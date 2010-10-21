[Индекс номера 105 (19.07.2019)]



Профи

Спокойствие под напряжением

Важность работы энергетиков объяснять не нужно. Само слово «энергия» подразумевает, что её отсутствие означает остановку производства. Сегодня «Заполярка» расскажет о людях, которые поддерживают бесперебойную работу соответствующего оборудования на предприятиях Заполярного филиала «Норникеля».

Цех по ремонту арматуры Львиная доля ремонтов всего энергетического оборудования ЗФ «Норникеля» выполняется специалистами ремонтно–монтажного специализированного треста «Норильскэнергоремонт» предприятия «Норильскникельремонт». Можно сказать, что он — монополист в этой области, поэтому отдел главного энергетика треста, которым вот уже несколько лет руководит Хажисмел Абазов, — одно из важнейших подразделений предприятия. При этом состоит он всего из четырёх человек, но именно они ведут подготовку ремонтного и оперативного персонала, разрабатывают всю документацию на ремонт и обслуживание энергооборудования: – Наш трест ремонтирует машины постоянного и переменного тока, силовые трансформаторы, выполняет наладку сетей тепловодогазоснабжения, проводит вибродиагностику и балансировку вращающихся механизмов, испытания и техническое обслуживание релейной защиты электрооборудования, режимно–эксплуатационную наладку котлов и турбин, — рассказывает Максим Пашков, ведущий инженер–энергетик. — Главная наша задача — своевременное и надёжное обеспечение внутриструктурных подразделений треста всеми видами энергетических ресурсов, контроль содержания оборудования и объектов в работоспособном состоянии и его эксплуатация в соответствии с требованиями правил, норм и инструкций, формирование годовой потребности по всем видам материалов и оборудования. Также мы устраняем и предупреждаем возможные аварии на сетях тепловодоснабжения, электрооборудования, кабельных и высоковольтных линиях, приточно–вытяжной вентиляции треста. Это если говорить вкратце, на самом деле задач у нас ещё больше. Как подчёркивает Максим Пашков, главное, что помогает справляться со всеми задачами, — это согласованная работа всего коллектива, ведь он как сложный механизм, от каждой части которого зависит работа в целом: – В нашем отделе каждый специалист курирует своё направление, хотя при необходимости один может заменить другого. Я, например, отвечаю за всю электрику нашего треста: трансформаторные подстанции, кабельные и высоковольтные линии, прочее электрооборудование. Дополнительное образование техника–программиста дало мне возможность восстановить систему удалённого управления и контроля потребляемых энергоресурсов по всему тресту. Это также упрощает понимание и работу с информационной системой SAP, активно внедряемой с начала 2019 года по всему Заполярному филиалу. Заместитель главного энергетика Сергей Чикатков отвечает за системы тепловодоснабжения: трубопроводы холодной и горячей воды, канализации, тепловые завесы и пункты, контролирует подготовку к восьмимесячному отопительному сезону. Инженер–энергетик Нина Шаталюк, недавно пришедшая в отдел, занимается отработкой и планированием бюджета треста по энергетическим ресурсам и работой с контрагентами. Сейчас специалисты отдела главного энергетика разрабатывают проектную документацию и готовят необходимые материалы на оборудование для отделения крупного ремонта машин переменного тока предприятия «Электроремонт», которое в скором времени поменяет адрес прописки: с улицы Октябрьской переедет на Вальковское шоссе. Также продолжается разработка проектной документации для строительства лаборатории сварки. Уже ведутся монтажные работы по замене трубопровода отопления и холодного водоснабжения здания цеха ремонта трансформаторов на никелевом заводе. – Кроме того, мы курируем строительство большого прачечного комплекса для всего «Норильскникельремонта» и строительно–монтажные работы на турбазе «Чайка», — в общем, работы хватает, — подводит итог Максим Пашков.

Лариса Шадько Фото из архива НЭР www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Львиная доля ремонтов всего энергетического оборудования ЗФ «Норникеля» выполняется специалистами ремонтно–монтажного специализированного треста «Норильскэнергоремонт» предприятия «Норильскникельремонт». Можно сказать, что он — монополист в этой области, поэтому отдел главного энергетика треста, которым вот уже несколько лет руководит Хажисмел Абазов, — одно из важнейших подразделений предприятия. При этом состоит он всего из четырёх человек, но именно они ведут подготовку ремонтного и оперативного персонала, разрабатывают всю документацию на ремонт и обслуживание энергооборудования:– Наш трест ремонтирует машины постоянного и переменного тока, силовые трансформаторы, выполняет наладку сетей тепловодогазоснабжения, проводит вибродиагностику и балансировку вращающихся механизмов, испытания и техническое обслуживание релейной защиты электрооборудования, режимно–эксплуатационную наладку котлов и турбин, — рассказывает Максим Пашков, ведущий инженер–энергетик. — Главная наша задача — своевременное и надёжное обеспечение внутриструктурных подразделений треста всеми видами энергетических ресурсов, контроль содержания оборудования и объектов в работоспособном состоянии и его эксплуатация в соответствии с требованиями правил, норм и инструкций, формирование годовой потребности по всем видам материалов и оборудования. Также мы устраняем и предупреждаем возможные аварии на сетях тепловодоснабжения, электрооборудования, кабельных и высоковольтных линиях, приточно–вытяжной вентиляции треста. Это если говорить вкратце, на самом деле задач у нас ещё больше.Как подчёркивает Максим Пашков, главное, что помогает справляться со всеми задачами, — это согласованная работа всего коллектива, ведь он как сложный механизм, от каждой части которого зависит работа в целом:– В нашем отделе каждый специалист курирует своё направление, хотя при необходимости один может заменить другого. Я, например, отвечаю за всю электрику нашего треста: трансформаторные подстанции, кабельные и высоковольтные линии, прочее электрооборудование. Дополнительное образование техника–программиста дало мне возможность восстановить систему удалённого управления и контроля потребляемых энергоресурсов по всему тресту. Это также упрощает понимание и работу с информационной системой SAP, активно внедряемой с начала 2019 года по всему Заполярному филиалу.Заместитель главного энергетика Сергей Чикатков отвечает за системы тепловодоснабжения: трубопроводы холодной и горячей воды, канализации, тепловые завесы и пункты, контролирует подготовку к восьмимесячному отопительному сезону. Инженер–энергетик Нина Шаталюк, недавно пришедшая в отдел, занимается отработкой и планированием бюджета треста по энергетическим ресурсам и работой с контрагентами.Сейчас специалисты отдела главного энергетика разрабатывают проектную документацию и готовят необходимые материалы на оборудование для отделения крупного ремонта машин переменного тока предприятия «Электроремонт», которое в скором времени поменяет адрес прописки: с улицы Октябрьской переедет на Вальковское шоссе.Также продолжается разработка проектной документации для строительства лаборатории сварки. Уже ведутся монтажные работы по замене трубопровода отопления и холодного водоснабжения здания цеха ремонта трансформаторов на никелевом заводе.– Кроме того, мы курируем строительство большого прачечного комплекса для всего «Норильскникельремонта» и строительно–монтажные работы на турбазе «Чайка», — в общем, работы хватает, — подводит итог Максим Пашков.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















