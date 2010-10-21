[Индекс номера 100 (11.07.2019)]

Север, ваш мусор крайний

Краевые парламентарии обсудили итоги «мусорной» реформы за прошедшие полгода. Депутаты единодушны: особенно сложно обстоят дела на Крайнем Севере.
На совместном заседании двух комитетов Законодательного собрания Красноярского края — по строительству и ЖКХ и по природным ресурсам и экологии — с докладом о ситуации в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории края выступил министр экологии и рационального природопользования Павел Корчашкин. Он обозначил проблемные вопросы. Необходимо актуализировать старую территориальную схему по обращению с ТКО, которую предстоит утвердить до конца этого года. Она включит в себя не только действующие объекты, но и те, которые появятся до 2030 года. Сейчас в крае 31 полигон, а должны построить ещё 19, к четырём сортировочным линиям прибавятся 12, а к 34 площадкам временного накопления отходов — 56. Также предстоит изменить нормативы накопления отходов, установленные в регионе. Они являются одними из самых низких в стране. Сейчас проводятся замеры в 17 населённых пунктах края с максимальной и минимальной численностью жителей. Эти замеры позволят сформировать новые нормативы к началу 2020 года, сообщила пресс–служба Заксобрания.
Краю не хватает 40 тысяч контейнеров и 12 тысяч площадок для сбора мусора. В этом году муниципалитетам на них выделяется 110 миллионов рублей, этого явно недостаточно — всего требуется около 850 миллионов.
По словам министра экологии, остаётся острой тема борьбы с несанкционированными свалками. Ликвидировать их должны собственники отходов, а на деле эти расходы также ложатся на плечи муниципалитетов. Министр обозначил и низкую собираемость с населения и юридических лиц платы за ТКО. Задолженность перед региональными операторами составляет 150 миллионов рублей.
Выступившие вслед за чиновником представители двух компаний — региональных операторов также высказали свои пожелания: повысить норматив накопления отходов, субсидировать выпадающие доходы из бюджета. Впрочем, в ходе обсуждения выяснилось, что, по данным министерства тарифной политики, за первый квартал этого года в шести из 15 территориальных зон региональные операторы получили прибыль. В связи с этим было предложено сравнить расходы и доходы компаний, чтобы понять, действительно ли они несут убытки.
– Реформа реализуется на территории региона достаточно сложно. Есть вопросы об удалении несанкционированных свалок, о реализации реформы в сельских и отдалённых территориях. И очень важный вопрос о нереализованности этой системы на севере Красноярского края, — отметил вице–спикер краевого парламента, председатель комитета по строительству и жилищно–коммунальному хозяйству Алексей Кулеш.
– Мы считаем, что реализацией закона в Арктической зоне и северных территориях должна заниматься Федерация. У субъекта нет таких средств, чтобы выделять их для строительства полигонов в отдалённых и труднодоступных районах. Поэтому в постановлении Совета Федерации, которое отрабатывается рабочей группой, есть вопрос о том, чтобы краю выделили 450 миллионов рублей на приобретение мусоросжигательных установок для северных территорий. Рабочей группе предстоит решить, нужны ли вообще мусоросжигательные установки или мусор целесообразнее вывозить. Надеюсь, мы получим окончательный ответ по северным территориям после того, как 24 июля эта рабочая группа соберётся», — пояснил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский.

Подготовил Николай Кондрашов
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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График отключения горячей воды в Норильске.
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Краевые парламентарии обсудили итоги «мусорной» реформы за прошедшие полгода. Депутаты единодушны: особенно сложно обстоят дела на Крайнем Севере.

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