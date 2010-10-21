Почти полгода Таймыр с нетерпением ждал назначения нового руководителя территории — без преувеличения одного из ключевых регионов не только Красноярского края, но и Арктики. В июне пост главы района занял бывший начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю генерал–майор Евгений Вершинин.
|Евгений Вершинин
Встретиться с журналистами Евгений Владимирович смог спустя несколько недель после назначения. Всё это время ему пришлось решать вопросы, связанные с интересами вверенной ему территории. Некоторые из них он обсудил с корреспондентом «Заполярной правды».
– Евгений Владимирович, какие основные направления работы вы определили сегодня для себя?
– Проблем здесь, как выяснилось, достаточно. Поэтому давайте не будем загадывать далеко вперёд, я для себя определил первый рубеж в полтора года.
В качестве первоочередных задач я вижу, например, создание эффективной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, реализацию закона Красноярского края о государственной поддержке, который наряду с остальными районами должен работать одинаково эффективно и на Крайнем Севере.
Ещё один вопрос — медицинское обслуживание. Один врач на тысячу жителей это, возможно, хорошо где–нибудь в средней полосе России, но для Таймыра просто неприемлемо — будем решать. В области образования следует заняться целевыми местами для выпускников–северян. Выпускники из числа коренных народов Таймыра должны иметь возможность получить хорошее образование на материке, а затем вернуться сюда, чтобы реализовывать себя как специалисты.
Решение всех поставленных перед нами задач возможно лишь с увеличением доходной части бюджета. Он на Таймыре дотационный. Оптимизация расходной его части — объективная необходимость. Планируем также получить дополнительные средства за счёт привлечения федеральных и региональных целевых программ, выстраивания партнёрских отношений с недропользователями. По предварительным подсчетам, мы можем привлечь ещё порядка 500 миллионов рублей дополнительных доходов.
– В части привлечения средств в бюджет Таймыра вы упомянули о работе с региональными и национальными проектами. Каким образом территория может рассчитывать на эти программы?
– Региональные и национальные проекты во многом перекликаются. Главная задача и тех, и других — улучшение качества жизни и применительно к нашему случаю комплексное развитие территории. Сейчас в правительстве Красноярского края разработан 51 региональный проект, сумма финансирования составляет около 20 миллиардов рублей в период с 2019 по 2021 год. Мы со своей стороны можем уже сейчас подготовиться к участию в таких образовательных программах, как, например, «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Учитель будущего» и ещё нескольких подпрограммах, которые так или иначе будут направлены на реализацию национальных образовательных проектов.
Или национальный проект «Демография», где действуют программы содействия занятости женщин и людей старшего поколения. В нацпроект создания комфортной среды могут войти программы «Чистая вода», «Чистая страна», в том числе и решение проблемы с твердыми коммунальными отходами. Есть ещё нацпроекты по развитию малого и среднего предпринимательства, созданию безопасных дорог, развитию различных направлений туризма.
– Одна из злободневных проблем территории — ветхое и аварийное жильё. Особенно остро она стоит в таймырских посёлках. Что вы собираетесь здесь предпринять?
– Сегодня продолжается строительство школы в посёлке Хета Хатангского района, за счёт средств Агентства по развитию северных территорий и министерства сельского хозяйства Красноярского края будет построено 14 домов в посёлках Носок и Караул, 11 домов в Сындасско Хатангского района и четыре дома в Волочанке. В планах на следующий год — строительство жилья в Новорыбной, Усть–Аваме, Носке и Волочанке. В Усть–Аваме готовится к сдаче новая школа. В Хатанге возводится здание под спортивный зал.
В самой Дудинке планируется построить крытый легкоатлетический манеж. Уже проведены изыскания, разрабатывается проектно–сметная документация, есть некоторые договорённости по финансированию.
– Самым масштабным на Таймыре сегодня является строительство нового посёлка Тухард. Сейчас оно на какой стадии?
