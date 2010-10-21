В Норильске на площади Памяти Героев установлен макет ракеты–носителя «Ангара–5». Красную ленточку на торжественном открытии памятной стелы перерезали начальник космодрома «Плесецк» генерал–майор Николай Нестечук и глава Норильска Ринат Ахметчин.
Новейшую ракету–носитель тяжёлого класса «Ангара–5» разработали российские конструкторы, её создание было задачей государственной важности: ввод этих ракет в эксплуатацию должен обеспечить нашей стране независимый и гарантированный доступ на орбиту. Испытательный пуск «Ангары» с космодрома «Плесецк» успешно прошёл в декабре 2014 года. И стало понятно: Россия может запускать космические аппараты всех типов со своей территории. Какое отношение к этому имеет Норильск? Самое прямое: воинская часть № 40919, расположенная в нашем городе, входит в боевой расчёт космодрома «Плесецк» и принимает активное участие в запусках.
Макет «Ангары–5» был изготовлен на космодроме «Плесецк» в подарок Норильску. «Наша» ракета — полный прототип настоящей. Применены те же самые технологии и материалы, которые используются для создания ракет космического назначения. Соотношение — один к шести. Военные доставили её в Норильск самолётом, а установить помог «Норникель».
Представитель космических войск Воздушно–космических сил и в целом Министерства обороны России Николай Нестечук в приветственном слове назвал главу Норильска Рината Ахметчина идейным вдохновителем установки макета ракеты и поблагодарил его не только за эту инициативу, но и за внимание к военным в целом.
– Указы президента России и задачи социального обеспечения военнослужащих в Норильске решены в полном объёме, — подчеркнул Нестечук. — Здесь нет ни одного ребёнка военнослужащего, который не был бы обеспечен местом в детском саду или школе, нет ни одной жены военнослужащего, не устроенной на работу, нет ни одной семьи, не обеспеченной жильём... Это дорогого стоит! Ведь забота о людях в погонах — это забота о безопасности нашей родины.
Не раскрывая всей военной тайны, Нестечук признался, что воинская часть, которая располагается в Норильске, выполняет настолько серьёзные задачи, что и говорить о них сегодня страшно... И отметил, что часть № 40919 в перспективе будет расширяться.
На вопрос журналистов, стоит ли такая же ракета где–то ещё, кроме самого космодрома и Норильска, военный ответил, что, если главы других городов так же, как Ринат Ахметчин, выступят с предложениями, они будут только за. Установка таких наглядных объектов прославляет мощь нашей страны, и в этом — патриотическое воспитание подрастающего поколения. Кстати, с момента обращения главы города к военным до воплощения этой идеи в жизнь прошло всего лишь четыре месяца, два из которых понадобилось на изготовление макета ракеты.
— Мне очень приятно, что в самом далёком и северном городе нашей страны занимаются таким делом, как пропаганда могущества нашей Родины, — признался Нестечук. И предположил, что среди тех школьников, кто пришёл на открытие, возможно, стоит будущий покоритель космоса.
— Я желаю Норильску, чтобы помимо замечательных героев труда, которые в городе уже есть, здесь появились ещё и космонавты. Сегодня в России несколько заведений, где их готовят: не военных, гражданских — Московский авиационный институт, Московский государственный технический университет имени Баумана, МГУ — и, если кто–то из норильчан решит там учиться, космодром «Плесецк» выступит в качестве проводников, — пообещал генерал–майор.
В свою очередь Ринат Ахметчин признался, что он — офицер ракетных войск и искренне рад, что теперь в городе есть место, где можно собраться в День космических войск и почтить память героев, где можно чествовать тех, кто сегодня служит или уже отслужил. Также глава сказал, что на площади Памяти Героев будут установлены стелы десантникам, пограничникам, лётчикам.Надежда СидорФото Ирины ЯРИНСКОЙwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда