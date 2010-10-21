[Индекс номера 104 (18.07.2019)]



Объект особой важности

В Норильске на площади Памяти Героев установлен макет ракеты–носителя «Ангара–5». Красную ленточку на торжественном открытии памятной стелы перерезали начальник космодрома «Плесецк» генерал–майор Николай Нестечук и глава Норильска Ринат Ахметчин.

Новейшую ракету–носитель тяжёлого класса «Ангара–5» разработали российские конструкторы, её создание было задачей государственной важности: ввод этих ракет в эксплуатацию должен обеспечить нашей стране независимый и гарантированный доступ на орбиту. Испытательный пуск «Ангары» с космодрома «Плесецк» успешно прошёл в декабре 2014 года. И стало понятно: Россия может запускать космические аппараты всех типов со своей территории. Какое отношение к этому имеет Норильск? Самое прямое: воинская часть № 40919, расположенная в нашем городе, входит в боевой расчёт космодрома «Плесецк» и принимает активное участие в запусках. Макет «Ангары–5» был изготовлен на космодроме «Плесецк» в подарок Норильску. «Наша» ракета — полный прототип настоящей. Применены те же самые технологии и материалы, которые используются для создания ракет космического назначения. Соотношение — один к шести. Военные доставили её в Норильск самолётом, а установить помог «Норникель». Представитель космических войск Воздушно–космических сил и в целом Министерства обороны России Николай Нестечук в приветственном слове назвал главу Норильска Рината Ахметчина идейным вдохновителем установки макета ракеты и поблагодарил его не только за эту инициативу, но и за внимание к военным в целом. – Указы президента России и задачи социального обеспечения военнослужащих в Норильске решены в полном объёме, — подчеркнул Нестечук. — Здесь нет ни одного ребёнка военнослужащего, который не был бы обеспечен местом в детском саду или школе, нет ни одной жены военнослужащего, не устроенной на работу, нет ни одной семьи, не обеспеченной жильём... Это дорогого стоит! Ведь забота о людях в погонах — это забота о безопасности нашей родины. Не раскрывая всей военной тайны, Нестечук признался, что воинская часть, которая располагается в Норильске, выполняет настолько серьёзные задачи, что и говорить о них сегодня страшно... И отметил, что часть № 40919 в перспективе будет расширяться. На вопрос журналистов, стоит ли такая же ракета где–то ещё, кроме самого космодрома и Норильска, военный ответил, что, если главы других городов так же, как Ринат Ахметчин, выступят с предложениями, они будут только за. Установка таких наглядных объектов прославляет мощь нашей страны, и в этом — патриотическое воспитание подрастающего поколения. Кстати, с момента обращения главы города к военным до воплощения этой идеи в жизнь прошло всего лишь четыре месяца, два из которых понадобилось на изготовление макета ракеты. — Мне очень приятно, что в самом далёком и северном городе нашей страны занимаются таким делом, как пропаганда могущества нашей Родины, — признался Нестечук. И предположил, что среди тех школьников, кто пришёл на открытие, возможно, стоит будущий покоритель космоса. — Я желаю Норильску, чтобы помимо замечательных героев труда, которые в городе уже есть, здесь появились ещё и космонавты. Сегодня в России несколько заведений, где их готовят: не военных, гражданских — Московский авиационный институт, Московский государственный технический университет имени Баумана, МГУ — и, если кто–то из норильчан решит там учиться, космодром «Плесецк» выступит в качестве проводников, — пообещал генерал–майор. В свою очередь Ринат Ахметчин признался, что он — офицер ракетных войск и искренне рад, что теперь в городе есть место, где можно собраться в День космических войск и почтить память героев, где можно чествовать тех, кто сегодня служит или уже отслужил. Также глава сказал, что на площади Памяти Героев будут установлены стелы десантникам, пограничникам, лётчикам.

Надежда Сидор Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Новейшую ракету–носитель тяжёлого класса «Ангара–5» разработали российские конструкторы, её создание было задачей государственной важности: ввод этих ракет в эксплуатацию должен обеспечить нашей стране независимый и гарантированный доступ на орбиту. Испытательный пуск «Ангары» с космодрома «Плесецк» успешно прошёл в декабре 2014 года. И стало понятно: Россия может запускать космические аппараты всех типов со своей территории. Какое отношение к этому имеет Норильск? Самое прямое: воинская часть № 40919, расположенная в нашем городе, входит в боевой расчёт космодрома «Плесецк» и принимает активное участие в запусках.Макет «Ангары–5» был изготовлен на космодроме «Плесецк» в подарок Норильску. «Наша» ракета — полный прототип настоящей. Применены те же самые технологии и материалы, которые используются для создания ракет космического назначения. Соотношение — один к шести. Военные доставили её в Норильск самолётом, а установить помог «Норникель».Представитель космических войск Воздушно–космических сил и в целом Министерства обороны России Николай Нестечук в приветственном слове назвал главу Норильска Рината Ахметчина идейным вдохновителем установки макета ракеты и поблагодарил его не только за эту инициативу, но и за внимание к военным в целом.– Указы президента России и задачи социального обеспечения военнослужащих в Норильске решены в полном объёме, — подчеркнул Нестечук. — Здесь нет ни одного ребёнка военнослужащего, который не был бы обеспечен местом в детском саду или школе, нет ни одной жены военнослужащего, не устроенной на работу, нет ни одной семьи, не обеспеченной жильём... Это дорогого стоит! Ведь забота о людях в погонах — это забота о безопасности нашей родины.Не раскрывая всей военной тайны, Нестечук признался, что воинская часть, которая располагается в Норильске, выполняет настолько серьёзные задачи, что и говорить о них сегодня страшно... И отметил, что часть № 40919 в перспективе будет расширяться.На вопрос журналистов, стоит ли такая же ракета где–то ещё, кроме самого космодрома и Норильска, военный ответил, что, если главы других городов так же, как Ринат Ахметчин, выступят с предложениями, они будут только за. Установка таких наглядных объектов прославляет мощь нашей страны, и в этом — патриотическое воспитание подрастающего поколения. Кстати, с момента обращения главы города к военным до воплощения этой идеи в жизнь прошло всего лишь четыре месяца, два из которых понадобилось на изготовление макета ракеты.— Мне очень приятно, что в самом далёком и северном городе нашей страны занимаются таким делом, как пропаганда могущества нашей Родины, — признался Нестечук. И предположил, что среди тех школьников, кто пришёл на открытие, возможно, стоит будущий покоритель космоса.— Я желаю Норильску, чтобы помимо замечательных героев труда, которые в городе уже есть, здесь появились ещё и космонавты. Сегодня в России несколько заведений, где их готовят: не военных, гражданских — Московский авиационный институт, Московский государственный технический университет имени Баумана, МГУ — и, если кто–то из норильчан решит там учиться, космодром «Плесецк» выступит в качестве проводников, — пообещал генерал–майор.В свою очередь Ринат Ахметчин признался, что он — офицер ракетных войск и искренне рад, что теперь в городе есть место, где можно собраться в День космических войск и почтить память героев, где можно чествовать тех, кто сегодня служит или уже отслужил. Также глава сказал, что на площади Памяти Героев будут установлены стелы десантникам, пограничникам, лётчикам.

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