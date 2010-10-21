Фестиваль северной ягоды — 2019 пополнился экологичным и красивым конкурсом «Эко–мы!». Каждый может стать автором природного арт–объекта, выполненного в экостиле.
|Фестиваль северной ягоды – 2018
Меньше двух недель осталось до вкусного, яркого и полезного Фестиваля северной ягоды. 27 и 28 июля на лыжной базе «Оль–Гуль» пройдёт запоминающееся летнее событие и откроется сезон созревания ягод.
Специально к фестивалю организован конкурс «Эко– мы!». Участникам предложено создавать эко–объекты: скамейки, беседки, навесы, топиарии и т. д. Для этого нужно найти единомышленников, объединиться в команду до пяти человек и создать свой арт–объект из подручного природного материала — дерева, листвы, сухостоя, найденных в пределах территории «Оль–Гуля». Возраст участников значения не имеет. Смелые идеи приветствуются.
Каждой команде на лыжной базе будет выделен участок для обустройства места отдыха. Номера участков разыграют между участниками с помощью лототрона. Информация о дате и месте розыгрыша участков будет сообщена дополнительно.
Обустраивать свои зоны отдыха участники будут самостоятельно. Для этого они должны иметь при себе средства индивидуальной защиты: перчатки, маски и инструмент, необходимый для выполнения задания. Материалы для оформления участка можно привезти с собой, а можно использовать подручные средства. Отдельно нужно отметить, что спиливать деревья или наносить вред зелёным насаждениям запрещено.
Для оформления мест отдыха, определённых жеребьёвкой, выделяются определённые дни: с 9 часов 26 июля и до 13 часов 28 июля. К выполнению задания участники могут приступить в любое удобное время в рамках этого промежутка. Оценивать работы жюри будет 28 июля в рамках программы фестиваля. Каждый эко–объект будет рассмотрен по таким критериям, как практичность, экологичность, качество исполнения и эстетический вид. На результат повлияет и презентация проекта продолжительностью не более пяти минут. Награждение победителей состоится в этот же день, сразу после подведения итогов.
Главное — не забыть до 20 июля подать заявку на участие в конкурсе. Форму заявки и положение о конкурсе можно скачать на сайте норильск.рф, найдя на главной странице баннер Фестиваля северной ягоды. Телефон для справок 43–72–45, добавочный 2836.Наталья ЧеркашинаФото Александра АНАНЬЕВАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда