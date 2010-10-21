[Индекс номера 106 (23.07.2019)]



Сотрудничество

Рады переменам

Накануне Дня города и Дня металлурга Норильский центр безопасности движения посетил член Общественной палаты РФ Валерий Васильев, инициировавший в 2016 году ремонт этого учреждения.

Обновлённый фасад Норильского центра безопасности движения Вместе с Александром Пестряковым, председателем норильского горсовета, Дмитрием Дубровым, председателем общественного совета при отделе МВД России по Норильску, они осмотрели здание, оценили масштаб выполненных там работ, побеседовали с руководством центра. Напомним, ремонт в НЦБД ведётся с 2017 года. Решение о его проведении было принято годом ранее, во время одного из визитов Валерия Васильева на территорию. Тогда его неприятно удивил внешний облика центра. А ведь это единственное в крае учреждение и одно из десяти по России, где за год проходят обучение и получают практические навыки в области ПДД порядка 19 тысяч школьников. Кроме того, у старшеклассников есть возможность получить здесь права и специальность водителя. Валерий Васильев написал от Общественной палаты обращение к главе города, и дело пошло: начались подготовка к ремонту и поиск источников финансирования. Ход работ под свой личный контроль взял Александр Пестряков. В 2017 году была обновлена система автоматической противопожарной сигнализации. В 2018 году выполнена проектно–сметная документация. В мае этого года начат ремонт фасада здания, крылец и входных дверей, а также дверных блоков и уличного освещения. Работы планируется завершить к октябрю 2019 года. В 2020 году в здании центра будут отремонтированы системы отопления и вентиляции, санузлы. К 2021 году приведут в порядок кровлю гаража и установят системы видеонаблюдения внутри и снаружи здания. Работы проводятся за счёт средств местного бюджета. — Сегодня мы уже можем увидеть некоторые результаты, — отметил Александр Пестряков. — Во всём центре были заменены окна, отремонтирована часть кровли, сейчас активно ведётся ремонт фасада, ещё предстоит обновить входную группу и сделать её более удобной для обучающихся, также появится наружное освещение. Я думаю, что после того как все работы будут выполнены, наш Центр безопасности дорожного движения по всем показателям станет одним из лучших в России. Валерий Васильев отметил, что выйти с общественной инициативой его заставили в первую очередь заинтересованность и неформальный подход к работе директора центра. — Мою инициативу поддержали и члены норильского общественного совета при отделе МВД России. Процесс был запущен. Хочу отметить, что власть поддержала инициативу общественности, а результатом этого диалога стало заметное преображение центра, которое происходит буквально на глазах, — остался доволен увиденным Валерий Васильев. Директор НЦБД Александр Приходько в свою очередь подтвердил, что центр действительно стал похож на образовательное учреждение, которое имеет большое значение для Норильска. Также в ходе рабочего визита в Норильск Валерий Васильев посетил отдел полиции № 1 и познакомился с условиями труда полицейских; побывал в Совете ветеранов войны и труда, на заседании общественного совета при отделе МВД России по городу Норильску, где вручил почётный знак «За заслуги в развитии взаимодействия» его председателю Дмитрию Дуброву и первому заместителю председателя Юрию Кононченко. Он также отметил значимость проекта по созданию правовых классов на базе школы № 14 и порекомендовал для их дальнейшего развития организовывать «полицейские» классы в наиболее проблемных школах. В целом общественник отметил стремление Норильска к преображению и переменам. Большинство из заявленных ранее инициатив успешно реализуются на территории.

Наталья Черкашина Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Вместе с Александром Пестряковым, председателем норильского горсовета, Дмитрием Дубровым, председателем общественного совета при отделе МВД России по Норильску, они осмотрели здание, оценили масштаб выполненных там работ, побеседовали с руководством центра. Напомним, ремонт в НЦБД ведётся с 2017 года. Решение о его проведении было принято годом ранее, во время одного из визитов Валерия Васильева на территорию. Тогда его неприятно удивил внешний облика центра. А ведь это единственное в крае учреждение и одно из десяти по России, где за год проходят обучение и получают практические навыки в области ПДД порядка 19 тысяч школьников. Кроме того, у старшеклассников есть возможность получить здесь права и специальность водителя. Валерий Васильев написал от Общественной палаты обращение к главе города, и дело пошло: начались подготовка к ремонту и поиск источников финансирования. Ход работ под свой личный контроль взял Александр Пестряков.В 2017 году была обновлена система автоматической противопожарной сигнализации. В 2018 году выполнена проектно–сметная документация. В мае этого года начат ремонт фасада здания, крылец и входных дверей, а также дверных блоков и уличного освещения. Работы планируется завершить к октябрю 2019 года. В 2020 году в здании центра будут отремонтированы системы отопления и вентиляции, санузлы. К 2021 году приведут в порядок кровлю гаража и установят системы видеонаблюдения внутри и снаружи здания. Работы проводятся за счёт средств местного бюджета.— Сегодня мы уже можем увидеть некоторые результаты, — отметил Александр Пестряков. — Во всём центре были заменены окна, отремонтирована часть кровли, сейчас активно ведётся ремонт фасада, ещё предстоит обновить входную группу и сделать её более удобной для обучающихся, также появится наружное освещение. Я думаю, что после того как все работы будут выполнены, наш Центр безопасности дорожного движения по всем показателям станет одним из лучших в России. Валерий Васильев отметил, что выйти с общественной инициативой его заставили в первую очередь заинтересованность и неформальный подход к работе директора центра.— Мою инициативу поддержали и члены норильского общественного совета при отделе МВД России. Процесс был запущен. Хочу отметить, что власть поддержала инициативу общественности, а результатом этого диалога стало заметное преображение центра, которое происходит буквально на глазах, — остался доволен увиденным Валерий Васильев.Директор НЦБД Александр Приходько в свою очередь подтвердил, что центр действительно стал похож на образовательное учреждение, которое имеет большое значение для Норильска.Также в ходе рабочего визита в Норильск Валерий Васильев посетил отдел полиции № 1 и познакомился с условиями труда полицейских; побывал в Совете ветеранов войны и труда, на заседании общественного совета при отделе МВД России по городу Норильску, где вручил почётный знак «За заслуги в развитии взаимодействия» его председателю Дмитрию Дуброву и первому заместителю председателя Юрию Кононченко. Он также отметил значимость проекта по созданию правовых классов на базе школы № 14 и порекомендовал для их дальнейшего развития организовывать «полицейские» классы в наиболее проблемных школах. В целом общественник отметил стремление Норильска к преображению и переменам. Большинство из заявленных ранее инициатив успешно реализуются на территории.

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