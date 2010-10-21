[Индекс номера 104 (18.07.2019)]



Проекты

Здесь будет город–парк

В Норильске появятся гостиница и торгово–досуговый центр с кинозалами. 15 июля внешний вид и внутреннее устройство будущих объектов обсудили на градостроительном совете при главе города Ринате Ахметчине.

Проект «Гранд отеля» по адресу Ленинский проспект, 23 Стильный комплекс с гостиницей и аутентичным ресторанчиком появится на месте бывшего детского сада по адресу Ленинский проспект, 23. Гостиница на проектных слайдах временно именуется «Гранд отель», а ресторан — «Олень и рыба». Увидев это, градоначальник и депутаты горсовета решили, что оба названия будут изменены. Комплекс в три этажа под черепичной конусной крышей и с уютной зоной общественного питания обещают построить меньше чем за два года. На совещании об этом проекте рассказала Марианна Иванова, представитель застройщика — индивидуального предпринимателя Самвела Антоняна. Напомним, на прошлом градсовете этому застройщику рекомендовали доработать предлагаемый вариант, в частности выполнить витражную пристройку по всей длине объекта, а при проектировании кровли ресторана учесть снеговую нагрузку. Замечания были учтены, и в этот раз подкорректированный проект за минусом небольших погрешностей вполне устроил участников совещания. Художественное решение комплекса, по мнению членов градсовета, позволит гармонично вписать новый объект в общий архитектурный ансамбль Ленинского проспекта, сделать привлекательной зоной для туристов и горожан. В гостинице будет 25 номеров, двумя номерами на первом этаже придётся пожертвовать в пользу двух административных помещений. К слову, эскизное предложение предполагает пристройки не только со стороны главного фасада, но и с задней части здания — это увеличит площадь производственной части предприятия общественного питания. У главного фасада разместится паркинг на 30 машиномест. Что касается визуального восприятия, то этот объект хорошо виден с нескольких точек: центральной улицы города и бульвара Влюблённых, а также с улицы Завенягина. Площадь здания составит 1640 кв. м, площадь застройки — 870 кв. м. Застройщики предусмотрят специальный вход для маломобильных групп населения. На градостроительном совете рассмотрели проект строительства ещё одного объекта по адресу проезд Солнечный, 12. Общая площадь здания составит 3900 кв. м. Сейчас там стоит недостроенный девятиэтажный дом, его демонтируют. О том, что появится на его месте, членам градсовета рассказали представители компании «Улюктэ» Евгения Горбань и Григорий Семёнов. — Новое четырёхэтажное здание будет возведено рядом с парковой зоной. Парк в районе улицы Комсомольской планируют сделать всепогодным, со спортивными и развлекательными площадками. Значит, и наш досуговый центр, где норильчанам наверняка захочется погреться в холодное время года, перекусить и найти для себя что–то интересное, будет в этом месте весьма кстати, — подчеркнула Евгения Горбань, защищавшая проект. На первом этаже комплекса разместятся технические помещения, несколько кафе и зона паркового досуга (прокат спортивного инвентаря и прочее). На втором — детская игровая зона площадью 121 кв. м, помещения для мастер–классов, магазины. На третьем этаже планируют построить четыре небольших кинозала (три — на 30 мест и один — повышенной комфортности, на 14 мест). А четвёртый этаж, согласно плану, отведут под офисы для нужд торгового центра: их займут дирекция, администрация, служба главного инженера и так далее. Предполагается, что это будут помещения открытого типа. Проект комплекса также единогласно одобрили на градостроительном совете с условием некоторых доработок. В частности, представители компании «Улюктэ» обещали предусмотреть достаточное расстояние между объектом и рядом стоящим жилым домом. Как пояснила Евгения Горбань, торгово–развлекательный комплекс с кинотеатром в районе улицы Комсомольской появится в Норильске не раньше чем через два–три года — много времени займут такие процедуры, как получение разрешения на строительство и урегулирование имущественного права.

Марина Хорошевская www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Стильный комплекс с гостиницей и аутентичным ресторанчиком появится на месте бывшего детского сада по адресу Ленинский проспект, 23. Гостиница на проектных слайдах временно именуется «Гранд отель», а ресторан — «Олень и рыба». Увидев это, градоначальник и депутаты горсовета решили, что оба названия будут изменены. Комплекс в три этажа под черепичной конусной крышей и с уютной зоной общественного питания обещают построить меньше чем за два года.На совещании об этом проекте рассказала Марианна Иванова, представитель застройщика — индивидуального предпринимателя Самвела Антоняна. Напомним, на прошлом градсовете этому застройщику рекомендовали доработать предлагаемый вариант, в частности выполнить витражную пристройку по всей длине объекта, а при проектировании кровли ресторана учесть снеговую нагрузку.Замечания были учтены, и в этот раз подкорректированный проект за минусом небольших погрешностей вполне устроил участников совещания. Художественное решение комплекса, по мнению членов градсовета, позволит гармонично вписать новый объект в общий архитектурный ансамбль Ленинского проспекта, сделать привлекательной зоной для туристов и горожан.В гостинице будет 25 номеров, двумя номерами на первом этаже придётся пожертвовать в пользу двух административных помещений. К слову, эскизное предложение предполагает пристройки не только со стороны главного фасада, но и с задней части здания — это увеличит площадь производственной части предприятия общественного питания. У главного фасада разместится паркинг на 30 машиномест.Что касается визуального восприятия, то этот объект хорошо виден с нескольких точек: центральной улицы города и бульвара Влюблённых, а также с улицы Завенягина. Площадь здания составит 1640 кв. м, площадь застройки — 870 кв. м. Застройщики предусмотрят специальный вход для маломобильных групп населения.На градостроительном совете рассмотрели проект строительства ещё одного объекта по адресу проезд Солнечный, 12. Общая площадь здания составит 3900 кв. м.Сейчас там стоит недостроенный девятиэтажный дом, его демонтируют. О том, что появится на его месте, членам градсовета рассказали представители компании «Улюктэ» Евгения Горбань и Григорий Семёнов.— Новое четырёхэтажное здание будет возведено рядом с парковой зоной. Парк в районе улицы Комсомольской планируют сделать всепогодным, со спортивными и развлекательными площадками. Значит, и наш досуговый центр, где норильчанам наверняка захочется погреться в холодное время года, перекусить и найти для себя что–то интересное, будет в этом месте весьма кстати, — подчеркнула Евгения Горбань, защищавшая проект.На первом этаже комплекса разместятся технические помещения, несколько кафе и зона паркового досуга (прокат спортивного инвентаря и прочее). На втором — детская игровая зона площадью 121 кв. м, помещения для мастер–классов, магазины. На третьем этаже планируют построить четыре небольших кинозала (три — на 30 мест и один — повышенной комфортности, на 14 мест). А четвёртый этаж, согласно плану, отведут под офисы для нужд торгового центра: их займут дирекция, администрация, служба главного инженера и так далее. Предполагается, что это будут помещения открытого типа.Проект комплекса также единогласно одобрили на градостроительном совете с условием некоторых доработок. В частности, представители компании «Улюктэ» обещали предусмотреть достаточное расстояние между объектом и рядом стоящим жилым домом.Как пояснила Евгения Горбань, торгово–развлекательный комплекс с кинотеатром в районе улицы Комсомольской появится в Норильске не раньше чем через два–три года — много времени займут такие процедуры, как получение разрешения на строительство и урегулирование имущественного права.

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