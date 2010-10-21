[Индекс номера 101 (12.07.2019)]



Дата

Тотальная перезагрузка

В России меняются правила работы в долевом строительстве. С 1 июля застройщикам запретили продавать недостроенные квартиры напрямую: согласно Федеральному закону N 478–ФЗ, они должны использовать эскроу–счета. Узнаем из надёжных источников, что это такое и как может отразиться на рядовых покупателях.











Будем расширяться Эскроу–счета — это банковские счета, где должны храниться деньги покупателей до момента готовности квартиры. Застройщик будет вести строительство за счёт собственных средств или кредитных. Если дом не достроили — деньги с эскроу–счета возвращают дольщикам или дом достраивает другой застройщик. Профессиональные участники рынка считают, что у 95 процентов застройщиков сложностей с переходом на новую систему не возникнет. Глава Минстроя Владимир Якушев отметил в интервью «Российской газете», что количество банков, которые уполномочены работать с эскроу–счетами, увеличится: «Сегодня уже порядка 100 банков могут работать по этому механизму. Если мы поймём, что их недостаточно, чтобы покрыть всю карту России, то этот перечень будет расширен». Отдельный вопрос — достройка проблемных объектов. Сейчас, если застройщик не справляется, их передают надёжным компаниям. Но бывает, что и те не выдерживают свалившегося на них бремени. В результате люди всё равно вынуждены ждать свои квартиры годами, пока не вмешается государство и не достроит всё за счёт казны. Депутаты предложили правительству определить чёткие критерии, предписывающие, кому помогать в первую очередь. А в каждом регионе появятся некоммерческие организации, которые будут достраивать проблемные дома как за счёт средств из федерального и регионального бюджетов, так и на деньги инвесторов. Ставка для застройщиков будет зависеть от того, сколько денег будет на эскроу–счетах. Застройщики, столкнувшиеся с трудностями при переходе на новую модель финансирования, смогут получить и беспроцентный кредит. Об этом на совещании Минстроя по вопросам долевого строительства сообщил глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. «Мы прорабатываем поправки в законодательство о долевом строительстве, позволяющие поддержать застройщиков, которые по тем или иным причинам не вписываются в банковские стандарты надёжности и не смогут получить обычные кредиты на реализацию своих проектов. Мы рассматриваем возможность предоставления им беспроцентных займов. Это будет исключительная мера», — подчеркнул Николаев.





Готовность банкиров под вопросом Аналитики издания считают, что к новой реальности оказались не готовы не только девелоперы, но и сами банкиры. «Мы пытались добиться, чтобы закон был принят в другой редакции, — сетует в беседе с Forbes глава крупной строительной компании. — Ничего не получилось». «Работа с банками занимает сейчас уйму времени, требует крепких нервов и креативных способностей, потому что банки сами ни черта не понимают, что это такое и как это должно выглядеть», — не сдерживает эмоций другой московский девелопер. — И мы вместе с ними сейчас с чистого листа что–то придумываем». Он говорит, что каждый из банков трактует закон по–своему и выдвигает разные требования. Кому–то нужно, чтобы проект показывал высокую рентабельность, кому–то — чтобы застройщик вкладывал больше своих денег. Обычный кредит застройщику может рассматриваться, например, в течение трёх месяцев. Необходимость профинансировать всё строящееся в стране многоэтажное жильё требует от банков серьёзного напряжения сил. Директор департамента кредитных продуктов и процессов ОАО «Сбербанк России» Сергей Бессонов признаётся, что людей, которые будут анализировать строительные проекты, не хватает: «Мы планируем увеличить количество кредитных инспекторов более чем на 50%». Ресурсы банк будет искать как внутри кредитной организации (переводить на «стройку» с других позиций), так и на внешнем рынке — из других компаний. Вторая проблема — от банков потребуется непривычно много денег. В апреле крупнейший застройщик в стране — группа «ПИК» — заявила, что если перевести все её стройки на проектное финансирование, то компании понадобится 250 млрд рублей. «Всего в долевое строительство вложено порядка 4 трлн рублей, — подсчитал зампредседателя «Москомстройинвеста» Александр Гончаров. — Из них 800 млрд — банковские ресурсы, 400 млрд — деньги самих застройщиков, а 2,8 трлн — это деньги дольщиков. 1,4 трлн рублей приходится на Москву». По данным Центробанка, в рамках проектного финансирования банкам предстоит увеличить выдачу кредитов в 8 раз, до 6,5 трлн рублей. При этом в 2018 году портфель строительных кредитов банка ВТБ составлял 1,1 трлн рублей, Сбербанка — около 700 млрд. «Большое количество застройщиков, по нашим оценкам примерно 30–35%, просто не сможет получать кредиты, потому что они не соответствуют никаким критериям, — заявил на форуме в Сочи глава Сбербанка Герман Греф. — Их, конечно, ни в коем случае нельзя допускать к деньгам граждан. Граждане раньше им доверяли и были обмануты, а банки им не будут доверять. Поэтому какое–то количество застройщиков просто обанкротится. Это приведёт к тому, что количество вводимого жилья уменьшится на какой–то период времени, пока произойдёт перестройка системы».



Кто будет контролировать Россияне предпочитают покупать квартиры в строящихся домах, потому что жильё на стадии котлована дешевле готового на 30–40%. А для застройщика эти деньги ничего не стоят в отличие от дорогих кредитов. Но такая покупка — лотерея: никакой закон сегодня не может защитить инвестиции обычного гражданина. Поэтому наряду с растущими объёмами строительства жилья по стране растёт количество обманутых дольщиков, только по официальным данным их количество превышает 80 000 человек (а по неофициальным — доходит до 200 000). Чтобы решить эту проблему, власти готовы полностью отказаться от долевого строительства в его нынешнем виде. В каждом субъекте Федерации будет создан специальный контролирующий орган, который должен следить за соблюдением законодательства и вести реестр пострадавших граждан. Застройщики обязаны ежеквартально отчитываться перед ним: предоставлять данные о финансовых показателях и этапах строительства. Согласовывать руководителя такой структуры будет Минстрой России. Сегодня подобное ведомство есть только в Москве — «Москомстрой-инвест». Кроме того, состояние застройщиков будет проверять Фонд защиты дольщиков, куда с октября прошлого года бизнес перечисляет 1,2% от цены договора долевого участия. Фонд или контролирующий орган могут заявить в Росреестр о нарушениях застройщика, в этом случае регистрация договоров будет приостановлена. Фонд защиты дольщиков также будет иметь право инициировать процедуру банкротства застройщиков.

