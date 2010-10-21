[Индекс номера 100 (11.07.2019)]



Эхо праздника

Трижды «Надежда»

В 51–й раз туристский слёт на реке Хараелах объединил приверженцев активного образа жизни, любящих природу и песни у костра. А спортивные состязания выявили лидера – и третий год подряд сильнейшей командой слёта стала «Надежда».

Команда победителей «Надежда» Команда–победительница, как видно из названия, состоит из работников Надеждинского металлургического завода. При этом, когда закрывали никелевый завод, часть его сотрудников перевели на «Надежду», таким образом команда укрепилась вчерашними соперниками и стала ещё сильнее. Бывшие работники никелевого отметили, что на их новом месте работы созданы все условия как для подготовки к слёту, так и для поддержания физической формы в течение всего года. – На «Надежде» много отлично оборудованных залов для занятий боксом, теннисом, баскетболом, волейболом, футболом, несколько тренажёрок, спортплощадки на турбазе. Так что наша победа на «Хараелахе», а также во всевозможных спартакиадах «Норникеля» и других городских соревнованиях — это закономерность, — уверены члены команды–победительницы. Один из её участников вспомнил, что раньше занимался гиревым спортом в своё удовольствие, а перейдя на «Надежду» и получив возможность постоянно тренироваться, стал чемпионом среди работников «Норникеля». Чувствуя поддержку руководства НМЗ, перенимая опыт у ветеранов спорта, которых на заводе немало, ребята и девчата изо всех сил стараются достичь наилучших результатов. Самая зрелищная часть слёта – Принцип, что главное не победа, а участие — это не про нас, мы будем первыми, — заявили надеждинцы ещё в первый день слёта. Главными же своими конкурентами металлурги считали команду «Пионеры». Они, в свою очередь, рассказали, что их команда объединяет активных и инициативных норильчан, стремящихся быть в авангарде. – Каждый из нас — человек увлечённый, не важно чем — музыкой, живописью, спортом, туризмом, фотографией, кулинарией... Главное — правильно распределить обязанности. И мы все прекрасно дополняем друг друга не только здесь, на слёте, но и в повседневной жизни, — рассказал капитан команды Денис. «От каждого — по способностям каждому — по труду» — этот принцип и привёл пионеров на пьедестал почёта. Не первый раз дыша в спину «Надежде», «Пионеры» так и не смогли её обойти и стали вторыми. «Пионеры» поразили зрителей волей к победе на соревнованиях по технике водного туризма. В этих состязаниях они были первыми, кто, не справившись с бурной рекой и оказавшись далеко за пределами дистанции, всё же собрали волю в кулак, выгребли против течения и под крики болельщиков прошли–таки через финишные ворота. И даже скупые обычно на эмоции спасатели кричали им вслед: «Гребём, гребём! Молодцы! Вы — самые сильные!» А река в этом году была настолько бурной и полноводной, что спасатели уже перед стартом первого экипажа подготовили свою резиновую лодку к спуску. И не зря: из 44 экипажей финишировали лишь семь. Первое место заняли матёрые водники из команды «Тритон», и то они прошли трассу не без штрафных очков за касание вешек ворот. Большинству же байдарочников понадобилась помощь спасателей: десять экипажей перевернулись на дистанции — именно столько оверкилей было засчитано. Столько же «кильнулись» уже за пределами дистанции, ещё более десяти экипажей хоть и удержали суда на плаву, но не смогли самостоятельно пристать к берегу. «Пионеры» – серебряные призёры «Хараелаха» Из–за того что многие участники состязаний в байдарку сели впервые в жизни, путали право и лево, а команда «Табань!» вгоняла их в ступор, напряжённых и опасных ситуаций было хоть отбавляй. Например, одних перевернувшихся горе–водников спасатели нагнали уже перед поворотом реки, а их покорёженную байдарку «случайные прохожие» выловили метрах в трёхстах от финиша. Действенную помощь оказал водникам и спасателям гость «Хараелаха» из Смоленска. Он протягивал экипажам длинный шест и подтаскивал их к берегу, за что получил от организаторов грамоту и памятный сувенир. Самое интересное, что он оказался супругом внучки одного из первых норильских спасателей — Алексея Маркова, в далёкие 1970–е добровольный спасотряд действовал при клубе туристов «Таймыр». Так что борьба с бурным Хараелахом и помощь участникам соревнований и в этот раз объединила как новичков слёта, так и туристов с большим стажем.

В тему Подрастающее поколение туристов • Самый творческий конкурс на слёте у реки Хараелах — туристской песни, который устраивают в завершение первого дня соревнований. Его особенно ждут, многие горожане на него специально приезжают семьями – порадовать душу. И все выступления были одно интереснее и неожиданнее предыдущего. Нынче для участия заявились 16 команд — рекорд. Самой юной певунье Джанин из команды «Металлист» НОК всего–то 6 лет. В сборной «Зелёный крокодил» явилась и юная мамочка с младенцем на руках, а поддерживал свою команду забавный танцующий персонаж в костюме рептилии. Геологи даже умудрились представить свой песенный театр с декорациями. • На конкурсе песни высшего балла от жюри из самых крутых бардов удостоилась дружная команда в красных галстуках и пилотках — «Пионеры». А также солистка Наталья Басюк, которая в выходном платье с дамской сумочкой представляла команду чайников «Бардак», которые просто решили вместе интересно провести время на Хараелахе. • Прямо на слёте рождались и новые ансамбли. Ирина Пучко, недавно в наших краях, приехала на «Хараелах» с дочкой. Там они объединились с колоритной солисткой «Солнцеворота» Натальей, чтобы вместе исполнить недавно написанную Ириной песню о прекрасной стране Путорана. • По словам члена жюри и ведущей песенного конкурса «Хараелаха» Ларисы Лешковой, все команды подошли к конкурсу творчески. Песни, пусть и на популярные мелодии, но со своими неповторимыми текстами, воспевали туризм и Таймыр. Гимном слёта теперь можно считать композицию «Я — турист навек», которой подпевали всей поляной. Как и финальному выступлению норильского клуба самодеятельной песни во главе с Олегом Марчуком. Наши лучшие барды, сделав большой песенный подарок слёту, во время ночных посиделок у костра решили, что пора бы возродить осенний сбор туристов на Красных Камнях «Первые палатки», популярный у норильчан в советские времена. Так что, похоже, в начале сентября снова вместе споём на просторах тундры. • В первые выходные июля, когда норильские барды и туристы распевали песни у реки Хараелах, любители самодеятельной песни со всей России собрались на Мастрюковских озёрах под Самарой. Гостями 46–го фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина (в простонародье — Грушинский фестиваль, или «Груша») стали 23 тысячи человек из 36 регионов России. В этом году в отборочных турах конкурса авторов–исполнителей выступили более 200 музыкантов. Они боролись за право выступить на главной сцене — гитаре — вместе с такими мэтрами авторской песни, как Александр Городницкий, Олег Митяев, Алексей Иващенко, Вадим и Валерий Мищуки, Галина Хомчик. Специальным гостем фестиваля стал Алексей Кортнев с проектом «Частный случай». Кстати, в этот раз на Грушинском фестивале можно было увидеть и услышать не только гитары, но и губные гармошки, варганы, скрипки и даже пианино. Оно стояло в одном из лагерей рядом с гипсовой инсталляцией и табличкой «Собираем на починку инструмента». В последний день фестиваля, видимо, разочаровавшись или не набрав нужную сумму, хозяева пианино решили его сжечь. • Всероссийский слёт юных туристов пройдёт с 3 по 10 августа в Челябинской области в национальном парке «Таганай». Он проводится по инициативе Координационного совета по развитию детского туризма в России во второй раз. Первый слёт прошёл в прошлом году в Краснодарском крае на территории Кавказского государственного природного заповедника имени Шапошникова. Такой сбор объединяет юных туристов из разных регионов России, систематически занимающихся походно–экспедиционной деятельностью. В основной части программы — пятидневный поход по территории национального парка «Таганай», в ходе которого команды должны продемонстрировать свои туристские умения и навыки. Соревнования по водному туризму, а также конкурсы туристской песни, поваров и т. д. пройдут на берегу озера Тургояк. На сегодня заявки подали 25 команд: из Алтая, Новосибирска, Омска, Москвы, Санкт–Петербурга, Башкортостана, Екатеринбурга, Краснодара и других городов.

