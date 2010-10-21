[Индекс номера 105 (19.07.2019)]



Награждение

Герои дня

Накануне празднования Дня города и Дня металлурга Норильск чествует своих героев. Тех, кто много трудится и делает наш город лучше, помогает другим и радеет за будущее норильчан, преображая всё вокруг.

Традиционные церемонии награждения проходят в городском музее и во Дворце культуры. Первые состоялись вчера, на сегодня запланированы ещё несколько, а также торжественный вечер «Территория, объединяющая сердца». Передовики производства и мастера своего дела получают государственные, краевые, муниципальные и корпоративные награды из рук представителей власти всех уровней и руководства компании «Норникель». Поздравить норильчан приехали Валерий Семёнов — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ и почётный гражданин города Норильска, Дмитрий Свиридов — председатель Законодательного собрания Красноярского края, Владислав Гасумянов — старший вице–президент по развитию государственно–частного партнерства компании «Норникель». Также в церемониях награждения участвуют глава Норильска Ринат Ахметчин, председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин и глава Таймыра Евгений Вершинин. В этом году особого внимания и поощрения удостоены более 300 норильчан. Медали ордена Почёта и «За заслуги перед Отечеством» второй степени вручат двум десяткам человек. Звание «Заслуженный металлург» Минпромторговли присвоят двум работникам компании. В числе прочих наград — почётная грамота Совета Федерации Федерального Собрания РФ, знаки отличия Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, «За вклад в развитие города» и «За профессиональное мастерство», почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора, Законодательного собрания, Норильского городского Совета депутатов, главы Таймыра и Таймырского Совета депутатов, почётные знаки «Норникеля» и звания «Лучший руководитель», «Лучший специалист» и «Лучший рабочий».

307 норильчан ко Дню города и Дню металлурга отмечены наградами различных уровней за профессиональное мастерство, вклад в развитие города и компании.

Николай Кондрашов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Традиционные церемонии награждения проходят в городском музее и во Дворце культуры. Первые состоялись вчера, на сегодня запланированы ещё несколько, а также торжественный вечер «Территория, объединяющая сердца». Передовики производства и мастера своего дела получают государственные, краевые, муниципальные и корпоративные награды из рук представителей власти всех уровней и руководства компании «Норникель».Поздравить норильчан приехали Валерий Семёнов — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ и почётный гражданин города Норильска, Дмитрий Свиридов — председатель Законодательного собрания Красноярского края, Владислав Гасумянов — старший вице–президент по развитию государственно–частного партнерства компании «Норникель».Также в церемониях награждения участвуют глава Норильска Ринат Ахметчин, председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин и глава Таймыра Евгений Вершинин.В этом году особого внимания и поощрения удостоены более 300 норильчан. Медали ордена Почёта и «За заслуги перед Отечеством» второй степени вручат двум десяткам человек. Звание «Заслуженный металлург» Минпромторговли присвоят двум работникам компании.В числе прочих наград — почётная грамота Совета Федерации Федерального Собрания РФ, знаки отличия Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, «За вклад в развитие города» и «За профессиональное мастерство», почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора, Законодательного собрания, Норильского городского Совета депутатов, главы Таймыра и Таймырского Совета депутатов, почётные знаки «Норникеля» и звания «Лучший руководитель», «Лучший специалист» и «Лучший рабочий».

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