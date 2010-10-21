[Индекс номера 101 (12.07.2019)]



Благоустройство

По кусочкам

Этим летом будут восстановлены ещё два мозаичных панно — на торцах домов № 43 и № 47 на улице Комсомольской. Работы завершатся к концу августа.

Художественная реконструкция мозаик «Металлурги» и «Строители» станет продолжением работы, начатой год назад, когда мастерами академии им. С. Г. Строганова были восстановлены наиболее пострадавшие от времени и погоды «Космонавты». Сейчас на обоих объектах ведётся техническая подготовка, которая завершится в течение двух недель. После этого можно приступать к росписи. Напомним: в середине 1970–х годов на торцах пяти домов на ул. Комсомольской (41а, 43а, 45а, 47а и 49б) были выложены панно, изображавшие героев советского времени. Впоследствии из–за неудовлетворительного состояния две мозаики демонтировали: «Спортсмены» и «Талнах — всесоюзная ударная комсомольская стройка». Оставшиеся пребывали в запущенном состоянии и продолжали ветшать. Сегодня проект по восстановлению мозаичных панно реализуется Агентством развития Норильска при участии Московской государственной художественно– промышленной академии им. С. Г. Строганова, поддерживают его компания «Норникель» и городская администрация. Главным художником проекта, как и год назад, выступает старший преподаватель академии Павел Юдин. Сейчас ожидается приезд его коллег, в том числе технолога альфрейных работ: специалиста по росписи, имитирующей различные типы и виды отделки. Все они трудились прошлым летом над «Космонавтами», так что работа и условия труда им уже знакомы. — В прошлом году мы работали на самом повреждённом панно – «Космонавты». На нём были опробованы современные материалы, некоторые художественные техники, которые позволили фрагментарно сохранить и укрепить прежнюю мозаику, а пустоты — их было много, особенно внизу панно — восстановить с помощью самой устойчивой силикатной краски — жидкого калиевого стекла. При высыхании она создаёт единое целое с основой. Такие же приёмы будем применять и в этом году на двух следующих панно. Их состояние гораздо лучше, чем у «Космонавтов». Общая проблема всех мозаик — при их создании использовались материалы, изготовленные едва ли не кустарным способом. Очевидно, дефицит качественного материала был спровоцирован удалённостью города, — отмечает Павел Юдин. Максим Миронов, заместитель директора АРН по развитию туризма и городской среды, отмечает: — Одно из направлений деятельности агентства — развитие городской среды. Восстановление мозаичных панно на торцах зданий — как раз один из способов преображения Норильска. Администрация города выполнит капитальный ремонт фасадов, и улица будет выглядеть совсем по–другому. Но особенно приятно, что таким образом мы сохраняем нашу историю. Авторами панно были известные норильские художники Ладо Сурмава, Николай Лой и другие. Большая удача, что у нас есть возможность воссоздать исторический облик улицы Комсомольской. Восстановление панно ведётся по архивным фотографиям, предоставленным Музеем Норильска. Над оригинальными мозаиками «Строители» и «Металлурги» в своё время работали целые художественные мастерские. Сегодня художникам предстоит повторить впечатляющую по масштабам работу: размер каждого «полотна» — от 130 до 150 квадратных метров. Павел Юдин подчёркивает, что как памятник советскому монументальному искусству улица была хорошо спроектирована, а панно прославляют человека труда, и норильчане это понимают: «Люди, которых мы встречаем во время работы, благодарят нас и даже предлагают свою помощь». По завершении проекта с наступлением сумеречного периода будет организована подсветка обоих панно, как это было сделано с «Космонавтами». Сегодня без росписи остался только один торец из пяти домов, № 49б (на трёх — мозаики, на одном, № 41а, — стрит– арт). Максим Миронов не исключил в будущем завершения линии мозаик в той же стилистике.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Художественная реконструкция мозаик «Металлурги» и «Строители» станет продолжением работы, начатой год назад, когда мастерами академии им. С. Г. Строганова были восстановлены наиболее пострадавшие от времени и погоды «Космонавты». Сейчас на обоих объектах ведётся техническая подготовка, которая завершится в течение двух недель. После этого можно приступать к росписи. Напомним: в середине 1970–х годов на торцах пяти домов на ул. Комсомольской (41а, 43а, 45а, 47а и 49б) были выложены панно, изображавшие героев советского времени. Впоследствии из–за неудовлетворительного состояния две мозаики демонтировали: «Спортсмены» и «Талнах — всесоюзная ударная комсомольская стройка». Оставшиеся пребывали в запущенном состоянии и продолжали ветшать.Сегодня проект по восстановлению мозаичных панно реализуется Агентством развития Норильска при участии Московской государственной художественно– промышленной академии им. С. Г. Строганова, поддерживают его компания «Норникель» и городская администрация. Главным художником проекта, как и год назад, выступает старший преподаватель академии Павел Юдин. Сейчас ожидается приезд его коллег, в том числе технолога альфрейных работ: специалиста по росписи, имитирующей различные типы и виды отделки. Все они трудились прошлым летом над «Космонавтами», так что работа и условия труда им уже знакомы.— В прошлом году мы работали на самом повреждённом панно – «Космонавты». На нём были опробованы современные материалы, некоторые художественные техники, которые позволили фрагментарно сохранить и укрепить прежнюю мозаику, а пустоты — их было много, особенно внизу панно — восстановить с помощью самой устойчивой силикатной краски — жидкого калиевого стекла. При высыхании она создаёт единое целое с основой. Такие же приёмы будем применять и в этом году на двух следующих панно. Их состояние гораздо лучше, чем у «Космонавтов». Общая проблема всех мозаик — при их создании использовались материалы, изготовленные едва ли не кустарным способом. Очевидно, дефицит качественного материала был спровоцирован удалённостью города, — отмечает Павел Юдин.Максим Миронов, заместитель директора АРН по развитию туризма и городской среды, отмечает:— Одно из направлений деятельности агентства — развитие городской среды. Восстановление мозаичных панно на торцах зданий — как раз один из способов преображения Норильска. Администрация города выполнит капитальный ремонт фасадов, и улица будет выглядеть совсем по–другому. Но особенно приятно, что таким образом мы сохраняем нашу историю. Авторами панно были известные норильские художники Ладо Сурмава, Николай Лой и другие. Большая удача, что у нас есть возможность воссоздать исторический облик улицы Комсомольской.Восстановление панно ведётся по архивным фотографиям, предоставленным Музеем Норильска. Над оригинальными мозаиками «Строители» и «Металлурги» в своё время работали целые художественные мастерские. Сегодня художникам предстоит повторить впечатляющую по масштабам работу: размер каждого «полотна» — от 130 до 150 квадратных метров. Павел Юдин подчёркивает, что как памятник советскому монументальному искусству улица была хорошо спроектирована, а панно прославляют человека труда, и норильчане это понимают: «Люди, которых мы встречаем во время работы, благодарят нас и даже предлагают свою помощь».По завершении проекта с наступлением сумеречного периода будет организована подсветка обоих панно, как это было сделано с «Космонавтами». Сегодня без росписи остался только один торец из пяти домов, № 49б (на трёх — мозаики, на одном, № 41а, — стрит– арт). Максим Миронов не исключил в будущем завершения линии мозаик в той же стилистике.

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