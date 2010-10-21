Управляющим компаниям Норильска поручили проводить еженедельную дезинсекцию.
На заседании санитарно–противоэпидемической комиссии под председательством заместителя главы города по социальной политике Натальи Коростелёвой обсудили ситуацию с грызунами. Сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора Красноярского края представили доклад об эпизоотической обстановке.
Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что за 2019 год в отдел поступило 31 обращение о наличии мышей и крыс. При этом увеличилось количество жалоб граждан на несоблюдение сроков вывоза мусора (15 за 2019 год, в 2018–м была всего одна). Специалисты обратили внимание, что грызуны являются источником многих опасных инфекционных заболеваний.
В связи с этим участники заседания приняли несколько важных решений. По информации пресс–службы администрации города, управляющим компаниям Норильска поручено организовать еженедельную очистку, дезинфекцию, дезинсекцию мусоропроводов и мойку металлических мусоросборников, установить их достаточное количество на контейнерных площадках, провести инженерно–технические и санитарно–гигиенические мероприятия по защите многоквартирных домов от грызунов. Мусорокамеры следует очищать и дезинфицировать не реже раза в сутки.
Участники заседания обсудили и работу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Руководитель «РостТеха» должен взять под личную ответственность ежедневный вывоз мусора. Оксана Кирилловаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда