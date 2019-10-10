[Индекс номера 10 (25.01.2019)]



КОНКУРСЫ

Уникальные работы

Подведены итоги конкурса детского рисунка «Век открытий», объявленного «Норникелем». Более 200 участников и 32 победителя в трёх возрастных группах — весьма достойный результат.

Конкурс посвящён 100–летию открытия Норильского месторождения. Юным художникам предоставили на выбор несколько тем: «Север и его природные богатства», «Развитие компании «Норникель» и её основные профессии», «Выдающиеся люди, внесшие вклад в развитие Норильского комбината и Норильского промышленного района». Многие авторы предпочли рассказать о профессиях своих родителей: металлургов, строителей, горняков, спасателей, работников транспортной сферы и так далее. Жюри было нелегко назвать лучших из лучших. В итоге определились 32 победителя, и ещё 19 участников конкурса удостоились специальных призов от клуба «Профнавигатор». Самые оригинальные рисунки украсят подарочную продукцию компании. Заместитель начальника управления корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля» Василий Трохов выразил надежду, что конкурс станет для ребят дополнительным стимулом в выборе будущей профессии, которая ещё прочнее свяжет их с Норильском. Он пожелал всем участникам, чтобы их никогда не покидало вдохновение, и жизнь была полна творчества. – Каждый рисунок уникален, — говорит Наталья Гладкая, ведущий специалист управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля». — Смотришь на работы и понимаешь, что дети подошли к участию в конкурсе со всей ответственностью, с глубоким пониманием сути заданной темы. «Плавильный цех». Лев Постнов, 5 лет, воспитанник художественной студии Елены Чайкиной Самым юным участником конкурса стал пятилетний Лев Постнов, воспитанник художественной студии Елены Чайкиной. Его рисунок называется «Плавильный цех». Лев говорит, что рисовать начал, как только научился ходить. – Вообще, я очень хочу стать футболистом и металлургом. Не знаю, бывает ли такое, но я постараюсь всё успеть, – поделился с «Заполяркой» юный художник. «Мадонна плавильного цеха». Софья Киевская, 13 лет, ученица Норильской детской художественной школы Автор «Мадонны плавильного цеха» — 13–летняя Софья Киевская. Ученица Норильской детской художественной школы про себя говорит, что всегда рисовала, в любую свободную минуту. Как только узнала о тематике конкурса, в её голове сразу всплыл образ «барышни нежной, трогательной и одновременно сильной – повелительницы огня и металла». Ну, а картина Лизы Дружининой «Земля чудесной красоты» выглядит как редкое декоративное панно, которое может украсить не только квартиру, но и выставочный зал.

Наталья Санина Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Конкурс посвящён 100–летию открытия Норильского месторождения. Юным художникам предоставили на выбор несколько тем: «Север и его природные богатства», «Развитие компании «Норникель» и её основные профессии», «Выдающиеся люди, внесшие вклад в развитие Норильского комбината и Норильского промышленного района».Многие авторы предпочли рассказать о профессиях своих родителей: металлургов, строителей, горняков, спасателей, работников транспортной сферы и так далее.Жюри было нелегко назвать лучших из лучших. В итоге определились 32 победителя, и ещё 19 участников конкурса удостоились специальных призов от клуба «Профнавигатор». Самые оригинальные рисунки украсят подарочную продукцию компании.Заместитель начальника управления корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля» Василий Трохов выразил надежду, что конкурс станет для ребят дополнительным стимулом в выборе будущей профессии, которая ещё прочнее свяжет их с Норильском. Он пожелал всем участникам, чтобы их никогда не покидало вдохновение, и жизнь была полна творчества.– Каждый рисунок уникален, — говорит Наталья Гладкая, ведущий специалист управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля». — Смотришь на работы и понимаешь, что дети подошли к участию в конкурсе со всей ответственностью, с глубоким пониманием сути заданной темы.Самым юным участником конкурса стал пятилетний Лев Постнов, воспитанник художественной студии Елены Чайкиной. Его рисунок называется «Плавильный цех». Лев говорит, что рисовать начал, как только научился ходить.– Вообще, я очень хочу стать футболистом и металлургом. Не знаю, бывает ли такое, но я постараюсь всё успеть, – поделился с «Заполяркой» юный художник.Автор «Мадонны плавильного цеха» — 13–летняя Софья Киевская. Ученица Норильской детской художественной школы про себя говорит, что всегда рисовала, в любую свободную минуту. Как только узнала о тематике конкурса, в её голове сразу всплыл образ «барышни нежной, трогательной и одновременно сильной – повелительницы огня и металла».Ну, а картина Лизы Дружининой «Земля чудесной красоты» выглядит как редкое декоративное панно, которое может украсить не только квартиру, но и выставочный зал.

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