[Индекс номера 104 (18.07.2019)]



Время местное

Не место красит человека

В проект «Время местное» мы приглашаем норильчан, чьи истории неразрывно связаны с нашим городом. Сегодня наш гость — Вадим Жуков, ветеран труда «Норильскникельремонта».

Улица Спортивная в числе первых в Талнахе получила своё название – Кто–то, говоря о Норильске, вспоминает памятные места, события, которые с ними происходили. А мне бы хотелось сказать о том, что нигде, кроме Норильска, а я тут с 1989 года, не встречал такого братства, взаимопомощи и доброты. О Норильске я впервые услышал ещё до армии от случайной попутчицы, с которой мы вместе ехали в поезде из Славутича в Великие Луки: она так рассказывала обо этом городе, что попасть сюда стало моей заветной мечтой. И все два армейских года я с этой мечтой и прожил. А демобилизовавшись, стал её осуществлять. В конце 1980–х попасть сюда было непросто, необходим был вызов с предприятия или от родственников. Таковых в Норильске не оказалось, и я стал писать на предприятия: «Мол, примите, не пожалеете, я очень пригожусь». Всё получилось, из Норильского комбината пришёл вызов, и полетели мы с женой Алёнкой в Норильск: с двумя чемоданами неведомо куда — на Крайний Север. Надо сказать, что жениться я успел за месяц до отъезда. Ей — 18, мне — 22, наверное, только в молодости можно быть такими отчаянными. Вадим Жуков Летим мы и рассуждаем, как жить будем на Севере. Рядом с нами сидел мужчина, представился Володей, и мы разговорились — дорога–то из Москвы дальняя, так что своему новому знакомому я успел рассказать всю биографию: как служил в Афгане, что Алёнку, как увидел, так с первого взгляда полюбил, что никакой работы не боюсь, и что в Норильске нас никто не ждёт. И попутчик вдруг приглашает нас остановиться у него на первое время. Мы, конечно, отнекивались. Приземляемся в Норильске — 11 апреля, ночь, весна в разгаре: сугробы в два этажа, мороз минус 35, а мы в летних курточках из болоньи. (Уже потом мы прибарахлились, шубы крытые купили). Такого аэропорта, как сейчас, тогда не было 1, от самолёта до калитки на перрон пешком шли. Оценив всё, приняли мы приглашение нового знакомого, хоть и неудобно было. Приехали к нему домой, его жена Катя нас встретила, как будто мы долгожданные гости. Хозяева нас накормили, напоили и свою спальню уступили. Мы у них три дня прожили, и тогда я понял, что не зря стремился в этот город. Если здесь такие отзывчивые люди, значит, нам крупно повезло. Один из первых копров рудника «Таймырский». 1976 год В 1990 году я пришёл работать на рудник «Таймырский» 2, и вот уже на протяжении 30 лет работаю здесь, каждый день спускаюсь на глубину 1050 метров. Вся моя норильская жизнь связана с рудником. Сейчас я — дежурный слесарь подземного участка по ремонту и сервисному обслуживанию самоходного дизельного оборудования № 1 специализированного шахтно–ремонтного управления «Норильскникельремонта». Мы ремонтируем и буровые машины, и доставочные, и вспомогательное оборудование. Агрегаты сложные, и с каждым годом они всё более усложняются, оборудование компьютеризируется, а значит, мастер должен быть ещё умнее машин. Приходилось самообучаться, посещать дополнительные курсы. Норильчане до конца 1990-х могли приехать в аэропорт на электричке И здесь я не могу не вспомнить о своем мастере – Валерии Ивановиче Ягудине, которого до сих пор помнят на руднике как инженера от бога. Мы с ним по–прежнему общаемся, хотя он и живёт теперь в Питере. Я ему рассказываю про жизнь рудника, про Норильск, про Талнах, а иногда и по работе спрашиваю совета. Конечно, вспоминается и мой первый наставник – Володя Беленький, который дал мне путёвку в жизнь. Оба щедро делились со мной и профессиональными секретами, и просто по-человечески помогали. Первым нашим с Алёнкой семейным гнездом стала комнатка в общежитии, причём в мужском — на улице Спортивной, 10, в Талнахе 3. Через год нам дали квартиру на той же улице, а с 2001 года мы живём на Бауманской. Начинали с нуля: ни вилок, ни ложек, ни простыней — всё надо было купить. «Полярки» ещё только зарабатывали, и, если бы не помощь отзывчивых норильчан, мы бы не выжили, не продержались, но нам здесь везло на хороших людей. Незаметно пролетело 30 лет, сегодня я уже сам стал бригадиром, наставляю молодых. Прежде всего я учу их, что норильчане — это особая нация, у которых дружба и взаимовыручка — всегда на первом месте. Буровая установка. 1985 год Уже выросли мои сыновья, которых мы старались воспитать настоящими норильчанами. Старший окончил наш Норильский индустриальный институт и работает в Санкт–Петербурге программистом, занимается разработкой беспилотников. Младший ещё учится в техникуме. Алёнка моя все эти годы работает в детском саду. И я уже давно не тот юнец, который начинал с нуля, а кадровый работник компании. Есть у меня и награды, и звания, даже орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль этого ордена. Но самая большая награда — моя семья и ещё мои друзья и коллеги, за которых я благодарен Норильску. А когда я уеду из Заполярья, прежде всего буду вспоминать отзывчивость тех, с кем меня свела судьба буквально с первых минут в этом северном городе. В деталях Первый рейс «Трансаэро» в Норильск на самолёте Ил–86. 1992 год 1...Такого аэропорта, как сейчас, тогда не было...