Надежда Сидор Фото Ирины ДАНИЛЕНКО, Александра АНАНЬЕВА и Елены БЕЛАЛОВОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Команда–победительница, как видно из названия, состоит из работников Надеждинского металлургического завода. При этом, когда закрывали никелевый завод, часть его сотрудников перевели на «Надежду», таким образом команда укрепилась вчерашними соперниками и стала ещё сильнее. Бывшие работники никелевого отметили, что на их новом месте работы созданы все условия как для подготовки к слёту, так и для поддержания физической формы в течение всего года.– На «Надежде» много отлично оборудованных залов для занятий боксом, теннисом, баскетболом, волейболом, футболом, несколько тренажёрок, спортплощадки на турбазе. Так что наша победа на «Хараелахе», а также во всевозможных спартакиадах «Норникеля» и других городских соревнованиях — это закономерность, — уверены члены команды–победительницы.Один из её участников вспомнил, что раньше занимался гиревым спортом в своё удовольствие, а перейдя на «Надежду» и получив возможность постоянно тренироваться, стал чемпионом среди работников «Норникеля». Чувствуя поддержку руководства НМЗ, перенимая опыт у ветеранов спорта, которых на заводе немало, ребята и девчата изо всех сил стараются достичь наилучших результатов.– Принцип, что главное не победа, а участие — это не про нас, мы будем первыми, — заявили надеждинцы ещё в первый день слёта. Главными же своими конкурентами металлурги считали команду «Пионеры».Они, в свою очередь, рассказали, что их команда объединяет активных и инициативных норильчан, стремящихся быть в авангарде.– Каждый из нас — человек увлечённый, не важно чем — музыкой, живописью, спортом, туризмом, фотографией, кулинарией... Главное — правильно распределить обязанности. И мы все прекрасно дополняем друг друга не только здесь, на слёте, но и в повседневной жизни, — рассказал капитан команды Денис. «От каждого — по способностям каждому — по труду» — этот принцип и привёл пионеров на пьедестал почёта. Не первый раз дыша в спину «Надежде», «Пионеры» так и не смогли её обойти и стали вторыми.«Пионеры» поразили зрителей волей к победе на соревнованиях по технике водного туризма. В этих состязаниях они были первыми, кто, не справившись с бурной рекой и оказавшись далеко за пределами дистанции, всё же собрали волю в кулак, выгребли против течения и под крики болельщиков прошли–таки через финишные ворота. И даже скупые обычно на эмоции спасатели кричали им вслед: «Гребём, гребём! Молодцы! Вы — самые сильные!»А река в этом году была настолько бурной и полноводной, что спасатели уже перед стартом первого экипажа подготовили свою резиновую лодку к спуску. И не зря: из 44 экипажей финишировали лишь семь. Первое место заняли матёрые водники из команды «Тритон», и то они прошли трассу не без штрафных очков за касание вешек ворот. Большинству же байдарочников понадобилась помощь спасателей: десять экипажей перевернулись на дистанции — именно столько оверкилей было засчитано. Столько же «кильнулись» уже за пределами дистанции, ещё более десяти экипажей хоть и удержали суда на плаву, но не смогли самостоятельно пристать к берегу.Из–за того что многие участники состязаний в байдарку сели впервые в жизни, путали право и лево, а команда «Табань!» вгоняла их в ступор, напряжённых и опасных ситуаций было хоть отбавляй. Например, одних перевернувшихся горе–водников спасатели нагнали уже перед поворотом реки, а их покорёженную байдарку «случайные прохожие» выловили метрах в трёхстах от финиша.Действенную помощь оказал водникам и спасателям гость «Хараелаха» из Смоленска. Он протягивал экипажам длинный шест и подтаскивал их к берегу, за что получил от организаторов грамоту и памятный сувенир. Самое интересное, что он оказался супругом внучки одного из первых норильских спасателей — Алексея Маркова, в далёкие 1970–е добровольный спасотряд действовал при клубе туристов «Таймыр». Так что борьба с бурным Хараелахом и помощь участникам соревнований и в этот раз объединила как новичков слёта, так и туристов с большим стажем.

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