильское отделение РГО, год рождения — 2018–й», председатель Норильского отделения Российского географического общества Олег Костин;
11.24 — «Первые советские школы Таймыра», преподаватель–организатор ОБЖ средней школы № 41 Анна Карлова;
11.37 — «Результаты археологических экспедиций 2018 года», директор НПО «Археологическое проектирование и изыскания» Данил Лысенко (Красноярск);
11.50 — «Архивные свидетельства норильской бодрости», главный архивист Норильского городского архива Надежда Клемберг;
12.03 — «Безопасность при встрече с медведем», председатель Норильской федерации альпинизма и скалолазания Сергей Карцев;
12.16 — «Полевые исследования наземной энтомофауны тундры и лесотундры Таймыра», заместитель директора по маркетингу Таймырского краеведческого музея Эмилия Стамбровская (Дудинка);
12.29 — «Неизвестные директора Норильского комбината», руководитель проекта «Школа краеведа», председатель правления Клуба исследователей Таймыра Станислав Стрючков;
12.42 — «Влияние окружающего мира на формирование национальных орнаментов коренных малочисленных народов Таймыра», директор Таймырского Дома народного творчества Любовь Попова (Дудинка);
12.55 — «События, предшествующие восстанию в Авамо–Хатангской тундре 1932 года», заведующий
научно–экспозиционным отделом Таймырского краеведческого музея Владимир Рубителев (Дудинка);
13.08 — «Комбинированный водно–моторно–пеший поход, посвящённый 65–летию Норильска», руководитель туристско–краеведческого клуба «Пионер–Аян» Татьяна Хвостова;
13.21 — «Демонстрация традиционного обряда долган «Поклонение новому Солнцу», главный хранитель фондов Таймырского Дома народного творчества Василий Батагай (Дудинка);
14.30 — «Особенности традиционного песенного искусства нганасан», ведущий методист по нганасанской культуре Таймырского Дома народного творчества Светлана Кудрякова (Дудинка);
14.43 — «Экологический авиаотряд восточного сектора Арктики», учредитель группы компаний «Ресурс» Александр Дедов, преподаватель школы № 23 Оксана Томских;
14.56 — «Следы древних цивилизаций на плато Путорана», этнограф, историк, краевед Олег Крашевский;
15.09 — «История Затона и посёлка Через», краевед Татьяна Зяблова;
15.22 — «Не кричи: «Комары!», доцент кафедры информационных систем и технологий НГИИ Андрей Куприяшкин;
15.35 — «Сталинская воздушная трасса Аляска — Сибирь»,начальник 1–го лётного отряда Норильского филиала ФГБУ ВСЕГЕИ Евгений Бомбизов;
15.48 — «Первая литература о Норильске», корреспондент «Заполярной правды» Светлана Гунина;
16.01 — «Угольная история горы Шмидта», студент
5–го курса НГИИ Сергей Шаров;
16.14 — «Первые строители Норильского комбината», руководитель проекта «Школа краеведа» Лариса Стрючкова;
16.27 — «Возвращение часовни», начальник 2–го лётного отряда Норильского филиала ФГБУ ВСЕГЕИ Пётр Мельников;
16.40 — «Территория путешествий», путешественник, кандидат экономических наук Дмитрий Фёдоров;
16.53 — принятие резолюции. Закрытие конференции;
17.00 — видеопоказ фильма «Норильск — Хатанга» Дмитрия Мурзина (клуб «Казанская экспедиция», Казань).

Светлана Гунина
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