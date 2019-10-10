Фото новости:

Эстафета огня 2019

[Индекс номера 10 (25.01.2019)]

 Приоритеты Норникеля 
Физики и лирики

В Норильском государственном индустриальном институте прошёл практический этап конкурса «Мечтая о будущей карьере». Команды–участники защищали свои инженерные проекты.
В ноябре прошлого года в борьбу вступили пять команд учащихся 9–11–х классов, планирующих поступать в НГИИ на востребованные компанией специальности — около 60 человек. Они работали над инженерно–техническими заданиями на основных кафедрах института в соответствии с выбранной специальностью.
На кафедре «Строительство и теплогазоводоснабжение» трудилась команда «Бригада ХХI века». Кафедру «Технологические машины и оборудование» представляла сборная «Корпорация механиков». «Разработкой месторождений полезных ископаемых» ведали ГРОЗы. «Повелители огня и металла» занимались наукой на кафедре «Металлургия цветных металлов». А «Короткое замыкание» произошло на кафедре «Электроэнергетика и автоматика».
В понедельник ребята выступили с защитой своих проектов. Оценивало усилия будущих абитуриентов, а возможно, и студентов НГИИ авторитетное жюри, куда вошли: Алексей Моргун, главный специалист отдела эксплуатации и ремонта обогатительно–металлургического оборудования и заводских ремонтов управления главного механика; Виталий Стеклянников, проректор по учебно–воспитательной работе; Елена Ботвиньева, и. о. декана горно–технологического факультета; Елена Долженко, заместитель декана факультета электроэнергетики, экономики и управления; Елена Любченко, ведущий специалист управления общего и дошкольного образования, и Наталья Гладкая, ведущий специалист управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля».
Тему изысканий определяли преподаватели НГИИ. «Бригада ХХI века» в качестве потенциального объекта для облагораживания территории выбрала район тепличного хозяйства. Ребята хотели бы увидеть там целый жилой район с развитой инфраструктурой.
ГРОЗы посвятили своё рабочее время изучению минералов, опираясь на труды Николая Михайловича Федоровского. Презентация проекта прошла в стихах.
«Повелители огня и металла» написали целую научную работу о том, как перевести предприятие с пирометаллургических процессов на гидрометаллургию, причём с минимальными затратами и без вреда для окружающей среды. Ребята бойко оперировали всевозможными формулами, свободно ориентировались в терминологии и сумели в полной мере раскрыть суть своего проекта.
«Короткое замыкание» подробно остановилось на перспективах альтернативных источников энергии. Команда продемонстрировала прототип солнечной панели, в которой вместо кремния используется оксид меди. Многое говорит о том, что будущее как раз за такими панелями.
Наповал сразила жюри «Корпорация механиков». Юные учёные, разбиравшиеся в свойствах материалов и видах станков, собрали модели башенного крана, экскаватора и погрузочно–доставочной машины — техники, которая задействована в процессе добычи руды и её доставке.
Каждый из конкурсных проектов имеет прикладной характер и после доработки вполне может использоваться на производстве.
– Команды объединили и физиков, и лириков, которые жить не могут без творчества, — говорит Наталья Гладкая. — Участие в таких конкурсах позволяет школьникам погрузиться в науку и больше узнать о производстве, а впоследствии более чётко понимать, какой профессии отдать предпочтение.
Победитель конкурса будет определён по сумме набранных баллов, участникам предстоит показать себя во всей красе в финале проекта, который пройдёт 5 февраля на сцене Дворца культуры. Ребята должны подготовить творческие номера о своей кафедре.

Наталья Черкашина
Фото Сергея Череваненко
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
В Норильск с рабочим визитом прибыл член Совета Федерации Андрей Клишас. В центре внимания сенатора оказались вопросы переселения, строительства жилья в Норильске и развития Арктики, чтобы Север вновь стал привлекательным для жизни.

Общество 
Норильские предприниматели обозначили перспективы развития в городе коммерческого сектора и сформулировали новые бизнес–идеи. В Молодёжном центре прошла деловая игра «Форсайт предпринимательских возможностей».

МИР УВЛЕЧЕНИЙ 
Домой вернулись норильские школьники, побывавшие в Новосибирске в Зимней научно–технической школе. Она была организована «Норникелем» для победителей научно–технического марафона АрктикPRO–2018.

АНОНС 
27 января в Норильске пройдёт IХ региональная открытая Конференция Исследователей Территории (КИТ).

Приоритеты Норникеля 
В Норильском государственном индустриальном институте прошёл практический этап конкурса «Мечтая о будущей карьере». Команды–участники защищали свои инженерные проекты.

КОНКУРСЫ 
Подведены итоги конкурса детского рисунка «Век открытий», объявленного «Норникелем». Более 200 участников и 32 победителя в трёх возрастных группах — весьма достойный результат.

Норильские ценности 
Орудия труда времён Великой Отечественной войны, которые применялись в Норильске, займут достойное место в новом музее, посвящённом труженикам тыла. Для сбора материалов в наш город приезжали представители государственного военно–исторического музея–заповедника «Прохоровское поле».

ИНТЕРВЬЮ 
Олег Лоевский — человек мира. Мира театра. Только он один знает, в какой точке планеты и на каком творческом форуме окажется в тот или иной момент. Но ежегодное «январь–Норильск–Полярка» в его личном расписании — это святое. Здравствуйте, Олег Семёнович!

Тема недели 
В последнее время между Россией и Японией вновь остро встал вопрос южных Курильских островов. В Токио по–прежнему не хотят признавать за Москвой пять тысяч квадратных километров, пускай малообитаемых, но стратегически важных земель.

От сердца к сердцу 
Фонд содействия людям в трудных жизненных ситуациях «Лествица» и его партнёр, фонд «Горлица», вступили в новый год с успешно реализованными грантовыми проектами «Смакуй!» и «Полярный совёнок», которые помогли сделать жизнь их подопечных лучше и интереснее.

Новости:
 25 января 2019 
15:38 Выставочной акцией «Красноярская палитра» музей Норильска открывает новый, богатый на юбилейные даты и события, год.
15:27 Юный норильчанин стал призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии.
15:24 Депутаты Законодательного собрания обсудили с представителями национальных общин вопросы охоты и рыболовства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе.
14:13 Госавтоинспекторы и активисты отряда ЮИД гимназии № 4 провели урок безопасности «Будь ярким – стань заметным».
14:09 Около 110 тысяч билетов реализовано на Универсиаду-2019.
14:09 В теплоцентрах домов, находящихся на территории УК «Жилкомсервис», начинается наладка и регулировка оборудования. Занимается этим специально созданное подразделение.
14:03 МФК «Норильский никель» уступил в первом матче 11-го тура.
13:31 Александр Усс: «К старту Универсиады мы идём уверенно, с надеждой на наш общий успех!»
12:47 Гости Норильска, посетившие город во время Эстафеты огня Универсиады-2019, смогли оценить продукцию МПК «Норильский» и рыбокомбината «Таймыр» - официальных лицензиатов Всемирных студенческих игр.
12:30 Православный форум по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пройдёт в Москве с 27 по 31 января 2019 года.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх