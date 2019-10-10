[Индекс номера 10 (25.01.2019)]



ИНТЕРВЬЮ

Феномен Лоевского

Олег Лоевский — человек мира. Мира театра. Только он один знает, в какой точке планеты и на каком творческом форуме окажется в тот или иной момент. Но ежегодное «январь–Норильск–Полярка» в его личном расписании — это святое. Здравствуйте, Олег Семёнович!

– Олег Семёнович, вы формируете фестивальные и лабораторные программы. Лабораторное театральное движение стало в России в последние годы чем–то само собой разумеющимся. А как всё начиналось 20 лет назад? – Однажды мне стало скучно, и я подумал: не привезти ли в Екатеринбург молодых режиссёров? И я привёз ребят с курсов Марка Захарова и Григория Козлова, с актёрами нашего ТЮЗа они делали ещё не эскизы, а отрывки. Посмотреть их работы я пригласил главных режиссёров Урала, Сибири и Поволжья. Приехало много людей, всех потом куда–то позвали работать. Так начались лаборатории и проникновение молодых режиссёров из столиц в провинцию. Позже менялись форматы, вместо отрывков делались цельные эскизы, я пробовал драматургию разных стран, меня стали приглашать проводить лаборатории в других городах. Ваш театр не стал исключением. – За шесть лет норильской «Полярки» из эскизов лаборатории выросло 13 спектаклей, некоторые отмечены даже на российских фестивалях. С актёрами Норильской драмы Галиной Савиной и Денисом Чайниковым – Ну, здорово же! И сам театр меняется: появляются новые артисты, авторы, режиссёры, и вообще — жизнь кипит, причём каждый раз «Полярка» проходит не по однажды утверждённой схеме, а развивается, набирает силы. Идея таких опытов в том, что за считанные дни у режиссёра и актёров должен выйти готовый рисунок спектакля с перспективой доработки. При этом молодой режиссёр с зачастую никому не известной пьесой получает работу в театре. Лаборатория — это такое взбадривание театра, духоподъёмное занятие, которое полезно всем — и актёрам, и зрителям. – На «Полярке–2019» вы соединили и лабораторные эскизы, и «Хоронько–Оркестр», и необычную норильскую постановку о плато Путорана с упором на виртуальную реальность... – Так зазвучала тема, которую мы с вашим режиссёром Анной Бабановой придумали и обозначили — про реальность: объективную, субъективную, виртуальную. Все эти элементы в неё прекрасно вписываются. Реальностей много, и путешествие по ним — вещь интересная. Эскизы и всё, что с ними связано, стали неким исследованием, прежде всего на эмоциональном уровне, и зритель это подтвердил на обсуждениях. Космос дает нам понять, что мы с ним вступили в какой–то диалог, он отозвался, подав свои знаки (смеется. — М. Х.). Сцена из эскиза «Горка» Насколько то, что мы делали, было интересно — показывают итоги голосования. У меня, на самом деле, возникло двоякое чувство. Как человек репертуарного театра, с одной стороны я хочу, чтобы театру всё поставленное пригодилось: чтоб завтра на сцену, чтоб критики писали, и чтоб все уже на «Маску» поехали... С другой стороны — это лаборатория: мы тут что–то пробуем, ошибаемся, что–то совсем не получается и должно не получаться... – Что стало любопытным лично для вас? – То, как режиссёр меняет задумку драматурга, тональность пьесы и на выходе получает какое–то абсолютно «своё» произведение. Это интересный опыт, поставлю в пример эскиз Лизы Бондарь «Горка». Вообще, все режиссёры «Полярки» ещё раз доказали, что они жизнеспособны, профессиональны. И, если мы говорим о пользе для театра — у него появились обоснованные ожидания. – А что дальше будет с эскизами? – Это решает главный режиссёр и дирекция театра. Тут многие факторы влияют. Строение репертуара — вещь прихотливая: надо учитывать занятость актёров, спектакли и темы, которых не хватает городу, много всего. Обсуждаем театральную задумку – Если чей–то эскиз не входит в афишу театра, это же не значит, что режиссёр — аутсайдер? – Ни в коем случае. Поймите, театр — это забег на длинную дистанцию. Поставил неудачный спектакль — ну и что! Будет другой, третий. Бывали такие случаи: на первом спектакле у мастера провал — зритель ушёл на середине, актёры перестали разговаривать с ним, а за второй спектакль этот же режиссёр «Золотую Маску» получил. Это копилка опыта, процесс. – Мне эта лаборатория показалась обаятельной, ироничной, а вам? – Я доволен ребятами. Каждый спасался как может. Дмитрий Акриш боролся с пьесой, Лиза Бондарь — со своим мировоззрением, Тимур Файрузов — со знанием труппы. – А можно подробнее про Тимура? – Когда тебя никто не знает, и ты никого не знаешь — возникает нерв, а когда ты работаешь с одними и теми же артистами всё время, нерв исчезает. В этом некий минус Тимуровского эскиза — артисты в нём... расположились, как в кресле. Но в лаборатории можно ошибаться. Если всё пройдёт гладко — какой тогда в ней смысл? Нельзя к этому относиться со звериной серьёзностью, это дело отчасти хулиганское, тут есть момент авантюризма. Олег Лоевский родился в 1953 году на Урале, окончил филологический факультет университета в Екатеринбурге.

• Основатель фестиваля «Реальный театр». Лауреат международных театральных премий Станиславского и Дягилева. Член экспертного совета Национальной премии «Золотая Маска». Театральный критик. • Фестивальный демиург, как называют его в театральных кругах, киносценарист, продюсер, исследователь, первопроходец, энтузиаст. Балагур, выдумщик, душа компаний. • Режиссёрские лаборатории Лоевского проходили более 100 раз по всей России, в малых и средних провинциальных театрах. С 2013 года в этот список входит и Норильск.

– Лабораторный процесс, изобретённый вами, приобретает ли он новые формы? – Сейчас у меня впереди лаборатория в Перми, где режиссёра не будет, а будут артисты и художник, артисты и композитор, артисты и команда сценографов. Мы создаём ландшафтные лаборатории — с Театром наций и казанским Фондом поддержки современного искусства «Живой город», уличные театры-променады, много чего придумываем. Театр по определению — создание второй реальности. Везде, где она создаётся простыми средствами, он есть. Так, однажды мы делали театр и без артистов — ими становились сами зрители. С режиссёром из Молдовы Дмитрием Акришем – Кстати, о простых средствах. Что скажете по поводу сложных театральных «примочках»? – Никто не знает правильной дороги к искусству. Вам это кажется невозможным, а человек берёт и делает шедевр из коврика и двух актёров; или варит 150 тонн металла, загоняет наверх артистов, и у него получается цирк дю Солей... Однозначных рецептов нет, думать о них бессмысленно. Пусть каждый художник делает то, что хочет. – Зритель не всегда «съедает» новое и навороченное. – Со зрителем надо уметь работать. Есть гениальная байка про Чаплина. Приходит к нему некто и говорит: «Я придумал трюк и хочу его вам продать. Он очень смешной, вы заработаете на нём кучу денег, и поэтому я прошу за него миллион долларов». Чаплину показали этот гэг — он так смеялся, что еле смог остановиться, и в итоге изрёк: «Знаете, я у вас его не куплю». — «Вы великий Чаплин, я его вам просто подарю». — «Вы знаете, я его и даром взять не могу». «Почему? Вы же смеялись», — спрашивает обескураженный артист. — «Я — да, но для зрителя он недостаточно банален». В этом есть некий секрет успеха простых вещей. Абсолютно банальное ставить нельзя, это скучно. А абсолютно новое никто не поймёт.

