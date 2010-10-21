[Индекс номера 100 (11.07.2019)]



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Там чудеса, там леший бродит...

Этим летом в Талнахе будет воплощено в жизнь семь проектов благоустройства. Как изменится облик района, «Заполярной Правде» рассказал заместитель начальника Талнахского территориального управления администрации Норильска Андрей Соколов.

Для спорта и игры Большая спортивно–игровая зона появится в районе улиц Маслова и Бауманской. Площадь объекта — 1417,5 кв. м. Это место было выбрано потому, что, во–первых, там ранее уже была детская площадка, которую демонтировали в 2017 году, так как часть оборудования пришла в негодность. А во–вторых, этот участок, расположенный в зелёной зоне, жители района давно облюбовали для семейного отдыха. Работы по благоустройству территории будут выполняться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», их стоимость по контракту составляет более 6,3 миллиона рублей, из которых порядка 5,6 миллиона — средства федерального бюджета, 297,5 тысячи рублей — средства краевого бюджета и почти 361 тысяча рублей — местного бюджета. Подрядчик уже приступил к подготовительным работам: демонтажу старого оборудования и планировке территории. На днях ожидается прибытие нового оборудования. Сдать объект планируется в конце августа. Подрядчик, по заверениям Соколова, надёжный: благодаря этой же компании появился сквер около медсанчасти. В зелёной зоне появятся 10 парковых скульптур Начались работы по благоустройству пустыря в районе дома № 35а на ул. Рудной. В 2019 году за счёт муниципальных средств (порядка 1,7 миллиона рублей) планируется выполнить первый этап, который включает: земляные работы; возведение монолитного железобетонного поребрика; обустройство спортивной площадки и установку спортоборудования для разновозрастных групп; оформление зоны отдыха и монтаж беседки. — Этот участок занял второе место по результатам голосования жителей при отборе общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы формирования комфортной городской среды на 2020 год, поясняет Андрей Соколов. — И мы надеемся, что будут выделены федеральные и региональные средства на завершение начатого проекта. Полностью объект должен быть готов к концу следующего лета. Андрей Соколов: «Уверен, горожанам они понравятся» Подарки ко Дню шахтёра За счёт муниципальных средств (1,4 миллиона рублей) взамен пришедшего в негодность памятника «Первым» на объездной дороге будет установлен новый, точная копия оригинала. Его история такова: в 1973 году неизвестные художники из «Талнахрудстроя» своими силами изготовили и установили памятник «Первым». Со временем он начал разрушаться. Выяснилось, что и официального «хозяина» у него нет, этот объект не учтён. Теперь же все юридические вопросы улажены, разработан проект нового монумента, заключён контракт с подрядчиком, уже готова опалубка. Торжественное открытие запланировано на День шахтёра. Тогда же будет презентована талнахцам и скульптура «Горняк» с надписью на постаменте: «Славься на века, труд горняка!». Бронзовый монумент высотой (с постаментом) 3,8 м, с основанием 4,1 м уже изготовлен в Москве мастерами скульптурно–производственного комбината «ЛитАрт» и ожидает доставки в Норильск. Новый памятник «Первым» точь-в-точь повторяет оригинал На изготовление памятника и благоустройство территории, где он разместится — для него подготовят участок на площади Горняков, — потрачено около семи миллионов рублей. На средства, выделенные муниципалитетом (около миллиона рублей), будет сделано основание для скульптуры, проведена асфальтировка территории. Изготовление скульптуры и её доставка до места установки — на средства «Норникеля» и пожертвования горожан. Отметим, что памятник может выдержать температуры от плюс 40 до минус 50 градусов Цельсия и влажность воздуха до 100 процентов. Пока не определено, где лучше установить кованую карету, контракт на изготовление которой заключён с норильским кузнецом Сергеем Катюхиным. Стоит этот арт–объект около 330 тысяч рублей, он также будет преподнесён горожанам в качестве подарка на главный праздник рудной столицы. Эскиз благоустройства территории в районе улиц Маслова и Бауманской Среди деревьев К Дню города в зелёной зоне — в районе улиц Маслова и Бауманской, — появятся 10 парковых скульптур: Баба–яга, Леший, кресла в виде пней и переплетённых стволов деревьев. Выглядят они как деревянные, но сделаны из стеклопластика. Лёгкие и пустотелые украшения будут утяжелены бетоном. Эти скульптуры обошлись Норильску в 176 тысяч рублей. Недалеко от Центра содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица» установят дерево с 12 шарами. Ствол будет блестеть на солнце, а шары диаметром 75 см — светиться в темноте. Стоимость «золотого» дерева — 440 тысяч рублей. Также там планируется обустроить небольшой скверик и поставить лавочки, посадить порядка 60 берёз, которые собираются привезти из Красноярска. Кстати, помогают рабочим, причем безвозмездно, подопечные «Лествицы»: они убирают мусор, копают землю. В стадии проработки находится восьмая задумка талнахской администрации — медная скульптура девушки с зонтом, по которому будут стекать светящиеся струи дождя. Но будет ли идея воплощена в жизнь, пока нет стопроцентной уверенности. Андрей Соколов отметил, что многое в деле благо-устройства района зависит от коммерсантов: — Если бы каждый владелец магазина или кафе озаботился тем, как выглядит территория вокруг его предприятия, постарался бы её озеленить, разместил бы вазоны с искусственными цветами, то Талнах стал бы ещё краше. И назвал имена тех, кто давно помогает администрации в улучшении облика района, — это индивидуальные предприниматели Илья Марущак и Олег Сергеев. Что касается отношения горожан к местам отдыха, которые благоустраивает администрация Талнаха, то, по словам Соколова, в зелёных зонах горожане стали оставлять меньше мусора, сократилось и количество актов вандализма. И это хороший знак.

