[Индекс номера 100 (11.07.2019)]



Вопрос недели

Что нас объединяет?

В короткое северное лето нужно постараться вместить множество праздников, ярмарок, фестивалей и слётов. Каждые выходные норильчане собираются то на гастрофесте, то на Хараелахе, то на «ПикНике». Посреди этого пёстрого калейдоскопа «Заполярка» решила спросить у них:



Александр Корнуков, норильский бард: – Песня людей объединяет, и песенные фестивали. Правда, на материке с этим проще: катайся себе c фестиваля на фестиваль, встречайся со старыми друзьями, знакомься с новыми. Если же удаётся выбраться из Норильска и оказаться в каком–нибудь интересном месте — впечатления и обмен опытом гарантированы. Например, случайно в прошлом году мы попали на фестиваль с жутким названием «Уран 235»: он проходит в городе Сосновый Бор Ленинградской области и объединяет рокеров, джазменов и бардов из «атомных» городов. Мы, не будучи жителями атомграда, оказались там не совсем к месту, но выступили и новыми связями обросли. Если же говорить о фестивалях авторской песни, то это отличная площадка как для старта, так и для становления, для роста. Например, на заре нашего Таймырского фестиваля авторской песни его «крёстными» стали барды из Куйбышева: кто–то из наших познакомился с ними на знаменитом Грушинском и пригласил в Норильск. И, кстати, так всегда и происходит: встречаешься на каком–то фестивале, обмениваешься контактами, тебя приглашают, ты приглашаешь — вот песенники всей страны и объединились. Бывая в разных городах России, я обязательно захожу в клуб самодеятельной песни, благо сейчас не проблема в 2ГИС адрес посмотреть. И там, узнавая, что я «свой», да ещё и из Норильска, а слава о Таймырском фестивале гремит по всей стране, меня встречают как самого дорогого гостя.

Анастасия Лебедева, студентка: – Горожан могут объединять праздники, фестивали, ярмарки, различные тематические сходки. На городских мероприятиях часто организовывают зоны по интересам, например выставку мотоциклов, квест–игры в Музее Норильска и другие. На них собираются люди с общими предпочтениями, желанием расширить кругозор и тягой к новым знакомствам, общению. На сходках, к примеру, фанатов сериала «Шерлок» основная цель — знакомство с людьми и приятное времяпровождение в компании единомышленников, такие встречи — отличная возможность завести новых друзей.

Лариса Лешкова, президент талнахского КСП «Созвучие»: – В Норильске живут очень разные люди. Одни — закрытые одиночки, другим важно постоянно духовно подпитываться, они стремятся к объединению. А для этого им необходимы интересные творческие встречи, фестивали, спортивные состязания, благотворительные акции. В них, похоже, в нашем городе недостатка нет, важна только максимальная информированность. А ещё нас всех здорово объединяет любовь к северной природе. Именно она вдохновляет многих на то, чтобы вместе творить историю наших необычных мест — Норильска, Талнаха. Один мой друг — геолог и бард — так тонко это чувствует, что даже с сертификатом на переселение в руках, позволяющим вернуться в родной Питер, он не хочет покидать наши края. Именно понимание ценности человеческой общности, сложившейся в Норильске, многих не отпускает на материк.

Ирина Даниленко, спецкор «Заполярной Правды»: – Думаю, что большинство людей объединяют добрые дела, а норильчане в этом вопросе — большие молодцы. 15 июля исполняется 105 лет со дня рождения выдающегося металлурга Владимира Вагановича Терпогосова. Именно с возложения цветов и поминального молебна на его мемориале мы с друзьями–старожилами уже много лет начинаем уборку на старом погосте — рядом с МФЦ на улице Нансена. Присоединяются все желающие, кто откликается на приглашение. В последние годы с нами на субботник ходят и ребята из «Молодой гвардии». Нынче собираемся 14 июля в 12 часов у входа на кладбище, это рядом с молельным домом. Мешками и перчатками для уборки постараемся обеспечить. С собой стоит захватить воду и все, что сочтете необходимым.

Ирина Панькина, продавец: – Нас, норильчан, объединяют благотворительные акции, ведь именно так мы получаем возможность сообща помогать людям. Не важно, что мы не знаем их, никогда не видели, но мы все вместе желаем им добра. Общая направленность и благие намерения мероприятия могут сплотить многих горожан. Самый яркий пример — благотворительный забег «Норильск, беги со мной!». В этом году он будет проходить на главной улице города уже в четвёртый раз. Благодаря этой акции, объединяющей столько людей, будут собраны средства на программу помощи больным детям.

