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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 10 (25.01.2019)]

 Норильские ценности 
Броня крепка

Орудия труда времён Великой Отечественной войны, которые применялись в Норильске, займут достойное место в новом музее, посвящённом труженикам тыла. Для сбора материалов в наш город приезжали представители государственного военно–исторического музея–заповедника «Прохоровское поле».
Эскиз будущего музея «Битва за оружие Великой Победы»
Успеть ко Дню Победы
«Прохоровское поле» — давний партнер Музея Норильска. Например, именно оттуда весной прошлого года к нам привезли экспонаты для выставки «Курская дуга. Сражение под Прохоровкой». Сейчас белгородцы разрабатывают проект нового музея с рабочим названием «Битва за оружие Великой Победы».
Как рассказал один из гостей, Кирилл Галаев, сейчас в России нет ни одного музея, который бы рассказывал о подвиге тружеников тыла в масштабе всей страны. А ведь все советские люди работали на износ во имя Победы.
– Площадь музея будет большой — пять тысяч квадратных метров, из них почти три тысячи будет отдано под экспозицию. Перед зданием установят паровоз военных времен как символ эвакуации тысяч людей и демонтажа десятков заводов, которые были перевезены вглубь страны, в «чистом поле» заново оборудованы и запущены в работу, — сообщил Кирилл Галаев.
Уже подготовлен проект необычного здания для нового музея. Сейчас идет выбор подрядчика для его возведения. Организаторы надеются, что уже в марте на строительной площадке будет поднят первый ковш земли, а открытие музея намечено на 9 мая 2020 года — к 75–летию Великой Победы.
Научный сотрудник музея–заповедника «Прохоровское поле» Валерия Печёнкина добавила, что их цель — создать музей, повествующий о людях. С тем, чтобы наши современники прочувствовали, что выпало на долю мирных граждан в войну, ощутили тяжелейшие условия, в которых жили дети, женщины, старики.
– Армию нужно было одевать, кормить, обувать. Например, старейшее московское предприятие «Парижская коммуна», которое до сих пор шьёт обувь, передало для будущей экспозиции швейную машинку тех лет, а в Лысьве мы получили заготовку — из таких делались солдатские каски. За этими экспонатами стоят истории реальных людей: клёпки на касках делались ручками 5–6–летних детей, а проверяли, отстреливали эти каски девочки 12 лет.
Для того чтобы музей смог донести до посетителей как можно больше свидетельств войны, будут организованы интерактивные точки, где в режиме монологов и диалогов будут транслироваться рассказы тружеников тыла.

180 тысяч тонн угля отдавал Норильск стране в 1945 году. В 1938–м эта цифра была в 18 раз меньше - только 10 тысяч тонн вывозилось из заполярного посёлка.

Встреча музейщиков с Норильским Советом ветеранов войны и труда
Фото Валерия ШАБУРИНА
Никель и уголь
В подготовке собрания музея невозможно отдельно выделить какой–либо один город. На победу работала вся страна: Сибирь, Урал, Поволжье, Подмосковье. И тем не менее сотрудники «Прохоровского поля» признают, что Норильск — место уникальное. Здесь всё делалось с нуля, сюда в годы войны эвакуировали мончегорский комбинат «Североникель». Военные действия велись и на Таймыре — оборона Диксона вписала свою страницу в летопись Великой Отечественной.
Деревянный крепёж – экспонат для будущего музея «Заполярки»
Фото Кирилла ГАЛАЕВА
Норильск не только обеспечивал сам себя в непростых условиях Заполярья, но и неутомимо работал для фронта. «Никель и уголь!» — таков был лозунг поселка Норильск 1940–х годов. 29 апреля 1942 года на Малом металлургическом заводе получили первый норильский электролитный никель. 1 мая из Норильска в Дудинку отправился паровоз с единственным вагоном, гружёный тем самым металлом, а ещё через сутки стратегический груз доставили в Красноярск. Никель был бронёй страны, норильский металл — это танки, самолеты, орудия, снаряды. Кроме того, Норильск в годы войны добывал и уголь, в Дудинке им стали бункеровать суда морского флота. И если в 1938 году вывоз угля из Норильска составлял всего 10 тысяч тонн, то в 1941 году — уже 86 тысяч тонн, а в 1945–м — 180 тысяч тонн.
Отдельная тема — наука в годы войны. Хотя об этом вспоминают не так часто, ученые никак не бездействовали, они напряженно изобретали новое топливо, марки оружия, новые материалы. Норильск в этом отношении можно назвать городом Кулибиных. Если первоначально обеспечение Таймыра затрудняла его удаленность и сложность транспортировки, то с началом войны на помощь материка и вовсе рассчитывать не приходилось. Нужно было придумывать и производить на месте очень многое: от кастрюль и лампочек до цемента, бензина и взрывчатки. Иллюстрацией к этому стал экспонат для будущего музея, который гостям подарила редакция «Заполярной правды». Деревянный резьбовой крепеж, сделанный в Норильске в те годы, когда металлической фурнитуры — болтов и гаек — было попросту не достать. Надеемся, он найдёт своё место среди экспонатов нового музея.
В Норильске представители военно–исторического музея–заповедника «Прохоровское поле» посетили музей предприятия технологического железнодорожного транспорта, спустились на горизонты рудника «Октябрьский», где увидели, как сейчас работают норильские горняки, встретились с местными краеведами из клуба исследователей Таймыра. Побывали они и на собрании Норильского Совета ветеранов войны и труда. По словам гостей, это была самая трогательная встреча: они выслушали и записали истории всех ветеранов, вместе пели песни и даже плакали вместе.
Особенно плотно белгородцы работали с Музеем Норильска. Там они не только получили ценную информацию и артефакты, но и вызвались сами быть полезными норильчанам — например, помочь с получением некоторых исторических документов.
Ремонтно–механический завод в Норильске. 1945 год
Фото из архива
Пока приезжие музейщики не могут точно сказать, какие именно из набранных в Норильске экспонатов будут представлены в экспозиции нового музея. Но они гарантируют, что все увезенные из заполярного города предметы — рабочая каска для подземных работ, трудовой инвентарь горняков, железнодорожников, металлургов, не пропадут зря.

Белгородцы обращаются ко всем норильчанам: если ваши бабушки и дедушки работали в Норильске в годы войны, если в вашей семье передаются трогательные истории о них и хранятся вещи тех времен, свяжитесь с работниками музея «Битва за оружие Великой Победы». Телефон 8 (47242) 2–19–74 доб. 104. E– mail: expo@prohpole.ru

Светлана Гунина
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