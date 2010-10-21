[Индекс номера 101 (12.07.2019)]

 Награждения 
Работники уровня «Профи»

К Дню металлурга около двухсот работников «Норильскникельремонта» были удостоены корпоративных и ведомственных наград и почётных званий.
Олег Вейде (справа) поблагодарил работников ННР за самоотверженный труд
Сегодня на переделах ЗФ работают десятки тысяч единиц современной техники и оборудования, но даже самая ультрасовременная техника может выходить из строя, поэтому её нужно вовремя проверять и ремонтировать. И это значит, что без ремонтников не могут обойтись ни горняки, ни металлурги, ни обогатители.
Традиционно накануне празднования Дня металлурга и Дня компании трудовой элите предприятия вручили заслуженные награды. Олег Вейде, генеральный директор «Норильскникельремонта», особо отметил вклад всех работников в общее дело процветания компании.
Среди награждённых и Елена Воронина, начальник цеха сопровождения производственного комплекса многоотраслевого производственного объединения «Норильскавтоматика». Под её началом трудятся несколько десятков мужчин.
– Конечно, работа у нас трудная и ответственная, но её легко выполнять, если любишь своё дело, если ценишь тех, кто рядом, — делится она.
За любовь и верность профессии и многолетний безупречный труд Елена Воронина отмечена благодарностью компании «Норникель».
– Я всю жизнь работаю на стволах электрослесарем в тресте «Норильскшахтсервис», — рассказывает Шамиль Бухарметов. — Вот уже почти 37 лет под землёй. Сегодня это стволы «Таймырского», где горное оборудование одно из самых сложных, поэтому каждый слесарь должен повышать уровень своего мастерства. А всем своим ученикам я советую прежде всего уважать самого себя и дело, которым занят, тогда всё получится.
Ко всем прочим наградам за добросовестный труд и большой личный вклад в производство у Шамиля Бухарметова теперь добавилось почётное звание «Заслуженный работник ООО «Норильскникельремонт».
Ведущий инженер бюро капитального строительства ремонтно–строительного треста Лариса Мурина гордится своей пусть и не женской, но очень нужной профессией:
– Мы не только ремонтируем старые здания, но и возводим новые. Вообще строитель — это прежде всего созидатель, который делает жизнь людей счастливее. Вот мы отремонтировали детсад на улице Дзержинского — сколько ребятишек, их мам и пап порадовались этому, между прочим, среди них и мои племянники. Знаете, как приятно. Поэтому моя работа — это радость.
Труд Ларисы Муриной не остался незамеченным, ей присвоено почётное звание «Кадровый работник ООО «Норильскникельремонт».
Среди награждённых почётными грамотами генерального директора «Норильскникельремонта» и Андрей Тригубенко, начальник второго участка РМСТ «Норильск-энергоремонт». Несмотря на молодость, а ему ещё нет и 30, он уже руководит коллективом из 64 человек. Его подразделение отвечает за ремонт энергетического и технологического оборудования всего медного завода. И он говорит об этом с большой гордостью:
– Сегодня мы ремонтируем электрооборудование ПВ–2, которая считается одним из сложнейших металлургических агрегатов, но нашему коллективу любое дело по плечу, потому что у нас все специалисты — настоящие профессионалы в своём деле.
Слесарь КИПиА Ольга Казакова 20 лет отдала любимой профессии и за безупречный многолетний труд была удостоена заслуженного звания «Ветеран труда» родного предприятия.
– Мы имеем дело с очень маленькими, но важными приборами — монометрами, которые измеряют давление в трубах, и от точности их работы зависит безопасность людей. Здесь нужны не только знания, но и ответственность, терпение, а главное — любовь к своему делу, — уверена она.
«Норильскникельремонт» по праву занимает одно из ведущих мест среди подразделений «Норникеля» и заслуженно гордится своими профессиональными достижениями и высококвалифицированными специалистами.

Лариса Стецевич
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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Награждения 
К Дню металлурга около двухсот работников «Норильскникельремонта» были удостоены корпоративных и ведомственных наград и почётных званий.

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