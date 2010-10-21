[Индекс номера 106 (23.07.2019)]



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Не лезь в воду!

Купаться в водоёмах Норильска запрещено. На «Оль–Гуле» чуть не утонул ребёнок.

Несмотря на предупреждения, печальные примеры и запрет, как только в Норильске устанавливается жаркая, солнечная погода, некоторые норильчане спешат искупаться в местных озёрах. Плавать идут и взрослые, и дети. На прошлой неделе купание восьмилетнего мальчика в озерце на базе «Оль–Гуль» чуть не закончилось трагедией. Около 16.20 отдыхающие на берегу заметили, что тонет ребёнок. По словам очевидцев, под водой мальчик находился примерно минуту. Когда его вытащили, он не подавал признаков жизни. Один из мужчин смог оказать необходимую помощь, и ребёнок пришёл в себя. Подоспевшие фельдшеры скорой помощи после осмотра отвезли его в реанимационное отделение горбольницы в состоянии средней степени тяжести. Управление ГОиЧС администрации Норильска предупреждает об опасности купания в водоёмах, расположенных на территории Норильска и Таймыра. Многолетние мёрзлые грунты и непродолжительное полярное лето не позволяют водоёмам прогреться до приемлемых для купания температур.

Николай Кондрашов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Несмотря на предупреждения, печальные примеры и запрет, как только в Норильске устанавливается жаркая, солнечная погода, некоторые норильчане спешат искупаться в местных озёрах. Плавать идут и взрослые, и дети.На прошлой неделе купание восьмилетнего мальчика в озерце на базе «Оль–Гуль» чуть не закончилось трагедией. Около 16.20 отдыхающие на берегу заметили, что тонет ребёнок. По словам очевидцев, под водой мальчик находился примерно минуту. Когда его вытащили, он не подавал признаков жизни. Один из мужчин смог оказать необходимую помощь, и ребёнок пришёл в себя. Подоспевшие фельдшеры скорой помощи после осмотра отвезли его в реанимационное отделение горбольницы в состоянии средней степени тяжести.Управление ГОиЧС администрации Норильска предупреждает об опасности купания в водоёмах, расположенных на территории Норильска и Таймыра. Многолетние мёрзлые грунты и непродолжительное полярное лето не позволяют водоёмам прогреться до приемлемых для купания температур.

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