[Индекс номера 104 (18.07.2019)]

Объект особой важности

В Норильске на площади Памяти Героев установлен макет ракеты–носителя «Ангара–5». Красную ленточку на торжественном открытии памятной стелы перерезали начальник космодрома «Плесецк» генерал–майор Николай Нестечук и глава Норильска Ринат Ахметчин.
Новейшую ракету–носитель тяжёлого класса «Ангара–5» разработали российские конструкторы, её создание было задачей государственной важности: ввод этих ракет в эксплуатацию должен обеспечить нашей стране независимый и гарантированный доступ на орбиту. Испытательный пуск «Ангары» с космодрома «Плесецк» успешно прошёл в декабре 2014 года. И стало понятно: Россия может запускать космические аппараты всех типов со своей территории. Какое отношение к этому имеет Норильск? Самое прямое: воинская часть № 40919, расположенная в нашем городе, входит в боевой расчёт космодрома «Плесецк» и принимает активное участие в запусках.
Макет «Ангары–5» был изготовлен на космодроме «Плесецк» в подарок Норильску. «Наша» ракета — полный прототип настоящей. Применены те же самые технологии и материалы, которые используются для создания ракет космического назначения. Соотношение — один к шести. Военные доставили её в Норильск самолётом, а установить помог «Норникель».
Представитель космических войск Воздушно–космических сил и в целом Министерства обороны России Николай Нестечук в приветственном слове назвал главу Норильска Рината Ахметчина идейным вдохновителем установки макета ракеты и поблагодарил его не только за эту инициативу, но и за внимание к военным в целом.
– Указы президента России и задачи социального обеспечения военнослужащих в Норильске решены в полном объёме, — подчеркнул Нестечук. — Здесь нет ни одного ребёнка военнослужащего, который не был бы обеспечен местом в детском саду или школе, нет ни одной жены военнослужащего, не устроенной на работу, нет ни одной семьи, не обеспеченной жильём... Это дорогого стоит! Ведь забота о людях в погонах — это забота о безопасности нашей родины.
Не раскрывая всей военной тайны, Нестечук признался, что воинская часть, которая располагается в Норильске, выполняет настолько серьёзные задачи, что и говорить о них сегодня страшно... И отметил, что часть № 40919 в перспективе будет расширяться.
На вопрос журналистов, стоит ли такая же ракета где–то ещё, кроме самого космодрома и Норильска, военный ответил, что, если главы других городов так же, как Ринат Ахметчин, выступят с предложениями, они будут только за. Установка таких наглядных объектов прославляет мощь нашей страны, и в этом — патриотическое воспитание подрастающего поколения. Кстати, с момента обращения главы города к военным до воплощения этой идеи в жизнь прошло всего лишь четыре месяца, два из которых понадобилось на изготовление макета ракеты.
— Мне очень приятно, что в самом далёком и северном городе нашей страны занимаются таким делом, как пропаганда могущества нашей Родины, — признался Нестечук. И предположил, что среди тех школьников, кто пришёл на открытие, возможно, стоит будущий покоритель космоса.
— Я желаю Норильску, чтобы помимо замечательных героев труда, которые в городе уже есть, здесь появились ещё и космонавты. Сегодня в России несколько заведений, где их готовят: не военных, гражданских — Московский авиационный институт, Московский государственный технический университет имени Баумана, МГУ — и, если кто–то из норильчан решит там учиться, космодром «Плесецк» выступит в качестве проводников, — пообещал генерал–майор.
В свою очередь Ринат Ахметчин признался, что он — офицер ракетных войск и искренне рад, что теперь в городе есть место, где можно собраться в День космических войск и почтить память героев, где можно чествовать тех, кто сегодня служит или уже отслужил. Также глава сказал, что на площади Памяти Героев будут установлены стелы десантникам, пограничникам, лётчикам.

Надежда Сидор
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
График отключения горячей воды в Норильске.
Просмотр.
Статьи текущего номера:
 
В Норильске на площади Памяти Героев установлен макет ракеты–носителя «Ангара–5». Красную ленточку на торжественном открытии памятной стелы перерезали начальник космодрома «Плесецк» генерал–майор Николай Нестечук и глава Норильска Ринат Ахметчин.

Проекты 
В Норильске появятся гостиница и торгово–досуговый центр с кинозалами. 15 июля внешний вид и внутреннее устройство будущих объектов обсудили на градостроительном совете при главе города Ринате Ахметчине.

Фестиваль 
Фестиваль северной ягоды — 2019 пополнился экологичным и красивым конкурсом «Эко–мы!». Каждый может стать автором природного арт–объекта, выполненного в экостиле.

Большая прогулка 
Российский оператор открыл продажу туров на Таймыр.

Коммунальная проза 
Управляющим компаниям Норильска поручили проводить еженедельную дезинсекцию.

Проекты 
В конце июня Виктор Афендиков стал директором Норильского колледжа искусств. В городе у этого музыкального педагога и руководителя отличная репутация. Несуетный и хозяйственный, творческий и очень внимательный к людям, 15 лет он успешно возглавлял Норильскую детскую школу искусств, которая соседствует с колледжем в известном здании на улице Богдана Хмельницкого, 17а.

Время местное 
В проект «Время местное» мы приглашаем норильчан, чьи истории неразрывно связаны с нашим городом. Сегодня наш гость — Вадим Жуков, ветеран труда «Норильскникельремонта».

Есть повод 
Норильское лето развлекает нас ярким калейдоскопом событий: гастрофест, «ПикНик», Сабантой, фестивали северной ягоды, уличных искусств, уличного кино... Но главный городской праздник, как известно, тройной: в эти выходные мы отметим одновременно День города, День компании и День металлурга. О том, как и что в Норильске отмечали и справляли в прошлом, напомнит «Заполярка».

Вопрос недели 
В день рождения в адрес именинника звучит много добрых слов и пожеланий. Накануне Дня города мы решили предоставить нашим читателям возможность поздравить родной Норильск, рассказать, что он для них значит, и, может быть, даже признаться ему в любви. И спросили у них: Чем вам дорог Норильск?

Новости:
 18 июля 2019 
15:47 На Таймыре введён особый противопожарный режим.
15:04 Главный консультант сборных команд Федерации хоккея России провёл серию тренировок для норильских хоккеистов, отдыхающих в болгарском тренировочном лагере.
15:03 Ленинский проспект закроют на три дня. По несколько часов проезд будет запрещён и на улицах Пушкина, Шахтёрской, Спортивной и Таймырской.
14:05 В Норильске работал «Общероссийский народный фронт». Приезжих специалистов интересовало участие города в национальных проектах и программах, благоустройство улиц и дворов.
13:50 В День города горожан ждут на открытые кинопоказы.
13:49 В Законодательное собрание поступила копия постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Красноярского края». В документе указана и помощь Норильску.
13:21 Норильское и таймырское отделения «Боевого братства» договорились о сотрудничестве.
13:16 Пожар в кайерканской гостинке, вероятно, произошёл по неосторожности.
12:23 Дудинка принимает гостей: 10 августа всех ждут на празднование Международного дня коренных народов мира.
12:22 На других посмотреть, и себя показать. Четверо норильских школьников отправятся на образовательный форум территории инициативной молодёжи «Юниор».
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх