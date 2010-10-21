[Индекс номера 100 (11.07.2019)]

 Крупным планом 
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Белая медведица, доставленная из Норильска в «Роев ручей», возможно, переедет в другой зоопарк.
Специалисты до сих пор ломают головы над тем, как хищник, который большую часть жизни проводит в море, среди дрейфующих льдов, оказался рядом с промзоной НПР. Сама же виновница шумихи уже три недели проходит реабилитацию в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей». В карантинном отделении для неё созданы все условия. Ест медведица два раза в день — утром и вечером. В рационе — свежее мясо и рыба. Поев, животное много спит. В жаркие дни медведицу поливают холодной водой. Более того — зоологи даже поместили в её вольер кондиционер.
— Помещение, где обитают другие белые медведи, оборудовано бассейном для купания. В карантинном отделении, конечно, речь о таких удобствах не идёт. Вольер здесь небольшой, сделан с учётом того, чтобы легче было совершать необходимые манипуляции с животным. К примеру, поставить зверя на весы, — рассказывает «Заполярной Правде» Екатерина Михайлова, сотрудник пресс–службы «Роева ручья». — Тем не менее видно, что чувствует себя мишка хорошо. Мониторинг ведётся круглосуточно. Главная его задача сейчас — есть, спать и постепенно набираться сил. Доступ к нему ограничен.
Сотрудники красноярского зоопарка пока не готовы сказать, сколько времени проведёт в изоляции «норильчанка». Согласно требованиям ветеринарных служб карантин животного длится не менее месяца, а при необходимости может быть продлён даже до полугода. Всё будет зависеть от состояния медведицы, которая на сегодня, как отмечают зоологи, недотягивает до положенных норм. Предполагается, что зверю примерно два с половиной года. Вес медведицы при поступлении в «Роев ручей» был 106 килограммов, что практически вдвое меньше нормы. Из–за сильного истощения пришлось даже отложить тщательное обследование, чтобы не навредить.
Норильчане, принявшие близко к сердцу судьбу полярной медведицы, уже начали придумывать для неё имя. Между тем в красноярском парке флоры и фауны просят дождаться окончания карантина: сейчас ещё рано. К тому же есть большая вероятность того, что после реабилитации зверь по решению соответствующих ведомств отправится в зоопарк какого–то другого города.
— В «Роевом ручье» на довольствии шесть бурых и три белых медведя, которых нам удалось спасти от гибели, а теперь добавился ещё и этот зверь, — констатирует факт Екатерина Михайлова. — Для нашего парка это слишком много. В то же время о возвращении в дикую природу, учитывая молодой возраст животного, речь не идёт.
Дальнейшую судьбу арктической хищницы будут определять совместно с Росприроднадзором специальные кураторы в Москве. Зоопарк из любого другого региона может оставить свою заявку.
— Возможно, мы всё–таки объявим официальный конкурс на выбор имени для медведицы до того, как она покинет Красноярск, — обнадёжила Екатерина Михайлова.

Екатерина Степанова
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График отключения горячей воды в Норильске.
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