5 октября 1959 года было принято Постановление Совета министров СССР о строительстве нового аэропорта «Норильск». В 1966 году началась постоянная эксплуатация «Алыкеля», куда полным составом перебазировался предыдущий аэропорт «Надежда». Сегодня, согласно действующей квалификации, аэропорт «Норильск» является аэропортом федерального значения класса «А», способным принимать воздушные суда всех типов максимальной взлётной массой до 280 тонн. Работает современный терминал для приёма пассажиров с парой телескопических трапов. В зале регистрации шесть регистрационных стоек, багаж выдаётся с помощью голландских ленточных транспортёров. Аэропорт может пропустить в час до 600 человек.

2 В 1990 году я пришёл работать на рудник «Таймырский»...

Этот один из самых обеспеченных рудников «Норникеля» по запасам богатых руд. Его строительство началось в 1974 году. Техническим проектом предусматривался ввод четырёх пусковых комплексов с началом очистных работ в 1982 году и выводом рудника на проектную производительность в 3,5 миллиона тонн богатой руды. И в канун Нового года, 30 декабря 1982–го, государственная комиссия принимает в эксплуатацию первый пусковой комплекс. Таким образом, 30 декабря 1982 года становится официальной датой рождения второго по значимости рудника Норильского комбината. С началом эксплуатации коллектив рудника наращивает объёмы добычи. Если в первый год работы, в 1983–м, было добыто почти 258 тыс. тонн богатой руды, то уже в 1987–м объём добычи составил 1,7 миллиона тонн. За пять лет добыча увеличилась в шесть с половиной раз. Сейчас рудник ведёт добычу только богатых медно–никелевых руд центральной части Октябрьского месторождения.

3...комнатка в общежитии, причём в мужском – на улице Спортивной, 10, в Талнахе.

В сентябре 1972 года улицам Талнаха присвоили официальные названия и адресацию. До этого дома в посёлке различали по строительным номерам. Среди первых названий была и улица Спортивная. 31 марта 1974 года на Спортивной открылась столовая на 100 посадочных мест, которую назвали «Листвянкой». 28 сентября 1981 года в одном из помещений общежития на улице Спортивной, 6, открылась детско–юношеская спортивная школа № 4. Начиналась она всего с одного отделения — вольной борьбы, затем были открыты ещё десять. С 1984 года в школе проводится междугородный юношеский турнир по вольной борьбе памяти А. П. Завенягина. 24 февраля 1989 года на Спортивной был сдан в эксплуатацию Дом мебели «Интерьер», пользовавшийся большим спросом у талнахцев.

