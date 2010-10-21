[Индекс номера 101 (12.07.2019)]



Интервью

Взять первый рубеж

Почти полгода Таймыр с нетерпением ждал назначения нового руководителя территории — без преувеличения одного из ключевых регионов не только Красноярского края, но и Арктики. В июне пост главы района занял бывший начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю генерал–майор Евгений Вершинин.

Евгений Вершинин Встретиться с журналистами Евгений Владимирович смог спустя несколько недель после назначения. Всё это время ему пришлось решать вопросы, связанные с интересами вверенной ему территории. Некоторые из них он обсудил с корреспондентом «Заполярной правды». – Евгений Владимирович, какие основные направления работы вы определили сегодня для себя? – Проблем здесь, как выяснилось, достаточно. Поэтому давайте не будем загадывать далеко вперёд, я для себя определил первый рубеж в полтора года. В качестве первоочередных задач я вижу, например, создание эффективной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, реализацию закона Красноярского края о государственной поддержке, который наряду с остальными районами должен работать одинаково эффективно и на Крайнем Севере. Ещё один вопрос — медицинское обслуживание. Один врач на тысячу жителей это, возможно, хорошо где–нибудь в средней полосе России, но для Таймыра просто неприемлемо — будем решать. В области образования следует заняться целевыми местами для выпускников–северян. Выпускники из числа коренных народов Таймыра должны иметь возможность получить хорошее образование на материке, а затем вернуться сюда, чтобы реализовывать себя как специалисты. Решение всех поставленных перед нами задач возможно лишь с увеличением доходной части бюджета. Он на Таймыре дотационный. Оптимизация расходной его части — объективная необходимость. Планируем также получить дополнительные средства за счёт привлечения федеральных и региональных целевых программ, выстраивания партнёрских отношений с недропользователями. По предварительным подсчетам, мы можем привлечь ещё порядка 500 миллионов рублей дополнительных доходов. – В части привлечения средств в бюджет Таймыра вы упомянули о работе с региональными и национальными проектами. Каким образом территория может рассчитывать на эти программы? – Региональные и национальные проекты во многом перекликаются. Главная задача и тех, и других — улучшение качества жизни и применительно к нашему случаю комплексное развитие территории. Сейчас в правительстве Красноярского края разработан 51 региональный проект, сумма финансирования составляет около 20 миллиардов рублей в период с 2019 по 2021 год. Мы со своей стороны можем уже сейчас подготовиться к участию в таких образовательных программах, как, например, «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Учитель будущего» и ещё нескольких подпрограммах, которые так или иначе будут направлены на реализацию национальных образовательных проектов. Или национальный проект «Демография», где действуют программы содействия занятости женщин и людей старшего поколения. В нацпроект создания комфортной среды могут войти программы «Чистая вода», «Чистая страна», в том числе и решение проблемы с твердыми коммунальными отходами. Есть ещё нацпроекты по развитию малого и среднего предпринимательства, созданию безопасных дорог, развитию различных направлений туризма. – Одна из злободневных проблем территории — ветхое и аварийное жильё. Особенно остро она стоит в таймырских посёлках. Что вы собираетесь здесь предпринять? – Сегодня продолжается строительство школы в посёлке Хета Хатангского района, за счёт средств Агентства по развитию северных территорий и министерства сельского хозяйства Красноярского края будет построено 14 домов в посёлках Носок и Караул, 11 домов в Сындасско Хатангского района и четыре дома в Волочанке. В планах на следующий год — строительство жилья в Новорыбной, Усть–Аваме, Носке и Волочанке. В Усть–Аваме готовится к сдаче новая школа. В Хатанге возводится здание под спортивный зал. В самой Дудинке планируется построить крытый легкоатлетический