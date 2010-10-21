[Индекс номера 105 (19.07.2019)]



Наши люди

Живя с «Надеждой»

Они живут в городе надежды, работают на «Надежде» и верят, что лучшее — впереди.

Династия металлургов Лев Толстой утверждал, что «все счастливые семьи похожи друг на друга», но, на мой взгляд, это не совсем так, всё–таки у каждого своё счастье и свой путь к нему. Служебный роман У семьи Тихоненко всё началось с «Надежды»: Николай Николаевич и его супруга Жанна Васильевна — коренные норильчане, более 30 лет отработали на Надеждинском металлургическом заводе, а теперь здесь трудятся и их дети, а, возможно, когда–нибудь сюда придут и внуки, чтобы продолжить династию. Общий трудовой стаж семьи Тихоненко на «Надежде» — около ста лет. В трудовой книжке у Николая единственная запись: аппаратчик–гидрометаллург цеха производства элементарной серы № 1. — Я на завод пришёл ещё в прошлом веке, в 1985 году, после окончания профтехучилища № 58, в 2020–м будет юбилей — 35 лет. Начинал по третьему разряду, сегодня уже пятый, плюс я ещё и бригадир. А на соседнем участке бригадирствует сын Дмитрий, — рассказывает наш герой. Сегодня Николай Тихоненко — кадровый работник, ветеран труда компании, почётный металлург России и заслуженный металлург России, имеет грамоты и благодарности руководства завода и «Норникеля». Все эти награды — результат каждодневного упорного труда. По словам Николая Николаевича, ему всегда было интересно на работе. Иногда, когда шёл какой–нибудь сложный технологический процесс, из цеха уходить домой не хотелось, всё хотелось видеть от самого начала и до конца. В технологической цепочке завода у цеха, где работают Тихоненко, очень важная функция — переработка металлосодержащих продуктов с последующей выдачей сульфидного концентрата для плавильного цеха. Именно здесь перерабатывают металлосодержащий продукт с Талнахской обогатительной фабрики и техногенное сырье. Попутно производят элементарную серу для материковских потребителей. В цехе три отделения. Тихоненко–старший работает на участке флотации, сгущения и нейтрализации серы. Работа трудная и ответственная, а для Николая Николаевича в особенности, ведь он бригадир и отвечает не только за себя, но и за свой коллектив, распределяет работу и отслеживает её выполнение, в его ведении и контроль за ремонтом оборудования, и введение новых технологических процессов. В подчинении у Тихоненко почти 50 аппаратчиков–гидрометаллургов. Сын Дмитрий и невестка Ирина трудятся на соседнем участке — гидрометаллургическом. Кстати, Дмитрий на бригадирском посту сменил легендарного Владимира Хохичева, который был для него и наставником, и старшим товарищем. Гидрометаллургический — один из самых насыщенных оборудованием участков. По сравнению с другими, оно здесь самое сложное, потому что автоклавное выщелачивание, осаждение цветных металлов — высокоинтеллектуальные процессы с химическими реакциями, соответственно, и нагрузка на тех, кто работает там, самая большая. Не случайно в цехе со дня его основания большинство аппаратчиков–гидрометаллургов, отвечающих за процесс выщелачивания, имели высшее металлургическое образование. Вот и Дмитрий — выпускник Норильского индустриального института. Как считает его отец, Дмитрия назначили бригадиром не только за знания, но и за принципиальность и строгость к себе и другим. Николай Николаевич следит за успехами сына и гордится, что, несмотря на молодость, Дмитрий уже имеет благодарность и почётную грамоту от руководства компании. Под началом у Тихоненко–младшего чуть больше 40 человек, среди них не только аппаратчики, но и крановщики, в том числе и жена, с которой он тоже, как и родители, познакомился на работе: Вся жизнь семьи связана с «Надеждой» — Служебные романы — это наша семейная традиция, — улыбается, присоединяясь к разговору, Жанна Васильевна, до недавнего времени работавшая в лаборатории испытательного аналитического центра физических методов анализа КАУ ЗФ «Норникеля» — одном из важнейших подразделений металлургического завода, а теперь она инструктор производственного обучения. Как и супруг, она ветеран труда компании, но по–прежнему не мыслит себя без родного завода. — Я работала в химлаборатории, а Николай приносил пробы на анализ, так и познакомились. Этого скромного и очень доброго паренька сразу приметила. Представляете, почти два метра ростом, спортсмен–гандболист, а краснел как девушка и всё не решался пригласить меня на свидание, пришлось взять инициативу в свои руки. В следующем году уже жемчужную свадьбу отметим — 30 лет. Кстати, мы в детстве жили на соседних улицах, а встретились только на заводе. В конкурсе «Папа, мама,я – спортивная семья» Тихоненко были среди первых Ни слова о работе Несмотря на то что все в семье трудятся на «Надежде», дома никаких разговоров о работе: — Дома семья на первом месте, — подчеркивает Жанна Васильевна. — Иногда мне кажется, что детям, когда они были маленькие, уделяли недостаточно внимания, отдавая львиную долю времени работе, но мы делали всё, чтобы они росли добрыми и честными. Старались подавать хороший пример. Мне кажется, если между родителями есть любовь и взаимоуважение, если они ценят своих друзей, то и дети не могут вырасти другими. — Несмотря на занятость, старались и в отпуск вместе с ними ездить, и учебу контролировать, и об их интересах узнавать. Жалко, что дочка теперь живёт далеко от нас, — сетует глава семейства. — По образованию она у нас бизнес–аналитик, живёт во Владивостоке, но мечтает переехать в Японию, и, похоже, эта мечта сбудется не сегодня завтра, дочка усердно учит японский язык. И у нее получается — упёртая, как мама. Говорят, что те, кто хорошо работает, хорошо и отдыхает. Семья Тихоненко — очень спортивная. Сам Николай Николаевич долгое время вместе с братьями играл в гандбол, участвовал в корпоративных спартакиадах: — А ещё мы любили всей семьёй участвовать в соревнованиях «Папа, мама, я — спортивная семья» и «Лыжня Норильска» и даже побеждали, — вспоминает Жанна Васильевна. — Защищали также честь родного завода в Сочи, боролись с командами других подразделений «Норникеля». Дмитрий и сейчас со спортом не расстаётся, что меня очень радует. Конечно, очень любим выбираться в тундру. К сожалению, работа у нас сменная, поэтому собраться всем вместе не всегда удается, но, когда случается, это особенная радость. А любимый семейный праздник у нас, помимо дней рождения, — День металлурга, и в этот день, если мы не в отпуске, все участвуем в корпоративном забеге — это тоже уже стало нашей семейной традицией. Братья Тихоненко с юности увлекались гандболом Инициатива поощряется Николай Николаевич не только бригадир и наставник молодежи, он ещё и рационализатор. За участие во внедрении новых технологий на Надеждинском металлургическом заводе он получил высокие звания. Например, когда в цехе начали осваивать переработку лежалого пирротинового концентрата, основная ответственность за процесс легла тогда на плечи линейных руководителей и бригадиров. Но оно того стоило, так как в итоге получили дополнительное сырье как для гидрометаллургического, так и для пирометаллургического производства. Николай Николаевич принимал непосредственное участие во внедрении этой схемы, так же как и во внедрении использования вместо окатышей железа, которые очень дорогие, известково–серного отвара. Кроме того, по его инициативе теперь на трубопроводах вместо заглушек применяются задвижки. А сегодня в цехе проходят ресурсные опытно–промышленные испытания по флотации никелевого шлака медного завода, которые, конечно же, не обходятся без гидрометаллурга Тихоненко. Николай Николаевич очень скупо рассказывает о своих достижениях, с оговоркой, что делали всей бригадой, всем цехом, всем заводом. И чувствуется, как Тихоненко гордится своим коллективом, восхищается дружбой, взаимовыручкой среди товарищей. — Стараюсь передать нашей молодежи, что самое главное в жизни — с уважением относиться и к людям, и к своему делу. Быть справедливым, находить к каждому человеку свой ключик, не жалеть времени для людей. Лучшая награда мастеру — когда ученик превосходит своего учителя. Хорошо, что всё больше молодых приходит к нам в цех, но хотелось бы, чтобы среди них было больше азартных, заинтересованных, с нестандартным мышлением. На мой взгляд, самые страшные люди — это люди равнодушные.

Лариса Стецевич Фото Дениса Кожевникова и из архива семьи Тихоненко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Лев Толстой утверждал, что «все счастливые семьи похожи друг на друга», но, на мой взгляд, это не совсем так, всё–таки у каждого своё счастье и свой путь к нему.У семьи Тихоненко всё началось с «Надежды»: Николай Николаевич и его супруга Жанна Васильевна — коренные норильчане, более 30 лет отработали на Надеждинском металлургическом заводе, а теперь здесь трудятся и их дети, а, возможно, когда–нибудь сюда придут и внуки, чтобы продолжить династию. Общий трудовой стаж семьи Тихоненко на «Надежде» — около ста лет. В трудовой книжке у Николая единственная запись: аппаратчик–гидрометаллург цеха производства элементарной серы № 1.— Я на завод пришёл ещё в прошлом веке, в 1985 году, после окончания профтехучилища № 58, в 2020–м будет юбилей — 35 лет. Начинал по третьему разряду, сегодня уже пятый, плюс я ещё и бригадир. А на соседнем участке бригадирствует сын Дмитрий, — рассказывает наш герой.Сегодня Николай Тихоненко — кадровый работник, ветеран труда компании, почётный металлург России и заслуженный металлург России, имеет грамоты и благодарности руководства завода и «Норникеля». Все эти награды — результат каждодневного упорного труда. По словам Николая Николаевича, ему всегда было интересно на работе. Иногда, когда шёл какой–нибудь сложный технологический процесс, из цеха уходить домой не хотелось, всё хотелось видеть от самого начала и до конца.В технологической цепочке завода у цеха, где работают Тихоненко, очень важная функция — переработка металлосодержащих продуктов с последующей выдачей сульфидного концентрата для плавильного цеха. Именно здесь перерабатывают металлосодержащий продукт с Талнахской обогатительной фабрики и техногенное сырье. Попутно производят элементарную серу для материковских потребителей.В цехе три отделения. Тихоненко–старший работает на участке флотации, сгущения и нейтрализации серы. Работа трудная и ответственная, а для Николая Николаевича в особенности, ведь он бригадир и отвечает не только за себя, но и за свой коллектив, распределяет работу и отслеживает её выполнение, в его ведении и контроль за ремонтом оборудования, и введение новых технологических процессов. В подчинении у Тихоненко почти 50 аппаратчиков–гидрометаллургов.Сын Дмитрий и невестка Ирина трудятся на соседнем участке — гидрометаллургическом. Кстати, Дмитрий на бригадирском посту сменил легендарного Владимира Хохичева, который был для него и наставником, и старшим товарищем. Гидрометаллургический — один из самых насыщенных оборудованием участков. По сравнению с другими, оно здесь самое сложное, потому что автоклавное выщелачивание, осаждение цветных металлов — высокоинтеллектуальные процессы с химическими реакциями, соответственно, и нагрузка на тех, кто работает там, самая большая.Не случайно в цехе со дня его основания большинство аппаратчиков–гидрометаллургов, отвечающих за процесс выщелачивания, имели высшее металлургическое образование. Вот и Дмитрий — выпускник Норильского индустриального института. Как считает его отец, Дмитрия назначили бригадиром не только за знания, но и за принципиальность и строгость к себе и другим. Николай Николаевич следит за успехами сына и гордится, что, несмотря на молодость, Дмитрий уже имеет благодарность и почётную грамоту от руководства компании. Под началом у Тихоненко–младшего чуть больше 40 человек, среди них не только аппаратчики, но и крановщики, в том числе и жена, с которой он тоже, как и родители, познакомился на работе:— Служебные романы — это наша семейная традиция, — улыбается, присоединяясь к разговору, Жанна Васильевна, до недавнего времени работавшая в лаборатории испытательного аналитического центра физических методов анализа КАУ ЗФ «Норникеля» — одном из важнейших подразделений металлургического завода, а теперь она инструктор производственного обучения. Как и супруг, она ветеран труда компании, но по–прежнему не мыслит себя без родного завода.