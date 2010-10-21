[Индекс номера 104 (18.07.2019)]

 Большая прогулка 
Туризм с приставкой «эко»

Российский оператор открыл продажу туров на Таймыр.
Природная достопримечательность Таймыра — плато Путорана, которое входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является одной из изюминок нового предложения. Тур «Треккинг и рыбалка на плато Путорана» сформировал и предлагает туроператор TUI Россия. В рамках маршрута, рассчитанного на 8 дней и 7 ночей, путешественники смогут увидеть всё самое интересное на Таймыре, посетить самые красивые и труднодоступные водопады заповедника «Путоранский». Об этом сообщается на официальном портале туроператоров России.
В программе — посещение озёр Лама и Капчук, горная река и полуостров Каменный, спиннинговая рыбалка с берега в устье горной реки Кыгам, треккинг–маршрут «Гора Фестивальная», рыбалка и знакомство с долганами, посещение Дудинки и этномузея, погружение в гидрокостюме в прозрачные воды местных озёр и многое другое.
Цена — 196 тысяч рублей на человека. В стоимость тура входят: трансферы на автотранспорте, судне на воздушной подушке и вертолёте; проживание на
комфортабельной базе на озере Лама; проживание в отеле «Норильск» (2 ночи) — стандартный 2–местный номер; вертолётная экскурсия; сопровождение опытных гидов и инструкторов; подарочный набор с местной рыбной и мясной продукцией. В ближайшее время на сайте тур-оператора появятся модификации туров на Таймыр в разных ценовых категориях.
Как отмечают в пресс–службе туроператора, насыщенный тур на Таймыр с посещением плато Путорана будет интересен опытным путешественникам и всем поклонникам экотуризма.
– Это путешествия для истинных ценителей уникальных маршрутов, поклонников тишины и чистоты, нетронутости и, конечно, красоты окружающей природы, — подчёркивают в компании. — В настоящее время туры на плато Путорана являются эксклюзивным предложением. Развитие турпотока в этот район ограничено как удалённостью и труднодоступностью, так и возможностями объектов размещения.

Подготовил Николай Кондрашов
Фото Владимира МАКУШКИНА
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График отключения горячей воды в Норильске.
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В Норильске на площади Памяти Героев установлен макет ракеты–носителя «Ангара–5». Красную ленточку на торжественном открытии памятной стелы перерезали начальник космодрома «Плесецк» генерал–майор Николай Нестечук и глава Норильска Ринат Ахметчин.

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Фестиваль северной ягоды — 2019 пополнился экологичным и красивым конкурсом «Эко–мы!». Каждый может стать автором природного арт–объекта, выполненного в экостиле.

Большая прогулка 
Российский оператор открыл продажу туров на Таймыр.

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Управляющим компаниям Норильска поручили проводить еженедельную дезинсекцию.

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В проект «Время местное» мы приглашаем норильчан, чьи истории неразрывно связаны с нашим городом. Сегодня наш гость — Вадим Жуков, ветеран труда «Норильскникельремонта».

Есть повод 
Норильское лето развлекает нас ярким калейдоскопом событий: гастрофест, «ПикНик», Сабантой, фестивали северной ягоды, уличных искусств, уличного кино... Но главный городской праздник, как известно, тройной: в эти выходные мы отметим одновременно День города, День компании и День металлурга. О том, как и что в Норильске отмечали и справляли в прошлом, напомнит «Заполярка».

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В день рождения в адрес именинника звучит много добрых слов и пожеланий. Накануне Дня города мы решили предоставить нашим читателям возможность поздравить родной Норильск, рассказать, что он для них значит, и, может быть, даже признаться ему в любви. И спросили у них: Чем вам дорог Норильск?

Новости:
 18 июля 2019 
15:47 На Таймыре введён особый противопожарный режим.
15:04 Главный консультант сборных команд Федерации хоккея России провёл серию тренировок для норильских хоккеистов, отдыхающих в болгарском тренировочном лагере.
15:03 Ленинский проспект закроют на три дня. По несколько часов проезд будет запрещён и на улицах Пушкина, Шахтёрской, Спортивной и Таймырской.
14:05 В Норильске работал «Общероссийский народный фронт». Приезжих специалистов интересовало участие города в национальных проектах и программах, благоустройство улиц и дворов.
13:50 В День города горожан ждут на открытые кинопоказы.
13:49 В Законодательное собрание поступила копия постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Красноярского края». В документе указана и помощь Норильску.
13:21 Норильское и таймырское отделения «Боевого братства» договорились о сотрудничестве.
13:16 Пожар в кайерканской гостинке, вероятно, произошёл по неосторожности.
12:23 Дудинка принимает гостей: 10 августа всех ждут на празднование Международного дня коренных народов мира.
12:22 На других посмотреть, и себя показать. Четверо норильских школьников отправятся на образовательный форум территории инициативной молодёжи «Юниор».
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