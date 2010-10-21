[Индекс номера 105 (19.07.2019)]



Интервью

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«Заполярная Правда» встретилась с заместителем главы Норильска по городскому хозяйству Николаем Жигулиным, который лично сопровождал представителей «Общероссийского народного фронта» и Минстроя России, посетивших наш город, и рассказал нам об итогах проверки.

Николай Жигулин – Николай Александрович, чем обусловлен приезд «ОНФ»? Это первый визит представителей «Народного фронта» в Норильск? – Их визит — первый за всю историю организации, которая, напомню, возникла в 2011 году по инициативе президента Владимира Путина. Сегодня правительство страны уделяет большое внимание Арктическим территориям и северам в целом. Проверяющие во главе с координатором центра «Общероссийского народного фронта» по мониторингу благоустройства городской среды, членом центрального штаба «ОНФ» Светланой Калининой, которая является также советником президента, ездят по стране, выясняя проблематику северных территорий. Поэтому ничего удивительного в их приезде нет. Основная цель визита — проверить, как у нас исполняется муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды». Это партийный проект «Единой России», который стартовал в 2017 году и вот уже третий год успешно реализуется в Большом Норильске. Именно с этой программы началось благоустройство набережной на озере Долгом, в её же рамках мы обустроили в 2018 году пустырь в Оганере. В нынешнем году тоже проводятся работы по благоустройству: в Кайеркане — в районе улицы Победы, 9–15, в Талнахе — в районе улицы Маслова. Также мы асфальтируем дворовые территории: в прошлом году их было 23, в этом — 12. – Что нам даёт приезд представителей «ОНФ»? – Я считаю, что для нас это очень полезно и важно, поскольку появилась уникальная возможность напрямую проговорить с ними многие актуальные и проблемные темы. Принимая замечания в свой адрес, мы в свою очередь могли узнать у гостей, как те или иные вопросы решаются в других уголках страны, и, что немаловажно, получить поддержку, которая выражается в том, что севера должны быть в приоритете, о чём мы сами не раз говорили. Северу действительно надо уделять особое внимание, ведь у нас своя логистика, короткий летний период для ремонтов, сложные климатические условия. – Вас услышали? – Да, что не может не радовать, потому как есть моменты, которые на протяжении долгого времени мы не можем самостоятельно решить. А «ОНФ» — это всё–таки организация, подконтрольная самому президенту, и тот самый действенный механизм, который, как мы надеемся, поможет нам реализовать многие проекты и значительно упростить подход ко многим вопросам. – Замечания с их стороны были? – Не критикуют лишь того, кто вообще ничем не занят. На некоторые замечания можно ответить тем, что законодательства различных субъектов значительно отличаются. К примеру, то, что приемлемо в Москве, для нас не подходит. Мы действуем по общероссийскому законодательству на основании нормативно–правовых актов Красноярского края, местных актов. Отрадно, что мы получили советы, как можно изменить наши документы с целью улучшения работы на территории и создания более благоприятных условий проживания. – Вы сказали о проблемах, которые мы сами не в силах решить. Это какие же? – 44–й Федеральный закон един для всей России, в нём нет градации. Но ведь у нас особая территория, нам нужны поправки из–за сложной логистики, дороговизны доставки стройматериалов. Там целый набор особенностей, неактуальных для материка, а нам усложняющих жизнь. Именно благодаря визиту «ОНФ», я надеюсь, что в Москве все–таки будут внесены дополнительные поправки в законодательство. При этом важно понимать, что севера тоже отличаются. К примеру, в Мурманске средняя годовая температура воздуха +2, а в Норильске — порядка –9 градусов. – В последнее время часто говорят о том, что хорошо бы привлекать на территорию дополнительные денежные средства из различных источников финансирования... – Это мы тоже обсудили с представителями «ОНФ». Можно участвовать в различных программах. Что касается нацпроектов, которые сейчас президент представил к исполнению по всей стране, буквально на днях прошло совещание на уровне главы города, и он чётко обозначил всем структурным подразделениям