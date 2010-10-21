[Индекс номера 101 (12.07.2019)]



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На руднике «Таймырский» добыли 95–миллионную тонну руды.

Осенью 2020 года на «Таймырском» планируют добыть 100–миллионную тонну руды Знаменательное событие произошло на прошлой неделе на подземном участке очистных работ № 8 второй шахты. Этот участок, которым руководит Константин Скольник, является на предприятии самым передовым по добыче руды. Как отметил директор рудника Антон Иванов, для всего коллектива это значимый результат, отличный стимул и дальше работать так же плодотворно. Он пояснил, что план по добыче руды ежегодно меняется, и в 2019–м составляет более четырёх миллионов тонн, на 12,6% больше, чем в прошлом году, а в 2020–м вырастет ещё на 5%. – 100–миллионную тонну руды мы планируем добыть осенью 2020 года. Хочу поблагодарить всех без исключения, поскольку каждый внёс вклад в это достижение. Также хочу пожелать горнякамкрепкой кровли и безаварийной работы, — сообщил Антон Иванов. Право перевезти юбилейную тонну руды было доверено машинисту электровоза Эдуарду Демарецкому, потомственному горняку, более 20 лет проработавшему на «Таймырском». – Для меня очень почётно, что именно мне поручили выполнить это задание. Считаю, что и мой отец, который работал здесь же, тоже приложил руку к этому делу. А сейчас вот племянник устроился сюда. Будем и дальше стараться, ведь до 100–миллионной тонны осталось немного. Объёмы добычи у нас растут, поэтому юбилейные тонны не заставят себя ждать, — поделился Эдуард Демарецкий. – «Таймырский» добывает руду двух типов: богатую и медистую. По содержанию она очень богата цветными и драгоценными металлами,— пояснил главный инженер шахты № 2 Александр Смолянинов. — Сейчас у нас ведётся строительство и подготовка к вскрытию залежей Северная третья и Северная четвертая на глубине от 1500 метров и глубже, где ещё больше богатых руд. Там для безопасной и комфортной работы людей предусмотрено искусственное охлаждение воздуха, сейчас трест «Норильскшахтстрой» совместно с немецкими компаниями устанавливает кондиционирующее оборудование. Напомним: строительство рудника «Таймырский» началось в 1974 году и продолжалось девять лет. 30 декабря 1982 года государственная комиссия приняла в эксплуатацию первый пусковой комплекс. Сегодня вскрытие рудного тела осуществляется семью вертикальными стволами с поверхности земли, а также откаточными, закладочными и транспортными горизонтами. Рудник ведёт разработку богатых руд, глубина залегания которых достигает 1000–1750 метров. «Таймырский» занимает лидирующее положение среди рудников Норильского промышленного района, добывает в месяц около 320 тысяч тонн руды. За всю историю рудника пройдено более 500 километров горных выработок, отбито более 25 миллионов кубометров горной массы.

Михаил Туаев Фото Марины Пешковой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Знаменательное событие произошло на прошлой неделе на подземном участке очистных работ № 8 второй шахты. Этот участок, которым руководит Константин Скольник, является на предприятии самым передовым по добыче руды.Как отметил директор рудника Антон Иванов, для всего коллектива это значимый результат, отличный стимул и дальше работать так же плодотворно. Он пояснил, что план по добыче руды ежегодно меняется, и в 2019–м составляет более четырёх миллионов тонн, на 12,6% больше, чем в прошлом году, а в 2020–м вырастет ещё на 5%.– 100–миллионную тонну руды мы планируем добыть осенью 2020 года. Хочу поблагодарить всех без исключения, поскольку каждый внёс вклад в это достижение. Также хочу пожелать горнякамкрепкой кровли и безаварийной работы, — сообщил Антон Иванов.Право перевезти юбилейную тонну руды было доверено машинисту электровоза Эдуарду Демарецкому, потомственному горняку, более 20 лет проработавшему на «Таймырском».– Для меня очень почётно, что именно мне поручили выполнить это задание. Считаю, что и мой отец, который работал здесь же, тоже приложил руку к этому делу. А сейчас вот племянник устроился сюда. Будем и дальше стараться, ведь до 100–миллионной тонны осталось немного. Объёмы добычи у нас растут, поэтому юбилейные тонны не заставят себя ждать, — поделился Эдуард Демарецкий.– «Таймырский» добывает руду двух типов: богатую и медистую. По содержанию она очень богата цветными и драгоценными металлами,— пояснил главный инженер шахты № 2 Александр Смолянинов. — Сейчас у нас ведётся строительство и подготовка к вскрытию залежей Северная третья и Северная четвертая на глубине от 1500 метров и глубже, где ещё больше богатых руд. Там для безопасной и комфортной работы людей предусмотрено искусственное охлаждение воздуха, сейчас трест «Норильскшахтстрой» совместно с немецкими компаниями устанавливает кондиционирующее оборудование.Напомним: строительство рудника «Таймырский» началось в 1974 году и продолжалось девять лет. 30 декабря 1982 года государственная комиссия приняла в эксплуатацию первый пусковой комплекс. Сегодня вскрытие рудного тела осуществляется семью вертикальными стволами с поверхности земли, а также откаточными, закладочными и транспортными горизонтами. Рудник ведёт разработку богатых руд, глубина залегания которых достигает 1000–1750 метров. «Таймырский» занимает лидирующее положение среди рудников Норильского промышленного района, добывает в месяц около 320 тысяч тонн руды. За всю историю рудника пройдено более 500 километров горных выработок, отбито более 25 миллионов кубометров горной массы.

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