[Индекс номера 105 (19.07.2019)]



Ремонты

С небес - под землю

Добыча руды — сложный процесс, завязанный в одну технологическую цепочку, а также встроенный в огромную схему всего Заполярного филиала «Норникеля». Бесперебойность работы каждого узла — задача норильских ремонтников.

Андрей Дмитриев и Сакен Садыков: «Процесс идёт круглосуточно, но мы работы не боимся» Ремонт оборудования тракта выдачи руды на-гора рудника «Таймырский» – это зона ответственности подземного ремонтно–монтажного участка № 3 (ПРМУ–3) треста «Норильскшахтсервис» предприятия «Норильск-никельремонт». Недавно ремонтники завершили на руднике замену привода конвейеров № 9 и 10. И хотя они такую задачу решали впервые за всё время эксплуатации «Таймырского», но с работой справились, как всегда, блестяще. Прежде чем говорить о приводах, стоит рассказать, что конвейеры № 9 и 10 пролегают от узла перегруза № 3 на отметке –2 метра до комплекса перегруза руды на отметке +26 метров. Они размещены в транспортной галерее, протяжённость — 660 и 720 метров соответственно. Кстати, эти конвейеры самые широкие в Норильске — каждый по 1600 метров. Ещё они играют основную роль в передаче руды с «Октябрьского» и «Таймырского» рудников на Талнахскую обогатительную фабрику. – Замена привода конвейеров — важная часть продолжающейся модернизации горного производства, — рассказывает начальник ПРМУ–3 Андрей Дмитриев. — Со дня ввода в эксплуатацию первой очереди «Таймырского» — 31 декабря 1982 года — приводы ещё не менялись. Теперь мы заменили их на более современные, а кроме того, поставили новые электродвигатель, редуктор, приводной и отклоняющий барабаны вместе с рамами для их крепления к фундаменту. В этот раз нас порадовал российский производитель оборудования: хотя редуктор приводов немецкий — фирмы FLENDER, барабаны и рамы к ним произведены на предприятии «ТЯЖМАШ» в Сызрани. Как инженер я с удовольствием похвалю коллег: сделаны агрегаты качественно, не хуже импортных. Перед тем как приступить к изготовлению оборудования, инженеры этого завода специально прилетали к нам, снимали размеры креплений, поэтому нам не пришлось, как случается, подгонять новое к старому. Для замены старых приводов ремонтникам пришлось работать в стеснённых условиях: всего за десять дней нужно было сделать работу быстро, качественно, безопасно и с соблюдением всей технологии. При этом работать приходилось в условиях действующего производства — пока на одном конвейере меняли привод, другой продолжал подавать руду. – Замена привода также началась с демонтажа старого оборудования, эти огромные конструкции расположены на отметке +27 метров, — отмечает Андрей Дмитриев. — Затем поднимали и крепили новые узлы. Четыре звена под руководством опытных специалистов — бригадира участка Евгений Матыса и звеньевых Павла Столповского, Сакена Садыкова, Александра Соловья, Александра Евдокимова, Андрея Денисова, Игоря Керосинцева — работали в три смены, — хвалит своих подчинённых Дмитриев. — Также хотелось бы поблагодарить и наших коллег из ремонтно–строительного треста, которые помогли нам с демонтажем старого фундамента конвейеров, а он был ещё советских времен, то есть особой прочности. Без их специализированной техники нам пришлось бы всё делать вручную, а так — сэкономили время. Сдав приводы, ремонтники приступили к замене подъёмных канатов на северной установке ствола СС–3. Это основной ствол «Таймырского», его глубина — 1400 метров. Сложность работы здесь в том, что работа одновременно ведётся как в копре, так и в стволе. Например, чтобы заменить канат или подъёмный сосуд, работают сразу два звена: одно спускается под землю, другое — на поверхности. И, несмотря на то, что расстояние между людьми достигает 1400 метров, всё необходимо делать синхронно. – Выполняемые нами работы сложны и ответственны, но я могу смело утверждать, что для наших специалистов нет практически ничего невозможного, — подчёркивает Андрей Дмитриев. — Все наши слесари и электрогазо-сварщики, а это почти 60 человек, высококвалифицированные и опытные специалисты. Кажется, нужно всего лишь убрать старые канаты и навесить новые, но длина каждого из них — 1600 метров, диаметр — 43 мм, а вес — почти 20 тонн. Процесс идёт круглосуточно, дело приходится иметь с очень дорогими материалами, но мы работы не боимся.

Ирина Липская Фото из архива «Норильскникельремонта» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ремонт оборудования тракта выдачи руды на-гора рудника «Таймырский» – это зона ответственности подземного ремонтно–монтажного участка № 3 (ПРМУ–3) треста «Норильскшахтсервис» предприятия «Норильск-никельремонт». Недавно ремонтники завершили на руднике замену привода конвейеров № 9 и 10. И хотя они такую задачу решали впервые за всё время эксплуатации «Таймырского», но с работой справились, как всегда, блестяще.Прежде чем говорить о приводах, стоит рассказать, что конвейеры № 9 и 10 пролегают от узла перегруза № 3на отметке –2 метра до комплекса перегруза руды на отметке +26 метров. Они размещены в транспортной галерее, протяжённость — 660 и 720 метров соответственно. Кстати, эти конвейеры самые широкие в Норильске — каждый по 1600 метров. Ещё они играют основную роль в передаче руды с «Октябрьского» и «Таймырского» рудников на Талнахскую обогатительную фабрику.– Замена привода конвейеров — важная часть продолжающейся модернизации горного производства, — рассказывает начальник ПРМУ–3 Андрей Дмитриев. — Со дня ввода в эксплуатацию первой очереди «Таймырского» — 31 декабря 1982 года — приводы ещё не менялись. Теперь мы заменили их на более современные, а кроме того, поставили новые электродвигатель, редуктор, приводной и отклоняющий барабаны вместе с рамами для их крепления к фундаменту. В этот раз нас порадовал российский производитель оборудования: хотя редуктор приводов немецкий — фирмы FLENDER, барабаны и рамы к ним произведены на предприятии «ТЯЖМАШ» в Сызрани. Как инженер я с удовольствием похвалю коллег: сделаны агрегаты качественно, не хуже импортных. Перед тем как приступить к изготовлению оборудования, инженеры этого завода специально прилетали к нам, снимали размеры креплений, поэтому нам не пришлось, как случается, подгонять новое к старому.Для замены старых приводов ремонтникам пришлось работать в стеснённых условиях: всего за десять дней нужно было сделать работу быстро, качественно, безопасно и с соблюдением всей технологии. При этом работать приходилось в условиях действующего производства — пока на одном конвейере меняли привод, другой продолжал подавать руду.– Замена привода также началась с демонтажа старого оборудования, эти огромные конструкции расположены на отметке +27 метров, — отмечает Андрей Дмитриев. — Затем поднимали и крепили новые узлы. Четыре звена под руководством опытных специалистов — бригадира участка Евгений Матыса и звеньевых Павла Столповского, Сакена Садыкова, Александра Соловья, Александра Евдокимова, Андрея Денисова, Игоря Керосинцева — работали в три смены, — хвалит своих подчинённых Дмитриев. — Также хотелось бы поблагодарить и наших коллег из ремонтно–строительного треста, которые помогли нам с демонтажем старого фундамента конвейеров, а он был ещё советских времен, то есть особой прочности. Без их специализированной техники нам пришлось бы всё делать вручную, а так — сэкономили время.Сдав приводы, ремонтники приступили к замене подъёмных канатов на северной установке ствола СС–3. Это основной ствол «Таймырского», его глубина — 1400 метров. Сложность работы здесь в том, что работа одновременно ведётся как в копре, так и в стволе. Например, чтобы заменить канат или подъёмный сосуд, работают сразу два звена: одно спускается под землю, другое — на поверхности. И, несмотря на то, что расстояние между людьми достигает 1400 метров, всё необходимо делать синхронно.– Выполняемые нами работы сложны и ответственны, но я могу смело утверждать, что для наших специалистов нет практически ничего невозможного, — подчёркивает Андрей Дмитриев. — Все наши слесари и электрогазо-сварщики, а это почти 60 человек, высококвалифицированные и опытные специалисты. Кажется, нужно всего лишь убрать старые канаты и навесить новые, но длина каждого из них — 1600 метров, диаметр — 43 мм, а вес — почти 20 тонн. Процесс идёт круглосуточно, дело приходится иметь с очень дорогими материалами, но мы работы не боимся.

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