вектор развития. Здесь все предельно ясно: если мы по критериям вписываемся в программы, то обязательно участвуем в них. Мы договорились с представителями «ОНФ», что и в этом направлении между нами будет налажена работа. Они нам подсказали, что существуют и другие механизмы привлечения денежных средств на территорию. Очень хорошо, когда есть такое взаимодействие и такая поддержка из Москвы. – Что касается идей, которые вы обсудили с «ОНФ», насколько сложно будет их реализовать? – Первая сложность, которая может возникнуть, — это, конечно же, нормативно–правовая база. Но всё не так безнадёжно. Если норильчане будут услышаны в Москве через «ОНФ», который скажет: мол, мы были в Норильске и знаем, что такое Север, какие сложные условия проживания там и что туда необходимо выделять дополнительные денежные средства из различных программ, то, безусловно, для нас многое изменится в лучшую сторону. И я говорю не только о городском хозяйстве, благоустройстве, дворовых территориях или жилищном фонде. Это и комфортная среда дошкольных учреждений и школ, и многое другое. Комплексный подход к развитию городской среды возможен только в случае достаточного финансирования. Если этого нет, то мы вынуждены браться сначала за самые проблемные участки — кровли и нулевые циклы домов, а, к примеру, фасады тех же домов оставить на потом. Я хочу сказать, что при недостаточном финансировании любой грамотный руководитель исходит из здравого смысла, ставя в приоритеты те задачи, которые главнее всего — чтобы в доме было тепло, светло и сухо. – Но ведь нельзя сказать, что Норильск бедствует? Деньги всё–таки выделяются? – Естественно. В городе ведётся довольно большой объём работ: и дороги, и кровли, и многое другое. Наконец–то на территории Красноярского края заработал Фонд капитального ремонта. Второй год нам выделяются серьезные средства: в прошлом — 1,2 млрд рублей, в этом — 1,5 млрд. Мы, конечно же, рады этим деньгам и делаем всё возможное, чтобы реализовать средства. Но это было разовое поступление таких сумм, в дальнейшом они станут значительно ниже — 300–500 млн рублей в следующем году на капремонты. – В случае положительного решения тех вопросов, которые обсуждались с «ОНФ», когда наступят перемены? – Как показывает практика, это не быстрый процесс. Понадобится примерно два года. Но в любом случае время быстротечно, и если сегодня бездействовать, то через пару лет мы будем ровно в тех же условиях, что и сейчас. Ели же у нас всё получится, мы станем более поворотливы в части реализации переданных нам полномочий и проводимых на нашей территории проектов, что для нас очень важно, и говорим мы об этом уже давно. Но какие–то наши предложения слышат, а какие–то, к сожалению, нет. Именно поэтому, повторюсь, контакт с «ОНФ» — это большой плюс для всех нас. За два дня мы объехали много территорий, посетили районы и дворы, заходили в подъезды, поднимались на чердаки... В общем, была проделана большая работа, сделаны выводы и учтены замечания. – Такие визиты станут регулярными? – На этот вопрос я не могу дать точного ответа, но знаю, что «ОНФ» и, в частности, Светлана Викторовна посетят нас еще раз уже через два месяца. Мы всегда готовы к любым проверкам, ведь различные контролирующие органы у нас на территории и так очень активно работают: и прокуратура, и службы стройнадзора, и санэпидемстанция... И вы знаете, уже играет некая гордость за свой город: чтобы приезжающие к нам гости видели заполярный Норильск красивым и уютным. Возможно, я сейчас скажу банальность, но чистота и порядок начинаются с малого, например с мытья полов в подъездах, периодичность которого, кстати, в ближайшее время мы готовы пересмотреть. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к норильчанам. Сейчас в городе ведётся много ремонтов по всем фронтам. Наведя порядок, очень важно сохранить всё это. Я призываю горожан не оставаться безучастными, видя вандализм, сообщать об этом в соответствующие органы. Чистоту и порядок вместе сохранить проще, и не надо успокаивать себя мыслью, что, мол, я тут временно. Знаете, что самое неприятное я услышал от представителей «ОНФ»? Они сказали: складывается впечатление, что многие тут — временщики. Но ведь это не так. В Норильске живут достойные и порядочные люди, многие трудятся здесь поколениями. Уважайте чужой труд, любите и цените свой город, и он ответит вам тем же.

