[Индекс номера 106 (23.07.2019)]

 Резонанс 
А десерт будет?

Бурый медвежонок продолжает угощаться на туристических пикниках в ущелье Красные Камни.
Норильские паблики пестрят видеороликами с косолапым, который бродит возле импровизированных кемпингов или доедает шашлык. В некоторых случаях отдыхающие даже не успевают пожарить первую партию мяса, как на «пороге» появляется нежданный гость. Манят медвежонка, конечно, ароматы пищи.
Поведение туристов разное. Одни спешно снимаются с места и уносят ноги, другие идут следом за ним. Кто–то начинает сигналить из машин и стучать во что придётся, некоторые затаиваются в кустах, чтобы сделать «сенсационное» видео. Никакой сенсации в этом, конечно, нет. Тем более сейчас, когда на Красных Камнях дикому зверю есть чем поживиться.
По мнению специалистов, медвежонок, гуляющий сам по себе, опасности не представляет. Скорее всего, мать его убита. Предполагается, что, как только на Красных Камнях закончится сезон шашлыков, животное уйдёт оттуда. А пока норильчанам рекомендуют быть осторожными и соблюдать простые правила: не приближаться к нему и производить как можно больше шума.

Мария Васильева
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График отключения горячей воды в Норильске.
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