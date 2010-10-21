[Индекс номера 105 (19.07.2019)]

 Награждение 
Герои дня

Накануне празднования Дня города и Дня металлурга Норильск чествует своих героев. Тех, кто много трудится и делает наш город лучше, помогает другим и радеет за будущее норильчан, преображая всё вокруг.
Традиционные церемонии награждения проходят в городском музее и во Дворце культуры. Первые состоялись вчера, на сегодня запланированы ещё несколько, а также торжественный вечер «Территория, объединяющая сердца». Передовики производства и мастера своего дела получают государственные, краевые, муниципальные и корпоративные награды из рук представителей власти всех уровней и руководства компании «Норникель».
Поздравить норильчан приехали Валерий Семёнов — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ и почётный гражданин города Норильска, Дмитрий Свиридов — председатель Законодательного собрания Красноярского края, Владислав Гасумянов — старший вице–президент по развитию государственно–частного партнерства компании «Норникель».
Также в церемониях награждения участвуют глава Норильска Ринат Ахметчин, председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин и глава Таймыра Евгений Вершинин.
В этом году особого внимания и поощрения удостоены более 300 норильчан. Медали ордена Почёта и «За заслуги перед Отечеством» второй степени вручат двум десяткам человек. Звание «Заслуженный металлург» Минпромторговли присвоят двум работникам компании.
В числе прочих наград — почётная грамота Совета Федерации Федерального Собрания РФ, знаки отличия Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, «За вклад в развитие города» и «За профессиональное мастерство», почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора, Законодательного собрания, Норильского городского Совета депутатов, главы Таймыра и Таймырского Совета депутатов, почётные знаки «Норникеля» и звания «Лучший руководитель», «Лучший специалист» и «Лучший рабочий».

307 норильчан ко Дню города и Дню металлурга отмечены наградами различных уровней за профессиональное мастерство, вклад в развитие города и компании.

Николай Кондрашов
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Статьи текущего номера:
 
В Норильске работал «Общероссийский народный фронт». Приезжих специалистов интересовало участие города в национальных проектах и программах, благоустройство улиц и дворов. Особое внимание они уделили школам и детским садам.

Интервью 
«Заполярная Правда» встретилась с заместителем главы Норильска по городскому хозяйству Николаем Жигулиным, который лично сопровождал представителей «Общероссийского народного фронта» и Минстроя России, посетивших наш город, и рассказал нам об итогах проверки.

Награждение 
Накануне празднования Дня города и Дня металлурга Норильск чествует своих героев. Тех, кто много трудится и делает наш город лучше, помогает другим и радеет за будущее норильчан, преображая всё вокруг.

Промплощадка 
Применение новых видов крепи на руднике «Скалистый» позволило увеличить темпы проходки и установить новый производственный рекорд.

Наши люди 
Они живут в городе надежды, работают на «Надежде» и верят, что лучшее — впереди.

Профи 
Важность работы энергетиков объяснять не нужно. Само слово «энергия» подразумевает, что её отсутствие означает остановку производства. Сегодня «Заполярка» расскажет о людях, которые поддерживают бесперебойную работу соответствующего оборудования на предприятиях Заполярного филиала «Норникеля».

Ремонты 
Добыча руды — сложный процесс, завязанный в одну технологическую цепочку, а также встроенный в огромную схему всего Заполярного филиала «Норникеля». Бесперебойность работы каждого узла — задача норильских ремонтников.

Комментарий 
В преддверии Дня города и Дня металлурга посмотрим, что хорошего и интересного в последнее время писали СМИ о Норильске.

Будь здоров, норильчанин! 
Поздравляем любимый город!

Новости:
 19 июля 2019 
16:53 Этим летом на городских клумбах расцветёт больше 40 тысяч цветов.
16:52 Норильчане принимают поздравления с Днём города, Днём металлурга и Днём компании.
16:26 До конца осени в Кайеркане и Талнахе будут обустроены зоны отдыха по проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы уже начались.
16:25 Почти половина взрослых жителей края прошла диспансеризацию. По частоте выявления факторов риска на первом месте – повышенное давление.
16:24 ГОиЧС напоминает норильчанам о запрете купания.
15:57 Летом город получит новые украшения: топиары и цветочницы.
15:48 Город благоустраивается: этим летом в Центральном районе появится пять новых детских площадок. Норильчан просят сообщать о случаях вандализма на них.
14:07 В дни праздников охрана порядка будет усилена.
13:39 В Государственной Думе рассматривается вопрос о дополнительных средствах для Красноярского края.
12:08 «Норникель» вошёл в топ-100 международного конкурса Vision Awards.
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