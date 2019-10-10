[Индекс номера 10 (25.01.2019)]



Норильские ценности

Броня крепка

Орудия труда времён Великой Отечественной войны, которые применялись в Норильске, займут достойное место в новом музее, посвящённом труженикам тыла. Для сбора материалов в наш город приезжали представители государственного военно–исторического музея–заповедника «Прохоровское поле».

Эскиз будущего музея «Битва за оружие Великой Победы» Успеть ко Дню Победы «Прохоровское поле» — давний партнер Музея Норильска. Например, именно оттуда весной прошлого года к нам привезли экспонаты для выставки «Курская дуга. Сражение под Прохоровкой». Сейчас белгородцы разрабатывают проект нового музея с рабочим названием «Битва за оружие Великой Победы». Как рассказал один из гостей, Кирилл Галаев, сейчас в России нет ни одного музея, который бы рассказывал о подвиге тружеников тыла в масштабе всей страны. А ведь все советские люди работали на износ во имя Победы. – Площадь музея будет большой — пять тысяч квадратных метров, из них почти три тысячи будет отдано под экспозицию. Перед зданием установят паровоз военных времен как символ эвакуации тысяч людей и демонтажа десятков заводов, которые были перевезены вглубь страны, в «чистом поле» заново оборудованы и запущены в работу, — сообщил Кирилл Галаев. Уже подготовлен проект необычного здания для нового музея. Сейчас идет выбор подрядчика для его возведения. Организаторы надеются, что уже в марте на строительной площадке будет поднят первый ковш земли, а открытие музея намечено на 9 мая 2020 года — к 75–летию Великой Победы. Научный сотрудник музея–заповедника «Прохоровское поле» Валерия Печёнкина добавила, что их цель — создать музей, повествующий о людях. С тем, чтобы наши современники прочувствовали, что выпало на долю мирных граждан в войну, ощутили тяжелейшие условия, в которых жили дети, женщины, старики. – Армию нужно было одевать, кормить, обувать. Например, старейшее московское предприятие «Парижская коммуна», которое до сих пор шьёт обувь, передало для будущей экспозиции швейную машинку тех лет, а в Лысьве мы получили заготовку — из таких делались солдатские каски. За этими экспонатами стоят истории реальных людей: клёпки на касках делались ручками 5–6–летних детей, а проверяли, отстреливали эти каски девочки 12 лет. Для того чтобы музей смог донести до посетителей как можно больше свидетельств войны, будут организованы интерактивные точки, где в режиме монологов и диалогов будут транслироваться рассказы тружеников тыла.

180 тысяч тонн угля отдавал Норильск стране в 1945 году. В 1938–м эта цифра была в 18 раз меньше - только 10 тысяч тонн вывозилось из заполярного посёлка.

