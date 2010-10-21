[Индекс номера 104 (18.07.2019)]



Вопрос недели

Чем вам дорог Норильск?

В день рождения в адрес именинника звучит много добрых слов и пожеланий. Накануне Дня города мы решили предоставить нашим читателям возможность поздравить родной Норильск, рассказать, что он для них значит, и, может быть, даже признаться ему в любви. И спросили у них: Чем вам дорог Норильск?



Александр Обрезанов, машинист бульдозера: — Я с 1982 года в Норильске, приехал из Белгородской области по комсомольской путёвке. Трудился на механическом заводе, потом — в «Газпроме». И здесь для меня особенно дороги настоящие норильчане, которые воспитаны в духе тех талантливых и самоотверженных людей, которые здесь всё начинали. Из журналистов хорошо помню Гунара Кродерса, такие, как он, создавали здесь атмосферу доброго общения, взаимопонимания. В других городах я такой открытости души не встречал. Понятно, жизнь изменилась, и горожане меняются. Но в Норильске есть ещё люди старой закалки, которые детям стараются передать всё самое лучшее, что было и есть в городе. Мне Норильск дорог и тем, что здесь родились трое моих детей. И мне очень хочется, чтобы будущие поколения сохранили то лучшее, что здесь мы все вместе создали.

Евгений Стренадко, любитель норильской истории: — Сам я с юга Красноярского края, шесть лет назад приехал в Норильск, как и многие, за длинным рублём. Но не у всех в этом плане складывается удачно. Вначале трудился в промхозе, деньги зарабатывал, потом в «Евросети». Но деньги деньгами, а как–то скучновато мне стало. Ради интереса решил больше узнать о Норильске — пошёл в «Школу краеведа» и благодаря ей увидел этот город совсем с другой стороны. И теперь мне Норильск очень по душе, он открыл мне прекрасную природу Севера. В городе же мне раньше красивым казался только Ленинский проспект, а когда с фотоаппаратом начал ходить, то понял, что окраины могут быть ещё интереснее. И чем больше брожу по Норильску, тем больше здесь нахожу красоты. Желаю ему развития, в том числе и в сфере туризма, чтобы и другим людям открылась и стала дорога сердцу красота наших мест.

Леонид Селезнёв, народный музыкант: — Люблю Норильск, где живу 38 лет, за то, что другого такого города нет больше. Я раньше пожил и в Кировской области, и в Казахстане на целине, и в Крыму. Но сердце позвало на Север. И теперь он дорог мне тем, что у меня тут есть надёжные товарищи, которые не оставят в беде. И главное — здесь я обрёл веру. Пусть все люди, живущие в Норильске, начиная с его руководителей, считают этот город своим Домом, причём с большой буквы. А это значит, что в Норильске должны быть чистота, порядок, уют, доброжелательность. Мне нравится, что у нас сейчас много интересных программ для развития и для души, как для молодёжи, так и для пожилых людей. А ещё мне Норильск дорог тем, что я участвую в народном хоре «Вдохновение». И это отдушина не только для меня, но и для многих людей. Хочу пожелать, чтобы люди начальствующие делали больше добрых дел для города. И пусть город, который так ударно даёт металл Родине, процветает, а производство не губит природу.

Вера Бородина, шестиклассница: — Норильск — это же мой дом родной, моя семья! А как этим не дорожить? Я здесь родилась, у меня много друзей. Я люблю учиться и узнавать новое, у меня замечательные учителя и одноклассники. А ещё я занимаюсь в Норильской детской школе искусств фольклором у Татьяны Кравченко, пою народные песни. Мы принимаем участие во многих праздниках, недавно выступали на «ПикНике» со студентами колледжа искусств. И мне очень приятно, что мы вместе смогли порадовать норильчан. Знаю, что скоро день рождения нашего родного Норильска, и я очень хочу, чтобы все дети и их родители в нём были здоровы и счастливы и в городе было много цветов и деревьев. И чтобы все–все дорожили им и делали для него больше хорошего!

Любовь Музыченко, норильчанка с 1948 года: — Мне город, в котором я родилась, дорог всем. Прежде всего — уникальной историей, частью которой и я себя ощущаю. Помню, как мы жили в балке в окружении лагерей, и я девочкой бегала в зону, чтобы собрать стружку, которой мы набивали подушки и матрасы. Казалось бы, у меня здесь было бедное детство, но сколько осталось богатых воспоминаний о хороших, достойных норильчанах! Приятно сознавать, что вся моя семья трудилась на благо города. Я, как и папа, после окончания восьми классов в 3–й школе стала железнодорожником, токарничала в депо. Родила сына и дочь, теперь у меня четверо внуков. Все здесь живут. Мне хорошо и комфортно в моём любимом Норильске. Стараюсь не терять активности. С удовольствием хожу в совет ветеранов, ведь мой муж был участником Великой Отечественной войны. Я бываю на материке в прекрасных местах, но меня всегда непреодолимо тянет в Норильск. Честно сказать, душа у меня болит, что многие сегодня наш город не ценят, захламляют дворы и окрестности. Я бы сама, как в детстве, пошла «зелёным патрулём», чтобы сберечь нашу хрупкую северную природу, которой тоже очень дорожу.

Свeтослав Тепляков, почти пять лет: — Люблю, когда в Норильске хорошая погода. Тогда мы с папой Игорем, мамой Машей и братом Владиком гуляем. Пусть Норильску на день рождения подарят хорошие подарки. И я бы всем дал конфеты, мороженое, музыкальные инструменты, чтобы все вместе играли и любили друг друга. И ещё, чтобы пели птицы. И пусть все норильчане радуются! Говорит эксперт Ирина Даниленко, спецкор газеты «Заполярная Правда» – Из 66 лет Норильска как города, считай, 12 пятилеток я с ним. Появилась на свет в старом роддоме, на месте которого теперь высотка с магазином «Хозяюшка». Мама моя — заключённая Норильлага, была сюда отправлена после лагеря немецкого. Такая судьба белорусской партизанки, попавшей в плен к фашистам. А отец в 1952–м совсем юным приехал из Кемеровской области на Норильский комбинат, где уже ударно трудился его старший брат. И это судьбы многих из наших земляков... Родителей моих, как и почти всех из того норильского поколения, уже нет в живых. А перед своим 89–летним дядькой Анатолием Ивановичем Даниленко, ветераном Норильского комбината, переселившимся в Запорожье в конце 1960–х, я отчитываюсь по скайпу о жизни в его по–прежнему любимом Норильске. Все лучшие мгновения из моих почти 60 лет в Норильске сложены в моём благодарном сердце. В нём не растаял и самый чистый снег, который сиял бриллиантами, когда я топала в полярную ночь в круглосуточный детский сад, находившийся в районе знаменитой пожарки–каланчи. Я тогда была уверена, что это не иначе как дворец, и все мы живём в Норильске, как в сказке. Приключением было ходить к маме в ОТК на обогатительную фабрику, радостно встречать уставшего отца после работы на аглофабрике. Близится День металлурга, и это заслуженный праздник моих самых родных людей. И очень многих друзей–ветеранов, которые уже рассеялись по всей стране, так что в соцсетях будем поздравляться с главными праздниками Норильска и вспоминать славные годы. И делиться новостями. С меня у товарищей — особый спрос, я же в СМИ тружусь, а значит, в курсе всех событий. Мне повезло много лет работать в «Заполярной Правде» — ровеснице города, по которой в детстве училась читать. К новому году мы освоим цветную печать на новой полиграфической чудо–машине, так что газета станет выглядеть современнее и привлекательнее. И город мой этим летом явно становится ярче, симпатичнее. Гуляю белыми ночами, любуюсь и обновлёнными старыми зданиями на той же коротенькой улице Ломоносова, и преображёнными фасадами на любимой улице Богдана Хмельницкого. Облагородил тихую улицу Мира новый храмовый комплекс с сияющим куполом и редкой красоты росписями внутри церкви. Всё чаще, как и многие, стала бывать и на просторах когда–то заштатной, окраинной Комсомольской улицы. Ожили её мозаики, появился новый парк. Хоть бы все посаженные здесь кустики прижились! А на городских газонах, как по заказу, нынче буйство зелени и северных цветов. Но все эти дары порой хочется прикрыть собой, когда наползает серая едкая пелена. Знакомые металлурги говорят, мол, давай без сантиментов, раз уж живём в промышленном городе, и если бы не металл стране, нас бы всех и близко «здесь не стояло...». И Норильска бы не было?.. И всё же, понимая все обстоятельства нашей жизни и работы здесь, считаю, что Норильск для любящего его горожанина — это не шлейфы из труб, замусоренные окрестности и обгоревшая тундра. Это прежде всего благодарная память о тех, кто свои жизни положил на то, чтобы вырос единственный в мире заполярный город–комбинат, где бы люди были по–настоящему счастливы. И не потому, что зарабатывают много денег. У большинства норильчан зарплаты сегодня весьма скромные с учётом наших северных цен и тарифов. А, наверное, искренне счастливы от того, что заняты важным для страны делом, что сообща несут добро, бескорыстно заботятся о месте, где живут, бережно открывают и осваивают северные просторы. И всё это даёт новые силы преданной душе, благодарной судьбе и Богу за радость жить в Норильске.