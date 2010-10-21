[Индекс номера 104 (18.07.2019)]

 Есть повод 
Трёхгранный праздник

Норильское лето развлекает нас ярким калейдоскопом событий: гастрофест, «ПикНик», Сабантой, фестивали северной ягоды, уличных искусств, уличного кино... Но главный городской праздник, как известно, тройной: в эти выходные мы отметим одновременно День города, День компании и День металлурга. О том, как и что в Норильске отмечали и справляли в прошлом, напомнит «Заполярка».
Живые фигуры на спортивном празднике. 1946 год
Летние традиции
Обилие летних праздников и фестивалей для Норильска не новость. Хорошая погода уже сама по себе повод для радости. С самого рождения город максимально использовал выходные дни: совмещая приятное с полезным, дополнял народные гулянья идеологической начинкой.
При горсовете работала комиссия по культуре и спорту, которая каждое лето готовила «план организации отдыха трудящихся Норильска». Открывался сезон ещё в мае торжественными проводами русской зимы, а потом каждые выходные друг за другом шли День физкультурника, День советской молодёжи, День металлурга, День работника торговли, День железнодорожника, День строителя, День шахтёра... В 1950–е годы самым большим и весёлым праздником был городской фестиваль молодёжи. Его проводили в конце августа и отмечали с размахом — танцевальными и песенными выступлениями, костюмированными представлениями и карнавальными шествиями. Проходили и кинофестивали, только их тематика отличалась от нынешней: «Боевой путь комсомола», «Нам песня строить и жить помогает», «Юные ленинцы».
На летние праздники городу готовили подарки: озеленяли Комсомольский парк, благоустраивали сквер имени Пушкина и стадионы, открывали Дворец культуры, устанавливали памятник Завенягину, привозили первую руду Талнаха. Эта традиция жива и по сей день: к летним праздникам Норильск украшают, ставят скульптуры и стараются завершить ключевые ремонты и стройки.
День физкультурника на стадионе «Труд». 1950-е годы
В каждой точке
Со временем норильские праздники меняли не только идеологическую нагрузку, но и географию. Первые массовые торжества в 1930–х годах проходили вокруг точки отсчёта истории — Нулевого пикета. В 1940–х местами коллективного отдыха стали стадион «Динамо», где организовывали митинги и физкультурные парады, и Дом инженерно–технических работников, в зале которого устраивали торжественные собрания и праздничные концерты. Многолюдные демонстрации шествовали по Октябрьской улице. В 1950–х годах торжества переместились в современный район Норильска. Спортивные соревнования, без которых не обходился ни один летний праздник, переехали на новый стадион «Заполярник» и в сквер имени Пушкина, а водные состязания — на озеро Долгое. Народные гулянья проходили в парке имени Комсомола: от холма, где встал бассейн, до берега озера Долгого мостили деревянные дорожки, устанавливали эстраду, беседки, вазоны с цветами. А демонстрации и митинги отныне шумели на новых городских площадях: сначала Октябрьской, затем Гвардейской, Комсомольской, Театральной, Металлургов.
Колонны с первой рудой Талнаха пришли в Норильск. 18 июля 1965 год
Любой летний праздник сопровождался гуляньями, карнавалами, шествиями (осенью даже — факельными), проходящими на улицах города. В прошлом Ленинский проспект на каждый праздник закрывался для движения транспорта. А в 1990–х годах главная городская магистраль даже становилась пешеходной зоной в каждые летние выходные без всякого повода. Впрочем, автолюбителей тогда было гораздо меньше, чем сейчас, и норильчане гуляли по всему проспекту, не вызывая недовольства.

В связи с необходимостью ограничения эксплуатации автотранспорта в дни 7 и 8 ноября с. г.,– приказываю:
Движение автотранспорта по территории посёлка Норильск с 24 часов 6 ноября до 24 часов 9 ноября с. г. прекратить. Разрешить движение автомашин только по спецпропускам, прикреплённым на переднем стекле автомашины. Коменданту города вменить в обязанность дежурным патрулям в случае обнаружения на линии автомашин без пропусков таковые немедленно снимать...

Приказ начальника Норильского ИТЛ и комбината МВД СССР от 1 ноября 1948 года.
Городской фестиваль молодёжи. 1957 год
...Только раз в году
И все–таки главный летний праздник в Норильске — это «трёхгранный» День города, День компании и День металлурга. По сложившейся традиции его отмечают в третьи выходные июля, но так было не всегда. В отличие от человека, день рождения которого вполне однозначен, дата основания города может быть спорной.
Первоначально, в 1940–х и 1950–х годах, днём рождения комбината и города считалось 29 апреля. В 1942 году в этот день в электролизном цехе Малого металлургического завода получили первую тонну чистого промышленного никеля и самолётом отправили её на материк. Это была настоящая победа для норильских металлургов, и следующие 15 лет день рождения комбината праздновали в конце апреля. Отмечали, правда, скромно, предпочитая спортивные мероприятия: легкоатлетические эстафеты, лыжные пробеги, футбольные матчи.
В середине 1950–х годов было принято решение днём рождения комбината считать 23 июня 1935 года, то есть дату подписания приказа о начале его строительства. Примерно в то же время (в 1957 году) Президиум Верховного Совета СССР учредил новый праздник — День металлурга, который стали отмечать в третье воскресенье июля. А учитывая, что и статус города Норильску присвоили в середине июля, со временем все эти три даты слились в один праздник, и в третьи выходные июля проходят самые главные городские торжества.
День города, правда, не был официально закреплён за определённым числом. С 2000 по 2002 год его даже пробовали отмечать в конце августа — начале сентября, приурочив к нему северный карнавал. Но в 2005 году норильские депутаты закрепили объединение праздников Дня города и Дня металлурга в Уставе Норильска.
Ещё одна идея, связанная с рождением Норильска, сейчас витает в среде краеведов. Они предлагают, не меняя дату празднования Дня города, изменить его официальный возраст. Взять за точку отсчёта не 1953 год, когда рабочий посёлок получил новый городской статус, а 1742 год — первое письменное упоминание о Норильском зимовье, найденное в дневниках Харитона Лаптева. Ведь человек тоже отмечает возраст от рождения, а не от совершеннолетия, правда? Таким образом, и Норильск в эти выходные мог бы праздновать не 66–, а 277–летие.
Карнавальное шествие на фестивале молодёжи. 1957 год

Преобразовать рабочий посёлок Норильск Дудинского района Таймырского национального округа Красноярского края в город краевого подчинения, присвоив ему наименование — город Норильск.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР. Москва, 15 июля 1953 года

Светлана Гунина
Фото из архива редакции
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