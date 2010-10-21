[Индекс номера 101 (12.07.2019)]



Награждения

Работники уровня «Профи»

К Дню металлурга около двухсот работников «Норильскникельремонта» были удостоены корпоративных и ведомственных наград и почётных званий.

Олег Вейде (справа) поблагодарил работников ННР за самоотверженный труд Сегодня на переделах ЗФ работают десятки тысяч единиц современной техники и оборудования, но даже самая ультрасовременная техника может выходить из строя, поэтому её нужно вовремя проверять и ремонтировать. И это значит, что без ремонтников не могут обойтись ни горняки, ни металлурги, ни обогатители. Традиционно накануне празднования Дня металлурга и Дня компании трудовой элите предприятия вручили заслуженные награды. Олег Вейде, генеральный директор «Норильскникельремонта», особо отметил вклад всех работников в общее дело процветания компании. Среди награждённых и Елена Воронина, начальник цеха сопровождения производственного комплекса многоотраслевого производственного объединения «Норильскавтоматика». Под её началом трудятся несколько десятков мужчин. – Конечно, работа у нас трудная и ответственная, но её легко выполнять, если любишь своё дело, если ценишь тех, кто рядом, — делится она. За любовь и верность профессии и многолетний безупречный труд Елена Воронина отмечена благодарностью компании «Норникель». – Я всю жизнь работаю на стволах электрослесарем в тресте «Норильскшахтсервис», — рассказывает Шамиль Бухарметов. — Вот уже почти 37 лет под землёй. Сегодня это стволы «Таймырского», где горное оборудование одно из самых сложных, поэтому каждый слесарь должен повышать уровень своего мастерства. А всем своим ученикам я советую прежде всего уважать самого себя и дело, которым занят, тогда всё получится. Ко всем прочим наградам за добросовестный труд и большой личный вклад в производство у Шамиля Бухарметова теперь добавилось почётное звание «Заслуженный работник ООО «Норильскникельремонт». Ведущий инженер бюро капитального строительства ремонтно–строительного треста Лариса Мурина гордится своей пусть и не женской, но очень нужной профессией: – Мы не только ремонтируем старые здания, но и возводим новые. Вообще строитель — это прежде всего созидатель, который делает жизнь людей счастливее. Вот мы отремонтировали детсад на улице Дзержинского — сколько ребятишек, их мам и пап порадовались этому, между прочим, среди них и мои племянники. Знаете, как приятно. Поэтому моя работа — это радость. Труд Ларисы Муриной не остался незамеченным, ей присвоено почётное звание «Кадровый работник ООО «Норильскникельремонт». Среди награждённых почётными грамотами генерального директора «Норильскникельремонта» и Андрей Тригубенко, начальник второго участка РМСТ «Норильск-энергоремонт». Несмотря на молодость, а ему ещё нет и 30, он уже руководит коллективом из 64 человек. Его подразделение отвечает за ремонт энергетического и технологического оборудования всего медного завода. И он говорит об этом с большой гордостью: – Сегодня мы ремонтируем электрооборудование ПВ–2, которая считается одним из сложнейших металлургических агрегатов, но нашему коллективу любое дело по плечу, потому что у нас все специалисты — настоящие профессионалы в своём деле. Слесарь КИПиА Ольга Казакова 20 лет отдала любимой профессии и за безупречный многолетний труд была удостоена заслуженного звания «Ветеран труда» родного предприятия. – Мы имеем дело с очень маленькими, но важными приборами — монометрами, которые измеряют давление в трубах, и от точности их работы зависит безопасность людей. Здесь нужны не только знания, но и ответственность, терпение, а главное — любовь к своему делу, — уверена она. «Норильскникельремонт» по праву занимает одно из ведущих мест среди подразделений «Норникеля» и заслуженно гордится своими профессиональными достижениями и высококвалифицированными специалистами.

Лариса Стецевич Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Сегодня на переделах ЗФ работают десятки тысяч единиц современной техники и оборудования, но даже самая ультрасовременная техника может выходить из строя, поэтому её нужно вовремя проверять и ремонтировать. И это значит, что без ремонтников не могут обойтись ни горняки, ни металлурги, ни обогатители.Традиционно накануне празднования Дня металлурга и Дня компании трудовой элите предприятия вручили заслуженные награды. Олег Вейде, генеральный директор «Норильскникельремонта», особо отметил вклад всех работников в общее дело процветания компании.Среди награждённых и Елена Воронина, начальник цеха сопровождения производственного комплекса многоотраслевого производственного объединения «Норильскавтоматика». Под её началом трудятся несколько десятков мужчин.– Конечно, работа у нас трудная и ответственная, но её легко выполнять, если любишь своё дело, если ценишь тех, кто рядом, — делится она.За любовь и верность профессии и многолетний безупречный труд Елена Воронина отмечена благодарностью компании «Норникель».– Я всю жизнь работаю на стволах электрослесарем в тресте «Норильскшахтсервис», — рассказывает Шамиль Бухарметов. — Вот уже почти 37 лет под землёй. Сегодня это стволы «Таймырского», где горное оборудование одно из самых сложных, поэтому каждый слесарь должен повышать уровень своего мастерства. А всем своим ученикам я советую прежде всего уважать самого себя и дело, которым занят, тогда всё получится.Ко всем прочим наградам за добросовестный труд и большой личный вклад в производство у Шамиля Бухарметова теперь добавилось почётное звание «Заслуженный работник ООО «Норильскникельремонт».Ведущий инженер бюро капитального строительства ремонтно–строительного треста Лариса Мурина гордится своей пусть и не женской, но очень нужной профессией:– Мы не только ремонтируем старые здания, но и возводим новые. Вообще строитель — это прежде всего созидатель, который делает жизнь людей счастливее. Вот мы отремонтировали детсад на улице Дзержинского — сколько ребятишек, их мам и пап порадовались этому, между прочим, среди них и мои племянники. Знаете, как приятно. Поэтому моя работа — это радость.Труд Ларисы Муриной не остался незамеченным, ей присвоено почётное звание «Кадровый работник ООО «Норильскникельремонт».Среди награждённых почётными грамотами генерального директора «Норильскникельремонта» и Андрей Тригубенко, начальник второго участка РМСТ «Норильск-энергоремонт». Несмотря на молодость, а ему ещё нет и 30, он уже руководит коллективом из 64 человек. Его подразделение отвечает за ремонт энергетического и технологического оборудования всего медного завода. И он говорит об этом с большой гордостью:– Сегодня мы ремонтируем электрооборудование ПВ–2, которая считается одним из сложнейших металлургических агрегатов, но нашему коллективу любое дело по плечу, потому что у нас все специалисты — настоящие профессионалы в своём деле.Слесарь КИПиА Ольга Казакова 20 лет отдала любимой профессии и за безупречный многолетний труд была удостоена заслуженного звания «Ветеран труда» родного предприятия.– Мы имеем дело с очень маленькими, но важными приборами — монометрами, которые измеряют давление в трубах, и от точности их работы зависит безопасность людей. Здесь нужны не только знания, но и ответственность, терпение, а главное — любовь к своему делу, — уверена она.«Норильскникельремонт» по праву занимает одно из ведущих мест среди подразделений «Норникеля» и заслуженно гордится своими профессиональными достижениями и высококвалифицированными специалистами.

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