Елена Ильянкова, известная красноярская художница, которая гостит в Норильске: – Искренность, дружба, красота, правда жизни — вот что по–настоящему объединяет. У меня повсюду множество друзей, наверно, потому, что я им всегда искренне рада. Когда нынче собиралась на сплав по Енисею, в Заполярье, то очень помогли в сборах мои красноярские друзья — это и ученые, и студенты. Если бы не они, мы никогда бы не причалили на своём суденышке в Енисейске, где народ нас просто вытягивал на берег. И на Таймыре у меня теперь много друзей, с которыми я ощущаю единство. Оно сложилось после наших совместных проектов с Таймырским домом народного творчества. Любовь к Северу — вот что нас породнило. Теперь себя без Таймыра не представляю. Сейчас, похоже, объединяюсь и с Норильском. Прошлой осенью уже была с вашей командой на пленэре, и вновь зовет на него Норильская детская художественная школа. И к выставке у вас я готова – так много накопилось северных работ. Говорит эксперт Александр Кудрин, инструктор по альпинизму и туризму – Нас объединяет общее дело и совместные задачи, приводящие к конечной цели, которая также должна быть на всех одна. При этом невозможно заниматься любимым делом, не передавая свой опыт молодёжи, детям. Получается, общее дело — в нашем случае туризм — объединяет не только людей, стремящихся сбежать от обыденности, слиться с природой и проявить себя в походных условиях, он объединяет и поколения. Каждый заядлый турист стремится брать с собой в поход семью, пытается увлечь своих детей. Если же туризм не просто хобби, а дело всей жизни и ты постоянно учишься и совершенствуешься, тебе уже мало передавать свои знания и умения только своим детям, ты пытаешься подтянуть всех вокруг, автоматически становясь лидером. Человек, который ведёт за собой, тоже объединяет людей. Но только если он не назначен сверху, а лидер по натуре, по духу, понимающий всю меру ответственности, просчитывающий каждый шаг, как свой, так и тех, кто следует за ним, и умеющий поступиться личными интересами ради команды. Кто–то спросит: зачем тащить этот груз? Не проще ли в своё удовольствие идти к цели в компании себе подобных, отвечая только за себя. Возможно. Но зато какую гордость ты испытываешь, когда тот, кого ты когда–то привёл в туризм, обучил, заразил этой тягой к странствиям, сам становится профессионалом и передаёт опыт другим! Ты понимаешь, что всё не зря, что дело, которым ты болеешь всю жизнь, будет развиваться и дальше, несмотря на развал системы подготовки туристов и альпинистов, несмотря на то, что проводить соревнования и категорийные походы приходится только за свой счёт. Показательна история становления как инструктора Татьяны Хвостовой. Она пришла в клуб туристов «Таймыр», когда я был председателем. Сначала она прошла курсы начальной подготовки, которые я вёл в клубе для всех желающих. Потом я сводил её в серьёзный лыжный поход третьей категории сложности на плато Путорана. Затем мы вместе съездили на альпсборы в Фанские горы, и, достигнув больших успехов в туризме и альпинизме, Таня получила право быть инструктором и вести за собой. Будучи учителем русского языка и литературы, она в первую очередь решила увлечь любимым делом своих учеников. Построив вместе с друзьями–туристами избу в районе горы Сокол, стала водить школьников в походы выходного дня, а потом и в сложные категорийные. Мы с ней все эти годы поддерживали отношения. И, например, в апреле 2018 года, подтянув за собой учеников школы № 31, совершили восхождение на вершину горы Устье Микчангды. Тогда значок «Альпинист России» получили 18 десятиклассников. Моего ученика Виталия Лежнёва я помню ещё двенадцатилетним, а сегодня он — спасатель МЧС и председатель клуба туристов «Таймыр». В мае этого года мы с ним организовали альпинистские сборы на полуострове Каменном в районе озера Ламы, в которых участвовали 34 человека. И 21 из них выполнил нормы на значок «Альпинист России», а ещё десять повысили квалификацию. В наших совместных планах — дальнейшее освоение ламских гор и составление описаний маршрутов на вершины Каменного. Учитывая планы администрации города и региона в целом по развитию туризма на Таймыре, это будет востребовано.