Свой взгляд Марина Хорошевская, специальный корреспондент «ЗП» Последние 14 лет мы приобретали жильё у застройщиков зачастую на уровне котлована. Грело, что квартира, покупаемая на нулевом цикле, оказывалась процентов на 30 дешевле, чем после сдачи дома. Компании с удовольствием продавали нам недострой и, по сути, на наши деньги возводили целые районы. Дольщики утешались мыслью, что разница между начальной ценой и стоимостью жилья на выходе компенсирует понесенные затраты. Еще и прибыль получить можно: купил, к примеру, за 2,5 миллиона рублей, через 5 лет продал за 3 миллиона — какой–никакой, а барыш. У прежней схемы был один жирный минус: все эти 14 лет страну сотрясали бунты дольщиков, обманутых недобросовестными застройщиками, которые по разным причинам не доводили дело до ума и превращали наши надежды в пыль. Тысячи семей в 2000–х оказались заложниками собственной доверчивости и чьих–то просчётов, а порою и откровенного мошенничества. В 2017–м нам сказали, что скоро всё это закончится: покупать жилье с 1 июля 2019–го можно только готовое. С вступлением в силу новых правил игры граждане всё так же смогут вкладываться на стадии котлована, но выгоды с этого уже не получат: застройщики будут выстраивать ценовую политику исходя из конечной стоимости готового жилья, а не текущей. Отмечу у реформы плюс: мошенничество будет исключено, а дольщики — защищены. Она запретит застройщикам брать деньги на строительство у людей — компании обязаны теперь возводить дома либо на свои, либо на заемные средства. И только потом получат наши деньги, саккумулированные на специальных счетах. Для нас с вами покупка строящегося жилья из инвестиции превратится в банальное бронирование: внося деньги на эскроу–счета, мы просто подтвердим своё намерение приобрести квартиру. Велика вероятность, что мелкие и ненадежные компании–застройщики «отвалятся» сами по себе, а крупные, устояв, сольются и образуют монополии, чтобы меньше зависеть от банковского сегмента. К чему это приведёт, станет понятно года через три, не раньше: пока обкатаем, пока перестроимся. Русские долго запрягают, новшества у нас приживаются отнюдь не на раз–два. Тем не менее цены на новую недвижимость кое–где уже поползли вверх. Это подтвердил и мой знакомый, недавно купивший квартиру в Калининграде. Приятельница месяц назад оформляла в норильском офисе «долёвку» в Санкт–Петербурге и тоже поспешила всё устроить до 1 июля, причем её всё время пугали: мол, после вступления закона в силу операторы поднимут цену процентов на 10–20. Успела. Подозреваю, что смекалистые риелторы использовали нововведение с эскроу–счетами как рекламный ход для увеличения продаж. Главный аргумент, почему, на мой взгляд, не стоит бояться резкого повышения цен – за последние пару–тройку лет компании, опасаясь скорых перемен, столько жилья понастроили, что быстро взвинтить цены на недвижимость не получится. Спрос всё равно провиснет под предложением, как бельевая верёвка под тяжестью мокрых простыней. Не богатые у нас люди потому что.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Эскроу–счета — это банковские счета, где должны храниться деньги покупателей до момента готовности квартиры. Застройщик будет вести строительство за счёт собственных средств или кредитных. Если дом не достроили — деньги с эскроу–счета возвращают дольщикам или дом достраивает другой застройщик.Профессиональные участники рынка считают, что у 95 процентов застройщиков сложностей с переходом на новую систему не возникнет. Глава Минстроя Владимир Якушев отметил в интервью «Российской газете», что количество банков, которые уполномочены работать с эскроу–счетами, увеличится: «Сегодня уже порядка 100 банков могут работать по этому механизму. Если мы поймём, что их недостаточно, чтобы покрыть всю карту России, то этот перечень будет расширен».Отдельный вопрос — достройка проблемных объектов. Сейчас, если застройщик не справляется, их передают надёжным компаниям. Но бывает, что и те не выдерживают свалившегося на них бремени. В результате люди всё равно вынуждены ждать свои квартиры годами, пока не вмешается государство и не достроит всё за счёт казны. Депутаты предложили правительству определить чёткие критерии, предписывающие, кому помогать в первую очередь. А в каждом регионе появятся некоммерческие организации, которые будут достраивать проблемные дома как за счёт средств из федерального и регионального бюджетов, так и на деньги инвесторов.