Применение новых видов крепи на руднике «Скалистый» позволило увеличить темпы проходки и установить новый производственный рекорд.
Применение самозакрепляющихся и сталеполимерных анкеров на 950–м горизонте рудника «Скалистый» впервые в истории компании «Норникель» позволило установить производственный рекорд — 119 метров проходки на один забой. Железобетонные штанги, которые раньше использовались для укрепления сводов и бортов выработок, постепенно начинают уходить в прошлое.
До недавнего времени «Норникель» использовал самозакрепляющиеся анкеры только в качестве временного вида крепи в горно–подготовительных работах, а основными при установке в бортах и кровле оставались железобетонные и сталеполимерные анкеры и металлическая сетка. На крепление выработки и набор несущей способности штанги уходило более 12 часов, необходимых, чтобы бетон набрал нужную прочность. В конце прошлого года подрядчик «Канекс Шахтострой» решил использовать самозакрепляющиеся анкеры постоянно и показал, что этот вид крепи позволяет снизить трудозатраты на укрепление горных выработок. Благодаря этому и стал возможен новый рекорд проходки одним забоем.
Новый способ крепи обеспечивает и дополнительную безопасность горных работ: не нужны закрепляющие составы из цементов или полимеров. Это делает успешным использование таких анкеров в условиях вечной мерзлоты и повышает производительность труда. Диаметр анкера больше, чем у шпура, его фиксация обеспечивается за счет упругих свойств металла, удерживая укрепляемые породы от расслоения, подвижек и обрушения.
Впрочем, есть свои преимущества и у сталеполимерных анкеров. Их применение тоже значительно повышает уровень безопасности, уменьшает время, затраченное на проходческие работы и снижает расходы на них. Сталеполимерный анкер представляет собой металлическую штангу, которая заполняется смолой. Если раньше сначала бурились шпуры, а затем вручную устанавливали железобетонные штанги, то сейчас этот процесс полностью механизирован, и установка анкеров ведётся с помощью специализированных буровых установок.
По словам Юнира Кускильдина, штатного начальника шахтопроходческого управления № 5 Заполярной строительной компании, раньше для крепления горных выработок было необходимо трое рабочих, а сейчас достаточно одного машиниста буровой установки. Прежде на набор прочности анкера требовалось 12 часов, сегодня на закрепление достаточно 30 секунд.
– Сейчас мы работаем на выработке вент–закладочного горизонта рудника «Скалистый», на отметке –750 метров, в районе Северной второй залежи, – рассказывает Юнир Кускильдин. — Буровая установка Sandvik DS 411 заряжается металлическими штангами–анкерами, которые дополняются полимерными ампулами. Прежде чем приступить к бурению, рабочий делает разметку на своде или стенах выработки обычной краской. Места разметки расписаны в паспорте крепления горной выработки. Далее шпур забуривается, через рукав в него попадают полимерные ампулы, а во время подачи анкера композиты перемешиваются. Момент схватывания шпура и композита составляет в среднем 30 секунд. За смену удаётся установить 89 анкеров: на сегодня это лучший показатель среди предприятий компании. К первому кварталу 2020 года эту технологию планируется внедрить и в других подразделениях Заполярного филиала.Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда