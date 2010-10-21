[Индекс номера 101 (12.07.2019)]

 Чем занята власть 
Продолжение следует

Работа властей всех уровней над продлением программы переселения продолжается.
По итогам прошедших в конце июня в Совете Федерации Дней Красноярского края федеральными и краевыми властями были обозначены основные задачи для пролонгации программы переселения, действие которой завершается в 2020 году. Одно из ключевых обсуждений вопроса состоялось в рамках заседания комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству под председательством Андрея Клишаса.
Как сообщалось, программа переселения действует в Норильске и на Таймыре с 2011 года и реализуется в рамках четырёхстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, подписанного 31 августа 2010 года Министерством регионального развития РФ, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и компанией «Норникель». По соглашению с 2011 по 2020 год было предусмотрено финансирование около 18,5 млрд рублей, в том числе 8,6 млрд рублей — средства федерального бюджета, 8,6 млрд рублей — средства «Норникеля», 1,3 млрд рублей — средства краевой казны. Однако в связи с упразднением Минрегионразвития РФ федеральное финансирование программы переселения с 2016 года не осуществляется. Таким образом, запланированные показатели — переселение 11 265 семей норильчан и дудинцев — не будут достигнуты по итогам 2020 года.
По мнению Андрея Клишаса, необходимость заключения нового соглашения о переселении норильчан в регионы с благоприятными климатическими условиями — один из самых актуальных вопросов для развития северных территорий, где существует необходимость регулярной ротации кадров. Как отметил сенатор, сейчас ведутся переговоры на всех уровнях власти, а также с руководством градообразующего предприятия для рассмотрения возможности пролонгации соглашения, определения его сторон, источников и объёмов финансирования и срока действия.
Кроме того, в ходе Дней Красноярского края госорганам и ведомствам даны рекомендации, связанные с обеспечением сбалансированности бюджета региона, строительством и реконструкцией социально значимых объектов и объектов транспортной инфраструктуры.
Постановлением Совета Федерации также предусмотрено принятие мер по оздоровлению экологической обстановки в Красноярском крае, в том числе направленных на развитие лесного хозяйства, на сохранение лесов, переработку и обезвреживание отходов. В рамках итогового документа учтены предложения, направленные на совершенствование законодательства в сфере межбюджетных отношений.

По информации Совета Федерации
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Чем занята власть 
Работа властей всех уровней над продлением программы переселения продолжается.

Анонс 
В эту субботу, 13 июля, всех горожан ждут на «ПикНике» в парке на улице Комсомольской. Будет интересно, весело и познавательно!

Благоустройство 
Этим летом будут восстановлены ещё два мозаичных панно — на торцах домов № 43 и № 47 на улице Комсомольской. Работы завершатся к концу августа.

Событие 
На руднике «Таймырский» добыли 95–миллионную тонну руды.

Проекты 
«Норникель» вкладывает значительные средства в сохранение здоровья своих работников и членов их семей. Одним из новых направлений является сотрудничество со страховой компанией «РЕСО–Гарантия» по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) работников. В рамках этого проекта в Норильске организовано обслуживание работников Заполярного филиала «Норникеля» по полисам ДМС на базе клиники «Диалог плюс».

Награждения 
К Дню металлурга около двухсот работников «Норильскникельремонта» были удостоены корпоративных и ведомственных наград и почётных званий.

Призвание 
Среди награждённых и кадровый работник, а теперь уже ветеран труда «Норильскникельремонта» Леонид Тинченко, более 20 лет проработавший в производственном объединении «Норильскремонт».

Интервью 
Почти полгода Таймыр с нетерпением ждал назначения нового руководителя территории — без преувеличения одного из ключевых регионов не только Красноярского края, но и Арктики. В июне пост главы района занял бывший начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю генерал–майор Евгений Вершинин.

Дата 
В России меняются правила работы в долевом строительстве. С 1 июля застройщикам запретили продавать недостроенные квартиры напрямую: согласно Федеральному закону N 478–ФЗ, они должны использовать эскроу–счета. Узнаем из надёжных источников, что это такое и как может отразиться на рядовых покупателях.

Будь здоров, норильчанин! 
етом всё больше людей задумывается о том, где же провести отпуск, и выбираются на курорты, в том числе и отечественные. На многих из них вам предложат целый набор лечебных процедур с минеральными водами. В них рекомендуют купаться, их предлагают пить, делать промывания и ингаляции, клизмы и орошения. Есть ли в этом смысл? Поговорим о пользе и вреде минералки.

Новости:
 12 июля 2019 
17:17 Муниципалитет получил право отремонтировать жильё для детей-сирот.
17:14 Норильск готовится к отопительному сезону. Этим летом будет заменено больше восьми километров трубопровода.
17:09 Виновник ДТП без ОСАГО хотел сэкономить на компенсации.
16:47 Утверждены в первом чтении изменения в краевые законы об экологической безопасности и регулировании обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
16:35 В день рождения города и День металлурга в Норильске откроется ставшая уже традиционной продовольственная ярмарка.
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16:05 Завтра Ленинский проспект будет временно перекрыт для движения транспорта.
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15:05 Сегодня завершился Петров пост. Православные отмечают праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
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