Марина Хорошевская Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Однажды мне стало скучно, и я подумал: не привезти ли в Екатеринбург молодых режиссёров? И я привёз ребят с курсов Марка Захарова и Григория Козлова, с актёрами нашего ТЮЗа они делали ещё не эскизы, а отрывки. Посмотреть их работы я пригласил главных режиссёров Урала, Сибири и Поволжья. Приехало много людей, всех потом куда–то позвали работать. Так начались лаборатории и проникновение молодых режиссёров из столиц в провинцию. Позже менялись форматы, вместо отрывков делались цельные эскизы, я пробовал драматургию разных стран, меня стали приглашать проводить лаборатории в других городах. Ваш театр не стал исключением.– Ну, здорово же! И сам театр меняется: появляются новые артисты, авторы, режиссёры, и вообще — жизнь кипит, причём каждый раз «Полярка» проходит не по однажды утверждённой схеме, а развивается, набирает силы.Идея таких опытов в том, что за считанные дни у режиссёра и актёров должен выйти готовый рисунок спектакля с перспективой доработки. При этом молодой режиссёр с зачастую никому не известной пьесой получает работу в театре. Лаборатория — это такое взбадривание театра, духоподъёмное занятие, которое полезно всем — и актёрам, и зрителям.– Так зазвучала тема, которую мы с вашим режиссёром Анной Бабановой придумали и обозначили — про реальность: объективную, субъективную, виртуальную. Все эти элементы в неё прекрасно вписываются. Реальностей много, и путешествие по ним — вещь интересная. Эскизы и всё, что с ними связано, стали неким исследованием, прежде всего на эмоциональном уровне, и зритель это подтвердил на обсуждениях. Космос дает нам понять, что мы с ним вступили в какой–то диалог, он отозвался, подав свои знаки (смеется. — М. Х.).Насколько то, что мы делали, было интересно — показывают итоги голосования. У меня, на самом деле, возникло двоякое чувство. Как человек репертуарного театра, с одной стороны я хочу, чтобы театру всё поставленное пригодилось: чтоб завтра на сцену, чтоб критики писали, и чтоб все уже на «Маску» поехали... С другой стороны — это лаборатория: мы тут что–то пробуем, ошибаемся, что–то совсем не получается и должно не получаться...– То, как режиссёр меняет задумку драматурга, тональность пьесы и на выходе получает какое–то абсолютно «своё» произведение. Это интересный опыт, поставлю в пример эскиз Лизы Бондарь «Горка». Вообще, все режиссёры «Полярки» ещё раз доказали, что они жизнеспособны, профессиональны. И, если мы говорим о пользе для театра — у него появились обоснованные ожидания.– Это решает главный режиссёр и дирекция театра. Тут многие факторы влияют. Строение репертуара — вещь прихотливая: надо учитывать занятость актёров, спектакли и темы, которых не хватает городу, много всего.– Ни в коем случае. Поймите, театр — это забег на длинную дистанцию. Поставил неудачный спектакль — ну и что! Будет другой, третий. Бывали такие случаи: на первом спектакле у мастера провал — зритель ушёл на середине, актёры перестали разговаривать с ним, а за второй спектакль этот же режиссёр «Золотую Маску» получил. Это копилка опыта, процесс.– Я доволен ребятами. Каждый спасался как может. Дмитрий Акриш боролся с пьесой, Лиза Бондарь — со своим мировоззрением, Тимур Файрузов — со знанием труппы.– Когда тебя никто не знает, и ты никого не знаешь — возникает нерв, а когда ты работаешь с одними и теми же артистами всё время, нерв исчезает. В этом некий минус Тимуровского эскиза — артисты в нём... расположились, как в кресле. Но в лаборатории можно ошибаться. Если всё пройдёт гладко — какой тогда в ней смысл? Нельзя к этому относиться со звериной серьёзностью, это дело отчасти хулиганское, тут есть момент авантюризма.Олег Лоевский родился в 1953 году на Урале, окончил филологический факультет университета в Екатеринбурге.• Основатель фестиваля «Реальный театр». Лауреат международных театральных премий Станиславского и Дягилева. Член экспертного совета Национальной премии «Золотая Маска». Театральный критик.• Фестивальный демиург, как называют его в театральных кругах, киносценарист, продюсер, исследователь, первопроходец, энтузиаст. Балагур, выдумщик, душа компаний.• Режиссёрские лаборатории Лоевского проходили более 100 раз по всей России, в малых и средних провинциальных театрах.С 2013 года в этот список входит и Норильск.– Сейчас у меня впереди лаборатория в Перми, где режиссёра не будет, а будут артисты и художник, артисты и композитор, артисты и команда сценографов. Мы создаём ландшафтные лаборатории — с Театром наций и казанским Фондом поддержки современного искусства «Живой город», уличные театры-променады, много чего придумываем. Театр по определению — создание второй реальности. Везде, где она создаётся простыми средствами, он есть. Так, однажды мы делали театр и без артистов — ими становились сами зрители.– Никто не знает правильной дороги к искусству. Вам это кажется невозможным, а человек берёт и делает шедевр из коврика и двух актёров; или варит 150 тонн металла, загоняет наверх артистов, и у него получается цирк дю Солей... Однозначных рецептов нет, думать о них бессмысленно. Пусть каждый художник делает то, что хочет.– Со зрителем надо уметь работать. Есть гениальная байка про Чаплина. Приходит к нему некто и говорит: «Я придумал трюк и хочу его вам продать. Он очень смешной, вы заработаете на нём кучу денег, и поэтому я прошу за него миллион долларов». Чаплину показали этот гэг — он так смеялся, что еле смог остановиться, и в итоге изрёк: «Знаете, я у вас его не куплю». — «Вы великий Чаплин, я его вам просто подарю». — «Вы знаете, я его и даром взять не могу». «Почему? Вы же смеялись», — спрашивает обескураженный артист. — «Я — да, но для зрителя он недостаточно банален».В этом есть некий секрет успеха простых вещей. Абсолютно банальное ставить нельзя, это скучно. А абсолютно новое никто не поймёт.

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