[Индекс номера 105 (19.07.2019)]



Промплощадка

Анкер, ещё анкер!

Применение новых видов крепи на руднике «Скалистый» позволило увеличить темпы проходки и установить новый производственный рекорд.

Применение самозакрепляющихся и сталеполимерных анкеров на 950–м горизонте рудника «Скалистый» впервые в истории компании «Норникель» позволило установить производственный рекорд — 119 метров проходки на один забой. Железобетонные штанги, которые раньше использовались для укрепления сводов и бортов выработок, постепенно начинают уходить в прошлое. До недавнего времени «Норникель» использовал самозакрепляющиеся анкеры только в качестве временного вида крепи в горно–подготовительных работах, а основными при установке в бортах и кровле оставались железобетонные и сталеполимерные анкеры и металлическая сетка. На крепление выработки и набор несущей способности штанги уходило более 12 часов, необходимых, чтобы бетон набрал нужную прочность. В конце прошлого года подрядчик «Канекс Шахтострой» решил использовать самозакрепляющиеся анкеры постоянно и показал, что этот вид крепи позволяет снизить трудозатраты на укрепление горных выработок. Благодаря этому и стал возможен новый рекорд проходки одним забоем. Новый способ крепи обеспечивает и дополнительную безопасность горных работ: не нужны закрепляющие составы из цементов или полимеров. Это делает успешным использование таких анкеров в условиях вечной мерзлоты и повышает производительность труда. Диаметр анкера больше, чем у шпура, его фиксация обеспечивается за счет упругих свойств металла, удерживая укрепляемые породы от расслоения, подвижек и обрушения. Впрочем, есть свои преимущества и у сталеполимерных анкеров. Их применение тоже значительно повышает уровень безопасности, уменьшает время, затраченное на проходческие работы и снижает расходы на них. Сталеполимерный анкер представляет собой металлическую штангу, которая заполняется смолой. Если раньше сначала бурились шпуры, а затем вручную устанавливали железобетонные штанги, то сейчас этот процесс полностью механизирован, и установка анкеров ведётся с помощью специализированных буровых установок. По словам Юнира Кускильдина, штатного начальника шахтопроходческого управления № 5 Заполярной строительной компании, раньше для крепления горных выработок было необходимо трое рабочих, а сейчас достаточно одного машиниста буровой установки. Прежде на набор прочности анкера требовалось 12 часов, сегодня на закрепление достаточно 30 секунд. – Сейчас мы работаем на выработке вент–закладочного горизонта рудника «Скалистый», на отметке –750 метров, в районе Северной второй залежи, – рассказывает Юнир Кускильдин. — Буровая установка Sandvik DS 411 заряжается металлическими штангами–анкерами, которые дополняются полимерными ампулами. Прежде чем приступить к бурению, рабочий делает разметку на своде или стенах выработки обычной краской. Места разметки расписаны в паспорте крепления горной выработки. Далее шпур забуривается, через рукав в него попадают полимерные ампулы, а во время подачи анкера композиты перемешиваются. Момент схватывания шпура и композита составляет в среднем 30 секунд. За смену удаётся установить 89 анкеров: на сегодня это лучший показатель среди предприятий компании. К первому кварталу 2020 года эту технологию планируется внедрить и в других подразделениях Заполярного филиала.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Применение самозакрепляющихся и сталеполимерных анкеров на 950–м горизонте рудника «Скалистый» впервые в истории компании «Норникель» позволило установить производственный рекорд — 119 метров проходки на один забой. Железобетонные штанги, которые раньше использовались для укрепления сводов и бортов выработок, постепенно начинают уходить в прошлое.До недавнего времени «Норникель» использовал самозакрепляющиеся анкеры только в качестве временного вида крепи в горно–подготовительных работах, а основными при установке в бортах и кровле оставались железобетонные и сталеполимерные анкеры и металлическая сетка. На крепление выработки и набор несущей способности штанги уходило более 12 часов, необходимых, чтобы бетон набрал нужную прочность. В конце прошлого года подрядчик «Канекс Шахтострой» решил использовать самозакрепляющиеся анкеры постоянно и показал, что этот вид крепи позволяет снизить трудозатраты на укрепление горных выработок. Благодаря этому и стал возможен новый рекорд проходки одним забоем.Новый способ крепи обеспечивает и дополнительную безопасность горных работ: не нужны закрепляющие составы из цементов или полимеров. Это делает успешным использование таких анкеров в условиях вечной мерзлоты и повышает производительность труда. Диаметр анкера больше, чем у шпура, его фиксация обеспечивается за счет упругих свойств металла, удерживая укрепляемые породы от расслоения, подвижек и обрушения.Впрочем, есть свои преимущества и у сталеполимерных анкеров. Их применение тоже значительно повышает уровень безопасности, уменьшает время, затраченное на проходческие работы и снижает расходы на них. Сталеполимерный анкер представляет собой металлическую штангу, которая заполняется смолой. Если раньше сначала бурились шпуры, а затем вручную устанавливали железобетонные штанги, то сейчас этот процесс полностью механизирован, и установка анкеров ведётся с помощью специализированных буровых установок.По словам Юнира Кускильдина, штатного начальника шахтопроходческого управления № 5 Заполярной строительной компании, раньше для крепления горных выработок было необходимо трое рабочих, а сейчас достаточно одного машиниста буровой установки. Прежде на набор прочности анкера требовалось 12 часов, сегодня на закрепление достаточно 30 секунд.– Сейчас мы работаем на выработке вент–закладочного горизонта рудника «Скалистый», на отметке –750 метров, в районе Северной второй залежи, – рассказывает Юнир Кускильдин. — Буровая установка Sandvik DS 411 заряжается металлическими штангами–анкерами, которые дополняются полимерными ампулами. Прежде чем приступить к бурению, рабочий делает разметку на своде или стенах выработки обычной краской. Места разметки расписаны в паспорте крепления горной выработки. Далее шпур забуривается, через рукав в него попадают полимерные ампулы, а во время подачи анкера композиты перемешиваются. Момент схватывания шпура и композита составляет в среднем 30 секунд. За смену удаётся установить 89 анкеров: на сегодня это лучший показатель среди предприятий компании. К первому кварталу 2020 года эту технологию планируется внедрить и в других подразделениях Заполярного филиала.

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