манеж. Уже проведены изыскания, разрабатывается проектно–сметная документация, есть некоторые договорённости по финансированию. – Самым масштабным на Таймыре сегодня является строительство нового посёлка Тухард. Сейчас оно на какой стадии? Это не просто строительство, здесь используется комплексный подход в создании нового населённого пункта со своей собственной инфраструктурой, а отдельные инженерные решения применены впервые. Таймырский муниципальный район со своей стороны обязательства выполнил в полном объёме, однако на завершающем этапе возникли некоторые проблемы, которые будут решены в рабочем порядке. К будущему году, я думаю, посёлок сдадут жителям. – Если всё так хорошо, может быть тухардский опыт использован для обновления других посёлков Таймыра? – В этом нет необходимости. Ситуация с Тухардом оказалась нетипичной с самого начала. Посёлок располагался в санитарно–защитной зоне, поэтому понадобилось строить его заново на новом месте, и никак иначе. В других населённых пунктах района посёлки разрастаются строительством внутри собственной инфраструктуры, необходимости переезжать нет. – От новоселья логично будет перейти к обустройству быта. В этом аспекте проблема утилизации мусора стоит как в бытовом, так и в более широком масштабе. Как вы её планируете решать? – Сейчас у нас в приоритете очистка прилегающих к населённым пунктам территорий. Это, конечно, связано с транспортной доступностью — завезти технику, оборудование, людей. Есть предложения от ряда структур, готовых заняться этой работой. Мы их рассматриваем, осталось уладить некоторые формальности. Будем рады и более крупным игрокам на этом рынке, поскольку у нас ещё масса труднодоступных территорий. – Как только мы везде уберёмся, впору будет и гостей приглашать. Каково ваше отношение к развитию туризма на Таймыре? – Всё упирается в логистику, но даже при этой сложности мы вполне способны кое–что предложить. В настоящий момент для туристов в нашем регионе открыты два направления: норильское и дудинское. Первое может предложить свою программу, связанную с Путоранами и Большим Норильском, второе — всё, что связано с этнографией, рекой и водным транспортом. Совсем недавно Агентство по развитию Норильска с ознакомительным визитом посетило Дудинку в компании представителей крупного туристического бизнеса. На Таймыре существует ещё одно направление, которое мы намерены развивать. Это хатангский кластер — полёты на Северный полюс из Хатанги. Планы создать там транзитный туристический центр есть и в Агентстве по развитию северных территорий Красноярского края. Мы просчитали наши возможности и планируем в этом году завезти в Хатангу топливо, а уже на будущий — организовать пробную поездку. – А что планируется для улучшения транспортной доступности населённых пунктов Таймыра? – В данном направлении администрация района постоянно ведёт работу, в наших силах субсидировать перелёты, и уже сейчас таймырский пассажир платит за билет от 28 процентов стоимости перевозки, в зависимости от направления. Есть возможность пересмотреть расписание полётов, увеличить количество рейсов в посёлки. Что касается водного транспорта, то, возможно, в скором времени к нам на Енисей с Волги придёт судно для туристических целей, которое будет задействовано и для пассажирских перевозок на внутренних маршрутах. В Хатангском районе мы уже сейчас имеем небольшое судно на воздушной подушке. – Столько много информации... Каким образом вы планируете доводить её до таймырцев? Ведь в этой сфере есть определённые проблемы и на Таймыре, и в Норильске. – В Дудинке явно недостаточно средств информирования: вещают «Авторадио», «Радио России», которое выходит и на языках народов Таймыра, но отдел ВГТРК «Вести Таймыр» теперь закрыт. А у администрации Таймыра много информации, которую необходимо донести до населения. Поэтому мы серьёзно задумываемся о создании муниципального телевидения. Пока этот вопрос находится в стадии обдумывания, но затратную часть мы уже посчитали и пришли к выводу, что нам это вполне по силам. Так что, думаю, мы с вами встретимся ещё не раз. Во всяком случае, я рассчитываю на тесный контакт с прессой.

