[Индекс номера 105 (19.07.2019)]



Комментарий

Думы о Норильске

В преддверии Дня города и Дня металлурга посмотрим, что хорошего и интересного в последнее время писали СМИ о Норильске.







Тёплый приём Писатель и телеведущий Андрей Максимов на страницах «Российской газеты» делится своими впечатлениями от Норильска, который он посетил в феврале по приглашению медиакомпании «Северный город» для выступления в клубе–лектории «Обогатительная фабрика». Андрей Максимов: «Вы не заметили странную закономерность: мы все осведомлены, как и чем живёт Париж или Вена, что творится в Сирии или на Украине... А вот с тем, как живут в Орле, Нарьян–Маре или том же Норильске, — у наших людей неясность. И не потому такое происходит, что Париж нам интересней Норильска, а потому, что источников информации, в которых рассказывалось бы про жизнь страны, невероятно мало. Подчеркиваю: про жизнь, а не про некоторые экстраординарные события, которые и составляют суть новостей. Из окна своей гостиницы я видел влюблённых, которые тихонечко и раздумчиво, как все влюблённые, шли по вечернему тридцатиградусному морозу, периодически останавливаясь для беседы и иных свойственных влюблённым радостей. В перерыве лекции ко мне подошла дама, сначала что–то спросила по теме, а потом вздохнула: «Как вы живёте в Москве? Бесконечные пробки, воздух грязный, люди суетятся всё время, бегут... Как же вы там, бедные?» И я перестал удивляться жизни в Норильске. Я ехал в Норильск как в другой мир. И этот мир поразил меня в первую очередь, конечно, людьми. Не в вечной мерзлоте они живут, а в вечной теплоте. Я, конечно, путник, человек приезжий — мне не судить. Только чудится мне: по–другому тут нельзя. Человек согревается человеком. Таких внимательных, заинтересованных слушателей, таких открытых, искренних людей не вдруг встретишь. Конечно, у них много всяких проблем, разумеется, у них непростая жизнь, но где и когда в России она была простой? Но что–то я давненько не слышал, чтобы люди сидели компанией в Москве или Питере и искренно говорили о любви к своему городу. А здесь — это какая–то естественная гордость. Именно она, на мой взгляд, позволяет людям переживать все невзгоды с тёплой улыбкой. Не приведи, Господи, я ничего никому не противопоставляю. Просто констатирую. Спасибо, Норильск!»



Вкусно и сытно Лента.ру рассказывает о гастрономическом фестивале «Север», который не так давно прошёл в нашем городе. О том, чем кухня Русского Севера отличается от кухни Северной Европы, интернет–издание попросило рассказать побывавших в Норильске шеф–поваров московских ресторанов. Юрий Агузаров, шеф–повар ресторана MOS: «Я был на самом первом фестивале «Север», затем в минувшем апреле давал в Норильске обед на 300 человек в столовой медного завода, а потом опять приезжал на фестиваль. Впечатления? Наверное, самым главным впечатлением от нынешнего «Севера» было огромное количество пришедших на него людей. Но дело даже не в количестве. Больше всего меня поразило то, что очень многие, как говорится, были в теме. Если в первый раз гости феста стеснялись задавать вопросы и покупали только известные им продукты, то сейчас уже явно были готовы к экспериментам, что не могло не радовать, потому что одной из наших задач как раз и было приобщить людей к разнообразным новинкам. Мы хотели научить шеф–поваров местных ресторанов не бояться использовать разные продукты — в первую очередь локальные — и другие приёмы их приготовления, а не только традиционные. Слава богу, сегодня про северную кухню знают не только на Севере, но и в той же Москве. Более того, её здесь любят, потому что северная продуктовая корзина — муксун, голец, оленина, куропатки, брусника — близка нам по вкусу». Станислав Песоцкий, шеф–повар ресторана Bjorn: «В прошлом году на фестиваль «Север» ездили мои друзья — тоже шеф–повара Георгий Троян и Толя Казаков. А на этот раз пригласили и меня. И вот что я вам скажу по окончании фестиваля: несмотря на то что он проводится всего второй раз, его масштаб уже увеличился раза в два — по крайней мере, если судить по количеству пришедших людей. Только представьте: в этот раз на «Север» пришли больше 35 тысяч человек! И это, конечно, очень радует. Мои впечатления? Я даже не знаю, как их выразить словами. Эмоции распирают, но, боюсь, если я их озвучу, получится набор ярлыков. Скажу так: я объездил полмира, бывал в разных странах — в Америке и в Европе, посетил множество гастрофестивалей, то есть обладаю определённым кругозором, но могу смело утверждать, что поездка в Норильск в рамках «Севера» произвела на меня абсолютно грандиозное впечатление. Это просто какая–то альтернативная реальность, не похожая ни на что: пейзажи, природа, люди, организация, еда».