Михаил Туаев Фото Елены БЕЛАЛОВОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Их визит — первый за всю историю организации, которая, напомню, возникла в 2011 году по инициативе президента Владимира Путина. Сегодня правительство страны уделяет большое внимание Арктическим территориям и северам в целом. Проверяющие во главе с координатором центра «Общероссийского народного фронта» по мониторингу благоустройства городской среды, членом центрального штаба «ОНФ» Светланой Калининой, которая является также советником президента, ездят по стране, выясняя проблематику северных территорий. Поэтому ничего удивительного в их приезде нет.Основная цель визита — проверить, как у нас исполняется муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды». Это партийный проект «Единой России», который стартовал в 2017 году и вот уже третий год успешно реализуется в Большом Норильске. Именно с этой программы началось благоустройство набережной на озере Долгом, в её же рамках мы обустроили в 2018 году пустырь в Оганере. В нынешнем году тоже проводятся работы по благоустройству: в Кайеркане — в районе улицы Победы, 9–15, в Талнахе — в районе улицы Маслова. Также мы асфальтируем дворовые территории: в прошлом году их было 23, в этом — 12.– Я считаю, что для нас это очень полезно и важно, поскольку появилась уникальная возможность напрямую проговорить с ними многие актуальные и проблемные темы. Принимая замечания в свой адрес, мы в свою очередь могли узнать у гостей, как те или иные вопросы решаются в других уголках страны, и, что немаловажно, получить поддержку, которая выражается в том, что севера должны быть в приоритете, о чём мы сами не раз говорили. Северу действительно надо уделять особое внимание, ведь у нас своя логистика, короткий летний период для ремонтов, сложные климатические условия.– Да, что не может не радовать, потому как есть моменты, которые на протяжении долгого времени мы не можем самостоятельно решить. А «ОНФ» — это всё–таки организация, подконтрольная самому президенту, и тот самый действенный механизм, который, как мы надеемся, поможет нам реализовать многие проекты и значительно упростить подход ко многим вопросам.– Не критикуют лишь того, кто вообще ничем не занят. На некоторые замечания можно ответить тем, что законодательства различных субъектов значительно отличаются. К примеру, то, что приемлемо в Москве, для нас не подходит. Мы действуем по общероссийскому законодательству на основании нормативно–правовых актов Красноярского края, местных актов. Отрадно, что мы получили советы, как можно изменить наши документы с целью улучшения работы на территории и создания более благоприятных условий проживания.– 44–й Федеральный закон един для всей России, в нём нет градации. Но ведь у нас особая территория, нам нужны поправки из–за сложной логистики, дороговизны доставки стройматериалов. Там целый набор особенностей, неактуальных для материка, а нам усложняющих жизнь. Именно благодаря визиту «ОНФ», я надеюсь, что в Москве все–таки будут внесены дополнительные поправки в законодательство. При этом важно понимать, что севера тоже отличаются. К примеру, в Мурманске средняя годовая температура воздуха +2, а в Норильске — порядка –9 градусов.– Это мы тоже обсудили с представителями «ОНФ». Можно участвовать в различных программах. Что касается нацпроектов, которые сейчас президент представил к исполнению по всей стране, буквально на днях прошло совещание на уровне главы города, и он чётко обозначил всем структурным подразделениям вектор развития. Здесь все предельно ясно: если мы по критериям вписываемся в программы, то обязательно участвуем в них. Мы договорились с представителями «ОНФ», что и в этом направлении между нами будет налажена работа. Они нам подсказали, что существуют и другие механизмы привлечения денежных средств на территорию. Очень хорошо, когда есть такое взаимодействие и такая поддержка из Москвы.