[Индекс номера 101 (12.07.2019)]



Анонс

Наполнят пространство

В эту субботу, 13 июля, всех горожан ждут на «ПикНике» в парке на улице Комсомольской. Будет интересно, весело и познавательно!

Летний праздник пройдёт в нашем городе уже в четвёртый раз, он традиционно объединит разные формы семейного досуга. Тема «ПикНика–2019» — пространство, которое будет разделено не тематические секторы: звук, сила и дух, интеллект, движение, творчество, природа и вкус. Горожане смогут выбрать площадку по своим интересам и предпочтениям. — Тема пространства родилась на форуме социальных технологий «Город — это мы», — рассказывает и. о. начальника управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Светлана Семенкова. — Там разгорелась дискуссия о том, какое общественное пространство первично — дворы, небольшие площадки, атриумы или площади? В итоге сошлись во мнении, что место в принципе вторично, а красит его человек. В прошлые годы «ПикНик» проходил на стадионе «Заполярник», а сейчас активисты решили преобразить новый парк, который находится на улице Комсомольской. Партнёрами события стали 27 федеральных, муниципальных и общественных организаций, многие из них — участники благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». На четвёртом «ПикНике» с 13 до 18 часов будут работать около 40 площадок. Например, благотворительный фонд «69 параллель» организует караоке для детей «Добрая нота». Малыши смогут спеть любимые детские песни и почувствовать себя звёздами. «Сценическое пространство» удивит танцевальными мастер–классами. Хип–хоп и брейк–данс разогреют норильчан для участия в танцевальном джеме или в паркуре. Занятие по душе найдут и интеллектуалы, которые проверят свои знания. Ну и куда без поролонового шоу, открывающего «Сценическое пространство». — «Пространство движения» представят спортивные зоны: семейно–досуговые игры, йога, мастер–класс по капоэйре, — говорит главный специалист отдела реализации программ управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Галина Ершова. — Новую площадку организует клуб «Коловрат», там расскажут об исторической реконструкции, боях и поединках на мечах, будет работать и кожевенная лавка. Новым участником «ПикНика» стал уличный театр с перформансами. Больничные клоуны и виртуальный кинозал развлекут детвору. А в «Пространстве вкуса» можно перекусить на свежем воздухе. Вопросы о будущем можно задать астрологу Валерию Семёнову и сделать с ним дыхательную гимнастику. «Моржи Таймыра» познакомят норильчанок со славянской гимнастикой «Сила берегинь», а на энергетическом комплексе «Побуда» гости узнают о техниках исцеления. Да, в «Пространстве движения» не забудьте прокатиться на электросамокате, поучаствовать в семейных эстафетах и попробовать себя в воздушной гимнастике на полотнах. В «Пространстве звука» будут звучать народные мотивы, а «Пространство силы и духа» позволит с головой погрузиться в философию капоэйры и йоги. Завершится «ПикНик» флешмобом, который начнётся в 18 часов. — Мы приглашаем всех горожан сначала принять участие в благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!», старт которого намечен на 12 часов, затем переместиться на площадки «ПикНика» и провести день интересно и с пользой, — резюмировала Светлана Семенкова.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Летний праздник пройдёт в нашем городе уже в четвёртый раз, он традиционно объединит разные формы семейного досуга. Тема «ПикНика–2019» — пространство, которое будет разделено не тематические секторы: звук, сила и дух, интеллект, движение, творчество, природа и вкус. Горожане смогут выбрать площадку по своим интересам и предпочтениям.— Тема пространства родилась на форуме социальных технологий «Город — это мы», — рассказывает и. о. начальника управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Светлана Семенкова. — Там разгорелась дискуссия о том, какое общественное пространство первично — дворы, небольшие площадки, атриумы или площади? В итоге сошлись во мнении, что место в принципе вторично, а красит его человек.В прошлые годы «ПикНик» проходил на стадионе «Заполярник», а сейчас активисты решили преобразить новый парк, который находится на улице Комсомольской. Партнёрами события стали 27 федеральных, муниципальных и общественных организаций, многие из них — участники благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». На четвёртом «ПикНике» с 13 до 18 часов будут работать около 40 площадок. Например, благотворительный фонд «69 параллель» организует караоке для детей «Добрая нота». Малыши смогут спеть любимые детские песни и почувствовать себя звёздами. «Сценическое пространство» удивит танцевальными мастер–классами. Хип–хоп и брейк–данс разогреют норильчан для участия в танцевальном джеме или в паркуре. Занятие по душе найдут и интеллектуалы, которые проверят свои знания. Ну и куда без поролонового шоу, открывающего «Сценическое пространство».— «Пространство движения» представят спортивные зоны: семейно–досуговые игры, йога, мастер–класс по капоэйре, — говорит главный специалист отдела реализации программ управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Галина Ершова. — Новую площадку организует клуб «Коловрат», там расскажут об исторической реконструкции, боях и поединках на мечах, будет работать и кожевенная лавка. Новым участником «ПикНика» стал уличный театр с перформансами. Больничные клоуны и виртуальный кинозал развлекут детвору. А в «Пространстве вкуса» можно перекусить на свежем воздухе.Вопросы о будущем можно задать астрологу Валерию Семёнову и сделать с ним дыхательную гимнастику. «Моржи Таймыра» познакомят норильчанок со славянской гимнастикой «Сила берегинь», а на энергетическом комплексе «Побуда» гости узнают о техниках исцеления. Да, в «Пространстве движения» не забудьте прокатиться на электросамокате, поучаствовать в семейных эстафетах и попробовать себя в воздушной гимнастике на полотнах. В «Пространстве звука» будут звучать народные мотивы, а «Пространство силы и духа» позволит с головой погрузиться в философию капоэйры и йоги. Завершится «ПикНик» флешмобом, который начнётся в 18 часов.— Мы приглашаем всех горожан сначала принять участие в благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!», старт которого намечен на 12 часов, затем переместиться на площадки «ПикНика» и провести день интересно и с пользой, — резюмировала Светлана Семенкова.

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