Живи, рыбка, большая и малая Общественно–деловое издание Дела.ру пишет о том, что «Норникель» продолжает реализацию проекта по возобновлению водных биоресурсов в Енисее. «В этом году в Енисей было выпущено более 200 тысяч мальков осетра — очень ценной рыбы, занесённой в Красную книгу. В 2017 году компания выпустила 300 тысяч штук сибирского осетра в реку Енисей на общую сумму 27,6 млн рублей. В 2018 году — 475 тысяч на общую сумму 45 млн рублей. Таким образом, за последние три года было выпущено около 1 млн особей. Такие объёмы экологи называют беспрецедентными. Подобные меры, по мнению специалистов, очень важны для восстановления нарушенной экосистемы Енисея», — уточняет издание. Дела.ру также приводит слова директора природоохранных программ экологической организации «Зелёный патруль» Романа Пукалова: «Это очень дорогостоящее мероприятие, огромные суммы. Причём такие компенсационные мероприятия для восстановления окружающей среды — это добрая воля «Норникеля». Нет какого–либо существенного ущерба от предприятий в Норильске для рыбных запасов Енисея. Я надеюсь, что в ближайшем будущем Енисей станет самой осетровой рекой России. Нормально функционирует та экосистема, в которой есть все звенья пищевой цепочки. Осётр выполняет важную функцию в этой цепочке, и, к сожалению, он практически был уничтожен в Енисее и в большинстве водоёмов России», — сказал Роман Пукалов. В заключение издание, ссылаясь на мнение специалистов, пишет, что восстановление биоресурсов Енисея — огромный вклад в сохранение экологического равновесия, но это лишь часть большого перечня природоохранных проектов «Норникеля». Долгосрочная стратегия компании подразумевает модернизацию производства путём внедрения наилучших доступных технологий, что непосредственно скажется на улучшении экологической обстановки на территории. Вложения в развитие инфраструктуры исчисляются миллиардами рублей. Свой взгляд Михаил Туаев, корреспондент «ЗП» Когда социальных сетей ещё не было, а возможности интернета не позволяли нам свободно смотреть «видосики», среди норильчан было модно вести текстовые блоги. Некоторые даже снискали себе славу в этом деле. При этом блогерство как более–менее профессиональное явление тогда ещё не зародилось, а значит, и прибыли от своего хобби практически никто не получал. Именно поэтому о Норильске писали лишь сами норильчане — специально ради поста в «Живом Журнале» сюда никто не приезжал. Наши люди рассказывали о природе родного края и городских событиях, делились личными переживаниями, радостями и проблемами своих земляков. Прошли годы, норильская блогосфера, как и везде, претерпела изменения. Большинство активных пользователей интернета ушли в соцсети — Facebook, Instagram, Telegram. За ними, естественно, потянулись и блогеры. Особую популярность приобрёл видеохостинг YouTube, который с приходом в наши края высокоскоростного интернета мы по–новому для себя открыли. Сегодня блогеры — это уже не просто пишущие о чём–то люди. Это настоящая сила, не считаться с которой — достаточно глупо. Многие из них, имея сотни тысяч подписчиков, собирают миллионы просмотров и влияют на общественное мнение, по цитируемости часто опережая даже медиагигантов. При всём моём уважении к профессиональным журналистам именно за блогерами интереснее всего следить, если, конечно, они при этом остаются объективными и непредвзятыми в своём деле. И поскольку высококлассные и раскрученные авторы стали цениться дороже PR–службы, многие, естественно, не прочь с ними дружить. И вот вопрос: как привлечь в Норильск блогеров, чтобы через них о нашем городе в позитивном ключе узнали как можно больше людей? Если убрать в сторону темы политики и экономики, которые априори портят настроение и приводят к разногласиям, можно было бы предложить им посетить промышленную зону, являющуюся настоящим раем для ценителей индустрии и урбанистики. Не менее привлекательной остаётся тема человеческих историй: рассказать о людях, живущих и работающих в суровых условиях, — благодатная почва для любой эпохи. Но самым, безусловно, привлекательным может стать природа Заполярья — наши заповедники. Там–то блогеры по–настоящему бы расцвели и прониклись романтикой северов. При всем этом искусство, в том числе и блогерство, — а именно искусством является качественная подача любой информации, — требует преемственности. Приглашая «командировочных», нельзя забывать и о своих ребятах. Поэтому вполне логично и очень важно, что в Норильске не первый год проводится «Школа блогеров», организованная медиакомпанией «Северный город» при поддержке «Норникеля» и проекта «Сноб». Благодаря этой инициативе норильчане имеют прекрасную возможность, встретившись с настоящими профессионалами своего дела, научиться писать тексты, правильно снимать видеорепортажи, а самое главное — замечать то, на что раньше бы просто не обратили никакого внимания.

Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Писатель и телеведущий Андрей Максимов на страницах «Российской газеты» делится своими впечатлениями от Норильска, который он посетил в феврале по приглашению медиакомпании «Северный город» для выступления в клубе–лектории «Обогатительная фабрика».Андрей Максимов:«Вы не заметили странную закономерность: мы все осведомлены, как и чем живёт Париж или Вена, что творится в Сирии или на Украине... А вот с тем, как живут в Орле, Нарьян–Маре или том же Норильске, — у наших людей неясность. И не потому такое происходит, что Париж нам интересней Норильска, а потому, что источников информации, в которых рассказывалось бы про жизнь страны, невероятно мало. Подчеркиваю: про жизнь, а не про некоторые экстраординарные события, которые и составляют суть новостей.Из окна своей гостиницы я видел влюблённых, которые тихонечко и раздумчиво, как все влюблённые, шли по вечернему тридцатиградусному морозу, периодически останавливаясь для беседы и иных свойственных влюблённым радостей.В перерыве лекции ко мне подошла дама, сначала что–то спросила по теме, а потом вздохнула: «Как вы живёте в Москве? Бесконечные пробки, воздух грязный, люди суетятся всё время, бегут... Как же вы там, бедные?» И я перестал удивляться жизни в Норильске.Я ехал в Норильск как в другой мир. И этот мир поразил меня в первую очередь, конечно, людьми. Не в вечной мерзлоте они живут, а в вечной теплоте. Я, конечно, путник, человек приезжий — мне не судить. Только чудится мне: по–другому тут нельзя. Человек согревается человеком. Таких внимательных, заинтересованных слушателей, таких открытых, искренних людей не вдруг встретишь. Конечно, у них много всяких проблем, разумеется, у них непростая жизнь, но где и когда в России она была простой? Но что–то я давненько не слышал, чтобы люди сидели компанией в Москве или Питере и искренно говорили о любви к своему городу. А здесь — это какая–то естественная гордость. Именно она, на мой взгляд, позволяет людям переживать все невзгоды с тёплой улыбкой. Не приведи, Господи, я ничего никому не противопоставляю. Просто констатирую. Спасибо, Норильск!»Лента.ру рассказывает о гастрономическом фестивале «Север», который не так давно прошёл в нашем городе. О том, чем кухня Русского Севера отличается от кухни Северной Европы, интернет–издание попросило рассказать побывавших в Норильске шеф–поваров московских ресторанов.Юрий Агузаров, шеф–повар ресторана MOS:«Я был на самом первом фестивале «Север», затем в минувшем апреле давал в Норильске обед на 300 человек в столовой медного завода, а потом опять приезжал на фестиваль. Впечатления? Наверное, самым главным впечатлением от нынешнего «Севера» было огромное количество пришедших на него людей. Но дело даже не в количестве. Больше всего меня поразило то, что очень многие, как говорится, были в теме. Если в первый раз гости феста стеснялись задавать вопросы и покупали только известные им продукты, то сейчас уже явно были готовы к экспериментам, что не могло не радовать, потому что одной из наших задач как раз и было приобщить людей к разнообразным новинкам. Мы хотели научить шеф–поваров местных ресторанов не бояться использовать разные продукты — в первую очередь локальные — и другие приёмы их приготовления, а не только традиционные.