Это не просто строительство, здесь используется комплексный подход в создании нового населённого пункта со своей собственной инфраструктурой, а отдельные инженерные решения применены впервые. Таймырский муниципальный район со своей стороны обязательства выполнил в полном объёме, однако на завершающем этапе возникли некоторые проблемы, которые будут решены в рабочем порядке. К будущему году, я думаю, посёлок сдадут жителям.
– Если всё так хорошо, может быть тухардский опыт использован для обновления других посёлков Таймыра?
– В этом нет необходимости. Ситуация с Тухардом оказалась нетипичной с самого начала. Посёлок располагался в санитарно–защитной зоне, поэтому понадобилось строить его заново на новом месте, и никак иначе. В других населённых пунктах района посёлки разрастаются строительством внутри собственной инфраструктуры, необходимости переезжать нет.
– От новоселья логично будет перейти к обустройству быта. В этом аспекте проблема утилизации мусора стоит как в бытовом, так и в более широком масштабе. Как вы её планируете решать?
– Сейчас у нас в приоритете очистка прилегающих к населённым пунктам территорий. Это, конечно, связано с транспортной доступностью — завезти технику, оборудование, людей. Есть предложения от ряда структур, готовых заняться этой работой. Мы их рассматриваем, осталось уладить некоторые формальности. Будем рады и более крупным игрокам на этом рынке, поскольку у нас ещё масса труднодоступных территорий.
– Как только мы везде уберёмся, впору будет и гостей приглашать. Каково ваше отношение к развитию туризма на Таймыре?
– Всё упирается в логистику, но даже при этой сложности мы вполне способны кое–что предложить.
В настоящий момент для туристов в нашем регионе открыты два направления: норильское и дудинское. Первое может предложить свою программу, связанную с Путоранами и Большим Норильском, второе — всё, что связано с этнографией, рекой и водным транспортом. Совсем недавно Агентство по развитию Норильска с ознакомительным визитом посетило Дудинку в компании представителей крупного туристического бизнеса.
На Таймыре существует ещё одно направление, которое мы намерены развивать. Это хатангский кластер — полёты на Северный полюс из Хатанги. Планы создать там транзитный туристический центр есть и в Агентстве по развитию северных территорий Красноярского края. Мы просчитали наши возможности и планируем в этом году завезти в Хатангу топливо, а уже на будущий — организовать пробную поездку.
– А что планируется для улучшения транспортной доступности населённых пунктов Таймыра?
– В данном направлении администрация района постоянно ведёт работу, в наших силах субсидировать перелёты, и уже сейчас таймырский пассажир платит за билет от 28 процентов стоимости перевозки, в зависимости от направления. Есть возможность пересмотреть расписание полётов, увеличить количество рейсов в посёлки.
Что касается водного транспорта, то, возможно, в скором времени к нам на Енисей с Волги придёт судно для туристических целей, которое будет задействовано и для пассажирских перевозок на внутренних маршрутах. В Хатангском районе мы уже сейчас имеем небольшое судно на воздушной подушке.
– Столько много информации... Каким образом вы планируете доводить её до таймырцев? Ведь в этой сфере есть определённые проблемы и на Таймыре, и в Норильске.
– В Дудинке явно недостаточно средств информирования: вещают «Авторадио», «Радио России», которое выходит и на языках народов Таймыра, но отдел ВГТРК «Вести Таймыр» теперь закрыт. А у администрации Таймыра много информации, которую необходимо донести до населения. Поэтому мы серьёзно задумываемся о создании муниципального телевидения. Пока этот вопрос находится в стадии обдумывания, но затратную часть мы уже посчитали и пришли к выводу, что нам это вполне по силам. Так что, думаю, мы с вами встретимся ещё не раз. Во всяком случае, я рассчитываю на тесный контакт с прессой.Денис КожевниковФото Дениса КОЖЕВНИКОВАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда