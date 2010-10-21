[Индекс номера 104 (18.07.2019)]



Проекты

Счастье – в труде и музыке

В конце июня Виктор Афендиков стал директором Норильского колледжа искусств. В городе у этого музыкального педагога и руководителя отличная репутация. Несуетный и хозяйственный, творческий и очень внимательный к людям, 15 лет он успешно возглавлял Норильскую детскую школу искусств, которая соседствует с колледжем в известном здании на улице Богдана Хмельницкого, 17а.

• Виктор Афендиков, 60 лет, родом из Донецка, окончил Таганрогский государственный пединститут как учитель музыки и пения. • В Норильске начинал в 1985 году концертмейстером во Дворце пионеров и школьников. 17 лет преподавал по классу баяна в КДШИ. • С 2018 года является членом АФМ России и Союза европейских ассоциаций фортепианных мастеров «Европиано». – Виктор Николаевич, пятнадцать лет назад, когда вас назначили директором НДШИ, мы беседу с вами для «Заполярки» закончили словами: «Жизнь покажет, как все сложится...». Давайте вместе подытожим прошедшие годы... – Тогда уж точно не мог представить, что министерство культуры края в будущем доверит мне колледж... А в детской школе искусств у нас по–прежнему 478 учеников, правда, мы более разумно распределили их по отделениям. Появились и новые — хоровое и фольклорное, учащиеся которого будут заниматься на базе бывшего театра–студии «Артистёнок», теперь это наше второе здание на Набережной Урванцева, 29, с кукольным и фольклорным театрами. Мы сделали там хороший ремонт, сохранив сцену. Здесь соседствуют Норильский колледж искусств (слева) и детская школа искусств – Вы и вокальное отделение в НДШИ открыли... – Считаю, что оно отлично работает во главе с Еленой Пивоваровой. Мечтаю и в колледже искусств такое отделение возродить. Когда–то его создала замечательный педагог и вокалистка Римма Тараскина, многие выпускники потом работали по всей стране. И ещё у нас есть традиция: дети, окончившие музыкальную школу или школу искусств, потом с базовым образованием идут на отделение компьютерной музыки НДШИ. И теперь хотелось бы открыть отделение звукорежиссуры в НКИ, выпускники которого потом могут получить высшее образование в Красноярске. В нашем городе мало таких специалистов, хотя профессия звукорежиссера, звукооператора будет очень востребованной в тех же школах. С и.о. директора школы искусств Романом Савицким – Как дела с молодыми специалистами? – Мы за последние три года приняли много молодых преподавателей. Среди них немало тех, кто раньше учился у меня в Кайеркане. Теперь это мои коллеги–духовики Володя Шекиро, Влад Борисов. Сейчас такой период, когда возрастные педагоги уезжают, идёт смена поколений. Но мало кто с материка хочет сюда ехать, хотя город приглашает молодых специалистов, даже действует специальная программа. Я специально побывал летом в Казани, Санкт–Петербурге, Москве, Донецке. Ведём с молодым теоретиком из консерватории Петразоводска переговоры, там есть и выпускники–народники, которых нацеливаем приезжать в Норильск работать. – Что с оркестрами, о создании которых вы мечтали? – За эти годы в школе искусств удалось всё кардинально поменять. Тогда практически оркестров не было. Мы возродили народный, создали симфонический. Недавно министр культуры отметил, что это единственный такой детский оркестр в крае. Сделали и духовой, эстрадно–джазовый оркестры, очень большой педагогический ансамбль народных инструментов, коллективов много в НДШИ, дети с удовольствием играют вместе с наставниками, это для них хороший пример. Бывает до 80 концертов в год. – А какой ваш родной инструмент? – Я по образованию баянист. Обидно, конечно, что этот народный инструмент сегодня непопулярен и преподавателей становится все меньше. А вот на Западе, наоборот, увлечены игрой на аккордеонах и баянах. Будем думать, как популяризировать баян. Сейчас колледж как раз заказал новые инструменты. Виктор и Лариса Афендиковы