Ставка для застройщиков будет зависеть от того, сколько денег будет на эскроу–счетах. Застройщики, столкнувшиеся с трудностями при переходе на новую модель финансирования, смогут получить и беспроцентный кредит. Об этом на совещании Минстроя по вопросам долевого строительства сообщил глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. «Мы прорабатываем поправки в законодательство о долевом строительстве, позволяющие поддержать застройщиков, которые по тем или иным причинам не вписываются в банковские стандарты надёжности и не смогут получить обычные кредиты на реализацию своих проектов. Мы рассматриваем возможность предоставления им беспроцентных займов. Это будет исключительная мера», — подчеркнул Николаев.Аналитики издания считают, что к новой реальности оказались не готовы не только девелоперы, но и сами банкиры. «Мы пытались добиться, чтобы закон был принят в другой редакции, — сетует в беседе с Forbes глава крупной строительной компании. — Ничего не получилось». «Работа с банками занимает сейчас уйму времени, требует крепких нервов и креативных способностей, потому что банки сами ни черта не понимают, что это такое и как это должно выглядеть», — не сдерживает эмоций другой московский девелопер. — И мы вместе с ними сейчас с чистого листа что–то придумываем». Он говорит, что каждый из банков трактует закон по–своему и выдвигает разные требования. Кому–то нужно, чтобы проект показывал высокую рентабельность, кому–то — чтобы застройщик вкладывал больше своих денег.Обычный кредит застройщику может рассматриваться, например, в течение трёх месяцев. Необходимость профинансировать всё строящееся в стране многоэтажное жильё требует от банков серьёзного напряжения сил. Директор департамента кредитных продуктов и процессов ОАО «Сбербанк России» Сергей Бессонов признаётся, что людей, которые будут анализировать строительные проекты, не хватает: «Мы планируем увеличить количество кредитных инспекторов более чем на 50%». Ресурсы банк будет искать как внутри кредитной организации (переводить на «стройку» с других позиций), так и на внешнем рынке — из других компаний.Вторая проблема — от банков потребуется непривычно много денег. В апреле крупнейший застройщик в стране — группа «ПИК» — заявила, что если перевести все её стройки на проектное финансирование, то компании понадобится 250 млрд рублей. «Всего в долевое строительство вложено порядка 4 трлн рублей, — подсчитал зампредседателя «Москомстройинвеста» Александр Гончаров. — Из них 800 млрд — банковские ресурсы, 400 млрд — деньги самих застройщиков, а 2,8 трлн — это деньги дольщиков. 1,4 трлн рублей приходится на Москву». По данным Центробанка, в рамках проектного финансирования банкам предстоит увеличить выдачу кредитов в 8 раз, до 6,5 трлн рублей.При этом в 2018 году портфель строительных кредитов банка ВТБ составлял 1,1 трлн рублей, Сбербанка — около 700 млрд.«Большое количество застройщиков, по нашим оценкам примерно 30–35%, просто не сможет получать кредиты, потому что они не соответствуют никаким критериям, — заявил на форуме в Сочи глава Сбербанка Герман Греф. — Их, конечно, ни в коем случае нельзя допускать к деньгам граждан. Граждане раньше им доверяли и были обмануты, а банки им не будут доверять. Поэтому какое–то количество застройщиков просто обанкротится. Это приведёт к тому, что количество вводимого жилья уменьшится на какой–то период времени, пока произойдёт перестройка системы».Россияне предпочитают покупать квартиры в строящихся домах, потому что жильё на стадии котлована дешевле готового на 30–40%. А для застройщика эти деньги ничего не стоят в отличие от дорогих кредитов. Но такая покупка — лотерея: никакой закон сегодня не может защитить инвестиции обычного гражданина. Поэтому наряду с растущими объёмами строительства жилья по стране растёт количество обманутых дольщиков, только по официальным данным их количество превышает 80 000 человек (а по неофициальным — доходит до 200 000). Чтобы решить эту проблему, власти готовы полностью отказаться от долевого строительства в его нынешнем виде.В каждом субъекте Федерации будет создан специальный контролирующий орган, который должен следить за соблюдением законодательства и вести реестр пострадавших граждан. Застройщики обязаны ежеквартально отчитываться перед ним: предоставлять данные о финансовых показателях и этапах строительства. Согласовывать руководителя такой структуры будет Минстрой России. Сегодня подобное ведомство есть только в Москве — «Москомстрой-инвест».Кроме того, состояние застройщиков будет проверять Фонд защиты дольщиков, куда с октября прошлого года бизнес перечисляет 1,2% от цены договора долевого участия. Фонд или контролирующий орган могут заявить в Росреестр о нарушениях застройщика, в этом случае регистрация договоров будет приостановлена. Фонд защиты дольщиков также будет иметь право инициировать процедуру банкротства застройщиков.

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