Слава богу, сегодня про северную кухню знают не только на Севере, но и в той же Москве. Более того, её здесь любят, потому что северная продуктовая корзина — муксун, голец, оленина, куропатки, брусника — близка нам по вкусу».Станислав Песоцкий, шеф–повар ресторана Bjorn:«В прошлом году на фестиваль «Север» ездили мои друзья — тоже шеф–повара Георгий Троян и Толя Казаков. А на этот раз пригласили и меня. И вот что я вам скажу по окончании фестиваля: несмотря на то что он проводится всего второй раз, его масштаб уже увеличился раза в два — по крайней мере, если судить по количеству пришедших людей. Только представьте: в этот раз на «Север» пришли больше 35 тысяч человек! И это, конечно, очень радует.Мои впечатления? Я даже не знаю, как их выразить словами. Эмоции распирают, но, боюсь, если я их озвучу, получится набор ярлыков. Скажу так: я объездил полмира, бывал в разных странах — в Америке и в Европе, посетил множество гастрофестивалей, то есть обладаю определённым кругозором, но могу смело утверждать, что поездка в Норильск в рамках «Севера» произвела на меня абсолютно грандиозное впечатление. Это просто какая–то альтернативная реальность, не похожая ни на что: пейзажи, природа, люди, организация, еда».Общественно–деловое издание Дела.ру пишет о том, что «Норникель» продолжает реализацию проекта по возобновлению водных биоресурсов в Енисее.«В этом году в Енисей было выпущено более 200 тысяч мальков осетра — очень ценной рыбы, занесённой в Красную книгу. В 2017 году компания выпустила 300 тысяч штук сибирского осетра в реку Енисей на общую сумму 27,6 млн рублей. В 2018 году — 475 тысяч на общую сумму 45 млн рублей. Таким образом, за последние три года было выпущено около 1 млн особей. Такие объёмы экологи называют беспрецедентными. Подобные меры, по мнению специалистов, очень важны для восстановления нарушенной экосистемы Енисея», — уточняет издание.Дела.ру также приводит слова директора природоохранных программ экологической организации «Зелёный патруль» Романа Пукалова:«Это очень дорогостоящее мероприятие, огромные суммы. Причём такие компенсационные мероприятия для восстановления окружающей среды — это добрая воля «Норникеля». Нет какого–либо существенного ущерба от предприятий в Норильске для рыбных запасов Енисея. Я надеюсь, что в ближайшем будущем Енисей станет самой осетровой рекой России. Нормально функционирует та экосистема, в которой есть все звенья пищевой цепочки. Осётр выполняет важную функцию в этой цепочке, и, к сожалению, он практически был уничтожен в Енисее и в большинстве водоёмов России», — сказал Роман Пукалов.В заключение издание, ссылаясь на мнение специалистов, пишет, что восстановление биоресурсов Енисея — огромный вклад в сохранение экологического равновесия, но это лишь часть большого перечня природоохранных проектов «Норникеля». Долгосрочная стратегия компании подразумевает модернизацию производства путём внедрения наилучших доступных технологий, что непосредственно скажется на улучшении экологической обстановки на территории. Вложения в развитие инфраструктуры исчисляются миллиардами рублей.

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