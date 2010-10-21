[Индекс номера 106 (23.07.2019)]



Есть повод

С днём рождения, наш герой!

В минувшую субботу, 20 июля, ветеран Великой Отечественной войны, герой, победитель Виктор Николаевич Греков отметил 94–й день рождения.

В Норильск Виктор Николаевич приехал в 1948 году Именинника поздравляли родные, друзья и официальные лица. С подарками и охапками цветов в гостях у ветерана побывали заместитель главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелёва, руководитель Кайерканского территориального управления Елена Недбайло, председатель Совета ветеранов ВОВ, депутат горсовета Валерий Шабурин и представители городской администрации. Желали радости и здравия ещё на долгие годы, выражали уважение, благодарность и признавались в любви. Виктор Николаевич скромно улыбался и отвечал добрыми пожеланиями. Сам он из Смоленской области. На фронт его призвали в 1943–м. Служил в 1998–м зенитно–артиллерийском полку в составе 1–го Украинского фронта. Принимал участие в боях за освобождение Украины, Белоруссии, стран Европы. Но вот Победу праздновал не в Берлине. 1 мая поступил приказ полку возвращаться в Чехословакию. 9 мая 1945 года встретил в Праге. Спустя три года, в 1948–м, Виктор Николаевич приехал по оргнабору в Норильск и почти всю трудовую жизнь проработал на горно–металлургическом комбинате. Поначалу устроился в военизированную охрану, потом трудился кабельщиком, электромонтёром, спайщиком. Занимался телефонизацией Кайеркана, переехал туда жить. Ветеран войны Виктор Греков и сейчас живёт в Кайеркане. Ему помогают дочь Нина и внуки. Навещают и правнуки, их у него восемь. Оксана Кириллова Фото Ксении ПИРОГОВОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Именинника поздравляли родные, друзья и официальные лица. С подарками и охапками цветов в гостях у ветерана побывали заместитель главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелёва, руководитель Кайерканского территориального управления Елена Недбайло, председатель Совета ветеранов ВОВ, депутат горсовета Валерий Шабурин и представители городской администрации. Желали радости и здравия ещё на долгие годы, выражали уважение, благодарность и признавались в любви. Виктор Николаевич скромно улыбался и отвечал добрыми пожеланиями.Сам он из Смоленской области. На фронт его призвали в 1943–м. Служил в 1998–м зенитно–артиллерийском полку в составе 1–го Украинского фронта. Принимал участие в боях за освобождение Украины, Белоруссии, стран Европы. Но вот Победу праздновал не в Берлине. 1 мая поступил приказ полку возвращаться в Чехословакию. 9 мая 1945 года встретил в Праге.Спустя три года, в 1948–м, Виктор Николаевич приехал по оргнабору в Норильск и почти всю трудовую жизнь проработал на горно–металлургическом комбинате. Поначалу устроился в военизированную охрану, потом трудился кабельщиком, электромонтёром, спайщиком. Занимался телефонизацией Кайеркана, переехал туда жить. Ветеран войны Виктор Греков и сейчас живёт в Кайеркане. Ему помогают дочь Нина и внуки. Навещают и правнуки, их у него восемь.

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