[Индекс номера 106 (23.07.2019)]

 Благоустройство 
Выходи гулять!

До конца осени в Кайеркане и Талнахе будут обустроены зоны отдыха по проекту «Формирование комфортной городской среды».
В Талнахе ведётся благоустройство территории в районе улиц Маслова и Бауманской. Как пояснил Андрей Беспалов, заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Норильска, муниципальный контракт на сумму 6 311 174 рубля предполагает поставку и установку детского игрового и спортивного оборудования, столбов освещения, устройство железобетонных поребриков, ограждений, планировку территории, завоз песка. Работы должны быть завершены до 10 октября.
В Кайеркане контракт значительно дороже — на сумму 35 951 222 рубля. Больше и срок выполнения работ — до 30 ноября. Здесь будет благоустроена зона отдыха в районе домов № 9 и № 15 на ул. Победы. На участке проведут общестроительные работы, сделают покрытие, смонтируют детское игровое оборудование, установят скамейки, урны.
— Оба проекта выложены на сайте города во вкладке «Формирование комфортной городской среды». После благоустройства этих территорий, если потребуется, мы добавим какие–то объекты, которые не были предусмотрены сразу. Например, поребрики или озеленение. Похожая ситуация сложилась на ул. Озёрной, 15, где в 2018–м обустроили территорию в рамках упомянутой программы, а этим летом мы добавляем там зелёные насаждения (контракт на высадку цветов и травы вокруг площадки сейчас заключается) и поребрики. Хотя, возможно, на кайерканском и талнахском объектах этого и не потребуется, — заключил Андрей Беспалов. Он также добавил, что в обоих случаях работы ведут местные подрядчики.

Татьяна Зачупейко
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