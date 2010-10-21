[Индекс номера 106 (23.07.2019)]

 Мастер–класс 
Хороший стимул

Главный консультант сборных команд Федерации хоккея России провёл серию тренировок для норильских хоккеистов.
В этом году юные хоккеисты из Норильска получили возможность тренироваться в центре Therma camp & pool в болгарской Варне. В рамках мастер–класса для ребят прошла серия тренировок под руководством известного хоккейного специалиста и тренера Игоря Тузика, который является главным консультантом сборных команд Федерации хоккея России (ФХР).
– Для нас важно объяснить и показать детям набор ключевых упражнений: катание, владение шайбой, элементы игровой тактики. Ребята схватывают всё очень быстро, и нам приятно видеть их заинтересованность, — цитирует специалиста «НИА– Красноярск».
Помимо тренировок ребята обсудили с тренером важность правильного воспитания в занятиях спортом, поговорили об играх сборной России, разобрали игровые эпизоды матчей с участием сборных команд, провели собрание по тактической подготовке. По окончании спортивного сбора им вручили памятные подарки от федерации.
– Условия в лагере, как и всегда, замечательные. Всё продумано: тренировки, питание, бытовые моменты, — сообщил старший тренер отделения хоккея спортивной школы по зимним видам спорта Норильска Александр Тимченко. — Важно, что федерация провела для наших воспитанников не только теоретические занятия и мастер–класс, но и организовала ознакомительные беседы, просмотр исторического фильма.
По словам председателя совета по спорту, начальника управления корпоративных мероприятий «Норникеля» Ирины Заболотной, у компании сложилась добрая традиция сотрудничества с федерациями.
– Мы привлекаем знаменитых спортсменов, олимпийских чемпионов для участия в мастер–классах, лекциях и круглых столах. Это очень хороший стимул для молодёжи, прекрасная возможность пообщаться с легендами мирового спорта. Для многих ребят — это ещё и возможность мобилизоваться в достижении цели, — отметила Заболотная.

Подготовила Татьяна Зачупейко
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