[Индекс номера 104 (18.07.2019)]



Большая прогулка

Туризм с приставкой «эко»

Российский оператор открыл продажу туров на Таймыр.

Природная достопримечательность Таймыра — плато Путорана, которое входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является одной из изюминок нового предложения. Тур «Треккинг и рыбалка на плато Путорана» сформировал и предлагает туроператор TUI Россия. В рамках маршрута, рассчитанного на 8 дней и 7 ночей, путешественники смогут увидеть всё самое интересное на Таймыре, посетить самые красивые и труднодоступные водопады заповедника «Путоранский». Об этом сообщается на официальном портале туроператоров России. В программе — посещение озёр Лама и Капчук, горная река и полуостров Каменный, спиннинговая рыбалка с берега в устье горной реки Кыгам, треккинг–маршрут «Гора Фестивальная», рыбалка и знакомство с долганами, посещение Дудинки и этномузея, погружение в гидрокостюме в прозрачные воды местных озёр и многое другое. Цена — 196 тысяч рублей на человека. В стоимость тура входят: трансферы на автотранспорте, судне на воздушной подушке и вертолёте; проживание на комфортабельной базе на озере Лама; проживание в отеле «Норильск» (2 ночи) — стандартный 2–местный номер; вертолётная экскурсия; сопровождение опытных гидов и инструкторов; подарочный набор с местной рыбной и мясной продукцией. В ближайшее время на сайте тур-оператора появятся модификации туров на Таймыр в разных ценовых категориях. Как отмечают в пресс–службе туроператора, насыщенный тур на Таймыр с посещением плато Путорана будет интересен опытным путешественникам и всем поклонникам экотуризма. – Это путешествия для истинных ценителей уникальных маршрутов, поклонников тишины и чистоты, нетронутости и, конечно, красоты окружающей природы, — подчёркивают в компании. — В настоящее время туры на плато Путорана являются эксклюзивным предложением. Развитие турпотока в этот район ограничено как удалённостью и труднодоступностью, так и возможностями объектов размещения.

Подготовил Николай Кондрашов Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Природная достопримечательность Таймыра — плато Путорана, которое входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является одной из изюминок нового предложения. Тур «Треккинг и рыбалка на плато Путорана» сформировал и предлагает туроператор TUI Россия. В рамках маршрута, рассчитанного на 8 дней и 7 ночей, путешественники смогут увидеть всё самое интересное на Таймыре, посетить самые красивые и труднодоступные водопады заповедника «Путоранский». Об этом сообщается на официальном портале туроператоров России.В программе — посещение озёр Лама и Капчук, горная река и полуостров Каменный, спиннинговая рыбалка с берега в устье горной реки Кыгам, треккинг–маршрут «Гора Фестивальная», рыбалка и знакомство с долганами, посещение Дудинки и этномузея, погружение в гидрокостюме в прозрачные воды местных озёр и многое другое.Цена — 196 тысяч рублей на человека. В стоимость тура входят: трансферы на автотранспорте, судне на воздушной подушке и вертолёте; проживание накомфортабельной базе на озере Лама; проживание в отеле «Норильск» (2 ночи) — стандартный 2–местный номер; вертолётная экскурсия; сопровождение опытных гидов и инструкторов; подарочный набор с местной рыбной и мясной продукцией. В ближайшее время на сайте тур-оператора появятся модификации туров на Таймыр в разных ценовых категориях.Как отмечают в пресс–службе туроператора, насыщенный тур на Таймыр с посещением плато Путорана будет интересен опытным путешественникам и всем поклонникам экотуризма.– Это путешествия для истинных ценителей уникальных маршрутов, поклонников тишины и чистоты, нетронутости и, конечно, красоты окружающей природы, — подчёркивают в компании. — В настоящее время туры на плато Путорана являются эксклюзивным предложением. Развитие турпотока в этот район ограничено как удалённостью и труднодоступностью, так и возможностями объектов размещения.

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