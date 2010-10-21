[Индекс номера 106 (23.07.2019)]



Главный день лета

Норильск отметил свои основные праздники — День города, День металлурга и День компании. Эти даты много лет неразделимы, они — символ единения людей, выбравших для жизни столь суровое место.

Каждый из нас выбрал для себя праздничную программу в зависимости от того, что по душе. Норильчане участвовали в уличных конкурсах, соревновались на спортивных площадках, проходили эстафеты и квесты, отдыхали на природе, карнавалили, пели и танцевали, принимали любимых артистов и желанных гостей. Некоторые просто любовались родным городом, уютным и солнечным. К празднику приурочили и некоторые события. Так, накануне на фасаде НГИИ обновили мемориальную доску минералогу Николаю Федоровскому; у АБК рудника «Комсомольский» открыли четырёхметровую стелу с логотипом «Норникеля»; для будущего фестиваля на «Оль–Гуле» установили новый арт–объект в виде северной ягоды. В общем, город живёт и развивается. Ну и, конечно же, отличный подарок к празднику — трудовые достижения норильчан. Более 300 работников компании «Норникель» и других организаций НПР получили государственные, краевые, муниципальные и корпоративные награды за свой вклад в процветание города и компании. В торжественных церемониях награждения, которые прошли в городском музее и во Дворце культуры, участвовали спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов, член Совета Федерации, почётный гражданин Норильска Валерий Семёнов и глава города Ринат Ахметчин. — Норильск — одна большая семья, так всегда было и есть. И, как одна команда, самый северный город и самая мощная компания вместе отмечают праздник металлургов и День города, вместе решают насущные проблемы. Радуют позитивные изменения, происходящие в Норильске: город и компания стабильно работают, постепенно решаются экологические проблемы, город преображается, улучшается качество жизни северян. Со своей стороны хочу сказать, что Совет Федерации не только политически поддержал программу переселения, нам удалось решить с Министерством транспорта вопрос о приобретении в лизинг новых теплоходов. Это важно, в том числе для развития туризма. Всем землякам я желаю добра, благополучия, успехов и всегда с достоинством нести высокое звание норильчанина, — подчеркнул Валерий Семёнов. – День металлурга — наш общий праздник. Отмечая и День города и День компании, мы традиционно подводим итоги, обсуждаем надежды и строим планы на будущее. Сегодня и город, и компания задумываются о возобновлении строительства в Норильске и на Таймыре – вопрос этот не простой, но могу обещать всестороннюю поддержку со стороны региональных властей. Кроме того, в Совете Федерации мы получили поддержку сенаторов, дающую надежду на продление программы переселения северян. Сегодня мы видим, насколько успешно в Норильске реализуются инвестиционные проекты, в том числе и беспрецедентный «Серный проект», который кардинально изменит экологию города. Меня радует, что Норильск, как всегда, являет собой достойный пример активной работы, стойкости и упорства в достижении поставленных целей. Хотелось бы пожелать сохранить это поступательное развитие, – отметил Дмитрий Свиридов. – Наша сила всегда была в единстве. Если и дальше мы вместе каждый день будем делать что–то хорошее для нашего города, Норильск станет ещё прекраснее. Сегодня для городской администрации в приоритете реновация жилищного фонда. Мы договорились с Красноярским краем и «Норникелем» о разработке общей программы по строительству жилья в Норильске. Будем строить, и город получит второе дыхание: к нам поедут молодые специалисты — врачи, металлурги, горняки и учителя. Сейчас готовим проектно–сметную документацию, определяем сумму средств, необходимых для строительства. На следующей неделе этот вопрос планирую обсудить в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы в северном городе началось строительство, — пообещал глава города Ринат Ахметчин. — А всем землякам желаю стабильности, здоровья и благополучия.

День города, День металлурга и День компании отметил Большой Норильск. Даты были не круглые — 66 лет со дня присвоения статуса города и 84 года с начала строительства комбината, но отличная солнечная погода вывела на улицы и в окрестную тундру, наверное, всех норильчан. О том, как это было, — в специальном фоторепортаже «Заполярной Правды». Торжества начались ещё в четверг с традиционных награждений лучших работников «Норникеля» и города. В пятницу чествования в Музее Норильска и Дворце культуры продолжились. В этот же день был перекрыт Ленинский проспект. В субботу праздник развернулся не только на главной улице Норильска, но и на Гвардейской и Комсомольской площадях, на стадионе «Заполярник», улице Пушкина, в библиотечном дворике, на бульваре Влюблённых, в воскресенье он перекочевал в Талнах и Кайеркан. Легкоатлетическими эстафетами и традиционным забегом открылась спортивная часть праздника. На массовый старт вышли бегуны и велосипедисты. В соревнованиях участвовали команды предприятий «Норникеля» и трудовых отрядов школьников. Спортсмены–бегуны выявили сильнейших на дистанции 4 по 100 м, а велосипедисты — в трёхкилометровой эстафете. Участники массового забега стартовали от стадиона «Заполярник», а финишировали на Комсомольской площади, где победителей и призёров ожидали торжественное награждение и подарки из рук заместителя директора ЗФ «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслава Щукина. На самом стадионе тем временем развернулась обширная спортивная программа. Норильчане состязались здесь в армрестлинге, пляжном волейболе, дартсе, стритболе, кроссфите, текболе и т. д. Кстати, «Заполярник» в эти дни отмечал юбилей. Главная спортивная арена Норильска открылась 60 лет назад, тоже к Дню города и комбината — 18 июля 1959 года. Перед началом концертной программы к норильчанам обратился глава города Ринат Ахметчин, который от всей души пожелал им таких же тёплых и солнечных дней, какие стояли в День города и компании. А директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин поздравил всех, кто связал свою жизнь с «Норникелем» и Норильском: «Хочу, чтобы работа приносила удовлетворение и достаток в ваши семьи». На главной сцене Дня города и компании норильчан радовали победители Фестиваля творчества работников компании «Норникель» «Корпорация звёзд». С концертом в город приехала Юлия Литош — участница телепроекта «Голос». Эстафету творческих поздравлений подхватил караоке–фест. Концерт Валерии, продолживший жаркий вечер, собрал, пожалуй, добрую половину горожан: народ заполонил Комсомольскую площадь и всё вокруг. Валерия много раз бывала в нашем городе, впервые – лет 20 назад. «В этот раз в Норильске очень жарко, не верится, что Север, — отметила артистка. — Норильчане — такие горячие люди, вы металл в огонь превращаете. Я вас люблю!» Покорили певицу и заполярные белые ночи, видео которых она выложила в соцсети. Возле торгового центра «Сити» развернулась «Подарошная» ярмарка. Она радовала горожан работами норильских мастеров и собирала средства для Матвея Усачёва, одного из подопечных благотворительного фонда «69 параллель». Многообразие авторских работ, подарки–сюрпризы из «Подарошного» чемодана, шарики–фигурки от Союза аниматоров «Шалуны» — и всё это под классные ритмы от группы Zippers и dj–школы «Кроссфейдер». В итоге общими усилиями в помощь больному ребёнку удалось собрать 26 472 рубля. По традиции часть Ленинского — от Октябрьской до Гвардейской площади — заняла выставка производственной техники и мотоциклов. Тут можно было изучить всё многообразие механизмов и агрегатов «Норникеля»: самоходную установку, рукавный автомобиль, несколько моделей тягачей, пожарную насосную станцию, стреловой телескопический погрузчик и другие. Все они вызывали бурный восторг как у детей, так и у взрослых. Сильные и стильные машины, как всегда, популярны среди норильчан, ведь с ними получаются особенно впечатляющие фотографии. Выставку мотоциклов для жителей и гостей города организовали представители байк–клуба «Полярные волки». Всего на выставке было около десяти мотоциклов — спортивных, становых и дорожных. Норильские байкеры устроили для горожан настоящее шоу. Возгласы восхищения сопровождали каждый трюк. Больше всего аплодисментов вызвала езда стоя на неуправляемом мотоцикле. Драйва добавляло и музыкальное сопровождение — байкеров поддержали рокеры. «Полярные волки» исчезли так же внезапно, как и появились, оставив ошеломлённых зрителей наслаждаться рок–концертом. А в центре города развернулась продовольственная ярмарка. Участниками праздника вкуса и выставки творений норильских и таймырских производителей стали более десятка предприятий. Ароматы