с младшим сыном Романом – Давно баян в руки брали? – Очень давно. Я в своё время переквалифицировался, жизнь заставила перейти на духовые инструменты. Лет 25 я вел в Кайеркане оркестр баянов. И, когда преподаватель по духовым инструментам Орлов, очень хороший тромбонист, уехал на материк, мне пришлось взять его учеников. Многие выпускники уже и в Москве отучились, работают в оркестрах. – Вы состоите в международной ассоциации мастеров, которые занимаются реставрацией музыкальных инструментов? – Ещё в Кайерканской школе искусств была мастерская, где я ремонтировал инструменты — скрипки, балалайки, домры. Мастеров нет, настройщиков очень мало. У нас есть Николай Тимофеевич Проскурин, на которого мы молимся. Но надо учить молодёжь. Погода такая, что зимой дети часто падают, инструменты ломаются. В Талнахе есть мастерская по ремонту духовых медных и деревянных инструментов, там штатные настройщики. Мне пришлось обучиться, чтобы ремонтировать и настраивать ещё и фортепиано. Много сделал сам, в основном скрипки. И сыну своему смастерил. В руках мастера виолончель станет как новенькая – А как привлекаете маленьких норильчан к занятиям в школе искусств? – У нас больше десяти лет работает подготовительный класс, единственный бюджетный в Норильске. Жизнь заставила его открыть, чтобы делать качественный набор. Преподаватели ведут здесь по выходным групповые занятия с детьми 4–6 лет. Ребята сдают экзамены, выбирают себе инструменты, в основном скрипки, виолончели, на фортепиано у нас конкурс. – За что сейчас душа болит? – Жалко школу искусств оставлять... Коллектив очень хороший, настроенный на работу. В штате 48 человек, много совместителей. Для меня назначение оказалось неожиданным. Планы, конечно, большие. Сейчас будем готовиться к аккредитации. Во втором корпусе, на Комсомольской, 10, где занимается несколько отделений — хоровое, хореографическое, СКД, ДПИ и народных промыслов, — надо много вопросов решить. Хочу, чтобы дети зимой не бегали из одного здания в другое. Стоит перевести туда весь общеразвивающий и теоретический циклы. А также часть библиотеки, чтобы необходимая литература была под рукой. Там ещё надо сделать раздевалки и душевые для хореографического отделения. В школе искусств это всё есть. – А много ли музыкантов в роду Афендиковых? – Прадед Николай Николаевич был регентом в церкви, а деда репрессировали, он погиб на Соловках. Папа сам выучился играть на многих инструментах, а мама, которая сейчас живёт в Донецке, — профессиональный повар. В украинском селе потёмкинских переселенцев Старый Комарь, где я рос, был свой духовой оркестр в клубе, построенном на месте прекрасного снесенного храма. Я с детства себя без музыки не представлял. И жена Лариса Витальевна — музыкант и педагог, работала замдиректора НДШИ по концертной работе, а потом ушла в преподаватели, занимается по совмещению и концертно–просветительской работой вместе с Еленой Евтешиной и Оксаной Мустяца. Они втроем пишут сценарии, проводят все концерты в нашей школе, которую окончили и сыновья. Старший, Николай, отучился в Санкт–Петербургской военно– медицинской академии, сейчас в аспирантуре. А младший, Роман, — выпускник 5–й гимназии, решает, где будет учиться. У меня есть и маленький внук, Виктор Николаевич Афендиков — 2. Музыку любит — видно, семейные гены. Срочные дела. С коллегами в НКИ – А о чём неутомимый Афендиков мечтает? – Настроить работу в колледже искусств. Специалисты здесь хорошие, с большим опытом. Надо просто гармонизировать обстановку. Ждем до 60 новых студентов, сейчас идут приёмные экзамены. Энтузиазм есть, надо вникнуть во многие вопросы. Хочется, чтоб на базе наших школ студенты проходили педагогическую практику. С родной школой искусств связи, конечно, сохранятся, надо доучить своих ребят. И в колледже постараюсь создать хорошие условия для нормальной учебы и работы, но 90 процентов успеха, думаю, зависит от педагогов, надеюсь на их поддержку. До сих пор считаю, что счастье — в труде. И в музыке!

Ирина Даниленко Фото автора и из архива В.Н. Афендикова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Тогда уж точно не мог представить, что министерство культуры края в будущем доверит мне колледж... А в детской школе искусств у нас по–прежнему 478 учеников, правда, мы более разумно распределили их по отделениям. Появились и новые — хоровое и фольклорное, учащиеся которого будут заниматься на базе бывшего театра–студии «Артистёнок», теперь это наше второе здание на Набережной Урванцева, 29, с кукольным и фольклорным театрами. Мы сделали там хороший ремонт, сохранив сцену.– Считаю, что оно отлично работает во главе с Еленой Пивоваровой. Мечтаю и в колледже искусств такое отделение возродить. Когда–то его создала замечательный педагог и вокалистка Римма Тараскина, многие выпускники потом работали по всей стране. И ещё у нас есть традиция: дети, окончившие музыкальную школу или школу искусств, потом с базовым образованием идут на отделение компьютерной музыки НДШИ. И теперь хотелось бы открыть отделение звукорежиссуры в НКИ, выпускники которого потом могут получить высшее образование в Красноярске. В нашем городе мало таких специалистов, хотя профессия звукорежиссера, звукооператора будет очень востребованной в тех же школах.– Мы за последние три года приняли много молодых преподавателей. Среди них немало тех, кто раньше учился у меня в Кайеркане. Теперь это мои коллеги–духовики Володя Шекиро, Влад Борисов. Сейчас такой период, когда возрастные педагоги уезжают, идёт смена поколений. Но мало кто с материка хочет сюда ехать, хотя город приглашает молодых специалистов, даже действует специальная программа. Я специально побывал летом в Казани, Санкт–Петербурге, Москве, Донецке. Ведём с молодым теоретиком из консерватории Петразоводска переговоры, там есть и выпускники–народники, которых нацеливаем приезжать в Норильск работать.– За эти годы в школе искусств удалось всё кардинально поменять. Тогда практически оркестров не было. Мы возродили народный, создали симфонический. Недавно министр культуры отметил, что это единственный такой детский оркестр в крае. Сделали и духовой, эстрадно–джазовый оркестры, очень большой педагогический ансамбль народных инструментов, коллективов много в НДШИ, дети с удовольствием играют вместе с наставниками, это для них хороший пример. Бывает до 80 концертов в год.– Я по образованию баянист. Обидно, конечно, что этот народный инструмент сегодня непопулярен и преподавателей становится все меньше. А вот на Западе, наоборот, увлечены игрой на аккордеонах и баянах. Будем думать, как популяризировать баян. Сейчас колледж как раз заказал новые инструменты.– Очень давно. Я в своё время переквалифицировался, жизнь заставила перейти на духовые инструменты. Лет 25 я вел в Кайеркане оркестр баянов. И, когда преподаватель по духовым инструментам Орлов, очень хороший тромбонист, уехал на материк, мне пришлось взять его учеников. Многие выпускники уже и в Москве отучились, работают в оркестрах.– Ещё в Кайерканской школе искусств была мастерская, где я ремонтировал инструменты — скрипки, балалайки, домры. Мастеров нет, настройщиков очень мало. У нас есть Николай Тимофеевич Проскурин, на которого мы молимся. Но надо учить молодёжь. Погода такая, что зимой дети часто падают, инструменты ломаются. В Талнахе есть мастерская по ремонту духовых медных и деревянных инструментов, там штатные настройщики. Мне пришлось обучиться, чтобы ремонтировать и настраивать ещё и фортепиано. Много сделал сам, в основном скрипки. И сыну своему смастерил.– У нас больше десяти лет работает подготовительный класс, единственный бюджетный в Норильске. Жизнь заставила его открыть, чтобы делать качественный набор. Преподаватели ведут здесь по выходным групповые занятия с детьми 4–6 лет. Ребята сдают экзамены, выбирают себе инструменты, в основном скрипки, виолончели, на фортепиано у нас конкурс.– Жалко школу искусств оставлять... Коллектив очень хороший, настроенный на работу. В штате 48 человек, много совместителей. Для меня назначение оказалось неожиданным. Планы, конечно, большие. Сейчас будем готовиться к аккредитации. Во втором корпусе, на Комсомольской, 10, где занимается несколько отделений — хоровое, хореографическое, СКД, ДПИ и народных промыслов, — надо много вопросов решить. Хочу, чтобы дети зимой не бегали из одного здания в другое. Стоит перевести туда весь общеразвивающий и теоретический циклы. А также часть библиотеки, чтобы необходимая литература была под рукой. Там ещё надо сделать раздевалки и душевые для хореографического отделения. В школе искусств это всё есть.– Прадед Николай Николаевич был регентом в церкви, а деда репрессировали, он погиб на Соловках. Папа сам выучился играть на многих инструментах, а мама, которая сейчас живёт в Донецке, — профессиональный повар. В украинском селе потёмкинских переселенцев Старый Комарь, где я рос, был свой духовой оркестр в клубе, построенном на месте прекрасного снесенного храма. Я с детства себя без музыки не представлял. И жена Лариса Витальевна — музыкант и педагог, работала замдиректора НДШИ по концертной работе, а потом ушла в преподаватели, занимается по совмещению и концертно–просветительской работой вместе с Еленой Евтешиной и Оксаной Мустяца. Они втроем пишут сценарии, проводят все концерты в нашей школе, которую окончили и сыновья. Старший, Николай, отучился в Санкт–Петербургской военно– медицинской академии, сейчас в аспирантуре. А младший, Роман, — выпускник 5–й гимназии, решает, где будет учиться. У меня есть и маленький внук, Виктор Николаевич Афендиков — 2. Музыку любит — видно, семейные гены.– Настроить работу в колледже искусств. Специалисты здесь хорошие, с большим опытом. Надо просто гармонизировать обстановку. Ждем до 60 новых студентов, сейчас идут приёмные экзамены. Энтузиазм есть, надо вникнуть во многие вопросы. Хочется, чтоб на базе наших школ студенты проходили педагогическую практику. С родной школой искусств связи, конечно, сохранятся, надо доучить своих ребят. И в колледже постараюсь создать хорошие условия для нормальной учебы и работы, но 90 процентов успеха, думаю, зависит от педагогов, надеюсь на их поддержку. До сих пор считаю, что счастье — в труде. И в музыке!

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