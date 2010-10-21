[Индекс номера 100 (11.07.2019)]



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Станислав и Лариса Стрючковы: «Не мы увлеклись коллекционированием, коллекционирование увлеклось нами»

«Заполярная правда» продолжает цикл публикаций, посвящённых норильчанам, чья страсть — коллекционирование. Предметом увлечения наших героев может быть всё что угодно: от произведений искусства до сувениров. И сегодня мы в гостях у владельцев издательства «АПЕКС» Станислава и Ларисы Стрючковых, собирающих головные уборы.

200 Примерно столько видов головных уборов существует в мире — от сомбреро и гоголя до тюрбана и цилиндра. 1395 год Изобретение первой шляпы — высокой конической. Идея принадлежала королеве Франции Изабелле Баварской. 393 600 фунтов За такую цену с аукционных торгов в Лондоне в 2018 году была продана знаменитая шляпа Индианы Джонса. 4,52 метра Диаметр самой большой в России шляпы из войлока, изготовленной на фестивале в Вятских Полянах. 50 Столько головных уборов в коллекции Станислава и Ларисы Стрючковых.

Станислав и Лариса — известные в Норильске краеведы. Помимо экспедиций на Таймыре они активно путешествуют за его пределами. За последние двадцать с лишним лет супруги объездили множество стран: практически всю Европу, частично — Азию и Африку, а скоро планируют открыть для себя и Америку. Как и многие путешественники, где бы они ни бывали, всегда возвращаются с сувенирами. Но вместо привычных брелоков и магнитиков их интересует нечто более изысканное — шляпы, панамы, береты и другие головные уборы, в особенности национальные. Они показывают мне коллекцию, часть которой разместилась на стене квартиры. Здесь арабская «арафатка» мирно соседствует с еврейской кипой, а современная бейсболка с идеологической красной звездой, привезённая из Китая, дополняет китайский же традиционный головной убор. По коллекции можно изучать географию. Сегодня у них около 50 разных экспонатов. Впрочем, так их сложно назвать: в некоторых шляпах можно смело прогуляться по городу. – Долгое время мы не считали себя коллекционерами, просто из каждой поездки хотели привезти с собой что–то прикладное, и шляпа для этого как раз подходит. По сути, это не мы увлеклись коллекционированием, а коллекционирование увлеклось нами, — признаётся Станислав. – Раньше мы в основном ездили за границу, а потом решили, что надо поддержать и наш туристический бизнес, поэтому теперь активно путешествуем по России, — с улыбкой добавляет Лариса. — Съездили мы как–то в Норвегию посмотреть знаменитые фьорды и, по правде говоря, были немного удивлены и даже разочарованы, поскольку озёра Таймыра — Лама, Глубокое, Собачье и другие — не уступают им по красоте, только тут — пресные воды, а там — солёные. Друзья, осведомлённые об увлечении наших героев, время от времени пополняют их коллекцию, но таких экспонатов у Стрючковых немного. Именно поэтому подборка Станислава и Ларисы и интересна: одно дело — собирать что–то в своём городе, и совсем другое — везти шляпку с другого конца света. Шляпа, популярная в Великобритании, приглянулась и норильчанам Головной убор, с которого и началась коллекция Станислава и Ларисы, был куплен ими в далёком уже 1997 году в Лондоне. Побывать в туманном Альбионе и не посетить дом–музей Шерлока Холмса? В итоге в Норильск наши туристы вернулись с аутентичной шляпой охотника на оленей, более известной как шляпа Шерлока Холмса. Купили они её за 200 фунтов, что по тем временем, впрочем, как и сейчас, — немалые деньги. К слову, Станислав периодически гуляет в ней по городу, правда, трубку при этом не курит. Индиана Джонс носил такую же Охотник за сокровищами Индиана Джонс тоже известен не только своими приключениями, но и узнаваемой шляпой. В 2008 году такая появилась и в коллекции Стрючковых. Она была привезена из Испании — парка развлечений «Порт Авентура». Как и шляпу Шерлока Холмса, этот головной убор Станислав периодически не прочь «выгулять». А этот головной убор был найден в одной из тайских деревень С каждым из экспонатов связана своя, порой любопытная, история. Одни приобретались легко — на рынках и в магазинах, за другими же пришлось поохотиться. Например, в излюбленном месте отдыха россиян — Таиланде — Станислав и Лариса долго не могли найти национальный головной убор. В итоге им пришлось, преодолев немалое расстояние, наведаться в одну из деревень, где у местных крестьян они приобрели женскую звенящую шляпу. Так её назвали потому, что она украшена бубенцами, ракушками и прочими заморскими погремушками. Один из самых необычных экспонатов в коллекции Другой головной убор — из Вьетнама. Владельцы называют его «шляпа–трансформер». Сделанная из бамбука, она универсальна: лёгким движением руки творение азиатских мастеров превращается в элегантный веер. Татарская женская тюбетейка Не одними лишь зарубежными экспонатами интересна коллекция наших героев. Например, татарская женская тюбетейка. Украшенная национальным орнаментом, она отражает многовековую историю народа, её изготовившего. Лариса называет этот головной убор одним из своих любимых. Армейская пилотка, найденная на месте бывшей воинской части Конечно же, есть у Стрючковых и экспонаты, так или иначе связанные с Норильском. Пару лет назад, проводя экскурсию у горы Обрыв, где когда–то располагалась советская воинская часть, Станислав и Лариса нашли втоптанную в землю непрезентабельную тряпицу. Принесли домой, отстирали, и оказалось, что это армейская пилотка. Она заняла достойное место в коллекции.

Михаил Туаев Фото Михаила ТУАЕВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Станислав и Лариса — известные в Норильске краеведы. Помимо экспедиций на Таймыре они активно путешествуют за его пределами. За последние двадцать с лишним лет супруги объездили множество стран: практически всю Европу, частично — Азию и Африку, а скоро планируют открыть для себя и Америку. Как и многие путешественники, где бы они ни бывали, всегда возвращаются с сувенирами. Но вместо привычных брелоков и магнитиков их интересует нечто более изысканное — шляпы, панамы, береты и другие головные уборы, в особенности национальные.Они показывают мне коллекцию, часть которой разместилась на стене квартиры. Здесь арабская «арафатка» мирно соседствует с еврейской кипой, а современная бейсболка с идеологической красной звездой, привезённая из Китая, дополняет китайский же традиционный головной убор. По коллекции можно изучать географию. Сегодня у них около 50 разных экспонатов. Впрочем, так их сложно назвать: в некоторых шляпах можно смело прогуляться по городу.– Долгое время мы не считали себя коллекционерами, просто из каждой поездки хотели привезти с собой что–то прикладное, и шляпа для этого как раз подходит. По сути, это не мы увлеклись коллекционированием, а коллекционирование увлеклось нами, — признаётся Станислав.– Раньше мы в основном ездили за границу, а потом решили, что надо поддержать и наш туристический бизнес, поэтому теперь активно путешествуем по России, — с улыбкой добавляет Лариса. — Съездили мы как–то в Норвегию посмотреть знаменитые фьорды и, по правде говоря, были немного удивлены и даже разочарованы, поскольку озёра Таймыра — Лама, Глубокое, Собачье и другие — не уступают им по красоте, только тут — пресные воды, а там — солёные.Друзья, осведомлённые об увлечении наших героев, время от времени пополняют их коллекцию, но таких экспонатов у Стрючковых немного. Именно поэтому подборка Станислава и Ларисы и интересна: одно дело — собирать что–то в своём городе, и совсем другое — везти шляпку с другого конца света.Головной убор, с которого и началась коллекция Станислава и Ларисы, был куплен ими в далёком уже 1997 году в Лондоне. Побывать в туманном Альбионе и не посетить дом–музей Шерлока Холмса? В итоге в Норильск наши туристы вернулись с аутентичной шляпой охотника на оленей, более известной как шляпа Шерлока Холмса. Купили они её за 200 фунтов, что по тем временем, впрочем, как и сейчас, — немалые деньги. К слову, Станислав периодически гуляет в ней по городу, правда, трубку при этом не курит.Охотник за сокровищами Индиана Джонс тоже известен не только своими приключениями, но и узнаваемой шляпой. В 2008 году такая появилась и в коллекции Стрючковых. Она была привезена из Испании — парка развлечений «Порт Авентура». Как и шляпу Шерлока Холмса, этот головной убор Станислав периодически не прочь «выгулять».С каждым из экспонатов связана своя, порой любопытная, история. Одни приобретались легко — на рынках и в магазинах, за другими же пришлось поохотиться. Например, в излюбленном месте отдыха россиян — Таиланде — Станислав и Лариса долго не могли найти национальный головной убор. В итоге им пришлось, преодолев немалое расстояние, наведаться в одну из деревень, где у местных крестьян они приобрели женскую звенящую шляпу. Так её назвали потому, что она украшена бубенцами, ракушками и прочими заморскими погремушками.Другой головной убор — из Вьетнама. Владельцы называют его «шляпа–трансформер». Сделанная из бамбука, она универсальна: лёгким движением руки творение азиатских мастеров превращается в элегантный веер.Не одними лишь зарубежными экспонатами интересна коллекция наших героев. Например, татарская женская тюбетейка. Украшенная национальным орнаментом, она отражает многовековую историю народа, её изготовившего. Лариса называет этот головной убор одним из своих любимых.Конечно же, есть у Стрючковых и экспонаты, так или иначе связанные с Норильском. Пару лет назад, проводя экскурсию у горы Обрыв, где когда–то располагалась советская воинская часть, Станислав и Лариса нашли втоптанную в землю непрезентабельную тряпицу. Принесли домой, отстирали, и оказалось, что это армейская пилотка. Она заняла достойное место в коллекции.

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