шашлыка и свежей выпечки распространялись далеко по Ленинскому проспекту. Здесь можно было не только не торопясь отдохнуть от зноя под зонтиком, но и выиграть ценный приз, приняв участие в одном из развлекательных конкурсов. «Парад невест» стал украшением Ленинского проспекта. После шествия норильчанки приняли участие в конкурсах «Визитная карточка» и «Объяснение в любви»: в стихах и прозе рассказывали о себе, о любви к городу и своим семьям, друзьям. Титул самой необыкновенной невесты получила Мария Зудилова, пришедшая на праздник вместе с двумя сыновьями. В будущем организаторы хотели бы параллельно устроить «Парад женихов» и, может быть, семейных пар. В Книжном дворике библиотеки норильчан радовал «Город детей». Здесь прошли мастер–классы и конкурсы, участниками которых стали мамы, папы и их дети. Каждый желающий мог с помощью акриловых красок и маркеров превратить обычную белую футболку в эксклюзивную. Для любителей чтения всех возрастов открылся буккроссинг, где можно было поделиться своими книгами, взамен взяв чужие. Впервые на улицах города прошёл драйленд — летняя езда на собаках. Раньше такие гонки проводились лишь в тундре. В показательных выступлениях клуба ездового спорта N.Sledogs приняли участие 12 взрослых, три ребёнка и 16 собак. Помимо северных ездовых — хаски, маламутов, лаек — на дистанцию вышли американский булли, бордер–терьер и даже «двор–терьер». Участниками дог–шоу стали 20 воспитанников клуба служебного собаководства и 13 — из фитнес–центра для собак «Бодрый хвост». Главная цель этого выступления — показать, какие команды и трюки может выполнить собака, если её любить и правильно воспитывать. Удивительно, как ладили между собой псы–великаны — сенбернар, ньюфаундленд, бордоский дог — и малыши — таксы, корги, различные терьеры. В Талнахе праздник в честь Дня города и Дня металлурга прошёл на площади Горняков, где на большой сцене выступили творческие коллективы и солисты города. Кавер–банда Barista порадовала любителей музыки исполнением популярных песен. Работали фотосалон «Королевство цветов», выставка–продажа «Арт–подарки ручной работы», а также интерактивные площадки для детей и взрослых. Завершился праздник молодежной дискотекой «Точка отрыва» от DJ Timon. В Кайеркане праздник стартовал карнавальным шествием «Город детства». Более 500 кайерканцев в красочных образах прошли по центру района яркой колонной. В концертной программе «Мы вместе!» выступили участники любительских объединений КДЦ «Юбилейный». Танцевали клуб «Реггетон» и хореографические ансамбли «Экспромт» и «Кому ЗАмечательно живётся», пели и играли вокальная студия «Свои», театральная студия «Сцена и я». Кульминацией праздника стало выступление народной артистки России Валерии.

Марина Хорошевская и Андрей Самохин Фото Ирины Яринской и Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Каждый из нас выбрал для себя праздничную программу в зависимости от того, что по душе. Норильчане участвовали в уличных конкурсах, соревновались на спортивных площадках, проходили эстафеты и квесты, отдыхали на природе, карнавалили, пели и танцевали, принимали любимых артистов и желанных гостей. Некоторые просто любовались родным городом, уютным и солнечным.К празднику приурочили и некоторые события. Так, накануне на фасаде НГИИ обновили мемориальную доску минералогу Николаю Федоровскому; у АБК рудника «Комсомольский» открыли четырёхметровую стелу с логотипом «Норникеля»; для будущего фестиваля на «Оль–Гуле» установили новый арт–объект в виде северной ягоды. В общем, город живёт и развивается.Ну и, конечно же, отличный подарок к празднику — трудовые достижения норильчан. Более 300 работников компании «Норникель» и других организаций НПР получили государственные, краевые, муниципальные и корпоративные награды за свой вклад в процветание города и компании. В торжественных церемониях награждения, которые прошли в городском музее и во Дворце культуры, участвовали спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов, член Совета Федерации, почётный гражданин Норильска Валерий Семёнов и глава города Ринат Ахметчин.— Норильск — одна большая семья, так всегда было и есть. И, как одна команда, самый северный город и самая мощная компания вместе отмечают праздник металлургов и День города, вместе решают насущные проблемы. Радуют позитивные изменения, происходящие в Норильске: город и компания стабильно работают, постепенно решаются экологические проблемы, город преображается, улучшается качество жизни северян. Со своей стороны хочу сказать, что Совет Федерации не только политически поддержал программу переселения, нам удалось решить с Министерством транспорта вопрос о приобретении в лизинг новых теплоходов. Это важно, в том числе для развития туризма. Всем землякам я желаю добра, благополучия, успехов и всегда с достоинством нести высокое звание норильчанина, — подчеркнул Валерий Семёнов.