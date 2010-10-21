[Индекс номера 106 (23.07.2019)]



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Победители фестиваля «Корпорация звёзд — 2019» порадовали земляков на главной праздничной сцене.

Андрей Жигжитов Итоги фестиваля творчества работников филиалов и РОКС «Норникеля» в 14–й раз подвели в канун Дня города. На итоговом гала–концерте, который состоялся в субботу, 20 августа, на Комсомольской площади выступили 49 финалистов и победителей музыкально–хореографического направления фестиваля. Для нас открытием стало выступление обладателя Гран–при — 35–летнего Андрея Жигжитова, который покорил всех вокальной композицией «Звезда кочевника». Люди подивились мастерству его исполнения с элементами горлового пения. И словам мудрой бурятской песни: «Мужчине — лук, а женщине — очаг, и чтобы древний род мой не зачах, роди, молю и заклинаю, сына, стрела летит, покуда жив мужчина...». Андрей рассказал нам, что родом он из Бурятии, в детстве жил в Норильске, мама работала воспитателем в детсаду, потом он уехал с Севера, но вернулся, здесь остались родственники. Сейчас трудится токарем на механическом заводе и с 2014 года постоянно участвует в фестивале «Корпорация звёзд», был и финалистом. Говорит, что музыке не учился, но по матери почти вся родня музыкальная, а горловое пение предков осваивал сам. Общительный токарь–певец поделился, что фестиваль «Корпорация звёзд» для него — это заряд позитива и энергии, любви и доброты. Он очень ценит творчество всех его талантливых участников. Прямо на площади познакомил нас с братом и тётей с дядей, которые пришли его поддержать. Главное для Андрея — любимая жена с дочуркой, которой скоро исполнится годик. А живёт их семья в историческом доме на Ленинском проспекте, 11. К слову, их соседи с любопытством наблюдали из окон за выступлениями норильских звёзд самодеятельности. Запомнилось и выступление Виктора Шафоростова с рудника «Заполярный», который посвятил свой ударный рэп родному городу: «Это то место, где сильные духом живут, где закалённые сердца знают тяжкий труд...». А специального приза жюри «Сердце завода» удостоили группу «Созвучие» медного завода под руководством Ольги Гулимовой за исполнение песни, где есть такие оптимистичные строчки: «Ночь не вечна, плавильщик сумеет выплавить солнце в плавильных печах». Ветеран медного завода, оперетор пульта управления плавцеха Ольга Гулимова давно пишет песни, которые часто звучат на заводских торжествах. Утром этого праздничного дня мы побывали на медном заводе, где прямо на ступеньках АБК чествовали своих заслуженных работников. Там выступили и поющие звёзды завода, среди которых Эдуард Ичитовкин и Екатерина Золотарёва. «Открытием года» жюри «Корпорации звёзд» в этом году признало ансамбль «Лоллипоп», лучшим дуэтом — Владимира Косырева и Елену Винецкую, а коллектив «Акватории» в составе Юлии Фёдоровой, Марии Савченко и Юлии Ничитайловой назвали лучшим трио. За «Верность традициям» отметили Дениса Агафонова и Кристину Костецкую, а лучшей вокалисткой стала Анастасия Червонева, которая на следующий день приняла участие и в «Параде невест». Все победители фестиваля «Корпорация звезд», который ежегодно открывает новые таланты на производстве, были удостоены заслуженных наград, и им аплодировал, считай, весь город. Норильчане увидели более 20 замечательных музыкальных и танцевальных номеров — от рэпа до бардовской песни и восточных танцев. И этот концерт, по признанию зрителей, стал замечательным подарком к главным городским праздникам.

Ирина Даниленко Фото Ирины ДАНИЛЕНКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Итоги фестиваля творчества работников филиалов и РОКС «Норникеля» в 14–й раз подвели в канун Дня города. На итоговом гала–концерте, который состоялся в субботу, 20 августа, на Комсомольской площади выступили 49 финалистов и победителей музыкально–хореографического направления фестиваля. Для нас открытием стало выступление обладателя Гран–при — 35–летнего Андрея Жигжитова, который покорил всех вокальной композицией «Звезда кочевника». Люди подивились мастерству его исполнения с элементами горлового пения. И словам мудрой бурятской песни: «Мужчине — лук, а женщине — очаг, и чтобы древний род мой не зачах, роди, молю и заклинаю, сына, стрела летит, покуда жив мужчина...». Андрей рассказал нам, что родом он из Бурятии, в детстве жил в Норильске, мама работала воспитателем в детсаду, потом он уехал с Севера, но вернулся, здесь остались родственники. Сейчас трудится токарем на механическом заводе и с 2014 года постоянно участвует в фестивале «Корпорация звёзд», был и финалистом. Говорит, что музыке не учился, но по матери почти вся родня музыкальная, а горловое пение предков осваивал сам. Общительный токарь–певец поделился, что фестиваль «Корпорация звёзд» для него — это заряд позитива и энергии, любви и доброты. Он очень ценит творчество всех его талантливых участников. Прямо на площади познакомил нас с братом и тётей с дядей, которые пришли его поддержать. Главное для Андрея — любимая жена с дочуркой, которой скоро исполнится годик. А живёт их семья в историческом доме на Ленинском проспекте, 11. К слову, их соседи с любопытством наблюдали из окон за выступлениями норильских звёзд самодеятельности.Запомнилось и выступление Виктора Шафоростова с рудника «Заполярный», который посвятил свой ударный рэп родному городу: «Это то место, где сильные духом живут, где закалённые сердца знают тяжкий труд...». А специального приза жюри «Сердце завода» удостоили группу «Созвучие» медного завода под руководством Ольги Гулимовой за исполнение песни, где есть такие оптимистичные строчки: «Ночь не вечна, плавильщик сумеет выплавить солнце в плавильных печах». Ветеран медного завода, оперетор пульта управления плавцеха Ольга Гулимова давно пишет песни, которые часто звучат на заводских торжествах. Утром этого праздничного дня мы побывали на медном заводе, где прямо на ступеньках АБК чествовали своих заслуженных работников. Там выступили и поющие звёзды завода, среди которых Эдуард Ичитовкин и Екатерина Золотарёва.«Открытием года» жюри «Корпорации звёзд» в этом году признало ансамбль «Лоллипоп», лучшим дуэтом — Владимира Косырева и Елену Винецкую, а коллектив «Акватории» в составе Юлии Фёдоровой, Марии Савченко и Юлии Ничитайловой назвали лучшим трио. За «Верность традициям» отметили Дениса Агафонова и Кристину Костецкую, а лучшей вокалисткой стала Анастасия Червонева, которая на следующий день приняла участие и в «Параде невест».Все победители фестиваля «Корпорация звезд», который ежегодно открывает новые таланты на производстве, были удостоены заслуженных наград, и им аплодировал, считай, весь город. Норильчане увидели более 20 замечательных музыкальных и танцевальных номеров — от рэпа до бардовской песни и восточных танцев. И этот концерт, по признанию зрителей, стал замечательным подарком к главным городским праздникам.

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