[Индекс номера 10 (25.01.2019)]



Тема недели

Восток - дело тонкое

В последнее время между Россией и Японией вновь остро встал вопрос южных Курильских островов. В Токио по–прежнему не хотят признавать за Москвой пять тысяч квадратных километров, пускай малообитаемых, но стратегически важных земель.



Хотя российская сторона заявила, что от своих национальных интересов отступать не собирается, на этот раз от этого соседа просто так не отмахнуться — не первый год Россию сотрясают санкции, а значит, и вести себя в данном вопросе Кремль обязан крайне деликатно. Неудобство вызывает и то, что по окончании Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор.





Ты чьих будешь? РИА «Новости» пишет, что в заявлениях Токио об исторической принадлежности Курил есть доля лукавства. Издание подчеркивает: эти острова в Охотском море в 16 веке открыли русские мореплаватели, а в 17 веке Россия и Япония одновременно начали их осваивать. В результате айны — коренной народ Курильской гряды — практически полностью исчезли. Так что японцы в любом случае там были не первыми. В конце 18 века Екатерина II подписала Указ о включении Курильских островов в состав России. Но борьба с японцами не прекратилась. Наконец в 1855 году противоборствующие стороны подписали Симодский трактат. Японии перешли острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, а России достались Северные Курилы. Нерешённым остался вопрос о принадлежности Сахалина. Компромисса достигли спустя почти четверть века, согласовав в Санкт–Петербурге новый договор. Россия отказывалась от Курил, а Страна восходящего солнца — от Сахалина. Но и этот документ оказался под вопросом после начала в 1904 году Русско–японской войны. Победитель Япония вдобавок к Курильскому архипелагу присоединила Южный Сахалин. Такое территориальное размежевание сохранялось вплоть до окончания Второй мировой войны, когда японцы, союзники нацистов, были разбиты антигитлеровской коалицией. Именно этот факт — союз милитаристской Японии с фашистами — Токио каждый раз уводит на второй план, когда ведётся дискуссия о вхождении Южных Курил в состав СССР по итогам войны.



Оставить нельзя вернуть О прошедшей на этой неделе в Москве встрече президента России Владимира Путина и премьер–министра Японии Синдзо Абэ сообщает Газета.Ру. Переговоры, в ходе которых стороны обсудили заключение мирного договора, продлились более трёх часов. Лидеры стран подтвердили готовность дальнейшей работы над заключением соглашения. Впрочем, как они намерены решить судьбу Курил и вопрос присутствия США в Японии, осталось неизвестным. Никаких конкретных тезисов касательно главного вопроса — принадлежности Курильских островов — не прозвучало. Правда, не стоит забывать, что данная территориальная проблема является болезненным вопросом для обеих сторон, а переговоры находятся лишь в начальной стадии. Об этом напрямую говорят и сами политики. «Каких–либо конкретных вариантов сейчас вообще не существует. Сейчас переговоры между Москвой и Токио находятся в начальной стадии, в частности, происходит обмен мнениями, экспертная работа, которая требует участия глав государств, — сказал журналистам перед началом переговоров пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков. — С самого начала президент говорил, что тема заключения мирного договора с Японией значительно растянута по времени». Накануне встречи с Путиным японский премьер заявил, что согласен на заключение мирного договора с Россией, если Японии будет гарантирована передача половины из оспариваемых южных Курильских островов, о которых говорится в Декларации 1956 года, — Шикотан и Хабомаи. По мнению японского лидера, передача Итурупа и Кунашира выглядит на данный момент нереалистично. Дмитрий Песков, однако, заявил, что официально Токио пока не делал Москве подобных предложений. Однако стоит отметить, что Декларация 1956 года предполагает на первоначальном этапе признание Японией итогов Второй мировой войны, в том числе суверенитета России над всеми четырьмя островами южной Курильской гряды, с чем японская сторона не готова согласиться.