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Встретиться с журналистами Евгений Владимирович смог спустя несколько недель после назначения. Всё это время ему пришлось решать вопросы, связанные с интересами вверенной ему территории. Некоторые из них он обсудил с корреспондентом «Заполярной правды».– Проблем здесь, как выяснилось, достаточно. Поэтому давайте не будем загадывать далеко вперёд, я для себя определил первый рубеж в полтора года.В качестве первоочередных задач я вижу, например, создание эффективной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, реализацию закона Красноярского края о государственной поддержке, который наряду с остальными районами должен работать одинаково эффективно и на Крайнем Севере.Ещё один вопрос — медицинское обслуживание. Один врач на тысячу жителей это, возможно, хорошо где–нибудь в средней полосе России, но для Таймыра просто неприемлемо — будем решать. В области образования следует заняться целевыми местами для выпускников–северян. Выпускники из числа коренных народов Таймыра должны иметь возможность получить хорошее образование на материке, а затем вернуться сюда, чтобы реализовывать себя как специалисты.Решение всех поставленных перед нами задач возможно лишь с увеличением доходной части бюджета. Он на Таймыре дотационный. Оптимизация расходной его части — объективная необходимость. Планируем также получить дополнительные средства за счёт привлечения федеральных и региональных целевых программ, выстраивания партнёрских отношений с недропользователями. По предварительным подсчетам, мы можем привлечь ещё порядка 500 миллионов рублей дополнительных доходов.– Региональные и национальные проекты во многом перекликаются. Главная задача и тех, и других — улучшение качества жизни и применительно к нашему случаю комплексное развитие территории. Сейчас в правительстве Красноярского края разработан 51 региональный проект, сумма финансирования составляет около 20 миллиардов рублей в период с 2019 по 2021 год. Мы со своей стороны можем уже сейчас подготовиться к участию в таких образовательных программах, как, например, «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Учитель будущего» и ещё нескольких подпрограммах, которые так или иначе будут направлены на реализацию национальных образовательных проектов.Или национальный проект «Демография», где действуют программы содействия занятости женщин и людей старшего поколения. В нацпроект создания комфортной среды могут войти программы «Чистая вода», «Чистая страна», в том числе и решение проблемы с твердыми коммунальными отходами. Есть ещё нацпроекты по развитию малого и среднего предпринимательства, созданию безопасных дорог, развитию различных направлений туризма.– Сегодня продолжается строительство школы в посёлке Хета Хатангского района, за счёт средств Агентства по развитию северных территорий и министерства сельского хозяйства Красноярского края будет построено 14 домов в посёлках Носок и Караул, 11 домов в Сындасско Хатангского района и четыре дома в Волочанке. В планах на следующий год — строительство жилья в Новорыбной, Усть–Аваме, Носке и Волочанке. В Усть–Аваме готовится к сдаче новая школа. В Хатанге возводится здание под спортивный зал.В самой Дудинке планируется построить крытый легкоатлетический манеж. Уже проведены изыскания, разрабатывается проектно–сметная документация, есть некоторые договорённости по финансированию.Это не просто строительство, здесь используется комплексный подход в создании нового населённого пункта со своей собственной инфраструктурой, а отдельные инженерные решения применены впервые. Таймырский муниципальный район со своей стороны обязательства выполнил в полном объёме, однако на завершающем этапе возникли некоторые проблемы, которые будут решены в рабочем порядке. К будущему году, я думаю, посёлок сдадут жителям.– В этом нет необходимости. Ситуация с Тухардом оказалась нетипичной с самого начала. Посёлок располагался в санитарно–защитной зоне, поэтому понадобилось строить его заново на новом месте, и никак иначе. В других населённых пунктах района посёлки разрастаются строительством внутри собственной инфраструктуры, необходимости переезжать нет.– Сейчас у нас в приоритете очистка прилегающих к населённым пунктам территорий. Это, конечно, связано с транспортной доступностью — завезти технику, оборудование, людей. Есть предложения от ряда структур, готовых заняться этой работой. Мы их рассматриваем, осталось уладить некоторые формальности. Будем рады и более крупным игрокам на этом рынке, поскольку у нас ещё масса труднодоступных территорий.– Всё упирается в логистику, но даже при этой сложности мы вполне способны кое–что предложить.В настоящий момент для туристов в нашем регионе открыты два направления: норильское и дудинское. Первое может предложить свою программу, связанную с Путоранами и Большим Норильском, второе — всё, что связано с этнографией, рекой и водным транспортом. Совсем недавно Агентство по развитию Норильска с ознакомительным визитом посетило Дудинку в компании представителей крупного туристического бизнеса.На Таймыре существует ещё одно направление, которое мы намерены развивать. Это хатангский кластер — полёты на Северный полюс из Хатанги. Планы создать там транзитный туристический центр есть и в Агентстве по развитию северных территорий Красноярского края. Мы просчитали наши возможности и планируем в этом году завезти в Хатангу топливо, а уже на будущий — организовать пробную поездку.– В данном направлении администрация района постоянно ведёт работу, в наших силах субсидировать перелёты, и уже сейчас таймырский пассажир платит за билет от 28 процентов стоимости перевозки, в зависимости от направления. Есть возможность пересмотреть расписание полётов, увеличить количество рейсов в посёлки.Что касается водного транспорта, то, возможно, в скором времени к нам на Енисей с Волги придёт судно для туристических целей, которое будет задействовано и для пассажирских перевозок на внутренних маршрутах. В Хатангском районе мы уже сейчас имеем небольшое судно на воздушной подушке.– В Дудинке явно недостаточно средств информирования: вещают «Авторадио», «Радио России», которое выходит и на языках народов Таймыра, но отдел ВГТРК «Вести Таймыр» теперь закрыт. А у администрации Таймыра много информации, которую необходимо донести до населения. Поэтому мы серьёзно задумываемся о создании муниципального телевидения. Пока этот вопрос находится в стадии обдумывания, но затратную часть мы уже посчитали и пришли к выводу, что нам это вполне по силам. Так что, думаю, мы с вами встретимся ещё не раз. Во всяком случае, я рассчитываю на тесный контакт с прессой.

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