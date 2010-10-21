Важность работы энергетиков объяснять не нужно. Само слово «энергия» подразумевает, что её отсутствие означает остановку производства. Сегодня «Заполярка» расскажет о людях, которые поддерживают бесперебойную работу соответствующего оборудования на предприятиях Заполярного филиала «Норникеля».
|Цех по ремонту арматуры
Львиная доля ремонтов всего энергетического оборудования ЗФ «Норникеля» выполняется специалистами ремонтно–монтажного специализированного треста «Норильскэнергоремонт» предприятия «Норильскникельремонт». Можно сказать, что он — монополист в этой области, поэтому отдел главного энергетика треста, которым вот уже несколько лет руководит Хажисмел Абазов, — одно из важнейших подразделений предприятия. При этом состоит он всего из четырёх человек, но именно они ведут подготовку ремонтного и оперативного персонала, разрабатывают всю документацию на ремонт и обслуживание энергооборудования:
– Наш трест ремонтирует машины постоянного и переменного тока, силовые трансформаторы, выполняет наладку сетей тепловодогазоснабжения, проводит вибродиагностику и балансировку вращающихся механизмов, испытания и техническое обслуживание релейной защиты электрооборудования, режимно–эксплуатационную наладку котлов и турбин, — рассказывает Максим Пашков, ведущий инженер–энергетик. — Главная наша задача — своевременное и надёжное обеспечение внутриструктурных подразделений треста всеми видами энергетических ресурсов, контроль содержания оборудования и объектов в работоспособном состоянии и его эксплуатация в соответствии с требованиями правил, норм и инструкций, формирование годовой потребности по всем видам материалов и оборудования. Также мы устраняем и предупреждаем возможные аварии на сетях тепловодоснабжения, электрооборудования, кабельных и высоковольтных линиях, приточно–вытяжной вентиляции треста. Это если говорить вкратце, на самом деле задач у нас ещё больше.
Как подчёркивает Максим Пашков, главное, что помогает справляться со всеми задачами, — это согласованная работа всего коллектива, ведь он как сложный механизм, от каждой части которого зависит работа в целом:
– В нашем отделе каждый специалист курирует своё направление, хотя при необходимости один может заменить другого. Я, например, отвечаю за всю электрику нашего треста: трансформаторные подстанции, кабельные и высоковольтные линии, прочее электрооборудование. Дополнительное образование техника–программиста дало мне возможность восстановить систему удалённого управления и контроля потребляемых энергоресурсов по всему тресту. Это также упрощает понимание и работу с информационной системой SAP, активно внедряемой с начала 2019 года по всему Заполярному филиалу.
Заместитель главного энергетика Сергей Чикатков отвечает за системы тепловодоснабжения: трубопроводы холодной и горячей воды, канализации, тепловые завесы и пункты, контролирует подготовку к восьмимесячному отопительному сезону. Инженер–энергетик Нина Шаталюк, недавно пришедшая в отдел, занимается отработкой и планированием бюджета треста по энергетическим ресурсам и работой с контрагентами.
Сейчас специалисты отдела главного энергетика разрабатывают проектную документацию и готовят необходимые материалы на оборудование для отделения крупного ремонта машин переменного тока предприятия «Электроремонт», которое в скором времени поменяет адрес прописки: с улицы Октябрьской переедет на Вальковское шоссе.
Также продолжается разработка проектной документации для строительства лаборатории сварки. Уже ведутся монтажные работы по замене трубопровода отопления и холодного водоснабжения здания цеха ремонта трансформаторов на никелевом заводе.
– Кроме того, мы курируем строительство большого прачечного комплекса для всего «Норильскникельремонта» и строительно–монтажные работы на турбазе «Чайка», — в общем, работы хватает, — подводит итог Максим Пашков.Лариса ШадькоФото из архива НЭРwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда