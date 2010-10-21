[Индекс номера 105 (19.07.2019)]

Говорите, вас услышат

В Норильске работал «Общероссийский народный фронт». Приезжих специалистов интересовало участие города в национальных проектах и программах, благоустройство улиц и дворов. Особое внимание они уделили школам и детским садам.
В Норильске с рабочим визитом побывали представитель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина и заместитель руководителя проектной дирекции Минстроя России Маргарита Жаркова. По итогам было проведено совещание с руководством городского хозяйства, управляющими компаниями, в диалоге принимали участие и местные предприниматели.
– Северные территории требуют особого внимания, и мы это все понимаем, — обратилась к норильчанам Светлана Калинина. — Поэтому сейчас на уровне президента страны идёт обсуждение новых законодательных актов, в которых должны найти отражение ваши предложения по обустройству и благоустройству арктических территорий.
Она подчеркнула, что таких предложений по самым разным направлениям от Красноярского края мало или вовсе нет, поэтому предложила активнее участвовать в национальных проектах, президентских и отраслевых грантах.
– Отдельная тема для разговора — бизнес на местах. У предпринимателей социальной ответственности перед горожанами не меньше, чем у представителей власти. В том числе и в вопросах благоустройства, — отметила Светлана Калинина. — Появляется то или иное общественное пространство, значит, туда должен заходить и бизнес, который поможет содержать этот парк или площадку. Если предприниматели вас не слышат и не готовы разделять эти затраты, федеральные надзорные органы вам в помощь: и Роспотребнадзор, и прокуратура должны вас поддерживать.
Повышенное внимание Светлана Калинина предложила уделить городским дорогам, а именно — качеству асфальта; антитеррористической защищённости учебных учреждений — школы и детские сады должны быть обнесены высоким забором; благоустройству детских площадок.
– Я уверена, что детские площадки должны появиться или быть благоустроены в первую очередь на территориях образовательных учреждений, потому что именно здесь наши дети проводят большую часть времени. Не хватает целевых муниципальных средств – участвуйте в нацпроектах, профильных ведомственных грантах, сейчас их очень много, — предложила специалист.
В свою очередь заместитель главы города Норильска Николай Жигулин поблагодарил московских экспертов за плодотворную работу и конструктивные замечания.
– По итогам этого визита мы достигли хороших результатов в части взаимодействия. Заручившись поддержкой «Общероссийского народного фронта», мы рассчитываем, что все вопросы, которые нас сегодня заботят, будут решены. Мы, безусловно, принимаем критику, будем работать над ошибками. Но самое главное, что мы увидели поддержку федерального уровня, для нас это очень важно, — подытожил он и отметил, что Норильск уже принимает участие в программах по благоустройству различных уровней. Деньги выделяются Федерацией на формирование современной городской среды, развитие спорта. Подключается к таким вложениям и местный бюджет: к примеру, за счёт городской казны в Норильске установят новые тёплые остановки.
– То, что вы хотите развивать Север и город, — это здорово, это чувствуется. И идей на территории хороших много — парк на Комсомольской улице, восстановление мозаики советских времён, — отметила Светлана Калинина. — Теперь давайте будем максимально эффективными: научимся слышать и слушать городских общественников и представителей бизнеса, объединять их предложения и свои идеи в общегородские инициативы и активнее предлагать их на краевом и федеральном уровнях. Мы готовы поддержать Норильск и Север.
Представитель «ОНФ» собирается вернуться в город через два месяца. Она проверит исполнение озвученных предложений.

Елена Мужайлова
Фото пресс–службы администрации Норильска
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Статьи текущего номера:
 
В Норильске работал «Общероссийский народный фронт». Приезжих специалистов интересовало участие города в национальных проектах и программах, благоустройство улиц и дворов. Особое внимание они уделили школам и детским садам.

Интервью 
«Заполярная Правда» встретилась с заместителем главы Норильска по городскому хозяйству Николаем Жигулиным, который лично сопровождал представителей «Общероссийского народного фронта» и Минстроя России, посетивших наш город, и рассказал нам об итогах проверки.

Награждение 
Накануне празднования Дня города и Дня металлурга Норильск чествует своих героев. Тех, кто много трудится и делает наш город лучше, помогает другим и радеет за будущее норильчан, преображая всё вокруг.

Промплощадка 
Применение новых видов крепи на руднике «Скалистый» позволило увеличить темпы проходки и установить новый производственный рекорд.

Наши люди 
Они живут в городе надежды, работают на «Надежде» и верят, что лучшее — впереди.

Профи 
Важность работы энергетиков объяснять не нужно. Само слово «энергия» подразумевает, что её отсутствие означает остановку производства. Сегодня «Заполярка» расскажет о людях, которые поддерживают бесперебойную работу соответствующего оборудования на предприятиях Заполярного филиала «Норникеля».

Ремонты 
Добыча руды — сложный процесс, завязанный в одну технологическую цепочку, а также встроенный в огромную схему всего Заполярного филиала «Норникеля». Бесперебойность работы каждого узла — задача норильских ремонтников.

Комментарий 
В преддверии Дня города и Дня металлурга посмотрим, что хорошего и интересного в последнее время писали СМИ о Норильске.

Будь здоров, норильчанин! 
Поздравляем любимый город!

Новости:
 19 июля 2019 
16:53 Этим летом на городских клумбах расцветёт больше 40 тысяч цветов.
16:52 Норильчане принимают поздравления с Днём города, Днём металлурга и Днём компании.
16:26 До конца осени в Кайеркане и Талнахе будут обустроены зоны отдыха по проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы уже начались.
16:25 Почти половина взрослых жителей края прошла диспансеризацию. По частоте выявления факторов риска на первом месте – повышенное давление.
16:24 ГОиЧС напоминает норильчанам о запрете купания.
15:57 Летом город получит новые украшения: топиары и цветочницы.
15:48 Город благоустраивается: этим летом в Центральном районе появится пять новых детских площадок. Норильчан просят сообщать о случаях вандализма на них.
14:07 В дни праздников охрана порядка будет усилена.
13:39 В Государственной Думе рассматривается вопрос о дополнительных средствах для Красноярского края.
12:08 «Норникель» вошёл в топ-100 международного конкурса Vision Awards.
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