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Песня людей объединяет, и песенные фестивали. Правда, на материке с этим проще: катайся себе c фестиваля на фестиваль, встречайся со старыми друзьями, знакомься с новыми. Если же удаётся выбраться из Норильска и оказаться в каком–нибудь интересном месте — впечатления и обмен опытом гарантированы. Например, случайно в прошлом году мы попали на фестиваль с жутким названием «Уран 235»: он проходит в городе Сосновый Бор Ленинградской области и объединяет рокеров, джазменов и бардов из «атомных» городов. Мы, не будучи жителями атомграда, оказались там не совсем к месту, но выступили и новыми связями обросли. Если же говорить о фестивалях авторской песни, то это отличная площадка как для старта, так и для становления, для роста. Например, на заре нашего Таймырского фестиваля авторской песни его «крёстными» стали барды из Куйбышева: кто–то из наших познакомился с ними на знаменитом Грушинском и пригласил в Норильск. И, кстати, так всегда и происходит: встречаешься на каком–то фестивале, обмениваешься контактами, тебя приглашают, ты приглашаешь — вот песенники всей страны и объединились. Бывая в разных городах России, я обязательно захожу в клуб самодеятельной песни, благо сейчас не проблема в 2ГИС адрес посмотреть. И там, узнавая, что я «свой», да ещё и из Норильска, а слава о Таймырском фестивале гремит по всей стране, меня встречают как самого дорогого гостя.– Горожан могут объединять праздники, фестивали, ярмарки, различные тематические сходки. На городских мероприятиях часто организовывают зоны по интересам, например выставку мотоциклов, квест–игры в Музее Норильска и другие. На них собираются люди с общими предпочтениями, желанием расширить кругозор и тягой к новым знакомствам, общению. На сходках, к примеру, фанатов сериала «Шерлок» основная цель — знакомство с людьми и приятное времяпровождение в компании единомышленников, такие встречи — отличная возможность завести новых друзей.– В Норильске живут очень разные люди. Одни — закрытые одиночки, другим важно постоянно духовно подпитываться, они стремятся к объединению. А для этого им необходимы интересные творческие встречи, фестивали, спортивные состязания, благотворительные акции. В них, похоже, в нашем городе недостатка нет, важна только максимальная информированность. А ещё нас всех здорово объединяет любовь к северной природе. Именно она вдохновляет многих на то, чтобы вместе творить историю наших необычных мест — Норильска, Талнаха. Один мой друг — геолог и бард — так тонко это чувствует, что даже с сертификатом на переселение в руках, позволяющим вернуться в родной Питер, он не хочет покидать наши края. Именно понимание ценности человеческой общности, сложившейся в Норильске, многих не отпускает на материк.– Думаю, что большинство людей объединяют добрые дела, а норильчане в этом вопросе — большие молодцы.15 июля исполняется 105 лет со дня рождения выдающегося металлурга Владимира Вагановича Терпогосова. Именно с возложения цветов и поминального молебна на его мемориале мы с друзьями–старожилами уже много лет начинаем уборку на старом погосте — рядом с МФЦ на улице Нансена. Присоединяются все желающие, кто откликается на приглашение. В последние годы с нами на субботник ходят и ребята из «Молодой гвардии». Нынче собираемся 14 июляв 12 часов у входа на кладбище, это рядом с молельным домом. Мешками и перчатками для уборки постараемся обеспечить. С собой стоит захватить воду и все, что сочтете необходимым.– Нас, норильчан, объединяют благотворительные акции, ведь именно так мы получаем возможность сообща помогать людям. Не важно, что мы не знаем их, никогда не видели, но мы все вместе желаем им добра. Общая направленность и благие намерения мероприятия могут сплотить многих горожан. Самый яркий пример — благотворительный забег «Норильск, беги со мной!». В этом году он будет проходить на главной улице города уже в четвёртый раз. Благодаря этой акции, объединяющей столько людей, будут собраны средства на программу помощи больным детям.– Искренность, дружба, красота, правда жизни — вот что по–настоящему объединяет. У меня повсюду множество друзей, наверно, потому, что я им всегда искренне рада. Когда нынче собиралась на сплав по Енисею, в Заполярье, то очень помогли в сборах мои красноярские друзья — это и ученые, и студенты. Если бы не они, мы никогда бы не причалили на своём суденышке в Енисейске, где народ нас просто вытягивал на берег. И на Таймыре у меня теперь много друзей, с которыми я ощущаю единство. Оно сложилось после наших совместных проектов с Таймырским домом народного творчества. Любовь к Северу — вот что нас породнило. Теперь себя без Таймыра не представляю. Сейчас, похоже, объединяюсь и с Норильском. Прошлой осенью уже была с вашей командой на пленэре, и вновь зовет на него Норильская детская художественная школа. И к выставке у вас я готова – так много накопилось северных работ.

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