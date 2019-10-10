[Индекс номера 10 (25.01.2019)]



Приоритеты Норникеля

Физики и лирики

В Норильском государственном индустриальном институте прошёл практический этап конкурса «Мечтая о будущей карьере». Команды–участники защищали свои инженерные проекты.

В ноябре прошлого года в борьбу вступили пять команд учащихся 9–11–х классов, планирующих поступать в НГИИ на востребованные компанией специальности — около 60 человек. Они работали над инженерно–техническими заданиями на основных кафедрах института в соответствии с выбранной специальностью. На кафедре «Строительство и теплогазоводоснабжение» трудилась команда «Бригада ХХI века». Кафедру «Технологические машины и оборудование» представляла сборная «Корпорация механиков». «Разработкой месторождений полезных ископаемых» ведали ГРОЗы. «Повелители огня и металла» занимались наукой на кафедре «Металлургия цветных металлов». А «Короткое замыкание» произошло на кафедре «Электроэнергетика и автоматика». В понедельник ребята выступили с защитой своих проектов. Оценивало усилия будущих абитуриентов, а возможно, и студентов НГИИ авторитетное жюри, куда вошли: Алексей Моргун, главный специалист отдела эксплуатации и ремонта обогатительно–металлургического оборудования и заводских ремонтов управления главного механика; Виталий Стеклянников, проректор по учебно–воспитательной работе; Елена Ботвиньева, и. о. декана горно–технологического факультета; Елена Долженко, заместитель декана факультета электроэнергетики, экономики и управления; Елена Любченко, ведущий специалист управления общего и дошкольного образования, и Наталья Гладкая, ведущий специалист управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля». Тему изысканий определяли преподаватели НГИИ. «Бригада ХХI века» в качестве потенциального объекта для облагораживания территории выбрала район тепличного хозяйства. Ребята хотели бы увидеть там целый жилой район с развитой инфраструктурой. ГРОЗы посвятили своё рабочее время изучению минералов, опираясь на труды Николая Михайловича Федоровского. Презентация проекта прошла в стихах. «Повелители огня и металла» написали целую научную работу о том, как перевести предприятие с пирометаллургических процессов на гидрометаллургию, причём с минимальными затратами и без вреда для окружающей среды. Ребята бойко оперировали всевозможными формулами, свободно ориентировались в терминологии и сумели в полной мере раскрыть суть своего проекта. «Короткое замыкание» подробно остановилось на перспективах альтернативных источников энергии. Команда продемонстрировала прототип солнечной панели, в которой вместо кремния используется оксид меди. Многое говорит о том, что будущее как раз за такими панелями. Наповал сразила жюри «Корпорация механиков». Юные учёные, разбиравшиеся в свойствах материалов и видах станков, собрали модели башенного крана, экскаватора и погрузочно–доставочной машины — техники, которая задействована в процессе добычи руды и её доставке. Каждый из конкурсных проектов имеет прикладной характер и после доработки вполне может использоваться на производстве. – Команды объединили и физиков, и лириков, которые жить не могут без творчества, — говорит Наталья Гладкая. — Участие в таких конкурсах позволяет школьникам погрузиться в науку и больше узнать о производстве, а впоследствии более чётко понимать, какой профессии отдать предпочтение. Победитель конкурса будет определён по сумме набранных баллов, участникам предстоит показать себя во всей красе в финале проекта, который пройдёт 5 февраля на сцене Дворца культуры. Ребята должны подготовить творческие номера о своей кафедре.

Наталья Черкашина Фото Сергея Череваненко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В ноябре прошлого года в борьбу вступили пять команд учащихся 9–11–х классов, планирующих поступать в НГИИ на востребованные компанией специальности — около 60 человек. Они работали над инженерно–техническими заданиями на основных кафедрах института в соответствии с выбранной специальностью.На кафедре «Строительство и теплогазоводоснабжение» трудилась команда «Бригада ХХI века». Кафедру «Технологические машины и оборудование» представляла сборная «Корпорация механиков». «Разработкой месторождений полезных ископаемых» ведали ГРОЗы. «Повелители огня и металла» занимались наукой на кафедре «Металлургия цветных металлов». А «Короткое замыкание» произошло на кафедре «Электроэнергетика и автоматика».В понедельник ребята выступили с защитой своих проектов. Оценивало усилия будущих абитуриентов, а возможно, и студентов НГИИ авторитетное жюри, куда вошли: Алексей Моргун, главный специалист отдела эксплуатации и ремонта обогатительно–металлургического оборудования и заводских ремонтов управления главного механика; Виталий Стеклянников, проректор по учебно–воспитательной работе; Елена Ботвиньева, и. о. декана горно–технологического факультета; Елена Долженко, заместитель декана факультета электроэнергетики, экономики и управления; Елена Любченко, ведущий специалист управления общего и дошкольного образования, и Наталья Гладкая, ведущий специалист управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля».Тему изысканий определяли преподаватели НГИИ. «Бригада ХХI века» в качестве потенциального объекта для облагораживания территории выбрала район тепличного хозяйства. Ребята хотели бы увидеть там целый жилой район с развитой инфраструктурой.ГРОЗы посвятили своё рабочее время изучению минералов, опираясь на труды Николая Михайловича Федоровского. Презентация проекта прошла в стихах.«Повелители огня и металла» написали целую научную работу о том, как перевести предприятие с пирометаллургических процессов на гидрометаллургию, причём с минимальными затратами и без вреда для окружающей среды. Ребята бойко оперировали всевозможными формулами, свободно ориентировались в терминологии и сумели в полной мере раскрыть суть своего проекта.«Короткое замыкание» подробно остановилось на перспективах альтернативных источников энергии. Команда продемонстрировала прототип солнечной панели, в которой вместо кремния используется оксид меди. Многое говорит о том, что будущее как раз за такими панелями.Наповал сразила жюри «Корпорация механиков». Юные учёные, разбиравшиеся в свойствах материалов и видах станков, собрали модели башенного крана, экскаватора и погрузочно–доставочной машины — техники, которая задействована в процессе добычи руды и её доставке.Каждый из конкурсных проектов имеет прикладной характер и после доработки вполне может использоваться на производстве.– Команды объединили и физиков, и лириков, которые жить не могут без творчества, — говорит Наталья Гладкая. — Участие в таких конкурсах позволяет школьникам погрузиться в науку и больше узнать о производстве, а впоследствии более чётко понимать, какой профессии отдать предпочтение.Победитель конкурса будет определён по сумме набранных баллов, участникам предстоит показать себя во всей красе в финале проекта, который пройдёт 5 февраля на сцене Дворца культуры. Ребята должны подготовить творческие номера о своей кафедре.

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