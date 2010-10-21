[Индекс номера 100 (11.07.2019)]



Резонанс

Вон из дома!

В Норильске резко увеличилось количество крыс. По мнению специалистов, это связано с некачественной работой «РостТеха» — регионального оператора, отвечающего за вывоз мусора.

Информация о том, что в норильских домах — в подъездах и даже квартирах — стали появляться грызуны, облетела практически все крупные СМИ страны. Ситуация нерядовая, несмотря на то что летом в Норильске популяция крыс увеличивается. В связи с этим городские власти усиливают меры борьбы с грызунами. – Несмотря на то, что СанПиНами предусмотрена дератизация в многоквартирных домах один раз в месяц, сейчас управляющие компании выполняют эту процедуру в два раза чаще, дополнительно работают по обращениям и жалобам жителей на конкретных адресах. Мы реагируем на каждый звонок, — рассказала и. о. начальника управления ЖКХ администрации Норильска Татьяна Шульгина. Сложившаяся в Норильске ситуация вызвала реакцию и краевых властей. Депутаты Заксобрания на совместном заседании комитетов по природным ресурсам и экологии, строительству и ЖКХ пришли к выводу, что проблема может быть связана с некачественной работой местного оператора по вывозу мусора. В управлении ЖКХ также подтвердили, что количество жалоб на работу регионального оператора не становится меньше. И несмотря на то, что после апрельского кризиса «РостТех» пересмотрел организацию работы: увеличил количество техники и привлечённых работников, отвечающих за сбор и утилизацию мусора, перешёл на ежедневный вывоз отходов, в июне поступило 26 жалоб жителей на некачественно оказанную услугу.

Мария Васильева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Информация о том, что в норильских домах — в подъездах и даже квартирах — стали появляться грызуны, облетела практически все крупные СМИ страны. Ситуация нерядовая, несмотря на то что летом в Норильске популяция крыс увеличивается. В связи с этим городские власти усиливают меры борьбы с грызунами.– Несмотря на то, что СанПиНами предусмотрена дератизация в многоквартирных домах один раз в месяц, сейчас управляющие компании выполняют эту процедуру в два раза чаще, дополнительно работают по обращениям и жалобам жителей на конкретных адресах. Мы реагируем на каждый звонок, — рассказала и. о. начальника управления ЖКХ администрации Норильска Татьяна Шульгина.Сложившаяся в Норильске ситуация вызвала реакцию и краевых властей. Депутаты Заксобрания на совместном заседании комитетов по природным ресурсам и экологии, строительству и ЖКХ пришли к выводу, что проблема может быть связана с некачественной работой местного оператора по вывозу мусора. В управлении ЖКХ также подтвердили, что количество жалоб на работу регионального оператора не становится меньше. И несмотря на то, что после апрельского кризиса «РостТех» пересмотрел организацию работы: увеличил количество техники и привлечённых работников, отвечающих за сбор и утилизацию мусора, перешёл на ежедневный вывоз отходов, в июне поступило 26 жалоб жителей на некачественно оказанную услугу.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















