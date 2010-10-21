[Индекс номера 101 (12.07.2019)]

 Проекты 
На всякий случай

«Норникель» вкладывает значительные средства в сохранение здоровья своих работников и членов их семей. Одним из новых направлений является сотрудничество со страховой компанией «РЕСО–Гарантия» по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) работников. В рамках этого проекта в Норильске организовано обслуживание работников Заполярного филиала «Норникеля» по полисам ДМС на базе клиники «Диалог плюс».
Программа добровольного медицинского страхования в Норильске стартовала в мае текущего года.
– Это уникальный проект для территории, теперь наши работники могут получать ещё более квалифицированную медицинскую помощь, в том числе и в платных медцентрах, не только в Норильске, но и в других городах, где с медицинскими учреждениями у компании «РЕСО–ГАРАНТИЯ» заключены договоры на обслуживание по программе ДМС: например, в Санкт–Петербурге, Красноярске, Новосибирске, Иркутске, Омске, Томске, Екатеринбурге, Сочи, Краснодаре и т. д. В качестве бонуса можно бесплатно оформить полис для выезжающих за рубеж. Застрахованы все сотрудники предприятий Заполярного филиала «Норникеля» — это порядка 50 тысяч человек, — рассказала Анастасия Перфильева, заместитель директора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике.
Обслуживание по полисам ДМС организовано в том числе на базе медучреждения «Диалог плюс», которое работает в Норильске с 2014 года и отвечает всем необходимым требованиям: здесь просторные кабинеты, оснащенные современным оборудованием, есть своя лаборатория. Закуплен цифровой рентген–аппарат последнего поколения, осенью поступит и будет введён в эксплуатацию компьютерный томограф.
На первом этапе реализации проекта в медцентре вахтовым методом будут работать врачи высшей категории и даже с учёными степенями из новосибирской клиники «Один плюс один».
— Это хирурги, онкологи, гинекологи, офтальмологи, урологи — словом, все узкие специалисты, — поясняет Татьяна Тищенко, руководитель новосибирских врачей. — Все они имеют большой опыт работы именно в страховой медицине. «РЕСО–ГАРАНТИЯ» — наш генеральный партнёр, с которым мы сотрудничаем уже 20 лет в области дополнительного медицинского страхования. Мы знаем, что для Норильска актуальная проблема — нехватка врачей этих специальностей, зачастую необходимо ждать очереди по записи. В нашей клинике страховой медицины работники «Норникеля» смогут своевременно получать квалифицированную помощь по современным стандартам. Приём ведётся по предварительной записи, это входит в стандарт услуг. Сейчас мы определяем необходимое количество требуемых специалистов. Пока прилетели десять докторов на две недели, которые ведут приём с 8.00 до 20.00. Учитывая, что предприятия компании работают в трёхсменном режиме, мы стараемся создать для наших пациентов максимально удобный график приёма. При приезде на смену новой группы врачей будет сохранена преемственность в лечении пациентов. Это очень важно.
В первый день работы к врачам клиники страховой медицины записались около 120 человек. Пропускная способность медучреждения позволит принимать в среднем до 200 пациентов в день. Работа новосибирских медицинских бригад расписана до нового года. В дальнейшем к ним присоединятся коллеги из Новокузнецка, Томска и Москвы.
Елена Бочарова, заместитель генерального директора страховой компании ПАО «РЕСО–ГАРАНТИЯ», рассказала, что за два с небольшим месяца за медпомощью по полису ДМС уже обратились порядка шести тысяч человек:
– Обязательное медицинское страхование обеспечивает доступ людей к базовым услугам в сфере здравоохранения. Те, кто лечится в государственных больницах и клиниках, часто недовольны уровнем сервиса там. При наступлении страхового случая наш полис ДМС даёт возможность получить качественное обслуживание в частных клиниках, при необходимости пройти дополнительное обследование. Пока работники Заполярного филиала «Норникеля» наиболее часто обращаются за стоматологической помощью. Со временем пакет предоставляемых услуг расширится, и мы к этому готовы. На рынке мы работаем более 20 лет. Наша компания владеет несколькими учреждениями с широким профилем: MedSwiss, «Импромед», «Корис Ассистанс». «РЕСО» сотрудничает с более чем 2400 клиниками и узкопрофильными организациями здравоохранения по всей России. Реализуются проекты по созданию новых учреждений, принадлежащих компании, в Москве и других городах страны. Так что нам есть что предложить норильчанам.
Елена Бочарова отметила, что страховая компания постаралась приурочить открытие клиники ко Дню металлурга — это станет отличным подарком всем работникам «Норникеля».

Лариса Стецевич
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Проекты 
«Норникель» вкладывает значительные средства в сохранение здоровья своих работников и членов их семей. Одним из новых направлений является сотрудничество со страховой компанией «РЕСО–Гарантия» по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) работников. В рамках этого проекта в Норильске организовано обслуживание работников Заполярного филиала «Норникеля» по полисам ДМС на базе клиники «Диалог плюс».

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