Встреча музейщиков с Норильским Советом ветеранов войны и труда Фото Валерия ШАБУРИНА Никель и уголь В подготовке собрания музея невозможно отдельно выделить какой–либо один город. На победу работала вся страна: Сибирь, Урал, Поволжье, Подмосковье. И тем не менее сотрудники «Прохоровского поля» признают, что Норильск — место уникальное. Здесь всё делалось с нуля, сюда в годы войны эвакуировали мончегорский комбинат «Североникель». Военные действия велись и на Таймыре — оборона Диксона вписала свою страницу в летопись Великой Отечественной. Деревянный крепёж – экспонат для будущего музея «Заполярки» Фото Кирилла ГАЛАЕВА Норильск не только обеспечивал сам себя в непростых условиях Заполярья, но и неутомимо работал для фронта. «Никель и уголь!» — таков был лозунг поселка Норильск 1940–х годов. 29 апреля 1942 года на Малом металлургическом заводе получили первый норильский электролитный никель. 1 мая из Норильска в Дудинку отправился паровоз с единственным вагоном, гружёный тем самым металлом, а ещё через сутки стратегический груз доставили в Красноярск. Никель был бронёй страны, норильский металл — это танки, самолеты, орудия, снаряды. Кроме того, Норильск в годы войны добывал и уголь, в Дудинке им стали бункеровать суда морского флота. И если в 1938 году вывоз угля из Норильска составлял всего 10 тысяч тонн, то в 1941 году — уже 86 тысяч тонн, а в 1945–м — 180 тысяч тонн. Отдельная тема — наука в годы войны. Хотя об этом вспоминают не так часто, ученые никак не бездействовали, они напряженно изобретали новое топливо, марки оружия, новые материалы. Норильск в этом отношении можно назвать городом Кулибиных. Если первоначально обеспечение Таймыра затрудняла его удаленность и сложность транспортировки, то с началом войны на помощь материка и вовсе рассчитывать не приходилось. Нужно было придумывать и производить на месте очень многое: от кастрюль и лампочек до цемента, бензина и взрывчатки. Иллюстрацией к этому стал экспонат для будущего музея, который гостям подарила редакция «Заполярной правды». Деревянный резьбовой крепеж, сделанный в Норильске в те годы, когда металлической фурнитуры — болтов и гаек — было попросту не достать. Надеемся, он найдёт своё место среди экспонатов нового музея. В Норильске представители военно–исторического музея–заповедника «Прохоровское поле» посетили музей предприятия технологического железнодорожного транспорта, спустились на горизонты рудника «Октябрьский», где увидели, как сейчас работают норильские горняки, встретились с местными краеведами из клуба исследователей Таймыра. Побывали они и на собрании Норильского Совета ветеранов войны и труда. По словам гостей, это была самая трогательная встреча: они выслушали и записали истории всех ветеранов, вместе пели песни и даже плакали вместе. Особенно плотно белгородцы работали с Музеем Норильска. Там они не только получили ценную информацию и артефакты, но и вызвались сами быть полезными норильчанам — например, помочь с получением некоторых исторических документов. Ремонтно–механический завод в Норильске. 1945 год Фото из архива Пока приезжие музейщики не могут точно сказать, какие именно из набранных в Норильске экспонатов будут представлены в экспозиции нового музея. Но они гарантируют, что все увезенные из заполярного города предметы — рабочая каска для подземных работ, трудовой инвентарь горняков, железнодорожников, металлургов, не пропадут зря.

Белгородцы обращаются ко всем норильчанам: если ваши бабушки и дедушки работали в Норильске в годы войны, если в вашей семье передаются трогательные истории о них и хранятся вещи тех времен, свяжитесь с работниками музея «Битва за оружие Великой Победы». Телефон 8 (47242) 2–19–74 доб. 104. E– mail: expo@prohpole.ru

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда «Прохоровское поле» — давний партнер Музея Норильска. Например, именно оттуда весной прошлого года к нам привезли экспонаты для выставки «Курская дуга. Сражение под Прохоровкой». Сейчас белгородцы разрабатывают проект нового музея с рабочим названием «Битва за оружие Великой Победы».Как рассказал один из гостей, Кирилл Галаев, сейчас в России нет ни одного музея, который бы рассказывал о подвиге тружеников тыла в масштабе всей страны. А ведь все советские люди работали на износ во имя Победы.– Площадь музея будет большой — пять тысяч квадратных метров, из них почти три тысячи будет отдано под экспозицию. Перед зданием установят паровоз военных времен как символ эвакуации тысяч людей и демонтажа десятков заводов, которые были перевезены вглубь страны, в «чистом поле» заново оборудованы и запущены в работу, — сообщил Кирилл Галаев.Уже подготовлен проект необычного здания для нового музея. Сейчас идет выбор подрядчика для его возведения. Организаторы надеются, что уже в марте на строительной площадке будет поднят первый ковш земли, а открытие музея намечено на 9 мая 2020 года — к 75–летиюНаучный сотрудник музея–заповедника «Прохоровское поле» Валерия Печёнкина добавила, что их цель — создать музей, повествующий о людях. С тем, чтобы наши современники прочувствовали, что выпало на долю мирных граждан в войну, ощутили тяжелейшие условия, в которых жили дети, женщины, старики.– Армию нужно было одевать, кормить, обувать. Например, старейшее московское предприятие «Парижская коммуна», которое до сих пор шьёт обувь, передало для будущей экспозиции швейную машинку тех лет, а в Лысьве мы получили заготовку — из таких делались солдатские каски. За этими экспонатами стоят истории реальных людей: клёпки на касках делались ручками 5–6–летних детей, а проверяли, отстреливали эти каски девочки 12 лет.Для того чтобы музей смог донести до посетителей как можно больше свидетельств войны, будут организованы интерактивные точки, где в режиме монологов и диалогов будут транслироваться рассказы тружеников тыла.В подготовке собрания музея невозможно отдельно выделить какой–либо один город. На победу работала вся страна: Сибирь, Урал, Поволжье, Подмосковье. И тем не менее сотрудники «Прохоровского поля» признают, что Норильск — место уникальное. Здесь всё делалось с нуля, сюда в годы войны эвакуировали мончегорский комбинат «Североникель». Военные действия велись и на Таймыре — оборона Диксона вписала свою страницу в летопись Великой Отечественной.Норильск не только обеспечивал сам себя в непростых условиях Заполярья, но и неутомимо работал для фронта. «Никель и уголь!» — таков был лозунг поселка Норильск 1940–х годов. 29 апреля 1942 года на Малом металлургическом заводе получили первый норильский электролитный никель. 1 мая из Норильска в Дудинку отправился паровоз с единственным вагоном, гружёный тем самым металлом, а ещё через сутки стратегический груз доставили в Красноярск. Никель был бронёй страны, норильский металл — это танки, самолеты, орудия, снаряды. Кроме того, Норильск в годы войны добывал и уголь, в Дудинке им стали бункеровать суда морского флота. И если в 1938 году вывоз угля из Норильска составлял всего 10 тысяч тонн, то в 1941 году — уже 86 тысяч тонн, а в 1945–м — 180 тысяч тонн.Отдельная тема — наука в годы войны. Хотя об этом вспоминают не так часто, ученые никак не бездействовали, они напряженно изобретали новое топливо, марки оружия, новые материалы. Норильск в этом отношении можно назвать городом Кулибиных. Если первоначально обеспечение Таймыра затрудняла его удаленность и сложность транспортировки, то с началом войны на помощь материка и вовсе рассчитывать не приходилось. Нужно было придумывать и производить на месте очень многое: от кастрюль и лампочек до цемента, бензина и взрывчатки. Иллюстрацией к этому стал экспонат для будущего музея, который гостям подарила редакция «Заполярной правды». Деревянный резьбовой крепеж, сделанный в Норильске в те годы, когда металлической фурнитуры — болтов и гаек — было попросту не достать. Надеемся, он найдёт своё место среди экспонатов нового музея.В Норильске представители военно–исторического музея–заповедника «Прохоровское поле» посетили музей предприятия технологического железнодорожного транспорта, спустились на горизонты рудника «Октябрьский», где увидели, как сейчас работают норильские горняки, встретились с местными краеведами из клуба исследователей Таймыра. Побывали они и на собрании Норильского Совета ветеранов войны и труда. По словам гостей, это была самая трогательная встреча: они выслушали и записали истории всех ветеранов, вместе пели песни и даже плакали вместе.Особенно плотно белгородцы работали с Музеем Норильска. Там они не только получили ценную информацию и артефакты, но и вызвались сами быть полезными норильчанам — например, помочь с получением некоторых исторических документов.Пока приезжие музейщики не могут точно сказать, какие именно из набранных в Норильске экспонатов будут представлены в экспозиции нового музея. Но они гарантируют, что все увезенные из заполярного города предметы — рабочая каска для подземных работ, трудовой инвентарь горняков, железнодорожников, металлургов, не пропадут зря.Белгородцы обращаются ко всем норильчанам: если ваши бабушки и дедушки работали в Норильске в годы войны, если в вашей семье передаются трогательные истории о них и хранятся вещи тех времен, свяжитесь с работниками музея «Битва за оружие Великой Победы». Телефон 8 (47242) 2–19–74 доб. 104. E– mail: expo@prohpole.ru

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