Надежда Сидор Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Большая спортивно–игровая зона появится в районе улиц Маслова и Бауманской. Площадь объекта — 1417,5 кв. м. Это место было выбрано потому, что, во–первых, там ранее уже была детская площадка, которую демонтировали в 2017 году, так как часть оборудования пришла в негодность. А во–вторых, этот участок, расположенный в зелёной зоне, жители района давно облюбовали для семейного отдыха.Работы по благоустройству территории будут выполняться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», их стоимость по контракту составляет более 6,3 миллиона рублей, из которых порядка 5,6 миллиона — средства федерального бюджета, 297,5 тысячи рублей — средства краевого бюджета и почти 361 тысяча рублей — местного бюджета. Подрядчик уже приступил к подготовительным работам: демонтажу старого оборудования и планировке территории. На днях ожидается прибытие нового оборудования. Сдать объект планируется в конце августа. Подрядчик, по заверениям Соколова, надёжный: благодаря этой же компании появился сквер около медсанчасти.Начались работы по благоустройству пустыря в районе дома № 35а на ул. Рудной. В 2019 году за счёт муниципальных средств (порядка 1,7 миллиона рублей) планируется выполнить первый этап, который включает: земляные работы; возведение монолитного железобетонного поребрика; обустройство спортивной площадки и установку спортоборудования для разновозрастных групп; оформление зоны отдыха и монтаж беседки.— Этот участок занял второе место по результатам голосования жителей при отборе общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы формирования комфортной городской среды на 2020 год, поясняет Андрей Соколов. — И мы надеемся, что будут выделены федеральные и региональные средства на завершение начатого проекта. Полностью объект должен быть готов к концу следующего лета.За счёт муниципальных средств (1,4 миллиона рублей) взамен пришедшего в негодность памятника «Первым» на объездной дороге будет установлен новый, точная копия оригинала.Его история такова: в 1973 году неизвестные художники из «Талнахрудстроя» своими силами изготовили и установили памятник «Первым». Со временем он начал разрушаться. Выяснилось, что и официального «хозяина» у него нет, этот объект не учтён. Теперь же все юридические вопросы улажены, разработан проект нового монумента, заключён контракт с подрядчиком, уже готова опалубка. Торжественное открытие запланировано на День шахтёра.Тогда же будет презентована талнахцам и скульптура «Горняк» с надписью на постаменте: «Славься на века, труд горняка!». Бронзовый монумент высотой (с постаментом) 3,8 м, с основанием 4,1 м уже изготовлен в Москве мастерами скульптурно–производственного комбината «ЛитАрт» и ожидает доставки в Норильск.На изготовление памятника и благоустройство территории, где он разместится — для него подготовят участок на площади Горняков, — потрачено около семи миллионов рублей. На средства, выделенные муниципалитетом (около миллиона рублей), будет сделано основание для скульптуры, проведена асфальтировка территории. Изготовление скульптуры и её доставка до места установки — на средства «Норникеля» и пожертвования горожан.Отметим, что памятник может выдержать температуры от плюс 40 до минус 50 градусов Цельсия и влажность воздуха до 100 процентов.Пока не определено, где лучше установить кованую карету, контракт на изготовление которой заключён с норильским кузнецом Сергеем Катюхиным. Стоит этот арт–объект около 330 тысяч рублей, он также будет преподнесён горожанам в качестве подарка на главный праздник рудной столицы.К Дню города в зелёной зоне — в районе улиц Маслова и Бауманской, — появятся 10 парковых скульптур: Баба–яга, Леший, кресла в виде пней и переплетённых стволов деревьев. Выглядят они как деревянные, но сделаны из стеклопластика. Лёгкие и пустотелые украшения будут утяжелены бетоном. Эти скульптуры обошлись Норильску в 176 тысяч рублей.Недалеко от Центра содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица» установят дерево с 12 шарами. Ствол будет блестеть на солнце, а шары диаметром 75 см — светиться в темноте. Стоимость «золотого» дерева — 440 тысяч рублей. Также там планируется обустроить небольшой скверик и поставить лавочки, посадить порядка 60 берёз, которые собираются привезти из Красноярска. Кстати, помогают рабочим, причем безвозмездно, подопечные «Лествицы»: они убирают мусор, копают землю.В стадии проработки находится восьмая задумка талнахской администрации — медная скульптура девушки с зонтом, по которому будут стекать светящиеся струи дождя. Но будет ли идея воплощена в жизнь, пока нет стопроцентной уверенности.Андрей Соколов отметил, что многое в деле благо-устройства района зависит от коммерсантов:— Если бы каждый владелец магазина или кафе озаботился тем, как выглядит территория вокруг его предприятия, постарался бы её озеленить, разместил бы вазоны с искусственными цветами, то Талнах стал бы ещё краше.И назвал имена тех, кто давно помогает администрации в улучшении облика района, — это индивидуальные предприниматели Илья Марущак и Олег Сергеев.Что касается отношения горожан к местам отдыха, которые благоустраивает администрация Талнаха, то, по словам Соколова, в зелёных зонах горожане стали оставлять меньше мусора, сократилось и количество актов вандализма. И это хороший знак.

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