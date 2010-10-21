[Индекс номера 101 (12.07.2019)]



Чем занята власть

Продолжение следует

Работа властей всех уровней над продлением программы переселения продолжается.

По итогам прошедших в конце июня в Совете Федерации Дней Красноярского края федеральными и краевыми властями были обозначены основные задачи для пролонгации программы переселения, действие которой завершается в 2020 году. Одно из ключевых обсуждений вопроса состоялось в рамках заседания комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству под председательством Андрея Клишаса. Как сообщалось, программа переселения действует в Норильске и на Таймыре с 2011 года и реализуется в рамках четырёхстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, подписанного 31 августа 2010 года Министерством регионального развития РФ, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и компанией «Норникель». По соглашению с 2011 по 2020 год было предусмотрено финансирование около 18,5 млрд рублей, в том числе 8,6 млрд рублей — средства федерального бюджета, 8,6 млрд рублей — средства «Норникеля», 1,3 млрд рублей — средства краевой казны. Однако в связи с упразднением Минрегионразвития РФ федеральное финансирование программы переселения с 2016 года не осуществляется. Таким образом, запланированные показатели — переселение 11 265 семей норильчан и дудинцев — не будут достигнуты по итогам 2020 года. По мнению Андрея Клишаса, необходимость заключения нового соглашения о переселении норильчан в регионы с благоприятными климатическими условиями — один из самых актуальных вопросов для развития северных территорий, где существует необходимость регулярной ротации кадров. Как отметил сенатор, сейчас ведутся переговоры на всех уровнях власти, а также с руководством градообразующего предприятия для рассмотрения возможности пролонгации соглашения, определения его сторон, источников и объёмов финансирования и срока действия. Кроме того, в ходе Дней Красноярского края госорганам и ведомствам даны рекомендации, связанные с обеспечением сбалансированности бюджета региона, строительством и реконструкцией социально значимых объектов и объектов транспортной инфраструктуры. Постановлением Совета Федерации также предусмотрено принятие мер по оздоровлению экологической обстановки в Красноярском крае, в том числе направленных на развитие лесного хозяйства, на сохранение лесов, переработку и обезвреживание отходов. В рамках итогового документа учтены предложения, направленные на совершенствование законодательства в сфере межбюджетных отношений.

По информации Совета Федерации www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда По итогам прошедших в конце июня в Совете Федерации Дней Красноярского края федеральными и краевыми властями были обозначены основные задачи для пролонгации программы переселения, действие которой завершается в 2020 году. Одно из ключевых обсуждений вопроса состоялось в рамках заседания комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству под председательством Андрея Клишаса.Как сообщалось, программа переселения действует в Норильске и на Таймыре с 2011 года и реализуется в рамках четырёхстороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, подписанного 31 августа 2010 года Министерством регионального развития РФ, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и компанией «Норникель». По соглашению с 2011 по 2020 год было предусмотрено финансирование около 18,5 млрд рублей, в том числе 8,6 млрд рублей — средства федерального бюджета, 8,6 млрд рублей — средства «Норникеля», 1,3 млрд рублей — средства краевой казны. Однако в связи с упразднением Минрегионразвития РФ федеральное финансирование программы переселения с 2016 года не осуществляется. Таким образом, запланированные показатели — переселение 11 265 семей норильчан и дудинцев — не будут достигнуты по итогам 2020 года.По мнению Андрея Клишаса, необходимость заключения нового соглашения о переселении норильчан в регионы с благоприятными климатическими условиями — один из самых актуальных вопросов для развития северных территорий, где существует необходимость регулярной ротации кадров. Как отметил сенатор, сейчас ведутся переговоры на всех уровнях власти, а также с руководством градообразующего предприятия для рассмотрения возможности пролонгации соглашения, определения его сторон, источников и объёмов финансирования и срока действия.Кроме того, в ходе Дней Красноярского края госорганам и ведомствам даны рекомендации, связанные с обеспечением сбалансированности бюджета региона, строительством и реконструкцией социально значимых объектов и объектов транспортной инфраструктуры.Постановлением Совета Федерации также предусмотрено принятие мер по оздоровлению экологической обстановки в Красноярском крае, в том числе направленных на развитие лесного хозяйства, на сохранение лесов, переработку и обезвреживание отходов. В рамках итогового документа учтены предложения, направленные на совершенствование законодательства в сфере межбюджетных отношений.

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