[Индекс номера 100 (11.07.2019)]



Выпускной балл

В Норильском государственном индустриальном институте с 20 июня ведётся приём документов на дневное отделение по результатам ЕГЭ. В числе абитуриентов — вчерашние одиннадцатиклассники и выпускники прошлых лет.

На данный момент подано 258 заявлений (из них 166 оригиналов). Среди желающих поступить — четыре вчерашних выпускника с золотыми медалями и отличными аттестатами, много ребят, получивших на ЕГЭ 225 баллов и больше. По количеству бюджетных мест лидируют направления: «Горное дело» (27 мест), «Автоматизация технологических процессов и производств» (25), «Технологические машины и оборудование» (23) и «Строительство» (22). За ними следуют «Электроэнергетика и электротехника» (20) и «Металлургия» (15). Большой шанс поступить на бесплатное отделение есть у тех абитуриентов, кто подал документы по специальности «Наземные транспортно–технологические комплексы»: на 13 бюджетных мест пока только пятеро претендентов. Также НГИИ ведёт приём на «Информационные системы и технологии», «Прикладную информатику» и экономические специальности – на менеджмент и экономику, где открыто 12 и 13 бюджетных мест соответственно, но уже сегодня заявлений подано в два раза больше. Стоит отметить, что в этом году бюджетных мест чуть больше — 178, в прошлом их было 174. Самые популярные направления сегодня — автоматизация технологических процессов и производств, горное дело, строительство, электроэнергетика. Председатель приёмной комиссии НГИИ Татьяна Сазонова рассказала «Заполярке», что абитуриентов знакомят со всеми 11 направлениями подготовки специалистов и условиями поступления в рамках «контрольных цифр приёма», им также предоставляют информацию о платных образовательных услугах. Кампания по приёму документов от желающих учиться на заочном отделении стартовала ещё 2 апреля, всего же в НГИИ для заочников выделено 86 бюджетных мест. Это меньше, чем раньше: из реестра бюджетных мест исключили строительное направление. К слову, в 2019–2020 учебном году стоимость обучения для платников не намного выше, чем в прошлом, и составляет 218 тысяч рублей в год, на экономику и менеджмент — 194 тысячи рублей. В прошлом году для абитуриентов, чей средний балл ЕГЭ был не ниже 60–70 (в зависимости от факультета), предусматривалась скидка, сохранится она и теперь. Ещё 10 процентов вуз скинет для льготных категорий поступающих и обучающихся. В приёмной комиссии НГИИ напоминают, что 27 июля завершится приём документов от молодых людей, планирующих учиться на бюджете. 1 августа — последний день приёма оригиналов документов об образовании от ребят так называемой первой волны. 6 августа завершится вторая волна. 18 августа стартует заявочная кампания на платную форму обучения. Вопросы о поступлении в НГИИ можно задать по телефону 47–39–47, а также на сайте НГИИ. Интернет–ресурс вуза

Марина Хорошевская Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На данный момент подано 258 заявлений (из них 166 оригиналов). Среди желающих поступить — четыре вчерашних выпускника с золотыми медалями и отличными аттестатами, много ребят, получивших на ЕГЭ 225 баллов и больше.По количеству бюджетных мест лидируют направления: «Горное дело» (27 мест), «Автоматизация технологических процессов и производств» (25), «Технологические машины и оборудование» (23) и «Строительство» (22). За ними следуют «Электроэнергетика и электротехника» (20) и «Металлургия» (15).Большой шанс поступить на бесплатное отделение есть у тех абитуриентов, кто подал документы по специальности «Наземные транспортно–технологические комплексы»: на 13 бюджетных мест пока только пятеро претендентов.Также НГИИ ведёт приём на «Информационные системы и технологии», «Прикладную информатику» и экономические специальности – на менеджмент и экономику, где открыто 12 и 13 бюджетных мест соответственно, но уже сегодня заявлений подано в два раза больше.Стоит отметить, что в этом году бюджетных мест чуть больше — 178, в прошлом их было 174. Самые популярные направления сегодня — автоматизация технологических процессов и производств, горное дело, строительство, электроэнергетика.Председатель приёмной комиссии НГИИ ТатьянаСазонова рассказала «Заполярке», что абитуриентов знакомят со всеми 11 направлениями подготовки специалистов и условиями поступления в рамках «контрольных цифр приёма», им также предоставляют информацию о платных образовательных услугах.Кампания по приёму документов от желающих учиться на заочном отделении стартовала ещё 2 апреля, всего же в НГИИ для заочников выделено 86 бюджетных мест. Это меньше, чем раньше: из реестра бюджетных мест исключили строительное направление.К слову, в 2019–2020 учебном году стоимость обучения для платников не намного выше, чем в прошлом, и составляет 218 тысяч рублей в год, на экономику и менеджмент — 194 тысячи рублей. В прошлом году для абитуриентов, чей средний балл ЕГЭ был не ниже 60–70(в зависимости от факультета), предусматривалась скидка, сохранится она и теперь. Ещё 10 процентов вуз скинет для льготных категорий поступающих и обучающихся.В приёмной комиссии НГИИ напоминают, что 27 июля завершится приём документов от молодых людей, планирующих учиться на бюджете. 1 августа — последний день приёма оригиналов документов об образовании от ребят так называемой первой волны. 6 августа завершится вторая волна. 18 августа стартует заявочная кампания на платную форму обучения.Вопросы о поступлении в НГИИ можно задать по телефону 47–39–47, а также на сайте НГИИ. Интернет–ресурс вуза norvuz.ru позволит отследить списки подавших заявление абитуриентов, а после 27 июля — увидеть рейтинг поступающих по тем или иным направлениям. Кроме контрольных цифр приёма в НГИИ на сайте опубликованы: перечень вступительных испытаний, время работы приёмной комиссии, правила подачи и рассмотрения апелляций, образец договора об оказании платных образовательных услуг и другая информация.

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