Цена вопроса Японист Виктор Кузьминков на страницах «Известий» рассуждает о перспективе уступок Японии в территориальном споре. Он отмечает, что, учитывая исходную позицию Токио о притязаниях на четыре острова, предложение Абэ можно расценивать как уступку в территориальном вопросе. Однако позиция российской стороны состоит в том, что суверенитет России над этими территориями обсуждению не подлежит и Япония должна признать итоги Второй мировой войны. В такой ситуации заключение мирного договора возможно только после осознания японской стороной бесперспективности территориального торга. Россия заинтересована в расширении экономического сотрудничества с Японией и углублении двусторонних контактов, но без увязки с какими–либо политическими обязательствами. Переговоры по вопросу принадлежности южных Курильских островов идут по инициативе Токио. Однако, похоже, российская сторона не собирается всерьёз обсуждать принадлежность указанной территории. Этот вопрос в глазах Москвы выглядит решённым по итогам Второй мировой войны, и речь может идти только об условиях использования, в том числе совместного, тех или иных территорий при условии сохранения российского суверенитета. В связи с этим необходимо отметить важное международно–правовое обстоятельство, которое делает невозможным обсуждение принадлежности каких–либо островов Курильской гряды. Поскольку тем самым будет поставлен под сомнение российский суверенитет над всеми Курильскими островами и южной частью острова Сахалин. Согласно принципам международного права, после окончания военных действий занятая территория может быть обретена даже без договора, если прежний суверен от неё отказывается. Уже только на этом основании Россия как правопреемница СССР может распоряжаться территориями, приобретёнными в результате войны против Японии в 1945 году. И длительное и фактическое владение с этого времени Курильскими островами и Южным Сахалином ведёт к закреплению прав Москвы на них в соответствии с теми же нормами. Государственная граница между Россией и Японией в этом случае приобретает статус не договорной, а исторически сложившейся.

Свой взгляд Михаил Туаев, корреспондент газеты «Заполярная правда» корреспондент газеты «Заполярная правда»

Малоосведомлённому в этом вопросе человеку сложно понять, что же такого важного в островах, из–за которых столько лет идёт спор. Но если копнуть глубже и выйти за рамки внутригосударственной политики, можно узнать много интересного. Во–первых, несмотря на то что острова — далеко не райский уголок, они имеют серьёзное геополитическое значение. По той же причине, что и Южная Осетия, за которую развязалась борьба между нами и Западом (кто бы что ни говорил, но я считаю, что тот конфликт произошёл при активном участии США), небольшая по площади и населению территория Южных Курил представляет собой лакомый кусочек для любой более–менее уважающей себя державы. Потеряв контроль над островами, Россия теряет возможность свободного прохода своих военных кораблей и подводных лодок в Мировой океан, а следовательно, становится уязвимой с востока. Во–вторых, экономический потенциал территории вокруг островов Малой Курильской гряды сложно переоценить. В случае отказа от неё Россия лишается богатейшей морепродуктами акватории. В–третьих, подобная слабина грозит создать и другие прецеденты, а именно — в Калининградской области и на Карельском перешейке, от которых бы не отказались наши западные соседи. И, наконец, самым главным фактором, который удерживает российское правительство от подобной «щедрости», является население, проживающее на островах. Причём, подчеркну, население наше. На Курилах японцы давно не живут. Несмотря на всю привлекательность территории, очевидно, что сегодня из–за неё никто не станет серьёзно конфликтовать. Весь мир ещё в том же 2008–м прекрасно понял: Россия уже не та, что в девяностых, и в случае очевидной агрессии подставлять вторую щёку точно не станет, несмотря ни на какие санкции. Вместе с тем наше правительство постарается как можно спокойнее решить этот вопрос или хотя бы отодвинуть его на неопределённый срок. Самым важным аргументом в этом вопросе, на мой взгляд, послужит общественное мнение — сегодня никто не станет рисковать своей репутацией ради дружественных отношений с иностранцами, если в итоге потеряет доверие собственного населения. В самой же Японии, похоже, мало кто всерьёз верит в положительный исход. Для них поддержать разговор о Курилах – скорее вопрос чести, возможность лишний раз показать, что они потомки суровых и принципиальных самураев. К тому же Япония обладает не только развитой экономикой и серьёзным потенциалом, но и довольно высокими либеральными настроениями в обществе. И в таких странах именно общественное мнение, как правило, является решающим.

Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Хотя российская сторона заявила, что от своих национальных интересов отступать не собирается, на этот раз от этого соседа просто так не отмахнуться — не первый год Россию сотрясают санкции, а значит, и вести себя в данном вопросе Кремль обязан крайне деликатно. Неудобство вызывает и то, что по окончании Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор.РИА «Новости» пишет, что в заявлениях Токио об исторической принадлежности Курил есть доля лукавства. Издание подчеркивает: эти острова в Охотском море в 16 веке открыли русские мореплаватели, а в 17 веке Россия и Япония одновременно начали их осваивать. В результате айны — коренной народ Курильской гряды — практически полностью исчезли. Так что японцы в любом случае там были не первыми.В конце 18 века Екатерина II подписала Указ о включении Курильских островов в состав России. Но борьба с японцами не прекратилась. Наконец в 1855 году противоборствующие стороны подписали Симодский трактат. Японии перешли острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, а России достались Северные Курилы. Нерешённым остался вопрос о принадлежности Сахалина.Компромисса достигли спустя почти четверть века, согласовав в Санкт–Петербурге новый договор. Россия отказывалась от Курил, а Страна восходящего солнца — от Сахалина. Но и этот документ оказался под вопросом после начала в 1904 году Русско–японской войны.Победитель Япония вдобавок к Курильскому архипелагу присоединила Южный Сахалин. Такое территориальное размежевание сохранялось вплоть до окончания Второй мировой войны, когда японцы, союзники нацистов, были разбиты антигитлеровской коалицией.Именно этот факт — союз милитаристской Японии с фашистами — Токио каждый раз уводит на второй план, когда ведётся дискуссия о вхождении Южных Курил в состав СССР по итогам войны.О прошедшей на этой неделе в Москве встрече президента России Владимира Путина и премьер–министра Японии Синдзо Абэ сообщает Газета.Ру. Переговоры, в ходе которых стороны обсудили заключение мирного договора, продлились более трёх часов. Лидеры стран подтвердили готовность дальнейшей работы над заключением соглашения. Впрочем, как они намерены решить судьбу Курил и вопрос присутствия США в Японии, осталось неизвестным.Никаких конкретных тезисов касательно главного вопроса — принадлежности Курильских островов — не прозвучало. Правда, не стоит забывать, что данная территориальная проблема является болезненным вопросом для обеих сторон, а переговоры находятся лишь в начальной стадии. Об этом напрямую говорят и сами политики. «Каких–либо конкретных вариантов сейчас вообще не существует. Сейчас переговоры между Москвой и Токио находятся в начальной стадии, в частности, происходит обмен мнениями, экспертная работа, которая требует участия глав государств, — сказал журналистам перед началом переговоров пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков. — С самого начала президент говорил, что тема заключения мирного договора с Японией значительно растянута по времени».Накануне встречи с Путиным японский премьер заявил, что согласен на заключение мирного договора с Россией, если Японии будет гарантирована передача половины из оспариваемых южных Курильских островов, о которых говорится в Декларации 1956 года, — Шикотан и Хабомаи. По мнению японского лидера, передача Итурупа и Кунашира выглядит на данный момент нереалистично. Дмитрий Песков, однако, заявил, что официально Токио пока не делал Москве подобных предложений. Однако стоит отметить, что Декларация 1956 года предполагает на первоначальном этапе признание Японией итогов Второй мировой войны, в том числе суверенитета России над всеми четырьмя островами южной Курильской гряды, с чем японская сторона не готова согласиться.Японист Виктор Кузьминков на страницах «Известий» рассуждает о перспективе уступок Японии в территориальном споре. Он отмечает, что, учитывая исходную позицию Токио о притязаниях на четыре острова, предложение Абэ можно расценивать как уступку в территориальном вопросе. Однако позиция российской стороны состоит в том, что суверенитет России над этими территориями обсуждению не подлежит и Япония должна признать итоги Второй мировой войны.В такой ситуации заключение мирного договора возможно только после осознания японской стороной бесперспективности территориального торга. Россия заинтересована в расширении экономического сотрудничества с Японией и углублении двусторонних контактов, но без увязки с какими–либо политическими обязательствами.Переговоры по вопросу принадлежности южных Курильских островов идут по инициативе Токио. Однако, похоже, российская сторона не собирается всерьёз обсуждать принадлежность указанной территории. Этот вопрос в глазах Москвы выглядит решённым по итогам Второй мировой войны, и речь может идти только об условиях использования, в том числе совместного, тех или иных территорий при условии сохранения российского суверенитета. В связи с этим необходимо отметить важное международно–правовое обстоятельство, которое делает невозможным обсуждение принадлежности каких–либо островов Курильской гряды. Поскольку тем самым будет поставлен под сомнение российский суверенитет над всеми Курильскими островами и южной частью острова Сахалин.Согласно принципам международного права, после окончания военных действий занятая территория может быть обретена даже без договора, если прежний суверен от неё отказывается. Уже только на этом основании Россия как правопреемница СССР может распоряжаться территориями, приобретёнными в результате войны против Японии в 1945 году. И длительное и фактическое владение с этого времени Курильскими островами и Южным Сахалином ведёт к закреплению прав Москвы на них в соответствии с теми же нормами. Государственная граница между Россией и Японией в этом случае приобретает статус не договорной, а исторически сложившейся.

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