– День металлурга — наш общий праздник. Отмечая и День города и День компании, мы традиционно подводим итоги, обсуждаем надежды и строим планы на будущее. Сегодня и город, и компания задумываются о возобновлении строительства в Норильске и на Таймыре – вопрос этот не простой, но могу обещать всестороннюю поддержку со стороны региональных властей. Кроме того, в Совете Федерации мы получили поддержку сенаторов, дающую надежду на продление программы переселения северян. Сегодня мы видим, насколько успешно в Норильске реализуются инвестиционные проекты, в том числе и беспрецедентный «Серный проект», который кардинально изменит экологию города. Меня радует, что Норильск, как всегда, являет собой достойный пример активной работы, стойкости и упорства в достижении поставленных целей. Хотелось бы пожелать сохранить это поступательное развитие, – отметил Дмитрий Свиридов.– Наша сила всегда была в единстве. Если и дальше мы вместе каждый день будем делать что–то хорошее для нашего города, Норильск станет ещё прекраснее. Сегодня для городской администрации в приоритете реновация жилищного фонда. Мы договорились с Красноярским краем и «Норникелем» о разработке общей программы по строительству жилья в Норильске. Будем строить, и город получит второе дыхание: к нам поедут молодые специалисты — врачи, металлурги, горняки и учителя. Сейчас готовим проектно–сметную документацию, определяем сумму средств, необходимых для строительства. На следующей неделе этот вопрос планирую обсудить в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы в северном городе началось строительство, — пообещал глава города Ринат Ахметчин. — А всем землякам желаю стабильности, здоровья и благополучия.День города, День металлурга и День компании отметил Большой Норильск. Даты были не круглые — 66 лет со дня присвоения статуса города и 84 года с начала строительства комбината, но отличная солнечная погода вывела на улицы и в окрестную тундру, наверное, всех норильчан. О том, как это было, — в специальном фоторепортаже «Заполярной Правды».Торжества начались ещё в четверг с традиционных награждений лучших работников «Норникеля» и города. В пятницу чествования в Музее Норильска и Дворце культуры продолжились. В этот же день был перекрыт Ленинский проспект. В субботу праздник развернулся не только на главной улице Норильска, но и на Гвардейской и Комсомольской площадях, на стадионе «Заполярник», улице Пушкина, в библиотечном дворике, на бульваре Влюблённых, в воскресенье он перекочевал в Талнах и Кайеркан.Легкоатлетическими эстафетами и традиционным забегом открылась спортивная часть праздника. На массовый старт вышли бегуны и велосипедисты. В соревнованиях участвовали команды предприятий «Норникеля» и трудовых отрядов школьников. Спортсмены–бегуны выявили сильнейших на дистанции 4 по 100 м, а велосипедисты — в трёхкилометровой эстафете.Участники массового забега стартовали от стадиона «Заполярник», а финишировали на Комсомольской площади, где победителей и призёров ожидали торжественное награждение и подарки из рук заместителя директора ЗФ «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслава Щукина.На самом стадионе тем временем развернулась обширная спортивная программа. Норильчане состязались здесь в армрестлинге, пляжном волейболе, дартсе, стритболе, кроссфите, текболе и т. д. Кстати, «Заполярник» в эти дни отмечал юбилей. Главная спортивная арена Норильска открылась 60 лет назад, тоже к Дню города и комбината — 18 июля 1959 года.Перед началом концертной программы к норильчанам обратился глава города Ринат Ахметчин, который от всей души пожелал им таких же тёплых и солнечных дней, какие стояли в День города и компании. А директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин поздравил всех, кто связал свою жизнь с «Норникелем» и Норильском: «Хочу, чтобы работа приносила удовлетворение и достаток в ваши семьи».На главной сцене Дня города и компании норильчан радовали победители Фестиваля творчества работников компании «Норникель» «Корпорация звёзд». С концертом в город приехала Юлия Литош — участница телепроекта «Голос». Эстафету творческих поздравлений подхватил караоке–фест.Концерт Валерии, продолживший жаркий вечер, собрал, пожалуй, добрую половину горожан: народ заполонил Комсомольскую площадь и всё вокруг. Валерия много раз бывала в нашем городе, впервые – лет 20 назад. «В этот раз в Норильске очень жарко, не верится, что Север, — отметила артистка. — Норильчане — такие горячие люди, вы металл в огонь превращаете. Я вас люблю!» Покорили певицу и заполярные белые ночи, видео которых она выложила в соцсети.