– Первая сложность, которая может возникнуть, — это, конечно же, нормативно–правовая база. Но всё не так безнадёжно. Если норильчане будут услышаны в Москве через «ОНФ», который скажет: мол, мы были в Норильске и знаем, что такое Север, какие сложные условия проживания там и что туда необходимо выделять дополнительные денежные средства из различных программ, то, безусловно, для нас многое изменится в лучшую сторону. И я говорю не только о городском хозяйстве, благоустройстве, дворовых территориях или жилищном фонде. Это и комфортная среда дошкольных учреждений и школ, и многое другое.Комплексный подход к развитию городской среды возможен только в случае достаточного финансирования. Если этого нет, то мы вынуждены браться сначала за самые проблемные участки — кровли и нулевые циклы домов, а, к примеру, фасады тех же домов оставить на потом. Я хочу сказать, что при недостаточном финансировании любой грамотный руководитель исходит из здравого смысла, ставя в приоритеты те задачи, которые главнее всего — чтобы в доме было тепло, светло и сухо.– Естественно. В городе ведётся довольно большой объём работ: и дороги, и кровли, и многое другое. Наконец–то на территории Красноярского края заработал Фонд капитального ремонта. Второй год нам выделяются серьезные средства: в прошлом — 1,2 млрд рублей, в этом — 1,5 млрд. Мы, конечно же, рады этим деньгам и делаем всё возможное, чтобы реализовать средства. Но это было разовое поступление таких сумм, в дальнейшом они станут значительно ниже — 300–500 млн рублей в следующем году на капремонты.– Как показывает практика, это не быстрый процесс. Понадобится примерно два года. Но в любом случае время быстротечно, и если сегодня бездействовать, то через пару лет мы будем ровно в тех же условиях, что и сейчас. Ели же у нас всё получится, мы станем более поворотливы в части реализации переданных нам полномочий и проводимых на нашей территории проектов, что для нас очень важно, и говорим мы об этом уже давно. Но какие–то наши предложения слышат, а какие–то, к сожалению, нет. Именно поэтому, повторюсь, контакт с «ОНФ» — это большой плюс для всех нас. За два дня мы объехали много территорий, посетили районы и дворы, заходили в подъезды, поднимались на чердаки... В общем, была проделана большая работа, сделаны выводы и учтены замечания.– На этот вопрос я не могу дать точного ответа, но знаю, что «ОНФ» и, в частности, Светлана Викторовна посетят нас еще раз уже через два месяца. Мы всегда готовы к любым проверкам, ведь различные контролирующие органы у нас на территории и так очень активно работают: и прокуратура, и службы стройнадзора, и санэпидемстанция... И вы знаете, уже играет некая гордость за свой город: чтобы приезжающие к нам гости видели заполярный Норильск красивым и уютным. Возможно, я сейчас скажу банальность, но чистота и порядок начинаются с малого, например с мытья полов в подъездах, периодичность которого, кстати, в ближайшее время мы готовы пересмотреть.Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к норильчанам. Сейчас в городе ведётся много ремонтов по всем фронтам. Наведя порядок, очень важно сохранить всё это. Я призываю горожан не оставаться безучастными, видя вандализм, сообщать об этом в соответствующие органы. Чистоту и порядок вместе сохранить проще, и не надо успокаивать себя мыслью, что, мол, я тут временно. Знаете, что самое неприятное я услышал от представителей «ОНФ»? Они сказали: складывается впечатление, что многие тут — временщики. Но ведь это не так. В Норильске живут достойные и порядочные люди, многие трудятся здесь поколениями. Уважайте чужой труд, любите и цените свой город, и он ответит вам тем же.

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