Лариса Стецевич www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Кто–то, говоря о Норильске, вспоминает памятные места, события, которые с ними происходили. А мне бы хотелось сказать о том, что нигде, кроме Норильска, а я тут с 1989 года, не встречал такого братства, взаимопомощи и доброты.О Норильске я впервые услышал ещё до армии от случайной попутчицы, с которой мы вместе ехали в поезде из Славутича в Великие Луки: она так рассказывала обо этом городе, что попасть сюда стало моей заветной мечтой. И все два армейских года я с этой мечтой и прожил. А демобилизовавшись, стал её осуществлять. В конце 1980–х попасть сюда было непросто, необходим был вызов с предприятия или от родственников. Таковых в Норильске не оказалось, и я стал писать на предприятия: «Мол, примите, не пожалеете, я очень пригожусь».Всё получилось, из Норильского комбината пришёл вызов, и полетели мы с женой Алёнкой в Норильск: с двумя чемоданами неведомо куда — на Крайний Север. Надо сказать, что жениться я успел за месяц до отъезда. Ей — 18, мне — 22, наверное, только в молодости можно быть такими отчаянными.Летим мы и рассуждаем, как жить будем на Севере. Рядом с нами сидел мужчина, представился Володей, и мы разговорились — дорога–то из Москвы дальняя, так что своему новому знакомому я успел рассказать всю биографию: как служил в Афгане, что Алёнку, как увидел, так с первого взгляда полюбил, что никакой работы не боюсь, и что в Норильске нас никто не ждёт. И попутчик вдруг приглашает нас остановиться у него на первое время. Мы, конечно, отнекивались.Приземляемся в Норильске — 11 апреля, ночь, весна в разгаре: сугробы в два этажа, мороз минус 35, а мы в летних курточках из болоньи. (Уже потом мы прибарахлились, шубы крытые купили). Такого аэропорта, как сейчас, тогда не было, от самолёта до калитки на перрон пешком шли. Оценив всё, приняли мы приглашение нового знакомого, хоть и неудобно было. Приехали к нему домой, его жена Катя нас встретила, как будто мы долгожданные гости. Хозяева нас накормили, напоили и свою спальню уступили. Мы у них три дня прожили, и тогда я понял, что не зря стремился в этот город. Если здесь такие отзывчивые люди, значит, нам крупно повезло.В 1990 году я пришёл работать на рудник «Таймырский», и вот уже на протяжении 30 лет работаю здесь, каждый день спускаюсь на глубину 1050 метров. Вся моя норильская жизнь связана с рудником. Сейчас я — дежурный слесарь подземного участка по ремонту и сервисному обслуживанию самоходного дизельного оборудования № 1 специализированного шахтно–ремонтного управления «Норильскникельремонта». Мы ремонтируем и буровые машины, и доставочные, и вспомогательное оборудование. Агрегаты сложные, и с каждым годом они всё более усложняются, оборудование компьютеризируется, а значит, мастер должен быть ещё умнее машин. Приходилось самообучаться, посещать дополнительные курсы.И здесь я не могу не вспомнить о своем мастере – Валерии Ивановиче Ягудине, которого до сих пор помнят на руднике как инженера от бога. Мы с ним по–прежнему общаемся, хотя он и живёт теперь в Питере. Я ему рассказываю про жизнь рудника, про Норильск, про Талнах, а иногда и по работе спрашиваю совета. Конечно, вспоминается и мой первый наставник – Володя Беленький, который дал мне путёвку в жизнь. Оба щедро делились со мной и профессиональными секретами, и просто по-человечески помогали.Первым нашим с Алёнкой семейным гнездом стала комнатка в общежитии, причём в мужском — на улице Спортивной, 10, в Талнахе. Через год нам дали квартиру на той же улице, а с 2001 года мы живём на Бауманской. Начинали с нуля: ни вилок, ни ложек, ни простыней — всё надо было купить. «Полярки» ещё только зарабатывали, и, если бы не помощь отзывчивых норильчан, мы бы не выжили, не продержались, но нам здесь везло на хороших людей.Незаметно пролетело 30 лет, сегодня я уже сам стал бригадиром, наставляю молодых. Прежде всего я учу их, что норильчане — это особая нация, у которых дружба и взаимовыручка — всегда на первом месте.Уже выросли мои сыновья, которых мы старались воспитать настоящими норильчанами. Старший окончил наш Норильский индустриальный институт и работает в Санкт–Петербурге программистом, занимается разработкой беспилотников. Младший ещё учится в техникуме. Алёнка моя все эти годы работает в детском саду.И я уже давно не тот юнец, который начинал с нуля, а кадровый работник компании. Есть у меня и награды, и звания, даже орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль этого ордена. Но самая большая награда — моя семья и ещё мои друзья и коллеги, за которых я благодарен Норильску. А когда я уеду из Заполярья, прежде всего буду вспоминать отзывчивость тех, с кем меня свела судьба буквально с первых минут в этом северном городе.

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