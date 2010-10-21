[Индекс номера 100 (11.07.2019)]

 Наши традиции 
Побежали

Нас стало 2,5 тысячи! Именно столько норильчан сейчас поддерживают благотворительную акцию «Норильск, беги со мной!». Свою команду собрала и редакция «Заполярной Правды».
До старта акции остались считанные дни. В субботу, 13 июля, к 11 часам на площадке возле Музея Норильска соберутся те, кто решил помогать не на словах, а на деле, чтобы в последний час перед стартом успеть зарегистрироваться на благотворительный забег.
В этом году проект реализуется на грантовые средства, полученные благотворительным фондом «Территория добра», победившим в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей». Партнёрами фонда выступают управление благотворительных программ компании «Норникель», администрация города, Агентство развития Норильска, а также НКО, предприниматели и активные жители Большого Норильска. Всех неравнодушных объединяет желание помочь четверым юным норильчанам, которым на лечение и реабилитацию требуется порядка миллиона рублей. На эти деньги для трёхлетнего Алана Габараева, у которого спинномозговая атрофия, будет приобретён аппарат неинвазивной вентиляции лёгких. Восьмилетней Нелли Крейс с ДЦП и шестилетнему Владу Лисицыну с аутизмом на средства, собранные в ходе регистрации на забег, были оплачены курсы реабилитации. А Алина Орлова, у которой аномалия центральной нервной системы, поедет в новосибирский центр «Улыбка ангела».
Зарегистрироваться на забег ещё не поздно. Это можно сделать на сайте благотворительного фонда www.t–dobra.ru, кликнув на баннер «Норильск, беги со мной!» или с помощью QR–кода на афишах мероприятия. Не поздно заявить о себе и командам. Представитель может внести коллективно собранные средства в офисе «Территории добра» и получить стартовые пакеты: бандану, наклейку и значок. Находится благотворительный фонд в Норильске, на ул. Севастопольской, 4 (нежилой подъезд). Телефон для справок 46–53–33, с 12 до 18 часов.
Минимальный размер взноса всего 200 рублей. Кроме того, регистрация на забег будет вестись и в день акции «Норильск, беги со мной!»: с 11 часов перед музеем начнут работать регистрационные стойки. С 11 до 11.40 участников забега ждут спортивно–развлекательные локации: информационная площадка по скандинавской ходьбе и разминка для детей со «Снежными носиками».
За 15 минут до забега, в 11.45, состоится основная разминка с Еленой Гордеевой, после которой участники выйдут на старт. Ровно в 12.00 бегуны начнут своё движение по дистанции от Комсомольской площади до Театральной по чётной стороне Ленинского проспекта и обратно по нечётной стороне. Завершится праздник здоровья и спорта музыкальной программой «Добрый рок».

Наталья Черкашина
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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График отключения горячей воды в Норильске.
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