— Я работала в химлаборатории, а Николай приносил пробы на анализ, так и познакомились. Этого скромного и очень доброго паренька сразу приметила. Представляете, почти два метра ростом, спортсмен–гандболист, а краснел как девушка и всё не решался пригласить меня на свидание, пришлось взять инициативу в свои руки. В следующем году уже жемчужную свадьбу отметим — 30 лет. Кстати, мы в детстве жили на соседних улицах, а встретились только на заводе.Несмотря на то что все в семье трудятся на «Надежде», дома никаких разговоров о работе:— Дома семья на первом месте, — подчеркивает Жанна Васильевна. — Иногда мне кажется, что детям, когда они были маленькие, уделяли недостаточно внимания, отдавая львиную долю времени работе, но мы делали всё, чтобы они росли добрыми и честными. Старались подавать хороший пример. Мне кажется, если между родителями есть любовь и взаимоуважение, если они ценят своих друзей, то и дети не могут вырасти другими.— Несмотря на занятость, старались и в отпуск вместе с ними ездить, и учебу контролировать, и об их интересах узнавать. Жалко, что дочка теперь живёт далеко от нас, — сетует глава семейства. — По образованию она у нас бизнес–аналитик, живёт во Владивостоке, но мечтает переехать в Японию, и, похоже, эта мечта сбудется не сегодня завтра, дочка усердно учит японский язык. И у нее получается — упёртая, как мама.Говорят, что те, кто хорошо работает, хорошо и отдыхает. Семья Тихоненко — очень спортивная. Сам Николай Николаевич долгое время вместе с братьями играл в гандбол, участвовал в корпоративных спартакиадах:— А ещё мы любили всей семьёй участвовать в соревнованиях «Папа, мама, я — спортивная семья» и «Лыжня Норильска» и даже побеждали, — вспоминает Жанна Васильевна. — Защищали также честь родного завода в Сочи, боролись с командами других подразделений «Норникеля». Дмитрий и сейчас со спортом не расстаётся, что меня очень радует. Конечно, очень любим выбираться в тундру. К сожалению, работа у нас сменная, поэтому собраться всем вместе не всегда удается, но, когда случается, это особенная радость. А любимый семейный праздник у нас, помимо дней рождения, — День металлурга, и в этот день, если мы не в отпуске, все участвуем в корпоративном забеге — это тоже уже стало нашей семейной традицией.Николай Николаевич не только бригадир и наставник молодежи, он ещё и рационализатор. За участие во внедрении новых технологий на Надеждинском металлургическом заводе он получил высокие звания. Например, когда в цехе начали осваивать переработку лежалого пирротинового концентрата, основная ответственность за процесс легла тогда на плечи линейных руководителей и бригадиров. Но оно того стоило, так как в итоге получили дополнительное сырье как для гидрометаллургического, так и для пирометаллургического производства. Николай Николаевич принимал непосредственное участие во внедрении этой схемы, так же как и во внедрении использования вместо окатышей железа, которые очень дорогие, известково–серного отвара. Кроме того, по его инициативе теперь на трубопроводах вместо заглушек применяются задвижки.А сегодня в цехе проходят ресурсные опытно–промышленные испытания по флотации никелевого шлака медного завода, которые, конечно же, не обходятся без гидрометаллурга Тихоненко.Николай Николаевич очень скупо рассказывает о своих достижениях, с оговоркой, что делали всей бригадой, всем цехом, всем заводом. И чувствуется, как Тихоненко гордится своим коллективом, восхищается дружбой, взаимовыручкой среди товарищей.— Стараюсь передать нашей молодежи, что самое главное в жизни — с уважением относиться и к людям, и к своему делу. Быть справедливым, находить к каждому человеку свой ключик, не жалеть времени для людей. Лучшая награда мастеру — когда ученик превосходит своего учителя. Хорошо, что всё больше молодых приходит к нам в цех, но хотелось бы, чтобы среди них было больше азартных, заинтересованных, с нестандартным мышлением. На мой взгляд, самые страшные люди — это люди равнодушные.

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