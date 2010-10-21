[Индекс номера 101 (12.07.2019)]



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Ситуация с вывозом мусора и крысами в Норильске на личном контроле главы города. Ринат Ахметчин обсудил с руководством «РостТеха», как решить эти проблемы.

Непростая тема потребовала привлечь к обсуждению все смежные структуры города и региона Главной темой совещания с представителями регионального оператора стали нормативы вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Участники встречи сошлись во мнении, что их нужно менять. Генеральный директор «РостТеха» Евгений Шепелев сообщил, что уже направил в прокуратуру официальное письмо о пересмотре нормативов, которые были установлены министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края. Как показала практика, мусора вывозится значительно больше, чем заявлено. В ближайшее время этот вопрос будет прорабатываться уполномоченными лицами. Говоря о периодичности вывоза ТКО, глава города обратил внимание на то, что зачастую дворники собирают мусор со дворов и из мусоропроводов после того, как проехала спецмашина и опустошила контейнеры. В итоге баки снова полные. Ринат Ахметчин лично проверял несколько адресов (Талнахская, 11, 13, 17) и остался недоволен качеством работы. Как пояснил руководитель «РостТеха», периодичность вывоза ТКО установлена СанПиНами, и, если уменьшить интервал между вывозами мусора, это отразится на тарифе, что нежелательно. Также Евгений Шепелев отметил, что компании проще действовать без посредников, своими силами. В этом случае она отвечает только за себя, а не за подрядчиков, с которыми могут возникать трудности. Городские власти согласны с данной позицией. К решению этого вопроса ещё вернутся. В ходе совещания начальник управления городского хозяйства администрации города Константин Купреенко обратил внимание на проблему с мусорными контейнерами. Из бюджета Красноярского края на их закупку выделено 10,2 млн рублей. На эти деньги планируется приобрести 500 контейнеров различной вместимости. Однако нет поставщика, который обеспечил бы баками необходимых параметров и соответствующих условиям Крайнего Севера. С этим «РостТех» предложил помочь — компания может изготовить контейнеры. Что касается крыс, управляющие компании удвоили темпы дератизации и будут проводить её дважды в месяц (по СанПиНам положено раз в месяц), сообщила и. о. начальника управления ЖКХ администрации города Татьяна Шульгина. Дополнительно владельцы магазинов в жилых домах проинформированы о том, в какие сроки и какими средствами необходимо проводить дератизацию. Центром профилактической дезинфекции закуплены новые химикаты с усиленным воздействием. Вещество уже опробовано и доказало свою эффективность.

По информации пресс–службы администрации Норильска Фото пресс-службы администрации Норильска www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Главной темой совещания с представителями регионального оператора стали нормативы вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Участники встречи сошлись во мнении, что их нужно менять. Генеральный директор «РостТеха» Евгений Шепелев сообщил, что уже направил в прокуратуру официальное письмо о пересмотре нормативов, которые были установлены министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края. Как показала практика, мусора вывозится значительно больше, чем заявлено. В ближайшее время этот вопрос будет прорабатываться уполномоченными лицами.Говоря о периодичности вывоза ТКО, глава города обратил внимание на то, что зачастую дворники собирают мусор со дворов и из мусоропроводов после того, как проехала спецмашина и опустошила контейнеры. В итоге баки снова полные. Ринат Ахметчин лично проверял несколько адресов (Талнахская, 11, 13, 17) и остался недоволен качеством работы. Как пояснил руководитель «РостТеха», периодичность вывоза ТКО установлена СанПиНами, и, если уменьшить интервал между вывозами мусора, это отразится на тарифе, что нежелательно.Также Евгений Шепелев отметил, что компании проще действовать без посредников, своими силами. В этом случае она отвечает только за себя, а не за подрядчиков, с которыми могут возникать трудности. Городские власти согласны с данной позицией. К решению этого вопроса ещё вернутся.В ходе совещания начальник управления городского хозяйства администрации города Константин Купреенко обратил внимание на проблему с мусорными контейнерами. Из бюджета Красноярского края на их закупку выделено 10,2 млн рублей. На эти деньги планируется приобрести 500 контейнеров различной вместимости. Однако нет поставщика, который обеспечил бы баками необходимых параметров и соответствующих условиям Крайнего Севера. С этим «РостТех» предложил помочь — компания может изготовить контейнеры.Что касается крыс, управляющие компании удвоили темпы дератизации и будут проводить её дважды в месяц (по СанПиНам положено раз в месяц), сообщила и. о. начальника управления ЖКХ администрации города Татьяна Шульгина. Дополнительно владельцы магазинов в жилых домах проинформированы о том, в какие сроки и какими средствами необходимо проводить дератизацию. Центром профилактической дезинфекции закуплены новые химикаты с усиленным воздействием. Вещество уже опробовано и доказало свою эффективность.

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