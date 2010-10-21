[Индекс номера 104 (18.07.2019)]



Коммунальная проза

Генеральная уборка

Управляющим компаниям Норильска поручили проводить еженедельную дезинсекцию.

На заседании санитарно–противоэпидемической комиссии под председательством заместителя главы города по социальной политике Натальи Коростелёвой обсудили ситуацию с грызунами. Сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора Красноярского края представили доклад об эпизоотической обстановке. Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что за 2019 год в отдел поступило 31 обращение о наличии мышей и крыс. При этом увеличилось количество жалоб граждан на несоблюдение сроков вывоза мусора (15 за 2019 год, в 2018–м была всего одна). Специалисты обратили внимание, что грызуны являются источником многих опасных инфекционных заболеваний. В связи с этим участники заседания приняли несколько важных решений. По информации пресс–службы администрации города, управляющим компаниям Норильска поручено организовать еженедельную очистку, дезинфекцию, дезинсекцию мусоропроводов и мойку металлических мусоросборников, установить их достаточное количество на контейнерных площадках, провести инженерно–технические и санитарно–гигиенические мероприятия по защите многоквартирных домов от грызунов. Мусорокамеры следует очищать и дезинфицировать не реже раза в сутки. Участники заседания обсудили и работу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Руководитель «РостТеха» должен взять под личную ответственность ежедневный вывоз мусора.

Оксана Кириллова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На заседании санитарно–противоэпидемической комиссии под председательством заместителя главы города по социальной политике Натальи Коростелёвой обсудили ситуацию с грызунами. Сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора Красноярского края представили доклад об эпизоотической обстановке.Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что за 2019 год в отдел поступило 31 обращение о наличии мышей и крыс. При этом увеличилось количество жалоб граждан на несоблюдение сроков вывоза мусора (15 за 2019 год, в 2018–м была всего одна). Специалисты обратили внимание, что грызуны являются источником многих опасных инфекционных заболеваний.В связи с этим участники заседания приняли несколько важных решений. По информации пресс–службы администрации города, управляющим компаниям Норильска поручено организовать еженедельную очистку, дезинфекцию, дезинсекцию мусоропроводов и мойку металлических мусоросборников, установить их достаточное количество на контейнерных площадках, провести инженерно–технические и санитарно–гигиенические мероприятия по защите многоквартирных домов от грызунов. Мусорокамеры следует очищать и дезинфицировать не реже раза в сутки.Участники заседания обсудили и работу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Руководитель «РостТеха» должен взять под личную ответственность ежедневный вывоз мусора.

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