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Я с 1982 года в Норильске, приехал из Белгородской области по комсомольской путёвке. Трудился на механическом заводе, потом — в «Газпроме». И здесь для меня особенно дороги настоящие норильчане, которые воспитаны в духе тех талантливых и самоотверженных людей, которые здесь всё начинали. Из журналистов хорошо помню Гунара Кродерса, такие, как он, создавали здесь атмосферу доброго общения, взаимопонимания. В других городах я такой открытости души не встречал. Понятно, жизнь изменилась, и горожане меняются. Но в Норильске есть ещё люди старой закалки, которые детям стараются передать всё самое лучшее, что было и есть в городе. Мне Норильск дорог и тем, что здесь родились трое моих детей. И мне очень хочется, чтобы будущие поколения сохранили то лучшее, что здесь мы все вместе создали.— Сам я с юга Красноярского края, шесть лет назад приехал в Норильск, как и многие, за длинным рублём. Но не у всех в этом плане складывается удачно. Вначале трудился в промхозе, деньги зарабатывал, потом в «Евросети». Но деньги деньгами, а как–то скучновато мне стало. Ради интереса решил больше узнать о Норильске — пошёл в «Школу краеведа» и благодаря ей увидел этот город совсем с другой стороны. И теперь мне Норильск очень по душе, он открыл мне прекрасную природу Севера. В городе же мне раньше красивым казался только Ленинский проспект, а когда с фотоаппаратом начал ходить, то понял, что окраины могут быть ещё интереснее. И чем больше брожу по Норильску, тем больше здесь нахожу красоты. Желаю ему развития, в том числе и в сфере туризма, чтобы и другим людям открылась и стала дорога сердцу красота наших мест.— Люблю Норильск, где живу 38 лет, за то, что другого такого города нет больше. Я раньше пожил и в Кировской области, и в Казахстане на целине, и в Крыму. Но сердце позвало на Север. И теперь он дорог мне тем, что у меня тут есть надёжные товарищи, которые не оставят в беде. И главное — здесь я обрёл веру. Пусть все люди, живущие в Норильске, начиная с его руководителей, считают этот город своим Домом, причём с большой буквы. А это значит, что в Норильске должны быть чистота, порядок, уют, доброжелательность. Мне нравится, что у нас сейчас много интересных программ для развития и для души, как для молодёжи, так и для пожилых людей. А ещё мне Норильск дорог тем, что я участвую в народном хоре «Вдохновение». И это отдушина не только для меня, но и для многих людей. Хочу пожелать, чтобы люди начальствующие делали больше добрых дел для города. И пусть город, который так ударно даёт металл Родине, процветает, а производство не губит природу.— Норильск — это же мой дом родной, моя семья! А как этим не дорожить? Я здесь родилась, у меня много друзей. Я люблю учиться и узнавать новое, у меня замечательные учителя и одноклассники. А ещё я занимаюсь в Норильской детской школе искусств фольклором у Татьяны Кравченко, пою народные песни. Мы принимаем участие во многих праздниках, недавно выступали на «ПикНике» со студентами колледжа искусств. И мне очень приятно, что мы вместе смогли порадовать норильчан. Знаю, что скоро день рождения нашего родного Норильска, и я очень хочу, чтобы все дети и их родители в нём были здоровы и счастливы и в городе было много цветов и деревьев. И чтобы все–все дорожили им и делали для него больше хорошего!— Мне город, в котором я родилась, дорог всем. Прежде всего — уникальной историей, частью которой и я себя ощущаю. Помню, как мы жили в балке в окружении лагерей, и я девочкой бегала в зону, чтобы собрать стружку, которой мы набивали подушки и матрасы. Казалось бы, у меня здесь было бедное детство, но сколько осталось богатых воспоминаний о хороших, достойных норильчанах! Приятно сознавать, что вся моя семья трудилась на благо города. Я, как и папа, после окончания восьми классов в 3–й школе стала железнодорожником, токарничала в депо. Родила сына и дочь, теперь у меня четверо внуков. Все здесь живут. Мне хорошо и комфортно в моём любимом Норильске. Стараюсь не терять активности. С удовольствием хожу в совет ветеранов, ведь мой муж был участником Великой Отечественной войны. Я бываю на материке в прекрасных местах, но меня всегда непреодолимо тянет в Норильск. Честно сказать, душа у меня болит, что многие сегодня наш город не ценят, захламляют дворы и окрестности. Я бы сама, как в детстве, пошла «зелёным патрулём», чтобы сберечь нашу хрупкую северную природу, которой тоже очень дорожу.— Люблю, когда в Норильске хорошая погода. Тогда мы с папой Игорем, мамой Машей и братом Владиком гуляем. Пусть Норильску на день рождения подарят хорошие подарки. И я бы всем дал конфеты, мороженое, музыкальные инструменты, чтобы все вместе играли и любили друг друга. И ещё, чтобы пели птицы. И пусть все норильчане радуются!– Из 66 лет Норильска как города, считай, 12 пятилеток я с ним. Появилась на свет в старом роддоме, на месте которого теперь высотка с магазином «Хозяюшка». Мама моя — заключённая Норильлага, была сюда отправлена после лагеря немецкого. Такая судьба белорусской партизанки, попавшей в плен к фашистам. А отец в 1952–м совсем юным приехал из Кемеровской области на Норильский комбинат, где уже ударно трудился его старший брат. И это судьбы многих из наших земляков... Родителей моих, как и почти всех из того норильского поколения, уже нет в живых. А перед своим 89–летним дядькой Анатолием Ивановичем Даниленко, ветераном Норильского комбината, переселившимся в Запорожье в конце 1960–х, я отчитываюсь по скайпу о жизни в его по–прежнему любимом Норильске.Все лучшие мгновения из моих почти 60 лет в Норильске сложены в моём благодарном сердце. В нём не растаял и самый чистый снег, который сиял бриллиантами, когда я топала в полярную ночь в круглосуточный детский сад, находившийся в районе знаменитой пожарки–каланчи. Я тогда была уверена, что это не иначе как дворец, и все мы живём в Норильске, как в сказке. Приключением было ходить к маме в ОТК на обогатительную фабрику, радостно встречать уставшего отца после работы на аглофабрике. Близится День металлурга, и это заслуженный праздник моих самых родных людей. И очень многих друзей–ветеранов, которые уже рассеялись по всей стране, так что в соцсетях будем поздравляться с главными праздниками Норильска и вспоминать славные годы. И делиться новостями. С меня у товарищей — особый спрос, я же в СМИ тружусь, а значит, в курсе всех событий.Мне повезло много лет работать в «Заполярной Правде» — ровеснице города, по которой в детстве училась читать. К новому году мы освоим цветную печать на новой полиграфической чудо–машине, так что газета станет выглядеть современнее и привлекательнее. И город мой этим летом явно становится ярче, симпатичнее. Гуляю белыми ночами, любуюсь и обновлёнными старыми зданиями на той же коротенькой улице Ломоносова, и преображёнными фасадами на любимой улице Богдана Хмельницкого. Облагородил тихую улицу Мира новый храмовый комплекс с сияющим куполом и редкой красоты росписями внутри церкви. Всё чаще, как и многие, стала бывать и на просторах когда–то заштатной, окраинной Комсомольской улицы. Ожили её мозаики, появился новый парк. Хоть бы все посаженные здесь кустики прижились! А на городских газонах, как по заказу, нынче буйство зелени и северных цветов. Но все эти дары порой хочется прикрыть собой, когда наползает серая едкая пелена. Знакомые металлурги говорят, мол, давай без сантиментов, раз уж живём в промышленном городе, и если бы не металл стране, нас бы всех и близко «здесь не стояло...». И Норильска бы не было?..И всё же, понимая все обстоятельства нашей жизни и работы здесь, считаю, что Норильск для любящего его горожанина — это не шлейфы из труб, замусоренные окрестности и обгоревшая тундра. Это прежде всего благодарная память о тех, кто свои жизни положил на то, чтобы вырос единственный в мире заполярный город–комбинат, где бы люди были по–настоящему счастливы. И не потому, что зарабатывают много денег. У большинства норильчан зарплаты сегодня весьма скромные с учётом наших северных цен и тарифов. А, наверное, искренне счастливы от того, что заняты важным для страны делом, что сообща несут добро, бескорыстно заботятся о месте, где живут, бережно открывают и осваивают северные просторы. И всё это даёт новые силы преданной душе, благодарной судьбе и Богу за радость жить в Норильске.

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