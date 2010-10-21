[Индекс номера 101 (12.07.2019)]



Призвание

Рудники, заводы, фабрики

Среди награждённых и кадровый работник, а теперь уже ветеран труда «Норильскникельремонта» Леонид Тинченко, более 20 лет проработавший в производственном объединении «Норильскремонт».

Леонид Тинченко, ветеран труда «Норильскникельремонта» — На любом металлургическом производстве неизбежны выбросы пыли, газов или вредных испарений. Поэтому на каждом предприятии, в каждом здании огромное значение имеет налаженная работа специальных промышленных систем вентиляции и газоочистки. Это сложное оборудование, предназначенное для борьбы с различного вида загрязнениями воздуха, — поясняет заместитель начальника управления — начальник бюро подготовки производства ремонтно–монтажного управления «Норильскпылегазоочистка» объединения «Норильскремонт» Леонид Тинченко. — Оно нуждается в установке, правильной эксплуатации и ремонте, чем мы и занимаемся на протяжении многих лет. Вентиляционные системы на всех переделах ЗФ регулярно обновляются, поэтому участки «Норильскпылегазоочистки» есть и на талнахских рудниках, и на ТОФ, и на металлургических заводах. — Во время капитального строительства второго пускового комплекса ТОФ именно нашим специалистам был доверен монтаж автоматических вентиляционных систем, — гордится Тинченко. — Устанавливали оборудование российской фирмы «ВЕЗА», монтировали воздуховоды, причём наши рабочие для этого специально обучались у фирмы–производителя. Чтобы понять, какой объём работ пришлось выполнить тогда, стоит отметить, что только в измельчительно–флотационном цехе ТОФ вентиляционного оборудования больше 160 единиц, а ещё 22 тысячи кв. м воздуховодов из оцинкованной стали, способных выдержать большое давление и воздушный поток. Эта вентиляционная сеть должна бесперебойно очищать воздух от пыли и вредных примесей. Суммарное количество пылевентиляционного и газоочистного оборудования, которое ежегодно ремонтирует управление, — около трёх тысяч единиц; воздуховодов и газоходов — более 10 тысяч. — Например, наш участок № 124 на НМЗ ведёт капитальный ремонт газохода диаметром 4900 мм. Сегодня там уже смонтировано около 600 тонн опорных металлоконструкций и газоходов, 280 метров газохода и металлических опор заменено, — рассказывает наш герой. А цех № 121 «Норильскпылегазоочистки» для всего Заполярного филиала изготавливает из нержавейки, титана и чёрного металла воздуховоды и газоходы, ремонтирует калориферы и вентиляционные системы. Только воздуховодов в год «катают» до 10–12 тысяч кв. м, около 60 тонн — газоходов, 250–270 единиц калориферов. Продукция цеха также востребована на всех переделах компании. Между прочим, 121–й цех — образцово–показательный, и в этом есть немалая заслуга Леонида Тинченко, но он лишь смущённо машет рукой и продолжает рассказывать о производстве: — Есть у нас в управлении участок, который занимается техобслуживанием и ремонтом энергооборудования и сетей. Для производственного объединения «Норильск-ремонт» мы приводим в порядок по 30 сварочных единиц в год, чиним средства малой механизации. Этот участок ремонтирует и наши здания и сооружения. Так что простоев не бывает, сейчас самая горячая пора — летние ремонты. Готовим нержавеющие воздуховоды на НМЗ, пылевентиляционные системы для цементного завода, стальные воздуховоды на НОФ и ТОФ. Только в этом месяце необходимо выдать 1100 квадратных метров воздуховодов, более 20 тонн металлоконструкций. А ещё в цехе есть штучные специалисты, рассказывает Тинченко. Например, раскройщики листового металла. Они работают практически как швеи, но не с тканью, а с металлом, кроят всю эту «фасонину»: тройники, отводы и тому подобное. В помощь «портным» приобрели швейцарскую систему плазменной резки Spiro. — Раскройщики листового металла — одна из самых дефицитных профессий в НПР, на которую в Норильске нигде не учат, — продолжает рассказывать Тинченко о своём любимом производстве. И никак не удаётся переключить его на рассказ о себе, о семье: — А что о себе рассказывать? — удивляется мой собеседник. — Вся моя жизнь здесь, в «Норильскремонте». Пришёл в 1997 году электромонтёром в трест «Норильск-спецремстрой», что тогда располагался на улице Заводской, потом некоторое время исполнял обязанности главного энергетика треста. В 1998 году трест вошёл в состав «Норильскремонта». На работе я и с женой познакомился в 2000 году. Галина пришла на участок, где я работал прорабом. Она и сейчас трудится в «Норильскпылегазоочистке». А вот дочки наши — гуманитарии, так что династии энергетиков и ремонтников не получится, хотя, может, внуки её продолжат, но это будущее покажет.

