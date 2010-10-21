[Индекс номера 100 (11.07.2019)]

 Резонанс 
Вон из дома!

В Норильске резко увеличилось количество крыс. По мнению специалистов, это связано с некачественной работой «РостТеха» — регионального оператора, отвечающего за вывоз мусора.
Информация о том, что в норильских домах — в подъездах и даже квартирах — стали появляться грызуны, облетела практически все крупные СМИ страны. Ситуация нерядовая, несмотря на то что летом в Норильске популяция крыс увеличивается. В связи с этим городские власти усиливают меры борьбы с грызунами.
– Несмотря на то, что СанПиНами предусмотрена дератизация в многоквартирных домах один раз в месяц, сейчас управляющие компании выполняют эту процедуру в два раза чаще, дополнительно работают по обращениям и жалобам жителей на конкретных адресах. Мы реагируем на каждый звонок, — рассказала и. о. начальника управления ЖКХ администрации Норильска Татьяна Шульгина.
Сложившаяся в Норильске ситуация вызвала реакцию и краевых властей. Депутаты Заксобрания на совместном заседании комитетов по природным ресурсам и экологии, строительству и ЖКХ пришли к выводу, что проблема может быть связана с некачественной работой местного оператора по вывозу мусора. В управлении ЖКХ также подтвердили, что количество жалоб на работу регионального оператора не становится меньше. И несмотря на то, что после апрельского кризиса «РостТех» пересмотрел организацию работы: увеличил количество техники и привлечённых работников, отвечающих за сбор и утилизацию мусора, перешёл на ежедневный вывоз отходов, в июне поступило 26 жалоб жителей на некачественно оказанную услугу.

Мария Васильева
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График отключения горячей воды в Норильске.
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Статьи текущего номера:
 
Краевые парламентарии обсудили итоги «мусорной» реформы за прошедшие полгода. Депутаты единодушны: особенно сложно обстоят дела на Крайнем Севере.

Резонанс 
В Норильске резко увеличилось количество крыс. По мнению специалистов, это связано с некачественной работой «РостТеха» — регионального оператора, отвечающего за вывоз мусора.

 
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 11 июля 2019 
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16:21 Авиакомпания NordStar расширяет линейку услуг: теперь пассажирам доступен онлайн-чат.
16:01 Ситуация с вывозом мусора и крысами в Норильске на личном контроле главы города. Ринат Ахметчин обсудил с руководством «РостТех», как решить эти проблемы.
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