Возле торгового центра «Сити» развернулась «Подарошная» ярмарка. Она радовала горожан работами норильских мастеров и собирала средства для Матвея Усачёва, одного из подопечных благотворительного фонда «69 параллель». Многообразие авторских работ, подарки–сюрпризы из «Подарошного» чемодана, шарики–фигурки от Союза аниматоров «Шалуны» — и всё это под классные ритмы от группы Zippers и dj–школы «Кроссфейдер». В итоге общими усилиями в помощь больному ребёнку удалось собрать 26 472 рубля.По традиции часть Ленинского — от Октябрьской до Гвардейской площади — заняла выставка производственной техники и мотоциклов. Тут можно было изучить всё многообразие механизмов и агрегатов «Норникеля»: самоходную установку, рукавный автомобиль, несколько моделей тягачей, пожарную насосную станцию, стреловой телескопический погрузчик и другие. Все они вызывали бурный восторг как у детей, так и у взрослых.Сильные и стильные машины, как всегда, популярны среди норильчан, ведь с ними получаются особенно впечатляющие фотографии. Выставку мотоциклов для жителей и гостей города организовали представители байк–клуба «Полярные волки». Всего на выставке было около десяти мотоциклов — спортивных, становых и дорожных.Норильские байкеры устроили для горожан настоящее шоу. Возгласы восхищения сопровождали каждый трюк. Больше всего аплодисментов вызвала езда стоя на неуправляемом мотоцикле. Драйва добавляло и музыкальное сопровождение — байкеров поддержали рокеры. «Полярные волки» исчезли так же внезапно, как и появились, оставив ошеломлённых зрителей наслаждаться рок–концертом.А в центре города развернулась продовольственная ярмарка. Участниками праздника вкуса и выставки творений норильских и таймырских производителей стали более десятка предприятий. Ароматы шашлыка и свежей выпечки распространялись далеко по Ленинскому проспекту. Здесь можно было не только не торопясь отдохнуть от зноя под зонтиком, но и выиграть ценный приз, приняв участие в одном из развлекательных конкурсов.«Парад невест» стал украшением Ленинского проспекта. После шествия норильчанки приняли участие в конкурсах «Визитная карточка» и «Объяснение в любви»: в стихах и прозе рассказывали о себе, о любви к городу и своим семьям, друзьям. Титул самой необыкновенной невесты получила Мария Зудилова, пришедшая на праздник вместе с двумя сыновьями. В будущем организаторы хотели бы параллельно устроить «Парад женихов» и, может быть, семейных пар.В Книжном дворике библиотеки норильчан радовал «Город детей». Здесь прошли мастер–классы и конкурсы, участниками которых стали мамы, папы и их дети. Каждый желающий мог с помощью акриловых красок и маркеров превратить обычную белую футболку в эксклюзивную. Для любителей чтения всех возрастов открылся буккроссинг, где можно было поделиться своими книгами, взамен взяв чужие.Впервые на улицах города прошёл драйленд — летняя езда на собаках. Раньше такие гонки проводились лишь в тундре. В показательных выступлениях клуба ездового спорта N.Sledogs приняли участие 12 взрослых, три ребёнка и 16 собак. Помимо северных ездовых — хаски, маламутов, лаек — на дистанцию вышли американский булли, бордер–терьер и даже «двор–терьер».Участниками дог–шоу стали 20 воспитанников клуба служебного собаководства и 13 — из фитнес–центра для собак «Бодрый хвост». Главная цель этого выступления — показать, какие команды и трюки может выполнить собака, если её любить и правильно воспитывать. Удивительно, как ладили между собой псы–великаны — сенбернар, ньюфаундленд, бордоский дог — и малыши — таксы, корги, различные терьеры.В Талнахе праздник в честь Дня города и Дня металлурга прошёл на площади Горняков, где на большой сцене выступили творческие коллективы и солисты города. Кавер–банда Barista порадовала любителей музыки исполнением популярных песен. Работали фотосалон «Королевство цветов», выставка–продажа «Арт–подарки ручной работы», а также интерактивные площадки для детей и взрослых. Завершился праздник молодежной дискотекой «Точка отрыва» от DJ Timon.В Кайеркане праздник стартовал карнавальным шествием «Город детства». Более 500 кайерканцев в красочных образах прошли по центру района яркой колонной. В концертной программе «Мы вместе!» выступили участники любительских объединений КДЦ «Юбилейный». Танцевали клуб «Реггетон» и хореографические ансамбли «Экспромт» и «Кому ЗАмечательно живётся», пели и играли вокальная студия «Свои», театральная студия «Сцена и я». Кульминацией праздника стало выступление народной артистки России Валерии.

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