Константин Степанов Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — На любом металлургическом производстве неизбежны выбросы пыли, газов или вредных испарений. Поэтому на каждом предприятии, в каждом здании огромное значение имеет налаженная работа специальных промышленных систем вентиляции и газоочистки. Это сложное оборудование, предназначенное для борьбы с различного вида загрязнениями воздуха, — поясняет заместитель начальника управления — начальник бюро подготовки производства ремонтно–монтажного управления «Норильскпылегазоочистка» объединения «Норильскремонт» Леонид Тинченко. — Оно нуждается в установке, правильной эксплуатации и ремонте, чем мы и занимаемся на протяжении многих лет.Вентиляционные системы на всех переделах ЗФ регулярно обновляются, поэтому участки «Норильскпылегазоочистки» есть и на талнахских рудниках, и на ТОФ, и на металлургических заводах.— Во время капитального строительства второго пускового комплекса ТОФ именно нашим специалистам был доверен монтаж автоматических вентиляционных систем, — гордится Тинченко. — Устанавливали оборудование российской фирмы «ВЕЗА», монтировали воздуховоды, причём наши рабочие для этого специально обучались у фирмы–производителя. Чтобы понять, какой объём работ пришлось выполнить тогда, стоит отметить, что только в измельчительно–флотационном цехе ТОФ вентиляционного оборудования больше 160 единиц, а ещё 22 тысячи кв. м воздуховодов из оцинкованной стали, способных выдержать большое давление и воздушный поток. Эта вентиляционная сеть должна бесперебойно очищать воздух от пыли и вредных примесей.Суммарное количество пылевентиляционного и газоочистного оборудования, которое ежегодно ремонтирует управление, — около трёх тысяч единиц; воздуховодов и газоходов — более 10 тысяч.— Например, наш участок № 124 на НМЗ ведёт капитальный ремонт газохода диаметром 4900 мм. Сегодня там уже смонтировано около 600 тонн опорных металлоконструкций и газоходов, 280 метров газохода и металлических опор заменено, — рассказывает наш герой.А цех № 121 «Норильскпылегазоочистки» для всего Заполярного филиала изготавливает из нержавейки, титана и чёрного металла воздуховоды и газоходы, ремонтирует калориферы и вентиляционные системы. Только воздуховодов в год «катают» до 10–12 тысяч кв. м, около 60 тонн — газоходов, 250–270 единиц калориферов. Продукция цеха также востребована на всех переделах компании. Между прочим, 121–й цех — образцово–показательный, и в этом есть немалая заслуга Леонида Тинченко, но он лишь смущённо машет рукой и продолжает рассказывать о производстве:— Есть у нас в управлении участок, который занимается техобслуживанием и ремонтом энергооборудования и сетей. Для производственного объединения «Норильск-ремонт» мы приводим в порядок по 30 сварочных единиц в год, чиним средства малой механизации. Этот участок ремонтирует и наши здания и сооружения. Так что простоев не бывает, сейчас самая горячая пора — летние ремонты. Готовим нержавеющие воздуховоды на НМЗ, пылевентиляционные системы для цементного завода, стальные воздуховоды на НОФ и ТОФ. Только в этом месяце необходимо выдать 1100 квадратных метров воздуховодов, более 20 тонн металлоконструкций.А ещё в цехе есть штучные специалисты, рассказывает Тинченко. Например, раскройщики листового металла. Они работают практически как швеи, но не с тканью, а с металлом, кроят всю эту «фасонину»: тройники, отводы и тому подобное. В помощь «портным» приобрели швейцарскую систему плазменной резки Spiro.— Раскройщики листового металла — одна из самых дефицитных профессий в НПР, на которую в Норильске нигде не учат, — продолжает рассказывать Тинченко о своём любимом производстве. И никак не удаётся переключить его на рассказ о себе, о семье:— А что о себе рассказывать? — удивляется мой собеседник. — Вся моя жизнь здесь, в «Норильскремонте». Пришёл в 1997 году электромонтёром в трест «Норильск-спецремстрой», что тогда располагался на улице Заводской, потом некоторое время исполнял обязанности главного энергетика треста. В 1998 году трест вошёл в состав «Норильскремонта». На работе я и с женой познакомился в 2000 году. Галина пришла на участок, где я работал прорабом. Она и сейчас трудится в «Норильскпылегазоочистке». А вот дочки наши — гуманитарии, так что династии энергетиков и ремонтников не получится, хотя, может, внуки её продолжат, но это будущее покажет.

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