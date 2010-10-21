На руднике «Таймырский» добыли 95–миллионную тонну руды.
|Осенью 2020 года на «Таймырском» планируют добыть 100–миллионную тонну руды
Знаменательное событие произошло на прошлой неделе на подземном участке очистных работ № 8 второй шахты. Этот участок, которым руководит Константин Скольник, является на предприятии самым передовым по добыче руды.
Как отметил директор рудника Антон Иванов, для всего коллектива это значимый результат, отличный стимул и дальше работать так же плодотворно. Он пояснил, что план по добыче руды ежегодно меняется, и в 2019–м составляет более четырёх миллионов тонн, на 12,6% больше, чем в прошлом году, а в 2020–м вырастет ещё на 5%.
– 100–миллионную тонну руды мы планируем добыть осенью 2020 года. Хочу поблагодарить всех без исключения, поскольку каждый внёс вклад в это достижение. Также хочу пожелать горнякамкрепкой кровли и безаварийной работы, — сообщил Антон Иванов.
Право перевезти юбилейную тонну руды было доверено машинисту электровоза Эдуарду Демарецкому, потомственному горняку, более 20 лет проработавшему на «Таймырском».
– Для меня очень почётно, что именно мне поручили выполнить это задание. Считаю, что и мой отец, который работал здесь же, тоже приложил руку к этому делу. А сейчас вот племянник устроился сюда. Будем и дальше стараться, ведь до 100–миллионной тонны осталось немного. Объёмы добычи у нас растут, поэтому юбилейные тонны не заставят себя ждать, — поделился Эдуард Демарецкий.
– «Таймырский» добывает руду двух типов: богатую и медистую. По содержанию она очень богата цветными и драгоценными металлами,— пояснил главный инженер шахты № 2 Александр Смолянинов. — Сейчас у нас ведётся строительство и подготовка к вскрытию залежей Северная третья и Северная четвертая на глубине от 1500 метров и глубже, где ещё больше богатых руд. Там для безопасной и комфортной работы людей предусмотрено искусственное охлаждение воздуха, сейчас трест «Норильскшахтстрой» совместно с немецкими компаниями устанавливает кондиционирующее оборудование.
Напомним: строительство рудника «Таймырский» началось в 1974 году и продолжалось девять лет. 30 декабря 1982 года государственная комиссия приняла в эксплуатацию первый пусковой комплекс. Сегодня вскрытие рудного тела осуществляется семью вертикальными стволами с поверхности земли, а также откаточными, закладочными и транспортными горизонтами. Рудник ведёт разработку богатых руд, глубина залегания которых достигает 1000–1750 метров. «Таймырский» занимает лидирующее положение среди рудников Норильского промышленного района, добывает в месяц около 320 тысяч тонн руды. За всю историю рудника пройдено более 500 километров горных выработок, отбито более 25 миллионов кубометров горной массы.Михаил ТуаевФото Марины Пешковойwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда